¡Uh!

¡Salta!

¿Podéis hablar más bajo!

¡Oh!

Continúa.

¡Patty!

Oh, Jennifer. Hola.

Hola, Luis.

¿Respondes a una pregunta para una encuesta de la revista?

Patty, ¿lista?

Luis, en una escala del uno al diez,

¿cómo valoras la excursión a la montaña del Pico Dragón?

¿Has visto mi zapato?

Es amarillo.

Yo soy la periodista. Yo hago las preguntas.

Oye, Luis, ¿es tuyo?

Devuélvemelo, Marlon.

Cógelo.

No seas así.

Toma. Gracias.

Bueno, vamos al tema.

Sigo esperando tu respuesta.

No lo sé. ¿Cinco?

Genial. Gracias. ¿Lo tienes, Patty?

Patty.

¡Orden, niños!

El orden lo es todo.

Marlon, mira qué pinta llevas.

¿Sí? ¿Qué va a decir la gente?

¡Mamá!

¿Eh?

¡Luis!

¿Por qué sigues aquí?

¿Tu padre se ha vuelto a olvidar de recogerte?

No, está muy ocupado...

intentando. Bueno, es que está...

No llegarás a casa en eso. Venga, te llevo en coche.

¿Qué? No. No hace ninguna falta.

A mí no me importa, en serio.

(Claxon)

¡Mira al cruzar!

(Música animada)

¡Oye, chico! ¡Esa bici parece sacada de un desguace!

Mañana tendré otra. Es mi cumpleaños.

¡Oh! ¡Pues feliz helados!

¿Has oído lo que he dicho?

Porque soy el heladero. ¿Lo entiendes?

Vendo helados.

(RÍE)

(Música animada)

LUIS Y LOS ALIENÍGENAS

No es por criticar,

pero ese último corte deja mucho que desear, cariño.

¡Oye, Luis! ¿Por qué tardas tanto?

Chico, mira cómo tenéis la casa y el jardín.

Son un desastre.

Estamos todos hartos.

Sí, señor Winter.

Y dile a tu padre que la asociación del barrio

están considerando tomar medidas desagradables.

¡Medidas, Luis!

Inaceptable. No hay otra calificación posible.

Absolutamente inaceptable.

ARMIN SONNTAG, UFÓLOGO

Friki.

¿Eh?

Oh, oh... Oh.

Ah. Ah.

¿Quién? ¿Qué? ¿Quién eres?

Soy yo, papá, Luis.

¿Lu...? ¿Qué? ¿Dónde?

Ya he vuelto de la excursión.

Al Pico Dragón. ¿Te acuerdas? ¡Luis!

Qué alto estás.

¿Cuánto llevas fuera?

Cuatro días, papá.

Ah, ¿cuatro días?

Con razón tengo tanta hambre.

¿Qué hora es? ¿Eh?

Solo son las 18.

Casi de noche.

Es hora de volver al trabajo.

¡Ay!

¡Ah!

(Música suave)

¡Ah!

¡El desayuno!

Aquí cinco, seis, siete y ocho.

Y tengo una tarta haciéndose en el horno de cumpleaños.

Para mañana. Bien, bien.

Me gustan los hornos. Ah, vale.

Uno, dos, tres. Tarta de pasas.

Como la que hacía mamá.

Y 4000. Y, papá,

he vuelto a encontrar facturas en la papelera.

Si no las pagamos pronto, dicen...

Han dicho que nos van a cortar la luz en breve y el...

Pero, papá... Luis, por favor,

tengo que concentrarme.

Hay más vida inteligente ahí arriba

y tu padre va a encontrarla.

Ven aquí, hijo, te contaré una historia.

Hace mucho tiempo, cuando tenía siete años,

vi un extraterrestre de verdad

aquí, en la tierra.

Era monstruoso. Monstruoso,

repugnante, terrorífico.

Intentó abducirme, pero yo escapé.

¡Oh! Nadie me cree, por supuesto,

pero un día yo... Papá, ya me lo has contado

3000 millones de veces. (CAMPANA)

¿Qué es eso?

La alarma del horno, la de la tarta.

Ah. Ah, estupendo.

¿Dónde estaba?

(Música dramática)

(Grito)

Mira eso.

¡Oh! Dios del cielo.

A ver, cariño, solo es una manchita de nada.

No hay por qué convertirlo en un drama.

¿No crees?

Ahora es una manchita,

pero mañana podría ser una mancha

y al otro un manchurrón.

Necesito tu apoyo en esto, cariño.

Sí, mi amor.

Estoy tranquila, nada me altera...

Estoy del todo relajada. ¿Qué pasa, jefes?

No nos llames jefes, cariño.

Y camisa por dentro. Si, claro.

Y recuerda que esta tarde Sarah tiene la obra del cole.

¡Jo, qué rollo, jefe!

¿De verdad tengo que ir? Oh, ya lo creo.

He pedido la tarde para ver

la gran actuación de nuestro pichoncito.

¡Soy una princesa!

Eres un dolor con cerebro de enana.

Marlon, pórtate bien con tu hermana. No.

Bueno, lo he intentado.

Soy una mariposa en el ojo del huracán.

Soy frágil y preciosa, pero estoy a salvo.

¡Buenos días, hijo!

Hoy es un día muy especial.

Cierra los ojos, Luis. Tengo una gran sorpresa para ti.

Y... ábrelos.

¿Eh?

Hubo unas irregularidades en el ruido ambiental anoche

y tu padre logró captarlas todas.

Mira.

Llevo mucho tiempo enviando señales al espacio

y ahora, por fin, he logrado registrar esto.

¿Y qué significa?

Que hay objetos volantes no identificados

en el sistema solar.

¿No es emocionante?

Podría ser que aterrizaran en la tierra.

Y esta vez estaré listo.

¿Qué te pasa?

¿No te alegras por mí?

Sí, claro.

Oye, podrías ser un pelín más entusiasta.

Tu padre es un gran experto en su campo.

Pregúntame lo que quieras.

Venga, vamos.

¿No puedes tener un trabajo normal?

Como todos los padres.

¡Ay, la leche!

¿Eh?

No te muevas. Están aquí.

Cumpleaños feliz.

¡Que viene! -¡Vámonos de aquí!

(Gorgojeo de paloma)

(Alarma)

(MEGÁFONO) ¡Atención, todos!

Los alienígenas han llegado a la tierra.

No. Otra vez.

(Alarma)

Ha llegado el momento que vaticinaba.

Esconded las casas y cerrad a los niños.

Esconded a los niños y cerrad las casas.

¡Deja ya de gritar, chiflado!

¡Le das jaqueca a mi mujer!

Y créeme, eso nunca acaba bien.

Pero esta vez es verdad.

Están en mi jardín trasero.

(Golpes)

¡Oh! Ahí. ¿Los ves?

¿Quién es el chiflado ahora?

Por suerte para vosotros estoy preparado para esto.

¿Qué te crees que haces?

Estos son tus alienígenas.

Los dos estáis ultrasupermegacastigados.

¡Me haces daño!

¡Oh!

Los hijos de los Henderson otra vez.

Tranquila, quedarás como nueva.

Y un majara como él está criando un niño.

Pobre chico. No tiene madre y su padre está chalado.

Llamaré a los servicios sociales.

Sí, eso.

(Música animada)

(CHICA) "Les damos las gracias

por elegir Cruceros Cosmic Carabantes".

"Les situamos en el universo".

"A su izquierda pueden ver

el planeta PU-1753-L,

también conocido como Tierra".

"Es uno de los pocos planetas habitados

en esta apartada zona de la galaxia".

"Está compuesto por un tercio de tierra,

un tercio de agua

y un tercio de sirope de maíz con extra de fructosa".

"Los antiguos fliguianguianos

usaban este planeta como vertedero de residuos tóxicos,

de los cuales evolucionaron sus habitantes primitivos".

¡Uh!

Qué raros son.

¿Sabes? Tienes razón, guapa.

No pueden compararse a ti y a todos esos preciosos ojos tuyos.

¡Oh!

Aquí estás. -Eh... Hola, chatina.

Oh, vaya, esto no es lo que parece.

No significa nada.

¿Qué? ¡Pero serás...!

¡Toma! -¡Pedazo de...!

¡Toma esto!

¡Oh! -¿Cenamos?

¿Por qué no?

En mi defensa no engaño a nadie.

Está todo en mi perfil de citas.

Oh, Wabo, ¿por qué no les das

un descanso a las damas y te concentras en comer?

Es de lejos tu mayor vicio.

¡Eh, Nag, Wabo, mirad esto!

Se capta la señal de televisión de este planeta.

¿Ponen algo bueno?

"Última hora".

Mog, pero ¿qué haces?

¿Quieres dejar de hacer el tonto con el mando o qué?

¡Dámelo!

Parad ya los dos.

Vais acabar rompiendo algo.

Dámelo.

"¡Baby! ¡Baby!".

"El tiempo hoy".

"Rico".

"¡Asombroso producto!".

¡Mola! -"¡El Nubbi Dubbi!".

"El Nubbi Dubbi, el colchón de masaje interactivo

de alta calidad que acabará

con cualquier contractura que tenga".

"Oh, Bill, eso suena estupendo".

"Echen un vistazo, amigos".

"Cada uno de estos puntos está hecho de polímeros reforzados

de fibra hiperflexible".

"Les será de mucha ayuda

para llegar a esos lugares difíciles y nos llevará al séptimo cielo".

"Te creo, Bill, y aún hay más".

"Este producto puede darle a su anodina vida

el significado que busca tan desesperadamente".

¡Hala!

"No, enciéndelo, Jill".

"Claro, Bill".

"Me siento tan vivo".

"¡Me encanta el Nubbi Dubbi!".

¡Me encanta el Nubbi Dubbi!

"Y a quién no le encanta".

"Y otro dato más".

"La intensidad es ajustable,

pudiendo llegar hasta 11".

¡Hasta 11!

¡Oh, vaya!

"Amigos, si no lo reservan hoy mismo, estoy cien por cien segura

de que el resto de sus vidas

se verán sumidas en el arrepentimiento".

"¿No es así, Bill?".

"Así que no duden en llamarme".

"Los estoy esperando".

¿A nosotros? ¿Habéis oído?

Nos está esperando.

"Solo quedan 279 de estos artículos únicos,

así que no hay tiempo para dudar".

¡Solo quedan 279!

¡Eh! ¿A dónde vais, chicos?

¡Mog, Wabo, alto!

No voy a ningún sitio con vosotros. -Vale.

¡Adiós!

¡Ay!

¡Eh! ¿A dónde vais?

No deberíamos estar aquí.

Pues vamos a bajar a ese planeta a por unos Nubbi Dubbi

antes de que se acaben.

¿Qué?

No sabemos nada sobre los terrícolas.

Podrían ser peligrosos.

Venga, ya has oído a Jill.

Si no encargamos ese artículo, está cien por cien segura

de que nos arrepentiremos.

Es lo que ha dicho.

Pero el capitán ha prohibido terminantemente a todos que...

No seas tan "pringao".

Volveremos antes de que noten que no estamos.

Venga, vamos. No hagamos esperar a Jill.

Yo no voy con vosotros.

¡Ni hablar!

(Grito)

Hola, Jennifer.

¿Te apetece tarta? La he hecho yo.

Con muchas pasas.

¡Ay! Está hecho.

No ha salido mal.

Hola, Jennie. ¿Te apetece un trozo de tarta?

¿Y si la pruebo yo?

¿Eh?

Esta tarta está de vicio, tío.

¿La has hecho tú?

O sea, qué asco.

¡Eh, devuélvemela!

¿Y qué vas a hacerme, Luis?

¿Enviarme a ese lunático con su pistola de juguete?

¡Eres un...!

Venga, ya vale, tío.

Relájate.

Hola, soy el heladero y tengo helados.

Vaya luces.

Toma. El último videopost ya está en la web del cole.

Visítanos.

¡Ostras! ¿Hay algún reportaje vuestro?

No, solo han usado un minuto,

tras los créditos.

Como las tomas falsas.

Bueno, puede que consigas algo bueno para el próximo.

Me tienen haciendo esas encuestas absurdas

porque ciertos editores

de la revista del cole son incapaces

de reconocer el talento cuando lo tienen delante.

Sí, es muy injusto.

Sí, bueno...

Luis, ¿te echamos un cable? ¿Eh?

No, no, estoy muy cómodo. ¡Vale!

Vamos, Patty, estos flyers no van a repartirse solos.

¡Oh!

Despacio, Luis, despacito.

¡Ah!

Este es Luis.

¡Oh!

Espero no haber venido en mal momento.

¿Qué?

La doctora Diekendaker es la directora

del Centro Sunny Days para niños abandonados.

Me tiene usted muy preocupado, señorito.

Uno de tus vecinos ha informado de las malas condiciones

en las que vives y de la cuestionable de tu tutor.

Desde que murió tu pobre madre las cosas solo van regular.

¿Qué? ¡No!

Yo... Mi... padre...

¿No crees que estarías mucho mejor en Sunny Days?

Lo pasarías bien viviendo con esos chicos problemáticos.

¿Te gustaría? ¡No!

Yo no voy a ningún sitio.

Bonito,

no se trata de lo que quieres, sino de lo que necesitas.

Pero...

Oh, venga, no irás a llorar, ¿no, Luis?

A ver, te secaré esas lágrimas.

Bueno, bueno, bueno.

Desde luego son lágrimas de un chico muy solitario.

¿Qué?

A ver, dile a tu padre

que venga a verme a mi despacho esta tarde a las 15 en punto.

¿Has entendido?

Pero... Sed puntuales.

Venid limpios y traed zapatos.

Papá. Papá. Papá. Luis, venga, necesito dormir.

No, espera, papá.

Tienes que ir conmigo al colegio.

Tengo un doctorado, hijo.

Ya fui al colegio.

Papá, es que quieren enviarme a un centro

que se llama Sunny Days.

Hay que impedírselo, papá.

Venga. No voy a ningún sitio hasta las 18.

Ya lo sabes, Luis.

Los alienígenas.

(Ruidos)

¿Eh?

¿Eh?

¿Eh?

Pero ¿qué es eso?

¡Ah!

¿Estás seguro de que es aquí?

Pues claro, el navegador ha seguido la señal.

¿Qué significa?

Pues que de ahí es de donde proviene la señal.

Deben de ser Jill y Bill. Nos están esperando.

Para, Wabo.

Está feo escribir en planetas extraños.

¿Qué ha escrito?

"Mog es un zopenco".

¿Qué?

¡Ven aquí, tú!

¡Ahora te vas a enterar quién es el zopenco aquí!

¡Ahora verás!

¡Ah!

¡Ay!

¡Ah!

(Música dramática)

¡Ha sido por tu culpa!

-¡Por tu culpa! -¡Cierra el pico!

Mira, y encima se nos ha roto el navegador.

Tu cara sí que está rota.

Yo te daré una cara rota.

¡Los dos chitón!

El Nubbi Dubbi tiene que estar aquí.

No, algo, primero hay que comprobar la atmósfera.

Con la presión podrían explotarnos los ojos o los gases.

O hacernos explotar los pulmones.

Podría...

Huele bien.

¿Son... reales?

Tenía razón.

No está loco.

Mi padre no está loco.

El cielo es azul. Qué raro. -¿Qué hago yo aquí?

Jo, qué hambre.

Vale, a ver.

Tenemos que encontrar un sistema de visionado.

¡Ah! ¡Ah!

Manos arriba, "cerrícola".

O te...

Te desintegramos. ¡No, por favor!

¿Qué es desintegrar?

Hacer que explote. -No sabemos hacer eso.

Él no lo sabe.

Tranquilo, no te haremos daño.

Estamos buscando a Jill.

¿Tú sabes dónde está? ¿Eh?

Es que queremos hacernos con uno de esos Nubbi Dubbies.

¿El qué?

Un colchón de masaje Nubbi Dubbi.

Tiene miles de nudos polímeros que nos llevarán al séptimo cielo.

Y hasta... doce.

No me imagina así a los alienígenas.

¿Alienígenas? No somos alienígenas.

Eso lo serás tú. -Sí, somos whoopies.

Los seres más atractivos de la galaxia.

¡Venga, amigos, nuestro nubbidestino nos espera!

Esperad. No podéis dejar ahí esa nave.

Es verdad.

Ese espacio está obviamente reservado

para criaturas con grandes ruedas a los lados.

¿Por qué no la dejáis en ese establo?

(CANTURREA)

Gracias, chico de la "Cierra".

Te debemos una.

En realidad se pronuncia Tierra.

"Cerra".

Tierra.

"Terra".

Dejadlo ya.

Bueno, ¿vais volando

por todo el universo subidos en esto?

No, esto es solo para aterrizar.

La del crucero es mucho más grande.

Como una miniciudad. ¿Crucero?

Cruceros Cosmic Carabantes.

¡Les situamos en el universo!

Ostras, y todo esto está pasando en mi cumple.

¿Cumple?

¿El aniversario del principio de tu existencia?

¿Habéis oído?

Es el despegado del chico "cerrícola".

¿El despegado?

Sí, los whoopies crecemos en la piel de nuestras madres.

Como los hongos, más o menos.

Cuando ya estamos, el médico nos despega.

¡Y ese es nuestro despegado!

# ¡Feliz despegado para ti! #

Oye, ¿cómo te llamabas?

Luis.

Vaya nombre. Da igual.

# ¡Feliz día del despegado # para ti, Luis!

# ¡Que este sea # un día muy feliz, Luis!

# Que tu madre esté orgullosa. # -Por despegarse esa cosa.

# Y se cumplan # los deseos para ti, Luis. #

(CANTURREA)

¡Ay! ¡Luis!

Gracias, chicos, ha sido muy... interesante.

Venga, vamos, tenemos una misión que cumplir.

¡Claro, vámonos!

¿A dónde?

¡Eh! ¿A dónde vais?

(Música animada)

(MUJER) Llaves.

Cartera.

Cariño, ¿seguro que lo llevas todo?

Que sí.

Vale.

Venga, pichoncito, a por esa obra.

Se hace tarde, Garrick.

Oh, esos "cerrícolas" abandonan el nido.

Parece que estarán fuera un rato.

Luis, ¿ese nido tiene algún sistema de visionado?

Sí.

Todos tienen uno o diez.

¡Perfecto!

¡Alto!

No. ¿Qué...?

(Música animada)

¡Papá! Papá.

¡Papá! Papá.

Despierta. Despierta.

¿Qué...? ¿Qué...? ¿Qué pasa?

¿Qué harías si los alienígenas hubieran venido a la Tierra?

¿Eh? Pero ¿qué dices?

¿Y si fueran supermajos

y no quisieran hace daño a nadie?

¿Para eso me has despertado?

Les dispararía con mi congeladora, pues claro.

¿Por qué?

Si son majísimos. O sea, si fueran reales,

en fin, lo serían.

Créeme, hijo, cuando los alienígenas vuelvan,

no van a ser nada majos. Se quedarán nuestros recursos

y además nos esclavizarán.

Una cosa así habría que cortarla de raíz.

¿Por qué me lo preguntas?

Ah... Pues...

Por nada, en fin...

Me dijiste que fuera más entusiasta.

Eso es genial, pero no en mitad del día.

Sabes que necesito dormir para poder trabajar de noche.

(Ruidos)

Que chico tan raro.

Pero ¿a quién habrá salido?

¡Vamos!

Vale.

No me despiertes más.

Bajo ninguna circunstancia.

(Teléfono)

(Teléfono)

¿Diga? "¿Hola? ¿Señor Sonntag?".

"Teníamos una reunión a las 15 en punto".

"¿Luis no se lo ha dicho?".

Ah... Pues claro. Sí, mi hijo me lo ha dicho.

Pero yo le aseguro de verdad

que no hay necesidad de enviar a Luis

al centro de esa desagradable mujer.

"¿Luis eres tú?".

"¿Te crees que soy tonto, chico?".

"Muy bien. Voy a tener que ir yo a verlo por mí mismo".

"Llegaré en 20 minutos".

"Y si observo la más mínima negligencia,

tu padre perderá tu custodia automáticamente".

"¿Entendido?". ¡No, no! ¡No, espere!

"Dos melones grandes".

Mirad.

¡Oh!

¡Ayuda!

Ya vale, Wabo.

Tengo que concentrarme.

"¡Marineros!".

"Mañana habrá cielos...".

No.

¡Eh, oye!

Wabo, por favor...

¡Oh! ¿Qué es eso?

¿Esto? Todo el mundo sabe lo que es esto.

Es uno... Uno de esos...

Chupacaras.

¡Ey! ¿Para qué es este botón?

¡Ay!

Ah, ah, ah, lo encontré.

"Última oportunidad de la historia".

¿De la historia?

"Solo quedan 14".

"No, solo quedan 13 Nubbi Dubbi".

"Estamos todos esperando su llamada".

¡Solo 13! -"12".

¡Ah! -"Solo nos quedan 11".

"Si quiere un Nubbi Dubbi, llame a este número de aquí".

"No lo dude y llame ya".

"515 323 4698"

Ah, necesitamos un chisme para marcar los números.

"Ha llamado a Teletienda Deluxe".

"Su teléfono está en nuestra base de datos

y ya tenemos su dirección".

"¿Qué producto le gustaría comprar hoy?".

¡Nubbi Dubbi! ¡Nubbi Dubbi! ¡Nubbi Dubbi!

"No he entendido su respuesta".

¡Ah!

"No lo he entendido".

"Por favor, marque el código del producto

y la cantidad con las teclas del teléfono".

"Felicidades, su pedido se ha realizado".

"Acaba de comprar 333 escobillas de váter eléctricas".

¿Qué?

Eh, chicos, abridme.

El "cerrícola". Nos ayudará.

Luis, necesitamos ese Nubbi Dubbi, por favor.

"¡Solo nos quedan dos!".

"Oh, no, solo nos queda un Nubbi Dubbi".

Solo queda uno.

Vale, vale.

Nubbi Dubbi. Nubbi Dubbi.

Nubbi Dubbi.

"Su pedido se ha realizado".

"Le enviaremos un Nubbi Dubbi hoy mismo a casa".

¡Qué bien!

Le dará a nuestras aburridas vidas el significado

que buscamos tan desesperadamente.

¿Qué pasa, chico "cerrícola"?

¿Nos han encontrado?

¿Nos van a someter a... pruebas?

¿Pruebas? No. ¡Oh!

Es que tengo un problema con el director.

¿Puedo esconderme aquí con vosotros?

¿Te zampaste su bocata? Sé de lo que me hablas.

No, es peor.

Mucho peor.

Tranquilo, "cerrícola". Te ayudaremos, no te preocupes.

Si ese director te da problemas, lo...

Lo... -¿Lo desintegramos?

¡Sí!

Aunque no sabemos hacerlo.

(Puerta)

Venid.

Dios mío, ¿qué ha pasado?

"Slicey Dicey, con él cocinar será fácil y divertido".

Pero qué desastre.

¡Dios mío!

(ERUCTA)

Oh, santo cielo, santo cielo, qué asquerosidad.

¡Oh!

¿Quién es?

Sé que hay alguien.

No te rías de Valentina.

Oh, te vas a enterar.

Vale.

Nos han pillado.

Puede que no.

¿Eh?

Oh.

Señor y señora Winter.

Creía que estaban en la obra de la niña.

Y estábamos, pero de repente

me entraron muchas ganas de ducharme.

¿Quién se ducha con ropa?

Yo qué sé.

Nos rendimos.

¿Quién se ducha con ropa?

¿Hay alguien más ahí? -¡Sí!

Soy yo de visita.

Hola.

Mejor vuelvo al trabajo.

Oh, eres tú, bonito.

No te había visto.

¡Cuchi, cuchi, cuchi!

¿Quién es un buen perrito?

Te gusta, ¿a que sí? -Sí, nena.

Me encanta. Abajo, más a la izquierda.

¡Oh!

¿Qué está pasando aquí?

Bueno, parece que alguien está coladito por ti.

Venga, tranqui, nena.

Hazme unos cuantos más de esos cariñitos.

No te hagas de rogar. -No des ni un paso más.

¡Uh!

¡Oh!

Vaya... ¿Es por algo que he dicho?

¿Me dará su número cuando se despierte?

Siempre tienes que andar liándola, ¿por qué?

¿Es mi culpa que me adoren?

(Móvil "música animada")

¡Ey, tío! Mis padres se han ido.

Me he hecho el enfermo

para no ir a la estúpida obra del colegio de mi hermana.

Ven para acá, toca fiesta.

Sí.

Y damos una vuelta en el coche de mi vieja otra vez.

No se entera. ¡Ostras!

Espera, tío.

La asistenta se ha muerto o algo.

¿Valentina?

¿Eh?

Luego te llamo.

¡Eh!

¿Qué estás haciendo en mi casa, fricazo?

¿Eh? Pues...

¡Venga, habla!

Puedo explicarlo todo.

Bueno, casi todo.

La verdad, no puedo explicar casi nada.

Empieza por lo que le has hecho a Valentina.

¿A quién? ¿Eh?

Mamá. Papá.

¿Qué hacéis aquí tan pronto?

Qué más da eso.

¿Qué significa "toca fiesta" y que cogerás el coche de tu vieja?

¿Y quién es esa vieja?

Creo que se refiere a ti? -¿A mí?

¿Yo?

Pero si no tengo más que 124.

Dirás 125, no te quites años tan pronto.

¿Qué es lo que pasa?

Eres un maleducado.

Eso es lo que pasa.

¡Toma!

Está borracha, tíos. ¿Y qué más da?

Tu madre y yo estamos muy decepcionados contigo.

Tú eres su madre.

Claro, yo soy tu madre. Estoy muy decepcionada contigo.

Ostras, tíos.

Aquí hay algo que va muy mal.

Yo te diré lo que está mal, chico.

Planear fiestas cuando tus padres no están.

¡A tu cuarto! Sea lo que sea.

Qué guay. Siempre había querido ver esa expresión en su cara.

Ha sido divertido. ¿Qué hacemos ahora?

Nada.

En cuanto traigan el Nubbi Dubbi, volvemos a la nave directos.

Vale, pero mientras quiero seguir jugando a los humanos.

¡Sí!

Se lo ha tragado.

Se ha creído que era su padre.

Sí, exacto.

¡Ah! Oh, no.

Son casi las 15:30.

Tengo una idea.

Quedaos aquí. Vuelvo enseguida.

¿Qué hacéis aquí?

¿Qué os acabo de decir?

¿Aquí es dónde vives?

¿Quién es este? Es mi padre.

Y es un... macho, ¿no?

Sí. Esto se me da muy bien.

Cosquis, cosquis, cosquis. Para.

Si se despierta, os va a disparar con eso.

¿Con esto?

Ah...

¡Ups!

Para ya, tenemos que irnos.

El director llegará en cualquier momento.

¿Qué? ¿Aquí?

Sí. Y cuando vea este caos, querrá alejarme de aquí.

Pero no podrá, ni hablar.

Pero bueno, habrá alguna forma de evitarlo.

La hay.

(Música animada)

(Risas)

(Música animada)

Ey, ¿qué haces? Soy la señora de la limpieza.

No, yo soy la asistenta. -No.

Yo soy la señora de la limpieza.

No, soy yo. -No.

Yo soy la señora de la limpieza. Venga, chicos.

Los dos seréis la asistenta.

¡Bien, bien, bien! -¡Yuju!

Luis, ¿ese es el director?

Oh, no, ha traído a esa mujer tan chunga.

Pues la función va a empezar.

¡Hola, señor director!

Es todo un honor. Soy Armin Sonntag.

Pero, por favor, pasen.

Qué amables al acercarse.

¿Y quién es este espécimen humano tan imponente que viene con usted.

Pues esta es la señora... -Estoy aquí para evaluar

su capacidad como tutor de Luis

y comprobar que vive en un entorno aceptable.

Ah, sí, el entorno en el que vive Luis es más que aceptable.

Del todo aceptable. ¿No le parece?

¿Eh?

Luis, ¿y tus modales?

Ven a saludar a nuestros invitados.

Buenas tardes.

Y buenas tardes a usted también. ¿Tú crees?

Ya se verá.

Señor Sonntag, nos han informado

de que se pasa el día durmiendo en el sofá.

Ah, sí, bueno... Ahora ya no.

Mi padre es una persona totalmente distinta.

Bueno, desde luego está muy limpia.

Ah, sí, gracias a mi estupendo personal.

Gemelas.

Eclosionaron hace tres minutos.

Qué raro. Su vecino me llamó y me dijo que esto era una pocilga.

¿Verdad? A mí no me gusta nada hablar mal de mis vecinos,

pero... glu, glu, glu. En fin, ¿ha visto su casa?

Vaya, menuda pinta.

¿Es cierto es que dicen que se pasa la noche mirando por un telescopio

buscando alienígenas?

No, no, no, no, no.

Ya no me interesan los alienígenas.

Esas criaturas locas que atraviesan el sistema solar

hablando raro y haciendo...

Las cosas que harían si existieran, claro.

Pues claro.

¡Oh!

¿Qué hace? ¡Pare de una vez!

(Música hip hop)

¿Eh?

¡Oh! ¿Es que vive aquí alguien más?

No, no. Es mi... mi... Despertador.

¿A las 15:30 de la tarde?

Para acordarme de ayudar a Luis con...

Los deberes.

Es muy importante hoy en día.

Valentina, ¿serías tan amable de apagar eso?

Claro, señor Sonntag.

Yo soy Valentina.

No, yo soy Valentina.

Las dos no podemos ser Valentina.

Haz un ruido y te retuerzo como si fueras una fregona.

No, no, los alienígenas...

No, tengo que escapar.

Escapar.

(Rugido)

Mamá, papá, he visto un alienígena allí. Mirad.

¿Qué?

¿Qué?

Han vuelto.

Muy bien. Ahora nos gustaría ver el cuarto de Luis.

Vamos, Luis. Claro, mi cuarto.

Encantado de enseñarles mi cuarto.

¿Dónde estará?

Ah, bueno, esto es el baño, por supuesto.

Es por aquí.

Vale, es el armario...

Tu cuarto, por favor.

Sí, sí, sí, mi cuarto...

Aquí está.

¿Este es tu cuarto, Luis?

Sí, le encanta su cuarto.

Lo tiene lleno de un montón de chorraditas cuquis.

¿Y le gusta vestirse así?

Jovencito, dime ahora mismo qué está pasando aquí.

Es que yo...

Vale, este no es mi cuarto.

Ajá.

Y este no es mi padre. ¡Ajá1

Quiero decir que no solo es mi padre,

también es mi mejor amigo.

Me hace un cuarto nuevo en el desván.

Uno estupendo con todo a mi gusto.

Y hasta que esté, yo duermo aquí, con mi hermanita.

Mi padre será diferente,

pero siempre puedo contar con él.

Los findes vivimos un montón de aventuras juntos.

Y cuando me siento triste,

me prepara mi cena favorita.

Espaguetis a la carbonara.

Como hacía antes mi madre.

Es... Es el mejor padre del mundo entero.

Es cierto.

Lo soy.

Bueno, es obvio que Luis está muy bien atendido.

Caso cerrado.

Vámonos, señora Diekendaker.

Señor Sonntag, he visto que es usted urólogo.

Tengo un pequeño problemilla con la depuradora.

Pásese cuando quiera.

Estaré encantado de hacerle una revisión.

También va por usted.

(Risas)

Me sigue pareciendo que aquí hay gato encerrado.

No, qué va.

¡Están aquí! ¡Madre mía, han llegado ya!

¡Están aquí! ¡Por fin han venido!

¡Los alienígenas están aquí!

¡En nuestro barrio!

¿Me estáis oyendo?

¡Oh, no!

¡Nos han pillado!

¡Rápido, vámonos de aquí!

¿Y nuestro Nubbi Dubbi? -¡Olvídalo!

¡Vamos!

No lo sé. ¡Corred!

Luis, ¿qué opinas sobre la impactante noticia

de que los paquetes de chocolate hayan subido cinco centavos?

No lo sé. Luis, deja de decir "no lo sé".

¿Cómo conseguiré una historia sin respuestas?

Oh, no.

¡Por aquí!

¡Nunca debimos venir a este planeta!

¿Qué es lo que pasa?

(Música animada)

¡Por aquí!

¡Oh, no! Está cerrada.

¡Eh! ¿Y yo qué?

Oh, sí. Espera.

¡Luis, no vas a salirte con la tuya!

(Música de tensión)

¡Felicidades!

¿Os apetece a ti y a tus amigos un helado?

Invito yo, el heladero.

Hoy no. Porque soy el heladero, ¿lo veis?

Yo soy el que vende los helados.

A ver, el pan de chapata está por aquí.

Eh, chicos, los hemos despistado. -Sí.

Bueno, ¿qué hacemos ahora?

Te diré lo que haremos.

Dejar tanta carrerita y a casa, tranquilitos.

¿Puedo... ir con vosotros?

¿Qué? -¿Es en serio?

¿De verdad quieres dejar tu hogar?

¿Por qué no?

Aquí no me ata nada y esa tía tan chunga...

quiere mandarme a no sé dónde.

Sí, vamos a llevárnoslo.

Si volvemos a la nave nodriza con un "cerrícola",

tendremos problemas. Pero si me quedo,

me sacarán de casa para llevarme a no sé qué hogar

para niños raritos.

Venga, Nag, echémosle una mano al chico.

¿Y cómo vamos a explicarlo?

Sabes lo que pasará cuando el capitán lo encuentre.

No dudará un momento en gritarnos.

Vale, nos lo llevaremos.

Pero yo ya os lo he advertido.

¡Esto merece una celebración!

¡Ah!

Vámonos.

¿Cómo sabe que han entrado aquí?

Lo noto.

El olor a soledad de ese gamberrillo

es inconfundible.

¿Y si lo dejamos ya y volvemos mañana frescos y con energía?

No lo dirá en serio.

Ningún niño se había reído así en mi cara en toda mi vida.

Esto es personal. -(LLORA)

(Llanto de niña)

Pobre chiquitina.

Ven aquí, te secaré esas lágrimas.

Deprisa, por aquí.

Y... esto. Provisiones para el viaje.

¡Eh, dámelo!

Trae aquí.

Chicos, ¿qué hacéis?

Ahí.

¿Eh?

¡Ah!

¡Oh!

¡Oh!

¡Luis Sonntag! ¿Qué está pasando aquí?

¿Por qué te persigue el director y quiénes son estos tíos tan raros?

No sé de qué estás hablando.

No vas a ningún sitio

hasta que no digas qué es lo que pasa.

Por favor, Jennifer, no tengo tiempo ahora. Déjame pasar.

No, respuestas ya.

¡Ah!

¡Luis!

¡Eh!

Patty, ¿lo tienes?

¡Oh!

¡Por ahí!

(Música animada)

Rápido, escondeos aquí.

A ver, a ver. ¿Izquierda? No, derecha.

¡Ah!

¡Ahí!

¡Oh! Bienvenidos.

¿En qué podemos ayudarles?

¡Ajá!

¿Eh?

Pero bueno...

Qué pinta tengo.

¡Correcto!

Qué espanto, pero tranquilo que esto lo arreglamos en un pliqui.

¡Uh!

¡Eh!

Alguien necesita un cambio de imagen urgente.

No creo haberte dado permiso para...

Quedarás "rechic".

(Música animada)

¿Eh? Pero ¿qué me has hecho?

Descanso.

¡El chico!

Quiero que me hagas lo mismo.

¡Ay!

¡Ajá!

Eh, cuidado, no la rompáis.

Bien. ¿Listos para volver?

Despacio.

Quítame el culo de la cara.

¿Qué pasa?

Mog, solo tenías que encargarte de una cosa.

No es mi culpa.

Pues va a ser el chisme que conecta la cosa al cacharro ese.

Lo arreglaré.

No tardaré mucho.

(TARAREA)

¡Ostras!

¿Alienígenas?

Patty, graba esto. Será el mejor reportaje de la historia.

Nos van a dar el Pulitzer. ¿No sería estupendo?

Chicos, he aquí el problema.

¡Ya!

¡Como nuevo! -¡Fantástico!

Bueno, espero que ahora te acuerdes de dónde iba.

Oh, pues...

¡Oh!

¿Por qué de todos los lumbreras idiotas

que había en la galaxia me tocó contigo?

¡Y conmigo!

¡Vamos a quedarnos para siempre en este planeta

que huele a depuradora y es por tu culpa!

¡Eh, parad! ¡Ya basta!

Sois amigos, ¿os acordáis?

Sí. ¡Ay!

Ya vale. Tengo una idea.

Mi padre tiene un montón de cachivaches espaciales.

A lo mejor contactamos con la nave nodriza y nos recogen.

Sí, buena idea, salvo por esa pistola congeladora

y ese papi de gatillo flojo.

Tranquilos, ya se me ocurrirá algo.

Bueno, habrá que intentarlo.

Seguidme.

Oh, Patty, este reportaje es dinamita.

¿Qué tienes hasta ahora?

¡Oh, no!

¡Te has hecho un selfie!

¡Papá!

¿Estás en casa?

Vamos.

¡Oh!

¿Qué? Es por la ansiedad.

Tranquilo, nadie los lee. Da igual.

No. ¡Oh!

Puedo usar esto de aquí.

A ver.

Ajá. Ya está.

Por favor, no rompas esto también.

¿Te he fallado alguna vez? -Sí.

Hace solo cinco minutos.

Concéntrate.

¡Oh!

¿Qué es esto?

Un dibujo viejo que hizo mi padre de niño.

Parece un tontoniano.

¿Hola?

¿Me recibe alguien?

Sí. Sí, es gracioso.

Nos hemos quedado tirados en el planeta este "Cierra".

¿Podéis ayudarnos?

Sí, vale, te espero.

Dime, ¿qué te han dicho?

Intentan localizarnos. Podrían tardar un ratito.

Vuelvo enseguida.

"Querido papá: Tenías razón".

"Resulta que los alienígenas existen

y son majísimos".

"Tengo que marcharme con ellos".

"A lo mejor puedes localizarme en el espacio con tu telescopio".

"Siempre te recordaré. Te quiere, Luis".

(Música dramática)

(Golpes)

Ajá.

(BALBUCEA) -Sí. Sí. Vale.

Oído, vale. -¿Qué te han dicho?

¿Hay algún lugar deshabitado donde pueden recogernos?

Eh... Pues fuimos de excursión al Pico Dragón.

Allí arriba nunca hay nadie. ¿Has oído?

Ajá. Vale. Gracias.

Bien. Hay que estar en la cima del Pico Dragón

en 45 minutos terrícolas. Habrá una luz para elevarnos.

(Pasos)

¿Eh?

¡Quietos!

¿Eh?

¿Quién anda ahí?

Pero...

(Timbre)

¿Qué pasa ahora?

(Timbre)

¡Ay!

¡Ay!

¡Oy!

¡Oh, señor Sonntag! El señor y la señora Winter

me han... me han... ¿Te han...?

Me han atado. Oye...

Valentina, intento no inmiscuirme en la vida de los demás.

No, escuche, no son humanos.

¿Cómo dices?

Sus cuernos eran gelatinosos

y podían transformarse en cualquier persona y...

Y si les pegas en el estómago, se transforman en...

en monstruos.

Oh, señor Sonntag, creo que son... Pues claro.

¿Qué mejor disfraz podría haber que el de la familia perfecta?

¿Cómo no lo he visto antes? Ven, amiga mía.

Cuéntamelo todo.

¿Tú sabes pilotar esto?

¿Este pedazo de chatarra primitivo?

Por favor...

¡Ah!

Okey.

Lo tengo controlado.

¡Eh!

¡Ah!

Iba a hacerlo yo.

Buenas noticias.

Te hemos levantado el castigo.

¿Qué tal una excursión en familia?

Pues... ¿No suena superfenomenal?

¿Qué?

Sube, hijo.

Es el asiento del conductor.

Exacto, hijo mío.

Llegó el momento de madurar dirigiendo un vehículo a motor

de combustible fósil.

Estupendo, jefe.

Hola.

¿Qué está haciendo él aquí? ¿Quién? ¿Luis?

¡Oh! Es amigo nuestro.

Deberíamos invitarlo a más cosas.

¿No te parece? Sí, claro.

¿A dónde vamos?

¿qué tal si vamos a dar un paseíto todos juntos

al Pico Dragón?

Qué aburrimiento. Allí no hay nada que hacer.

Eso suena perfecto.

Venga, dale caña al trasto este. ¿Eh?

(Música animada)

¡Marlon!

¡Ven aquí inmediatamente!

Tienes que explicarnos muchas cosas.

No podemos dejar a este niño solo ni unas horas.

Mi terapeuta se va a enterar de esto.

(Timbre)

Sonntag.

Pero ¿qué...? Ven aquí, ser inmundo.

Este, damas y caballeros, es un momento histórico.

Tras años de intentos inútiles,

yo, Armin Sonntag,

puedo por fin demostrar

la clara existencia de extraterrestres.

Con toda certeza. ¿Hasta dónde llegaremos?

Este hombre está loco.

¡Por favor, unas preguntas!

¿Qué pasa aquí?

Quién iba a sospechar que mis queridos vecinos

eran en realidad invasores alienígenas.

Pero ahora observad sus flexibles cuerpos

tan fofos como la gelatina y...

si les pegáis en el estómago, vuelven a su forma alienígena.

¡Uh!

Ya vale, Sonntag. Voy a hacer que te arresten.

A ver un poco más fuerte.

¡Ah!

Atrás, asqueroso engendro de alien. ¡Soy una princesa!

Y eso de fofo lo serás tú.

Ya hemos visto bastante.

Sí, otra falsa alarma. ¡Chalado!

Si corremos, a lo mejor llegamos a cubrir lo del Big Foot.

Lo que parece solo ha sido una simple disputa vecinal.

Señor Sonntag.

¿Ha visto a su hijo?

¿A Luis? ¿Qué le pasa?

Yo lo he visto. Iba con los Winter.

Iban en el coche hace unos minutos.

Eso es imposible.

En su todoterreno nuevo.

Y Marlon conducía.

¿Qué? Son ellos, los alienígenas.

Y tienen a mi hijo.

¡Y al nuestro!

¿Alguna idea de a dónde han ido?

Dijeron algo del Pico Dragón.

¡Vamos!

¡Oh, miércoles!

Una entrega para los señores Winter.

¿Un Nubbi Dubbi?

¿Qué velocidad coge este trasto?

¡Rápido, se van a escapar!

Mire, le agradezco la propina pero hay un límite de velocidad.

¡Será posible!

Yo conduzco.

(Música de tensión)

Soy una hoja.

Me elevo hacia el cielo

meciéndome con la suave y cálida brisa.

Muy bien, cariño. Ve a tu lugar seguro. ¡Cálmate!

¡Cállate, Garrick!

¿Cómo que me calme?

¿Y si nuestro hijo ha sido abducido por los... alienígenas?

No seas tonta, cielo,

tiene que haber una explicación sensata para todo esto.

(Música animada)

(Claxon)

(Claxon)

Tenga cuidado, que esto no es una carrera.

Se el ha caído algo.

La nota de Luis.

Se marcha con... los alienígenas.

(Música dramática)

¡Allí! ¡El todoterreno!

¡Oh, Marlon!

(Música dramática)

¡Eh, chicos!

Me parece que nos está siguiendo un vehículo cañón humanoide.

Y lo va conduciendo esa Diekendaker.

¡Oh!

Venga, Marlon, hay que ir más deprisa.

¡Eh! ¿Se ha vuelto loca?

Pero ¿qué locura es esta?

¿Qué le pasa?

Ningún mocoso se va a reír de mí y a salirse de rositas.

¿Por qué nos embiste un camión de reparto?

Será un envidioso.

Pero que excursión familiar tan fantástica.

(Música dramática)

¿Crees que puedes escapar de mí?

¡Cuidado!

(Claxon)

(Gritos)

(Gritos)

(Grito)

Qué bien conduces.

Estoy orgulloso, hijo mío.

Tíos, ¿alguien va a contarme de una vez

qué narices está pasando aquí?

¿Por qué nos persigue ese camión?

¿Y qué clase de excursión familiar es esta?

Bueno, no nos hemos estrellado.

Se lo ha ganado.

Vale.

Marlon, tus padres no son exactamente tus padres.

Son... alienígenas.

Está claro, si les gusta salir con un colgado como tú.

Luis no es ningún colgado.

¡Jennifer!

Tú no te enteras, Marlon.

¿A que no se entera, Patty?

¿Qué?

¿Es que no lo entiendes? Luis es la primera persona de la Tierra

que entra en contacto con extraterrestres.

Es un pionero.

Espera. ¿Lo sabes?

Claro que lo sé, soy periodista.

Vale, bien, mis padres son raros, eso es así.

Pero tampoco son alienígenas.

Enseñádselo.

¡Tanán!

¡Oh!

Tranquilo.

¡Ah!

¡Ay! ¡Ay!

Patty, ¿lo has grabado?

¡Oh!

¡Oh!

Venga, Luis.

Tenemos que llegar al punto más alto de la montaña

para que puedan recogernos. ¿Te vas con los alienígenas?

No tengo otra opción. ¿Por qué?

Yo tengo que hacerlo.

¿Eh?

¡Ya vienen!

¿Dónde aprendió a conducir, señora?

(Estruendo)

¡Eh! ¿Qué es eso de allí?

Luis, no lo hagas.

Tío...

Tenemos que irnos. Vamos, chicos.

¡Vamos, Patty!

Si quieren escapar,

tendrán que posicionarse bajo esa nave nodriza.

¿A qué esperamos? Vamos.

Ahí está. -Por fin.

¡Luis! ¡Luis, espera!

Apártate de esos alienígenas.

No, papá, no lo hagas.

Son mis amigos.

No puedes irte con ellos, Luis.

¿Estás loco?

¿Por qué? ¡A ti qué más te da!

¿Qué?

¿Qué dices? ¿Cómo puedes decir algo así?

Nunca me prestas ninguna atención.

Ni siquiera sabes qué día es hoy.

Es mi cumpleaños, papá.

Luis, yo...

Seguro que ni siquiera sabes de qué color son mis ojos.

Solo te preocupa tu trabajo.

Nada más.

No tienes tiempo para mí.

Por eso quieren meterme en ese centro

con esa mujer horrible. ¿Eh?

Créame, su hijo estará en buenas manos conmigo.

¿Qué?

¿Qué está diciendo? ¡No!

No, Luis, no podrán separarte de mí.

Te quiero.

¡Oh!

Tú... Tú nunca me lo dices.

No tengo nada más.

Lo eres todo para mí.

Dame la oportunidad de ser mejor padre.

Por favor.

Y son azules, tus ojos, azul turquesa.

Como los de tu madre.

(Música dramática)

Ya está bien de esta lamentable farsa.

¿Se ha vuelto usted loca?

¿Qué está haciendo?

Luis, ven inmediatamente. ¡No!

¡No!

Contaré hasta tres.

Uno.

Dos.

Tres.

¡Tire el arma! ¡Se acabó, señora Diekendaker!

¿O debería decir, señora Caichon 3-X7?

¿Qué está pasando?

Esta estirada trabaja para una mafia criminal del planeta Tonton.

Vende lágrimas de niños humanos.

En su planeta cada lagrimita vale un dineral.

Cura la calvicie. -¡Oh!

¿La calvicie?

¿Es verdad eso?

¿A quién vais a creer? ¿A mí o a ese chiflado del heladero?

Este era solo un disfraz elegante.

Lo que voy a deciros va a sorprenderos mucho.

En realidad, soy el agente Stu,

de la Brigada de Héroes Intergaláctivos.

Un segundito.

Llevo siguiendo a esta villana

por toda la galaxia desde hace mucho tiempo.

He viso de cerca su despreciable negocio.

Pero al fin ha llegado el momento de terminar con su miserable plan

y llevarla ante la justicia.

Se está transformando...

(GRUÑE)

Es una tontoniana.

¿Qué?

¡Los peores criminales de la galaxia!

Venga, vámonos de aquí mientras está distraída.

Luis.

(GRUÑE)

Eres tú.

Tú eras...

(Música dramática)

¡Señor Sonntag! ¡Señor Sonntag!

¡Márchese de ahí!

¡No! ¡No!

¡Oh!

¡Luis!

Escúchame bien, hijo.

Tienes que poner la congeladora a tope de potencia.

Vamos, tú puedes.

¡Ah!

¡Ah! ¡Ah!

¡No!

¡Deja en paz a mi hijo, criatura despreciable!

En nombre de la Confederación Intergaláctica

quedas arrestada.

¡Ah!

¡Oh, Dios!

¡Ah!

¡Ah!

(Música dramática)

¡Ah!

(CHISTA)

(Música dramática)

(Gruñido)

Uy, te has equivocado de Luis.

¡Yuju!

Soy Luis.

¡No!

¡No, soy yo!

¡Eh, tú!

Soy Luis.

¡Luis!

¡Sí, bravo! ¡Hijo!

Papá.

¿Podrás perdonarme?

Dejen paso, soy de la prensa.

Perdón, mamá.

Da igual.

¡Soy una princesa! -Claro que sí, cielo.

¡Mirad! Se mueve.

Mueve los ojos.

Tranquila, ya nunca podrá hacer daño a nadie.

¿Y... qué va a hacer con ella?

Tendrá que responder ante el tribunal intergaláctico.

Hasta entonces la dejaré en mi cámara frigorífica.

Al lado de los helados.

Porque tengo un camión de helados.

Me hacía pasar por el heladero, ¿lo sabíais?

Ya, sí, lo pillamos, pero ¿por qué quería

bueno, llevarse a Luis?

Bueno, resulta que en el planeta Tonton

no hay sustancia más preciada

que las lágrimas de un niño humano solitario.

¿Sabes? De las lágrimas de un niño que está solo.

Y tú estás muy solo, ¿verdad?

Ah...

Supongo que antes sí.

¿Podría alguien firmarme la entrega del dichoso Nubbi Dubbi?

Me lo llevo.

¡Nubbi Dubbi!

¡Nubbi Dubbi! -Venga, Luis,

vamos a probar el Nubbi Dubbi. Eh...

Tengo que deciros algo, chicos. ¿Qué?

No me voy con vosotros.

¡No! -¿No?

¿Estás seguro? -Nos lo hemos pasado muy bien.

Ya, pero mi hogar está en la Tierra con mi padre.

Y con esa novia tuya, ¿eh?

Habéis visto cómo lo mira, ¿no?

¿Eh? -¡Uh!

Cuánto me gustaría que os quedarais.

Venga, vámonos antes de que acabemos todos llorando.

¡Adiós, terrícola!

¡No volveré nunca! ¡Adiós, chicos!

¡Dale un beso a Valentina1

¡Allá vamos!

Os voy a echar de menos.

Me alegro de haber estado.

Aunque no he conseguido ni una toma.

¡Oh, Patty!

¡Qué buena eres!

Venga, graba esto.

Lo siento mucho si he sido mal vecino.

Disculpe, señor Sonntag.

Esta es nuestra entrevista en exclusiva con el afamado ufólogo

Armin Sonntag,

que, por fin, ha podido demostrar la existencia de alienígenas.

Señor Sonntag, ¿qué planes tiene?

¿Seguirá investigando o viajará por el mundo dando charlas?

Por favor, no, tengo mejores cosas que hacer ahora.

(Música animada)

(Continúa la música)