La gran aventura de los Lunnis y el libro mágico

(ABUELO DE MAR) "Cuenta la leyenda

que existe un Libro Mágico cuyas páginas contienen

todos los cuentos del mundo".

"Sus historias han alimentado desde siempre

la imaginación de todos los niños".

"Años atrás

el último descendiente de una malvada familia

intentó acabar con la fantasía usando un colmillo mágico".

"Poderoso objeto capaz de destruir ese maravilloso libro".

"Pero entonces un guardián

pronunciando la palabra 'apetesembré'

logró entrar al mundo mágico

y con la ayuda de un poderoso dragón

pudo salvar la fantasía".

"Cada generación el bien se enfrenta contra el mal

para defender el frágil equilibrio del que depende

la imaginación".

Otra vez, abuelo.

Pero, Mar, es muy tarde y mañana tienes cole.

Pero es que no consigo imaginarme al dragón.

¿Es tan grande como el de "Pedro y el dragón"?

Mira qué listilla.

Te los sabes todos, ¿eh?

Este es un dragón enorme.

De un color intenso y grandes colmillos.

Entonces ¿los dragones existen de verdad?

Claro que existen.

Todo lo que puedes imaginar aquí

existe en la realidad.

¿Y quién es el guardián? ¿El guardián del libro?

Bueno, esa es otra historia.

Y ahora tienes que dormir.

Abuelo, no me puedes dejar a medias.

Cada generación encuentra su guardián.

Tú no te preocupes.

¿Y quién puede ser el guardián?

Cualquier niño o niña

que lo deseé y se esfuerce

puede convertirse en un héroe.

(Música animada)

# Despierta ya.

# Que el sol dice buen día.

# Sal a buscar

# aquello que te inspira.

# Hay aventuras por vivir

# y cuentos de hadas.

# Aprender y compartir

# es nuestra magia. #

¡Esperadme!

# Para siempre amigos.

# Para siempre unidos. # -Adiós, chicos.

-Adiós. -Adiós.

# Despierta hoy

# que es un buen día.

# Despierta, despierta...

# luces que te guían.

# Despierta, despierta hoy...

# que es un buen día.

# Despier... #

¡Au!

Inteligente.

Riguroso.

Sagaz.

Eficiente.

Infalible.

Tú representas la belleza absoluta.

Con mi dinero y tu elegancia

conquistaremos el mundo.

(Teléfono)

Dime, Alfred.

"Creo que tenemos algo".

(Garde BSO "Gran aventura Lunnis")

Se trata de una niña.

Lo que encontramos le puede interesar, señor.

Más te vale tener razón, López.

Es el mismo símbolo del libro, ¿verdad?

Por eso les he hecho avisar.

Interesante.

Alfred, quiero vigilancia completa sobre esa niña.

Vigilancia completa, amo Crudo.

"Podrá nublarse el sol eternamente,

podrá secarse en un instante el mar,...".

¿Qué es esto?

Es la foto de mi prometida con un poemilla.

"...podrá la muerte cubrirme con su crespón,

pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor".

Bonito, ¿verdad? Precioso.

Les recuerdo que no les pago

para ponerse cómodos a leer poemas,

sino para rastrear y localizar un objeto

muy determinado.

Está usted despedido.

Despedido. Por poeta.

# Yo soy Crudo, Narciso Crudo.

# Mi nombre lo saben aquí y en Saturno.

# Nunca imagino, ni leo, ni escribo, ni sueño despierto...

# No soporto los cuentos.

# Las fábulas bobas me sacan de quicio.

# Si crees que leyendo serás el más listo... ¡ja!

# Espera tranquilo.

# Yo soy Crudo, Narciso Crudo. Los cuentos de hadas son cianuro.

# Conmigo en el mundo la fantasía no tiene futuro.

# Es mi destino. Me debo al honor familiar.

# Lo que empezaron ayer mis abuelos

# os juro por ellos que pronto lo voy a acabar.

# Estoy en la imaginación y la felicidad.

# Vaya bobadas.

# Y la ciencia ficción.

# ...cuanta mediocridad.

# Construiremos un sistema nuevo

# una realización.

# Es necesaria gente.

# Hortera y eficaz.

# Que sea eficiente.

# ...y funcionalidad.

# Es mi destino,

# me debo al honor familiar.

# Lo que empezaron ayer mis abuelos

# os juro que pronto lo voy a acabar. #

(Garde BSO "Gran aventura Lunnis")

¡Vamos, vamos, que vamos tarde!

¡Corre, corre! -¡Esperadme!

-¿Qué pasa?

-A ver, a ver. -Es la taquilla de Lucho.

Vaya tela.

Hola.

Lupita, ¿qué pasa aquí?

Ah, hola, Mar.

Lucho, que la ha vuelto a liar.

¿Y qué ha sido esta vez?

Una apuesta.

Ha pedido que le encierren en la taquilla.

¿Y para qué?

Para demostrar que puede escapar de cualquier situación.

¿Te lo puedes creer?

¡El gran Luchini lo ha vuelto a conseguir!

Ocho minutos diez segundos, mi récord.

Muy bien, Lucho.

Hola, chicos. Hola, Mar. Hola, Lulila.

El Ratoncito Pérez me ha traído esta moneda.

Cómo mola. Lulila,

eso son cosas de niños pequeños.

Vámonos a clase, Lulila. Venga.

¿Qué le voy a hacer? Si yo soy pequeña.

¿Un corazón? ¿Para qué es?

Le he escrito un poema a Mar.

Pónselo en la taquilla. Ah, sí, sí.

El león es el rey de la selva.

Y nadie se atreve a pelear con él.

Por eso es mi animal favorito.

Muy bien, Facundo. Muy buen trabajo.

Mar, te toca.

El dragón es mi animal favorito.

Hay de muchos colores y de muchos tamaños.

Existe una especie que tiene todos los colores del arcoíris.

Es el único animal que echa fuego por la boca.

Y por eso es mi animal favorito.

Mar, la redacción está muy bien.

Pero no es lo que habíamos pedido.

¿Y por qué no?

Había que hacerlo sobre un animal real.

Pero si los dragones son reales.

¿Tú conoces a alguien que tenga un dragón?

Mi primo tenía uno. Le quemó la casa.

Silencio. Mar, baja de la luna.

Los dragones son seres fantásticos.

Imaginarios. No existen.

Pues claro que existe. Todo lo que puedas imaginar existe.

Mar, tu trabajo no es correcto.

Vuelve a tu sitio.

Mejor vuelve a Infantil.

Ahí todavía tienen dragones.

¡De peluche!

Chicos. Chicos. Silencio.

Victoria.

(Música dramática)

¿Qué pasa, hoy no viene tu dragón a recogerte o qué?

Hoy toca el unicornio.

¡Venga, vamos, chicos!

Pobrecita.

No te preocupes, seguro que se le pasa en un rato.

Chicos, creo que hay algo que puede ayudar a Mar.

¿Qué os parece si... si...

si le contamos nuestro secreto? De eso nada.

Lucrecia nos ha hecho prometer que no se lo diríamos a nadie.

Ya. Pero Mar es mi mejor amiga.

Y si le llevamos al bosque y le enseñamos el Libro Mágico

seguro que eso a ella... -Baja la voz.

Puede escucharte alguien.

¿Quién?

¿Le preguntamos a Lucre?

-Bueno, por mí sí.

Venga, venga, va.

(Portazo)

Mar.

Mar, cariño, ¿qué haces?

¿Estás bien?

¿Ha pasado algo?

Pues claro que ha pasado. Que me has mentido.

Eso es lo que ha pasado.

¿Yo?

Cariño, yo nunca... Los dragones no existen.

Me has engañado.

A ver,

todo lo que puedas imaginar... Solo son fantasías.

Y los dragones no existen.

Y los cuentos son para niños pequeños.

¿Quién te ha dicho eso? Todos. Y se han reído de mí.

Déjame sola.

(Garde BSO "Gran aventura Lunnis")

Chicos.

Uy, uy, uy.

¿Y esas caras tan largas?

Que te lo cuente Lupita.

A ver, Lupita, cuéntame qué pasa.

Pues que Mar, mi mejor amiga...

(HABLAN A LA VEZ)

Entonces Mar estaba ahí...

(HABLAN A LA VEZ)

Pero, ¿dónde han encontrado este colgante?

Es de Mar, de mi amiga.

Creo que lo tenemos, señor.

Es él, el Libro Mágico.

¿Es lo que estábamos buscando todo este tiempo, amo Crudo?

Ya es nuestro, por fin.

Después de tanto tiempo podemos entrar en el libro

para conseguir el colmillo.

Es hora de pasar a la fase dos.

Música. Música.

(Garde BSO "Gran aventura Lunnis")

(Estruendo)

Creías que nos habíamos olvidado.

Eres un Crudo.

No permitiré que entres en nuestro libro.

Alfred.

Y ahora la palabra mágica. Jamás la averiguarás.

Apretemesedembre.

Hasta septiembre.

Apetesembré.

¡Ah!

¡No!

(Música dramática de piano)

Hola, Mar.

Estaba preocupada por ti.

Ah. Hola, Lupita.

¿Estás bien?

Hoy estabas muy triste, Mar.

Anda, que habitación tan vacía.

¿Vas a mudarte? -Cállate.

No, pero he decidido tirar todos mis cuentos.

Ya no me hacen falta.

¿Y por qué crees eso?

Creo que ya es hora de olvidarme de fantasías

y hacerme mayor.

Ay, no digas eso.

Los cuentos son muy importantes.

¿Verdad, chicos? -Sí.

Los cuentos son caminos de palabras.

# Que llegan a la luna, al centro de la tierra.

# al ayer y al mañana.

# Espejos de emoción y de alegría.

# Son mucho más que páginas

# son fantasías.

# Fantasías y mentiras, de la mano,

# no las quiero.

# Yo perdí mucho tiempo hoja por hoja,

# caminando a lugares y lugares y mapas.

# He crecido y digo adiós a los cuentos,

# princesas y dragones,

# hechizos y piratas

# caben e pocas cajas.

# Y aquí no pasa nada. # ¡Anímate, Mar!

# Te falta el brillo, soles de girasoles.

# ¿Dónde están los palacios de esmeralda?

# Los valientes, los héroes escondidos.

# Las coronas perdidas, el pez que habla.

# Los bellos sueños que soñamos despiertos.

# Cuando faltan los cuentos, todo falta.

# Fantasía y mentira, no las quiero.

# Entonces todo falta.

# Fantasía y mentira no las quiero.

# Entonces todo falta.

# Fantasía y mentira no les quiero.

# Entonces todo fal... ta. #

Igual cuando eres pequeño los sueños sí sirven para todo eso.

Pero ya no.

Ven con nosotros al bosque.

Te queremos presentar a alguien.

No sé.

¿Es que no quieres conocer nuestro secreto?

Entonces ¿el Libro Mágico existe de verdad?

Eso es.

Y Lucrecia te va a caer genial.

Ya claro, ¿y por qué no me lo habíais dicho antes?

Porque se nos había olvidado, mujer.

(Música dramática)

Lucre, ¿te encuentras bien?

Chicos, nos ha encontrado.

¿Quién?

Su nombre es Crudo. Vaya nombre.

Tú debes ser Mar.

Sí, es Mar, mi amiga. Ven, Mar.

Este colgante te pertenece.

En realidad es de mi abuelo.

¿Tu abuelo?

Mar, debes saber que este colmillo

guarda un gran poder.

Cuando me lo dio mi abuelo me contó una historia

sobre un dragón y un colmillo mágico.

Pero yo ya no creo en esas fantasías.

No, Mar, no son fantasías.

A través de nuestro libro

puedes entrar en el mundo donde viven todos los cuentos.

Ahí se esconde el Colmillo Mágico.

Y quien lo encuentre

podrá acabar con la imaginación.

Crudo consiguió entrar.

Pero eso es terrible.

Tenemos que detenerlo. Sí.

Dinos cómo entrar.

Con la palabra mágica. ¿Cuál?

¿Cuál? -Sí, ¿cuál?

Apetesembré.

¿Preparados?

Ya.

¿Vamos? -Vamos, sí.

¡Apetesembré!

No ha funcionado. -Jopeta.

Eso son fantasías.

Y yo ya quiero hacerme mayor.

No, Mar.

Lucho, prueba otra vez.

Ahora sí.

Dame la mano.

¡Apetesembré!

(Garde BSO "Gran aventura Lunnis")

Vaya porrazo.

¿Dónde estamos?

Esto es alunizante.

A ver.

¡Oh!

Mira, Lupita. Qué pasada.

Es como un barco.

Chicos, creo que...

Voy al timón.

¡Lublú, no!

¿Pero qué haces?

(Música de tensión)

¡Mirad, este barco tiene ruedas!

No es un barco, es un globo.

-¡Guau!

-¡Estamos volando!

-¡Qué chulo!

(Música animada)

# Un inmenso horizonte sin final ni comienzo.

# Caminos imposibles que llegan a destino.

# Yo no me creo nada.

# Aguas como cristales, montañas transparentes,

# para ver tantas flores la mirada no alcanza.

# Yo no quiero ver nada.

# La fantasía existe, aunque cierres los ojos.

# El viento sopla cuentos, la lluvia llueve fábulas.

# Solo los niños muy niños

# creen en cuentos de hadas.

# Creen en cuentos de hadas. #

Mar, ¿a dónde vamos?

No lo sé.

Ay, piensa un poco.

Seguro que se te ocurre algo.

Te recuerdo que yo no he pedido venir aquí.

Ay.

Aquí no pone nada de un Colmillo Mágico.

"Pinojo".

"Pino... ch... o".

Que nombre tan ridículo.

(Explosión)

Bienvenido a Carros Pinocho.

Tenemos todo tipo de vehículos.

Dígame, caballero, ¿en qué puedo ayudarle?

Yo solo quería preguntar en cómo llegar...

Llegar.

¿A algún sitio?

Para eso seguro que necesita

un precioso carro de principios de siglo.

Yo no necesito un coche.

Yo solo quiero saber dónde está el Colmillo Mágico.

¿El Colmillo Mágico?

Claro que sí, por supuesto, caballero.

Muy fácil, está por allí.

Va a necesitar usted un vehículo.

¿Es que está muy lejos?

Mucho. Mucho. Mucho.

¿Ve usted esas montañas?

Está detrás de las montañas

que hay detrás de las montañas que hay detrás de las montañas.

Sí que está lejos, sí. Sí.

A ver, dígame, ¿cuál es su mejor vehículo?

Lo siento, caballero, pero aquí no aceptamos tarjetas de visita.

¿No tendrá unas monedas de oro? ¿De oro?

No.

Seguro que hay algo que pueda ofrecerle a cambio.

¿Algo como qué?

¿Esto? No.

¿Y esto? No, no, no, no.

¿Y esto? Quite, quite, quite, quite.

Ya lo tengo.

Usted lo que necesita es una solución para su alergia.

¿Alergia?

No sé de qué me habla, caballero.

La que hace que le crezca la nariz.

Esta crema es mano de santo.

Ya verá como enseguida le baja la hinchazón.

No sé.

Quizá tenga un carro bueno de segunda mano para usted.

Acompáñeme.

(Relincho)

¡Malditos!

¿Y si le preguntamos a ese señor?

Pero ese, ¿a dónde va?

¡Malditos seáis!

Es Don Quijote.

¡Gigante, habéis de pagar!

¡Oh, madre, qué porrazo!

Es el novio de Dulcinea

y cree que los molinos son gigantes.

¿Los molinos?

Este hombre está loco.

Es que ha leído demasiados cuentos.

¿Y qué tiene de malo leer cuentos?

Pues que te crees toda la fantasía y al final

todos se ríen de ti.

Pobrecillos.

-No huyan, criaturas.

¡Mirad esos señores!

¡Hola! -¡Hola!

¡Mira, mira, mira es barco! ¡Ahí!

¡Qué globo más chulo!

Esos son Phileas Fogg y Paspartú,

de "La vuelta al mundo en 80 días".

Anda, se sabe todos los cuentos.

¿Veis como es una experta?

Ay, es maravillosa.

Bublú, las babas.

¡Oh, mirad, mirad!

# ¿Qué este viento frío que me moja la cara?

# Es que pasó una bruja valiente de las hadas.

# ¿Y esa columna verde que se pierde en las nubes?

# Es la planta de Jack

# que lleva hasta el gigante.

# Así que todo es cierto...

# y que nada es mentira.

# Son historias de abuelos, es la noche en el día.

# Es el mundo que inventamos con miedos y con risas.

# Es la verdad de los cuentos.

# Es la real fantasía. #

¡Sombrerero!

¡Sombrerero!

¡Sombrerero!

Bublú, baja, por favor.

¡Alicia! ¡Sombrerero!

¡Alicia!

¡Alicia!

Bublú, frena.

Alicia. Ya freno.

Hola. Hola, Alicia.

Me he leído tu cuento más de diez veces.

¿También os habéis caído por la madriguera del conejo?

Algo parecido. La verdad es que es difícil de explicar.

Estamos buscando el Colmillo Mágico.

¿Te suena, Alicia? -¿Un colmillo mágico?

No, no me suena.

Yo también estoy buscando, pero a un sombrerero loco.

Es que eres tan real. Claro que soy real.

Cuando leía cuentos de hadas

tampoco creía que estas cosas pudieran suceder en realidad.

Y aquí estoy viviendo esta aventura.

Sí, yo quería alejarme de todo esto y...

hacerme mayor.

Uno puede ser mayor y seguir disfrutando de la fantasía.

¿Te da igual que todos se burlen de ti?

¿Qué importa lo que piensen los demás si uno es feliz?

Y te aseguro que esto me hace muy feliz.

Si tú lees muchos cuentos seguro

tengas una gran imaginación, ¿verdad?

Úsala y llegarás donde desees.

Mar, eso es verdad.

Sí, Alicia tiene razón.

(Música suave de piano)

Mar, dime, ¿en qué estás pensando?

A ver, a ver. Cuenta, cuenta.

Si el colmillo es mágico

imagino que un buen mago nos podría ayudar a encontrarlo.

¿Veis como es la mejor? -Sí.

Muy buena idea.

¿Y yo en qué estaba?

Ah, sí. ¡Sombrerero!

Adiós.

Adiós. Adiós, Alicia.

¡Adiós! ¡Sombrerero!

¡Sombrerero!

Vaya trasto.

Una ganga.

Que era de una viuda que apenas lo usaba.

¡Una cafetera es lo que me ha vendido!

(Ruido)

(Ruido de motor)

Ahí viene alguien.

¡Malditas!

Alfred. Alfred.

Alfred.

Ahí va, se parece a mi abuelo.

He visto carros de caballos más rápidos que esto.

Mirad a quien se lo ha comprado.

¿Y ustedes quiénes son?

Yo soy el León.

Bueno, el León Cobarde.

Y yo soy el Espantapájaros.

Yo soy el Hombre de Hojalata.

¿Cómo se te ocurre comprarle un carro a Pinocho?

A un mentiroso como él.

¿Y cómo iba a saberlo, eh?

Esté en el cuento.

Por eso le crecía la nariz.

¿Qué cuento? Yo no sé nada de cuentos.

Pero, ¿es que tú no tienes imaginación?

¡No! ¿Y qué?

¿Habéis oído eso?

No tiene imaginación.

Está claro que tenemos que ayudarlo.

Bueno, venga va, no insistas.

Te puedes venir con nosotros.

¿Yo? ¡¿Y para qué querría ir con vosotros?

Pues para que el Mago de Oz te conceda la imaginación.

¿El Mago de Oz? ¿Y ese quién es?

Madre mía, no sabe quién es el Mago de Oz.

Está clarísimo que no nos ha mentido.

¡No tiene imaginación!

A Narciso Crudo no hay Pinoche que lo engañe.

Entonces, ¿vamos a ver a un mago?

No es un mago cualquiera.

Vamos a ver al mejor de todos ellos,

al mago Merlín.

Espero que sea una buena idea.

Ay, Lucho, confía un poquito en Mar.

Los magos lo saben todo.

Seguro que Merlín nos dice dónde está el Colmillo Mágico.

¡Sí, rumbo al Mago Merlín! ¡Sí!

¡Sí! -¡Yupi!

¡Eh!

¿Qué pasa?

¿Queda muy lejos el mago ese?

El Mago de Oz vive en la ciudad Esmeralda.

¡Solo hay que seguir el camino de baldosas...

(TODOS) ¡amarillas!

-No se entera. -Pobre hombre.

¿Qué es eso?

Mirad, es el camino de baldosas amarillas que va hacia Oz.

¡Oh!

Son el el Espantapájaros, el Hombre de Hojalata

y el León Cobarde.

¡Hola, León Cobarde!

¡Hola! -¡Espantapájaros!

-¡Hola!

¡Hola, Hombre de Hojalata!

Y Dorothy. ¡Hola, Dorothy!

¿Dorothy?

¿Dorothy? ¡Dorothy!

¡Soy tu fan!

¿Y este?

Es la niña del colgante.

¿Qué hace aquí.

¡Buen viaje!

¡Adiós! ¡Hasta la vista!

¡Nos vamos a ver a un mago!

¿Un mago?

¡Adiós! ¡Un mago!

¡Hasta la vista! ¿Qué hacéis ahí?

No llegaremos nunca.

¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Deprisa!

Vamos. Daos prisa. -Esperadme.

Qué buenas.

Pues no hemos probado ni una.

¡Oh! ¡Oh! ¡Mirad!

¿Eh? ¡Camelot a la vista!

A ver.

A ver, a ver.

Hacedme un huequito.

¡Coles! ¡Legumbres! ¡Todo fresco!

Parece que hemos llegado justo a tiempo

para ver cómo sacan a Excálibur.

¿Ese quién es?

No es una persona Bublú,

es una espada. Ah, vale.

La leyenda dice que quien la saque será el rey de Camelot.

Hay que ser muy fuerte para sacar la espada.

Mira, Lupita, va a sacarla.

No va a poder. -Pues parece fuerte.

No, no ha podido.

Es que no tiene demasiado fuerza.

Yo sí podría. Y yo. Y yo.

¿Quién será el osado caballero que logre sacar a Excálibur?

Disculpe, caballero,

¿podría decirnos cómo encontrar a Merlín?

Estamos en una misión muy importante.

¿Vosotros ver al poderoso ver al poderoso mago Merlín?

Niños, todo el mundo sabe que solo da audiencia al rey.

Y como veis todavía no tenemos uno.

Hay que encontrar a Arturo cuanto antes.

¿Arturo?

Sí, Arturo es el futuro rey.

Vamos a buscarle. Sí.

¿Has visto a Arturo? No.

¿Habéis visto a Arturo?

No. -No.

¿Habéis visto a Arturo?

Lupita, ni rastro de Arturo.

Yo tampoco.

He buscado por allí, por allí.

¿Has visto a Arturo?

No.

Gracias.

¿Qué tal?

Nada de nada.

¿Queréis un poco?

¿Qué es?

Es baba de caracol y miel de libélulas.

No tenemos tiempo para helados.

Aún no hemos encontrado a Arturo.

Pues yo he encontrado a uno.

Está allí.

¿En qué os puedo ayudar, bellas damas?

Corre, tienes que ir hasta allí y sacar la espada.

¿Excálibur?

¿Yo? No, no, eso es para caballeros.

¡Pero tú... tú serás rey!

¿Rey? ¿Yo? Sí.

No me hagáis reír.

# Tienes el poder para ver algo mejor.

# Ahora lo debes intentar.

# Porque imaginar puede cambiar el color

# de todo.

# Hoy tienes que abrir los ojos a la ilusión

# ahora.

# Pues todo lo irreal se hará realidad

# usando tu imaginación.

# De modo que habla con tu corazón

# nada es imposible, no.

# Empieza a soñar, ya verás como tengo razón.

# Y si fuera rey del reino más colosal...

# Una gran corona y empezar a reinar...

# ...a la joven más bella...

# ...una vida de estrellas...

# Piénsalo.

# Y si resulta que al fin todo pudiera pasar.

# Y si consiguieras...

# De los caballeros más valientes de todo el lugar...

# Y saber que con toda certeza

# te convertirías en una leyenda.

# Piénsalo.

# Y si no solo fuera soñar.

# Y si tal vez fuera realidad.

# Y si resulta que al fin todo pudiera pasar.

# ...ahora mejor...

# ahora... #

Increíble.

Oh.

-No puede ser.

-¿De dónde ha sacado tanta fuerza?

-No es posible.

-Postraos. -Agachaos.

Qué diver.

¡Oh!

Majestad.

Ahora sí que la has hecho buena.

Oh, mi reina, estamos aquí para servirla.

¿Servirme, a mí? -Puedo pedirnos todo lo que quiera.

Sus deseos son órdenes para nosotros.

Anda, pues ahora que lo dice

no estaría mal un batido de chocolate.

¿Qué dice?

Y también para mis amigos.

Lulila, ¿por qué no les dices

que nos lleven hasta el Mago Merlín?

Anda sí, eso también.

Ven aquí, fiel servidor.

Pues te ordeno que nos lleves a ver al Mago Merlín.

Qué bien se me da esto, chicos.

Disculpe, su alteza, pero usted no puede irse.

¿No? -Como nueva soberana

tiene que ocuparse de infinidad de gestiones.

Vámonos hacia el castillo.

Hay mucho que hacer.

Jopetas, si lo sé no saco a "Excasbitur".

¡Oh!

Como soberana le cedo mi reino

a ese chico tan guapo del puesto de helados...

¡Arturo!

(Música dramática)

¿Quiénes sois, seres insignificantes?

¿Es el Mago de Oz?

¿Acaso lo dudas, mortal?

Perdone, gran mago.

Solo queríamos hacerle unas peticiones.

Excelentísimo, yo necesito un cerebro.

Yo un corazón.

¡Y yo un poquito de valor!

Y tú, ¿qué es lo que quieres?

Yo... Imaginación.

Imaginación.

Yo solo quería...

El Colmillo Mágico.

Seguro que usted puede conseguirlo.

¿Un colmillo, mágico?

Espere un momento.

¿Dónde ha ido? -Uy, tengo miedo.

Tenía algo por aquí...

No, colmillos no me quedan.

Más humo.

Ya está.

Siguiente.

Eres un farsante. Tú no haces magia.

Bueno, depende de lo que llames magia.

¿Qué pasa, no tienes imaginación?

Ya estamos otra vez con la frasecita.

No, no tengo imaginación.

¿Cómo que no? Todos la tenemos.

Yo no, y lo prefiero así.

¿Cómo vas a preferir eso?

Porque la imaginación es una gran mentira

contada a todos los niños del mundo

para lavarles el cerebro.

¿Y sabéis por qué lo sé?

Porque yo también me dejé llevar por la imaginación una vez.

Pero fue una sola vez.

Una sola vez.

(OFF) "Mis padres no perdían el tiempo leyéndome cuentos".

"Pero yo tenía un secreto".

"Bajo el colchón escondía un libro

sobre un ratón que cogía todos los dientes

de los niños y...".

Y cuando desperté debajo de la almohada,

¿sabes qué había?

No.

Nada.

No había nada.

Nada.

Es una historia tan triste.

¿Triste?

Es lo mejor que me ha pasado.

La imaginación es una pérdida de tiempo.

Y la magia también.

Eso no es verdad, ¿eh?

Existen grandes magos que conocen todos los secretos.

Magos como tú, venga ya. No, como yo no.

Y si lo que quieres es encontrar el Colmillo Mágico

lo mejor será que hables con el Mago Merlín.

¿Mierdín? No.

Eme, e, erre, ele, i, ene.

Merlín.

El mago este del cuento.

¡No me habléis más de cuentos que no leí cuentos!

Olvídate de dónde viene Merlín, ¿eh?

Pero créeme,

es un buen mago.

Pero bueno, de verdad...

Mira, Lulila, es la cabaña de Merlín.

¿Habéis visto?

Deteneos.

Ahí es.

Pero andad con cuidado.

Merlín es muy poderoso.

Yo también. Gracias, soldados.

Ya podéis volver al castillo.

En marcha.

Anda, aún se me da bien ser reina.

No tengáis miedo, Merlín es un mago bueno.

Ya.

Un poquito de glutamato por aquí.

-Aquí huele raro.

Y otro poquito de cloruro sódico por allá.

No hay que pasarse con la sal. -Vaya pelos que lleva.

Bienvenidos a Casa Merlín,

un restaurante de postín.

Supongo que habrán venido a probar nuestro gran manjar.

Pues para mí eso no tiene nada de mágico.

Esto en realidad es un gran salto

en la humanidad.

Esto va a acabar con el bocata de calamar.

¿Es usted Merlín, el gran mago?

Si encontrar queréis a Merlín,

vuestra búsqueda ha llegado a su fin.

¡Y a mí, a mí! ¡A mí una hamburguesa!

¡Oh!

Sí, ya,

los magos son gente importante

y no se pasan el día jugando.

Aunque a ti te parezca que estoy jugando a las cocinitas,

estoy creando, señorita.

El primer paso de la creación

es la imaginación.

No es cierto.

A los adultos la imaginación no les sirve para nada.

Equivocada estás por completo.

Todos imaginamos, todos jugamos,

todos creamos.

Qué falta de respeto.

Si un colmillo quieres hallar,

una adivinanza tendrás que acertar.

¿Cómo lo has sabido?

Aunque la gente piense que estoy demente,

puedo leer tu mente.

¡Oh!

Si bien tiene dientes,

fiero no es.

Y cuando miras atrás, ya no lo ves.

Dime, niña inocente,

¿qué animal tiene todos los dientes?

¿Tú lo sabes? -Es imposible.

Nunca vamos a adivinarlo.

Ay, piensa un poco.

A ver, a ver...

No sé.

Lo tengo. ¿Eh?

Es un animal que tiene todos los dientes,

pero no los suyos,

sino los de todo el mundo.

El Ratoncito Pérez.

¡Que me dio una moneda!

¡Sí!

Pero qué lista que eres.

¡Maldición, esos niños han llegado antes!

¿De qué niños habla? -Claro, los que hemos visto antes.

-Aquí está el barco.

Ahí están.

Pero no oigo nada.

Tú, lata de sardinas.

¡Qué daño!

Otra, otra, otra hamburguesa.

Ah, claro que sí, princesa.

Soy reina, que me han coronado.

Vaya, esto falla.

Seguro que sabes dónde encontrar al Ratoncito Pérez.

¿No?

No puede ser. Otra vez ese impostor se cruza en mi camino.

No estoy segura. Hay muchas versiones del cuento.

Pero hay alguien que nos puede ayudar a encontrarlo.

¿Os suena el Flautista de Hamelin?

Es verdad.

Él puede atraer a cualquier ratón con su flauta.

Sí.

Oye, pero devuélveme eso.

¿Diga?

Chicos, tenemos que ir a Hamelin.

Muy buena idea. Vamos, vamos, vamos.

Venga, acabaros el bocata.

¿Y dónde está Hamelin?

Tranquilos, ya os llevo yo en nuestro...

¿Dónde está el barco?

No...

¿Dónde está? ¡Adiós,

mis pequeños renacuajos!

Me habéis sido de gran ayuda.

¡Cómo te pille!

Ese era Crudo.

¿Verdad? Creo que sí.

Ya decía yo que era una Dorothy muy fea.

Oh, no.

Gracias a este trasto llegaré antes al Flautista de Limón.

¡Hamelin!

¡Qué más da!

Y el colmillo será mío.

¿Y ahora qué hacemos?

No sé, chicos, se me han acabado las ideas.

¡Ay!

¡Ay!

# ...montañas...

# atraviesa un desierto.

# Enfrentará a los males,

# ...al amor infinito.

# Son los mismos campeones

# que olvidan el cansancio.

# Y siguen adelante cuando todos se han ido.

(Música animada)

# Son más héroes los héroes

# que con miedo luchan todas las luchas

# y vencen lo imposible.

# Adelante los Lunnis con banderas de sueños.

# Adelante los Lunnis que vamos con amigos.

# Que se asusten los malos

# y sepan los tramposos

# que no nos han vencido.

# Que se asusten los rudos y sepan los tramposos

# que no nos han vencido... #

Sí. ¿Lo habéis oído?

Lucre nos pide que nos rindamos.

Venga, chicos, seguro que hay alguna forma

de encontrar al Ratoncito Pérez.

Pero... pero si no sabemos ni dónde está.

Bueno, si no sabemos dónde vive,

podemos hacer que venga él.

Ya, ¿y cómo vas a hacerlo?

¿Con una trampa?

Claro.

Él se encarga de recoger los dientes que se te caen, ¿no?

Es verdad.

Eso parece fácil, pero...

¿De dónde vamos a sacar un... diente?

Uy, uy, uy.

Don Crudo, ya estamos cerca.

-A ver qué se le ocurre al loco este.

(Música suave de flauta)

-Mira esa pobre gente. -Parecen estatuas.

Me parece impresionante la habilidad de este Jamerlin.

¿Cómo hará eso?

¡Hamelin, don Crudo!

¡Hamelin!

¡Como se llame! Además, no es ninguna novedad.

Está en el cuento.

¡Ya os he dicho mil veces, a vosotros,

y a todos los que viven en este mundo de locos

que yo no he leído cuentos!

Madre mía, qué carácter.

¡Vamos, llevadme hasta allí! ¡Rápido!

No, no, don Crudo ese Hamelin es un tipo muy peligroso.

Pues entonces bajo yo solo.

Ni loco bajo yo ahí.

¡Chao, Crudo, eres insoportable!

¡Callaos! Ridículos.

¿Para qué os necesito?

Eh, tú, contigo quería yo hablar.

Tengo un buen negocio que proponerte.

¿Pero es que no tienes oído?

Sí que tengo oídos, lo que no tengo es imaginación.

Y a mucha honra.

¿Qué es lo que pretendes,

distraerme para que mis esclavos recuperen la libertad?

Quiero que me acompañes en una misión mucho más lucrativa

que esta payasada que tanto te divierte.

Ay... Uy...

¿Estás seguro de que esto funciona?

Yo conseguí sacarme así todos los dientes de leche.

Y mira qué bien me quedaron.

Venga, Lulila, ¿estás preparada?

Sí, qué remedio.

Ay, ay, ay, ay, ay.

La cuerda está bien tensada.

No te va a doler nada.

A las de tres, Mar.

Una... Venga, aguanta.

¡Dos!

Sé fuerte.

¡Tres! ¡Ahora!

Por mi tía abuela tuerta me habéis roto la puerta.

Pues sí que me ha ido bien tomar calcio.

Sí.

¿Te encuentras bien?

¡Ay! ¡Ay!

Ya tengo uno.

Mío.

¿Un diente? ¿En la cabaña de Merlín?

Qué raro.

Pues yo no tengo nada de sueño.

Silencio.

Así no vamos a conseguir que venga.

¿Cómo voy a dormir? Si no he cenado.

# Duérmete niño, duérmete ya.

# Que vendrá Crudo y te llevará. #

Chicos, chicos, creo que es él.

Escóndete. Escóndete.

Diré unas palabras mágicas para hacerme desaparecer.

Meditobin politburo,

membrillo maduro.

(Garde BSO "Gran aventura Lunnis")

¡A por él!

-¡Sí, sí! ¡Venga, venga!

Venga, a por él.

¡Cogedle! ¿Qué pasa?

¡No, no, no, no!

¡Ya le tenemos!

No le hagáis daño. -Por favor...

Vaya porrazo.

¿Qué les pasa? ¿Qué quieren de mí?

¿Por qué me quieren secuestrar?

Yo soy Lucho, el del diente caído.

No se asuste, señor Pérez.

No queremos hacerle ningún daño.

Reparto monedas pero no soy rico.

Soy el Ratón Pérez.

Socorro. Por favor, auxilio.

Uy, que se cae.

Disculpe, señor Pérez.

Pero ha sido por su bien. -¿Por mi bien?

¿Pero qué pretenden ustedes?

Estamos buscando el Colmillo Mágico.

Y seguro que usted nos puede decir dónde está.

Perdona, niña, ¿qué has dicho?

El Colmillo Mágico.

Sí, hemos venido a este mundo de fantasía para encontrarlo.

No, no, ese colmillo no, por favor. No me pidan eso.

Te veo como atormentado.

Y eso me intriga.

¿Qué te ha pasado?

Mi único gran fracaso en toda una vida

haciendo felices a los niños.

El Colmillo Mágico

es una profunda herida en mi alma por el deber no cumplido.

Pero, ¿por qué no cumplió con su deber?

Porque es una misión muy arriesgada que me supera.

No olvides, señorita,

que yo ya soy un ratón mayor.

¿Y qué tiene de raro ese colmillo?

Está en una caverna en las profundidades.

Bajo la cabeza de un dragón terrible.

Es el único diente del mundo que no he tenido el valor

de ir a buscar.

Pobrecito.

¿Qué podemos hacer?

Chicos, somos los Lunnis.

Tenemos que intentarlo.

Claro que sí.

Señor Pérez, confíe en nosotros.

¿Verdad, Lunnis? Claro que sí.

¿En serio lo dicen?

¿Ustedes se atreverían a semejante reto?

Sí.

Recuerda que no debes de temer al dragón

y a su chamusquina.

El miedo solo sirve... ¡Uh!

...para quitar el hipo.

¿Hay equipo?

¡Hay equipo!

¡Hay equipo!

Hay equipo. Hay equipo.

Yo al dentista no voy.

Están los dientes de todos los niños del mundo.

Increíble.

¡Mirad, mirad, mi diente, mi diente!

El diente que se me cayó.

Cleopatra, Napoleón... Conde Drácula.

Ese fue complicado.

Colón, Mozart, Picasso.

¿Y a dónde nos lleva ahora?

¡Guau! Vaya flipe de sitio.

Es verdad, los tiene todos. -Por supuesto.

Mi organización es altamente eficiente.

Estas son las puertas

que me permiten llegar a las casas de todos los niños.

¡Anda! -Pero no tiene el Colmillo Mágico.

Señorita, en breves instantes usted misma descubrirá por qué.

¿Qué hay ahí?

¡Uy!

Oh, oh.

Qué oscuro.

Yo ahí no me meto, ¿eh?

¿Tenemos que entrar ahí? -Ánimo, equipo, ánimo.

Tened cuidado, chicos.

Id con cuidado.

Esto resbala.

-No me gustan estos momentos.

-Oh, oh.

Intuyo que va a pasar algo.

Con cuidado.

¿Habéis oído eso? ¿El qué?

Vamos, seguidme.

Mar, ¿estás bien?

No, tengo mucho miedo.

Eres la niña más valiente que conozco.

Ahora no.

La valentía no es no tener miedo,

es tenerlo y seguir adelante.

Venga, dame la mano.

Ese ha de ser su morada.

¿Alguien se atreve?

Esto no me gusta nada.

-A mí tampoco.

Mirad, ¿qué tiene debajo de la almohada?

Ahí está,

el Colmillo Mágico.

A ver quién se atreve a quitárselo.

Mar, ¿qué haces? -Cuidado.

Es tal y como me lo describió mi abuelo.

Oh, no, se la va a comer de un bocado.

No quiero mirar.

No, no. Por Dios, no.

¿Eres el dragón del libro de mi abuelo?

Eres como me lo había imaginado.

Y si mi abuelo me dio esto...

Eso significa que mi abuelo era el guardián.

Vaya, no es ta fiero como decían.

Anda.

El único diente, el único diente que me faltaba.

Con su permiso, señor dragón.

He venido a buscar su diente.

A cambio de esta moneda, claro.

¡No!

¡Eh! ¡Ey!

¿Van a ayudarme?

Sí, sí.

Vamos.

Hay equipo. Hay equipo.

¡Equipo! ¡Equipo!

Gracias por devolverme la imaginación.

(VOZ FEMENINA) Ha sido un placer, cariño.

¿Eres una dragona?

¿A que eso no te lo habías imaginado?

No pasa nada.

Yo tampoco pensaba que vendría una guardiana.

Anda, ve con ellos.

-¡Bien! -¡Bravo!

¡Bien!

¡Bien!

Anda, Lucho, al final no te ha dado tu moneda.

Jo, es verdad.

Ah, qué cabeza la mía.

Toma.

Mira, Lulila, es como la tuya. -Qué chuli.

¡Bien!

Qué sorpresa.

Vaya, vaya,

el mayor impostor de todos.

El famoso Ratoncito Pérez.

Señor Pérez, si no le importa.

Creo que tenéis algo que me pertenece.

¡El colmillo no es tuyo!

Lo hemos encontrado nosotros.

Si lo quieres tendrás que quitárnoslo.

¿Quitároslo? No te atreverás.

No hay problema. ¿Qué va a hacer?

No...

(Música clásica rápida)

Me encanta este tío.

Sí que pesa, sí.

Por fin es mío.

Sigue tocando.

Ahora voy a decir la palabra mágica.

Voy a volver al árbol a coger el libro

y voy a pasar a la fase tres.

La fase tres de mi plan,

hacer trizas el libro con este colmillo.

Hasta la vista, ratón embustero.

Nunca me trajiste nada.

Y te lo agradezco.

¡Apetesembré!

(Música dramática)

Chicos...

¿Qué haces?

Si arrancas el libro del árbol

los chicos no volverán jamás. ¿Y cuál es el problema?

¿No le gustan los cuentos? ¡Por favor!

(Continúa la música clásica)

¡Vamos! -¡Mar, la flauta!

¡Vamos, vamos, vamos! -Corre.

-¡Vámonos de aquí! -¡Corred, corred!

No está todo perdido.

Pero tenemos que salir de aquí cuanto antes.

Venga, las manos.

La palabra mágica.

¡Apetesembré!

Otra vez.

¡Apetesembré!

Lulila.

Algo está fallando.

Crudo se habrá llevado el libro

y la palabra mágica ya no funciona.

¿Y qué hacemos, chicos?

Estamos cerrados aquí dentro para siempre.

Pues yo me lo estoy pasando superbién.

¿Dónde está mi flauta nueva?

Oh, oh.

¡Ladrones!

¿Dónde está mi flauta? ¡Devolvedme mi flauta!

-Se ha enfadado.

-¡Os voy a encontrar!

Tenemos que volver como sea.

¿Cómo lo hacemos, eh?

La palabra mágica no funciona.

(CARRASPEA) Hay una forma.

Les recuerdo que a través de mis puertas

yo puedo acceder a todas las casas del mundo.

¿Incluso a la de Crudo?

Evidentemente, también a esa.

Bien.

-Que ratón más listo.

Síganme.

(Música dramática)

Erre, u.

Allá vamos.

Vamos, equipo.

-Qué pasada.

¡Lo tengo!

Por fin es mío.

¿Lo veis?

Yo lo he conseguido.

Allí donde vosotros fracasasteis,

yo he triunfado.

Y por fin voy a acabar con el maldito libro.

Ejecutemos fase tres.

(Garde BSO "Gran aventura Lunnis")

Narciso, espera.

¿Cómo? ¿Vosotros?

¿Cómo sabéis mi nombre? Lo sabemos todo.

Tú también tienes imaginación.

¿Yo? Claro que sí.

Creías en el Ratoncito Pérez.

Anda ya, el ratón ese no existe.

Eso es del todo impreciso.

¿Tú? ¿Qué haces fuera del libro?

Esto es el mundo real. ¿Y qué?

Que aquí no existes.

Hay millones de niños que le podrían demostrar lo contrario.

Exacto.

Todo lo que puedas imaginar en tu cabeza existe en la realidad.

Le he traído algo muy personal.

Mire.

¿Pero esto...?

¿Ves? Es tu diente, Narciso.

Hubo un tiempo en que tú también eras un niño.

Y tenías imaginación. Eso es mentira.

El ratón no vino aquella noche.

No había nada debajo de la almohada.

No, no, no, no.

Lo tengo bien registrado en mis archivos,

hace ya varias décadas.

Sucedió en una casa muy grande y lujosa.

(OFF) "Tu casa, Narciso".

"El acceso era muy peligroso".

"Estaba lleno de trampas".

"Claramente alguien no deseaba mi presencia".

"Una misión difícil, arriesgada".

"Esa habitación era enorme, fría".

"Pero tenía que cumplir mi cometido".

"Me armé de valor y finalmente llegué hasta tu cama".

"Como corresponde dejé la moneda bajo la almohada y cogí el diente".

"Pero entonces alguien entró en la habitación".

"Un hombre muy bien vestido".

"Era tu padre, Narciso".

(Maullidos)

"Fue un milagro que pudiera escapar de esa mansión con vida".

¿Entonces, mi padre, él...

me quitó la moneda?

Aquella noche yo solo quería ser como los demás niños.

Solo quería creer en ti.

Pobrecito.

Tantos años queriendo ser el orgullo de todos ellos

para darme cuenta de que todo ha sido una gran mentira.

(CARRASPEA)

Narciso, perdón, creo que tienes algo que me pertenece.

Pero, este soy yo.

"Érase una vez

un cuento desgastado".

"Un cuento que nadie hubiera escuchado

de no haber sido inventado".

"Aquel niño creció

y en Crudo se convirtió".

"Nadie podría pensar

que un grupo sin igual

les llevaría a imaginar

un prodigioso final".

Esto es una poesía, ¿verdad?

Sí.

Me gusta la poesía.

¿Entonces ya no quiere destruir el libro?

¿Destruirlo?

Este libro es fantástico.

Quiero leerlo entero.

(Aitana "Hay algo más")

# Pinta de azul el día

# como el final de un cuento.

# Nada te impide imaginar

# ni vivir otra aventura una vez más.

# Mi mejor compañía,

# héroes de un mismo sueño.

# Los buenos no acaban nunca más.

# Cada fantasía

# guarda un pedacito de verdad.

# Hay algo más

# que un mundo real.

# Juntos seremos invencibles

# ...soñar.

# Hay algo más

# que un mundo real.

# Con nuestra amistad lo hará posible.

# Hay algo más.

# Juntos seremos invencibles.

# Te invito a soñar.

# Hay algo más...

# que un mundo real.

# Nuestra amistad lo hará posible.

# Hay algo más...

# Nuestra amistad lo hará posible.

# Hay algo más... #

# Tienes el poder para ver algo mejor.

# Ahora lo debes intentar.

# Porque imaginar puede cambiar el color

# de todo.

# Hoy tienes que abrir los ojos a la ilusión

# ahora.

# Pues todo lo irreal se hará realidad

# usando tu imaginación.

# De modo que habla con tu corazón

# nada es imposible, no.

# Empieza a soñar, ya verás como tengo razón.

# Y si fuera rey del reino más colosal...

# Una gran corona y empezar a reinar...

# Y prendar a la joven más bella...

# vivir una vida de estrellas...

# Piénsalo.

# Y si resulta que al fin todo pudiera pasar.

# Y si consiguieras la total libertad.

# De los caballeros más valientes de todo el lugar...

# Y saber que con toda certeza

# te convertirías en una leyenda.

# Piénsalo.

# Y si no solo fuera soñar.

# Y si tal vez fuera realidad.

# Y si resulta que al fin todo pudiera pasar.

# ...ahora mejor...

# ahora... #

(Garde BSO "Gran aventura Lunnis")

(Continúa la música)