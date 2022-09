El séptimo enanito

(VOZ EN OFF) Érase una vez, hace mucho tiempo, en Fantabulandia...

-Nació un bebé. -Era una princesa.

-Sí, pero en su bautizo apareció una bruja malvada.

-Y lanzó un maleficio contra la princesa.

Si antes de cumplir los 18 años se pinchaba con alguna cosa...

-Ella y toda la corte se dormirían y así se quedarían durante 100 años.

-A no ser que alguien llegara...

-O alguien sin caballo que amara a la princesa y le diera un beso.

-Pero su padre... -El rey.

-Tenía mucho miedo...

-De que la bruja regresara y pinchara a su niña.

-Por eso mandó que le fabricaran una armadura.

-Que debió de ser muy incómoda.

Tuvo que llevarla todo el tiempo, incluso cuando ya era casi mayor.

-En el castillo... -De Fantabulandia.

(Música suave)

(Música tensión)

(Música tiovivo)

(GRITA)

¿Has vuelto a perder la llave que te confié?

-Le puede pasar a cualquiera.

-Ve al taller de Rankelstien, el herrero más rápido de la ciudad.

-Si los chinches no te dejan dormir, quema el colchón.

Ahora, la predicción del tiempo por nuestro druida.

(SUSURRA) ¿Princesa? ¿Rose? Jack.

Corres peligro. Bellamorta sabe lo de nuestro amor.

Bellamorta. Lo sabe todo de ti.

¿Está aquí? Tiene oídos por todas partes.

Eres el único que puede deshacer el maleficio.

Tienes que esconderte. ¿Esconderme? ¿Dónde?

Un sitio seguro. Un sitio donde no me encuentre.

Consultemos el tarot.

Aquí, en lo profundo del bosque. Más allá de las Siete.

¿Las Siete Colinas? Sí, eso.

Tras las colinas. Al abrigo verde del bosque.

Donde los Siete Enanos tienen su morada.

Creía que era un cuento de hadas. Estarás a salvo.

Quédate allí hasta que la fiesta en la corte haya acabado.

Si el maleficio de Bellamorta se hiciera realidad,

entonces tú, mi héroe, regresarás y me salvarás, y al castillo,

con el beso de amor verdadero. Sí, eso es verdad. Te quiero, Rose.

Ten. Para ti.

Llévalo cerca del corazón. Así siempre estaré junto a ti.

(Música tiovivo)

¿Estás sola, Rose? Sí, papá, claro que estoy sola.

¿Entonces con quién hablas? Con nadie.

Estoy practicando el discurso para mi cumpleaños.

Muy bien, hija mía. (ASUSTADO)

(RÍE MALVADA)

(Música suave)

Chicos, recordemos lo esencial: es hora de hacer la tarta.

(Música alegre)

# Oh. # -Oh.

# -El gran día por fin llegó.

# Es su cumpleaños # y hay que preparar la tarta ya.

# -Oh, oh, oh.

# -Olvida tus problemas al poner # leche, azúcar, huevo y miel.

# -¿Y miel? # -En el pastel. #

-Ponle harina. Es esencial.

Pon levadura. -Te da mucha ternura.

-Pasteleros, todos a sus puestos. Un, dos, tres.

Cuatro.

# -Hoy es un día especial # para cocinar. #

-Y ponle nata bien montada.

-Despierto. -Vamos a cantar fuerte.

-Delicioso.

# -El gran día por fin llegó.

# Es su cumpleaños # y hay que preparar la tarta ya.

# -Oh, oh, oh.

# -Olvida tus problemas al poner # leche, azúcar, huevo y miel.

# -¿Y miel? # -En el pastel.

# -Hoy es un día especial # para cocinar. #

-Bate esa nata. -Remuévelo.

(RÍE)

-Despierto. -Espabila y date prisa.

# -El gran día por fin llegó.

# Es su cumpleaños # y hay que preparar la tarta ya.

# -Oh, oh, oh.

# -Llegamos al toque final. # La manzana en lo alto va... #

(TODOS SORPRENDIDOS) -¿Dónde está Bobo?

(Música suspense)

Oh.

Hola. Me he perdido.

Me llamo Jack, hombrecillo. ¿Quién eres tú?

Hola, Jack hombrecillo. Me llamo Bobo.

Cuidado, Bobo. Llevas los cordones desatados.

No, otra vez no. No te preocupes, sé atarme los cordones.

Vaya, qué bien.

Estamos haciendo la tarta de cumpleaños de la Princesa Rose

y tengo que elegir una manzana de adorno.

¿Para Rose? ¿Para mi Rose?

(Música tiovivo)

Qué música tan bonita.

¡Bobo! Un momento, Jack.

¡Bobo!

Estupenda. Gracias, Ja... ¿Jack?

¿Jack hombrecillo?

(Música alegre)

Plito.

-Y Bobo aún no ha vuelto. -Seguro que debe de estar al caer.

Bobo.

La tengo. Salvada. Bobo, patoso.

-Has estropeado la tarta. ¿Y sabes qué significa?

(A LA VEZ) -Pelea de tarta.

(TODOS RÍEN)

-Muy graciosos. No pienso ju... (TODOS RÍEN)

-¿Qué le llevaremos a la Princesa Rose para su cumpleaños?

-No pasa nada. Siempre guardo

una tarta de urgencia en mi botiquín festivo.

(TODOS SORPRENDIDOS) -¿En serio?

Todos para uno. (A LA VEZ) Y todos a una.

(Música suspense)

Déjame bajar. Suéltame.

(GRITA)

(RUGE) No tiene gracia.

(RÍE MALVADA) Delicioso.

(GRITA)

# Ay ho, ay ho, ay ho, ay ho. # Ay ho, ay ho, enano soy.

# Ay ho, ay ho, ay ho, ay ho. # Ay ho, ay ho, enano soy.

# Ser enano no está tan mal. # Ponte ya tu gorro y a marchar.

# El cuento de este día # hay que contar.

# Siete enanos mágicos llegan ya.

# Ay ho, ay ho, ay ho, ay ho. # Ay ho, ay ho, enano soy. #

(DRAGÓN RUGE) ¿Qué vas a hacer conmigo?

Si piensas comerme, déjame que te diga que estoy muy malo.

Sé lo que me digo. Trabajo en una cocina.

Suéltame. La princesa me ha enviado una misión que tengo que cumplir.

Es el amor de mi vida. Tú sabrás qué significa amar.

(SORPRENDIDO)

(ENFADADO) Bellamorta. Tú. (RÍE MALVADA)

Pronto podré vengarme, pinche de cocina.

Oh, qué bonito.

(PROTESTA) Arriba con él.

Lástima que no estarás allí para ver mi explosión de ira.

(RÍE MALVADA)

No te atrevas a tocarle ni un pelo de la cabeza, bruja.

Pero qué mal carácter.

No podrás entrar en el castillo. Lo vigilan los guardias.

Puede que tengas razón, pero ¿y si ya estuviera dentro?

# Ay ho, ay ho, ay ho, ay ho. # Ay ho, ay ho, enano soy.

# Ser enano no está tan mal. #

(CONTENTO)

Pe, pe, pe, perdi..., pe, pe...

Perdí este espejo en el bosque.

-Pero no me di cuenta de que lo había perdido.

-Es decir, que no lo tostaré... buscaré.

-Por eso, si queréis, podéis dárselo como regalo de comprabaños...

cumpleaños a la princesa. Ya tenemos un regalo para Rose.

No. Ya no.

-Podría ser una trampa muy sutil.

Por otra parte, ¿cómo desconfiar de algo que lleva un lazo precioso?

Está decidido. Carguemos el espejo y sigamos adelante.

# Ay ho, ay ho, ay ho, ay ho. # Ay ho, ay ho, enano soy.

# Ay ho, ay ho, ay ho, ay ho. # Ay ho, ay ho, enano soy. #

(RÍE MALVADA)

# El cuento de este día # hay que contar.

# Siete enanos mágicos llegan ya. #

-¿Qué opinas? ¿El tamaño importa? Sí.

Cenicienta, ¿qué pensaste al perder el zapato?

-Que se me iba a enfriar el pie.

-Quieto. Un momento. Sonríe, por favor. Me encanta tu sonrisa.

-Cuidado, enano.

-Bienvenidos a "Caperucita Roja televisión".

-Todos los que son alguien están aquí. El Gato con Botas.

-Hola, guapa.

-El Príncipe Rana. -Si quieres besarme...

-Alí Babá y los 40 ladrones.

El cotilleo general es si la Princesa Rose sucumbirá

al maleficio de la bruja, si se pinchará un dedo

y dormirá 100 años junto con el resto de la corte.

-¿Qué opinas, lobito?

-Antes tengo que decir: "Estás deliciosa".

-Mira, llega la mejor amiga de la princesa.

(Relincho)

(Música triunfal)

Blancanieves. Alto. Nada de objetos punzantes.

Ni hablar. Un enano nunca se quita el gorro. Da mala suerte.

Vienen conmigo. (SENSUAL) No te preocupes, cielito.

-Ya saben dónde está la entrada vip. Que lo pasen bien.

Ni por asomo.

(TODOS SORPRENDIDOS)

-Dejad los regalos en la mesa, enanitos.

-Perdone. Si me permite.

-No, no. Cuidado, por favor. No lo pises.

He fabricado esta salida de emergencia para la princesa.

Dispone de la técnica más avanzada.

Nada puede salir mal.

(GRITA)

Papá. Estás radiante con ese vestido.

(AMBAS GRITAN CONTENTAS)

(RÍE) Blanca, estás fabulosa. ¿Puedo presentarte a unos amigos?

Qué bien. ¿Cómo estáis, niños?

Pero bueno, estos son los Siete Enanitos.

Los Siete Enanitos. ¿A que lo sé?

Tú eres... Me gustan las adivinanzas.

Chispa. ¿Quién, si no?

Tú eres Nublado.

Tú debes ser Fortachón.

¿Te encuentras bien? -No.

Cocinero.

Y, sin duda, tú eres Marcial. ¿Cómo lo sabes?

Despierto. ¿A que sí?

Pero ¿tú quién eres?

Soy Bobo.

Fantástico. Qué contenta estoy de que hayáis venido.

Y, respecto a Jack... ¿Qué?

Si alguien pregunta, no sabéis nada y no ha estado en vuestra casa.

¿Quién es? -No lo conocemos.

-A nuestra casa no ha ido ningún Jack.

Muy bien. Perfecto. Muy convincente.

Por cierto, llevas el cordón desatado.

Lo tengo.

-Espero que haya mazapán. -Otra vez no.

-Ratoncillo, esto sí es un castillo. -Este sitio es impresionante.

Tempus reversus hora.

(RÍE MALVADA)

Tempus reversus hora. Ahora.

Huelo un enanito.

Detesto a los enanitos.

(RÍE MALVADA)

(ASUSTADO)

Blancanieves, Blancanieves, Blancanieves, mira el espejo.

Mira el espejo. Lo haré encantada.

Espejito, espejito mágico, ¿quién es la más bella del reino?

No, no me lo digas. Claro, Blancanieves.

-Querido pueblo de Fantabulandia...

Alerta. Bellamorta está aquí. (CHISTA) Bobo, cállate.

El Rey nos está hablando.

-Todo vuelve a estar bajo control. No.

Es para mí un placer presentaros a mi hija.

(Campanas)

¿Ya es tan tarde? Se me habrá parado el reloj.

-Ya sabéis qué significa eso para nosotros.

Han pasado 18 largos años.

Terminaron el miedo y el pavor. A partir de este momento,

el maleficio de Bellamorta es historia.

(Música alegre)

# Vive tu cuento de oasis.

# Todos a la pista a bailar, sí.

# Siente este ritmazo # que estremece mi espinazo.

# Es tu noche, sí. Es tu cumpleaños.

# El hechizo lograrás romper # en tu cumpleaños.

# Feliz cumpleaños.

# Cumpleaños

# feliz. #

(RÍE MALVADA)

Es el momento de que tu historia se convierta en mi historia.

Ahora el maleficio caerá sobre ti.

Bellamorta, ¿por qué? Llegas tarde.

Es más de medianoche, bruja. Eso es lo que tú te crees, querida.

Ha cambiado el reloj. Detened a la bruja.

(Música suspense)

(RUGE)

Fogoso, sí.

Queridos invitados, no tengáis miedo.

Bellamorta no puede hacernos daño, sea cual sea su plan.

El maleficio no durará.

Vendrá alguien que me despertará con un beso de amor verdadero.

Te refieres a tu valiente pinche de cocina, Jack, ¿verdad?

¿Dónde está tu héroe, tu salvador? Se ha perdido en su camino

hacia las colinas, al abrigo verde del bosque

donde los Siete Enanos tienen su morada.

¿Quién es Jack? -No conozco a Jack.

-¿Qué Jack? Se ha ido.

Ese nombre no me suena. No mucho.

No he visto a nadie. No, enanitos, ahora podéis decirlo.

La farsa ha terminado. ¿Qué farsa?

(RÍE MALVADA)

(Música tiovivo)

(TRISTE) ¿Qué le has hecho a Jack?

Conozco a Jack. Lo vi en el bosque. Cogió una manzana para mí.

(RUGE) (TODOS ASUSTADOS)

Fogoso, monstruo glotón, aquí lo tengo todo controlado.

Vuela a la guarida y vigila a nuestro prisionero.

En cuanto a ti, preciosa,

espiritus mesmoriso.

Tengo que pincharme el dedo. No.

Pincharme el dedo.

Pincharme el dedo.

Pincharme el dedo.

Pincharme el dedo.

Esto no va bien.

Lo veía venir.

(RÍE) Listo.

(TODOS ALEGRES)

-¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde estoy?

-Hip, hip. -Hurra.

-Hip, hip. -Hurra.

-Hip, hip. -Hurra.

¿Cómo pretendía pincharme en el dedo con esto?

Ni idea. Puede que solo tuviera que apretar aquí y...

(GRITA)

(TODOS ASUSTADOS)

-Salgamos de este edificio tan rápido como podamos.

-Tenemos que salir de aquí. Seguidme, enanos.

-¿Por qué no? -Despierto, sigamos a Blancanieves.

-¿Por qué?

-Por otra salida.

-No hay salida.

-¿Lleváis una escalera de bolsillo?

(TODOS GRITAN)

(Música aventuras)

Me encantan las rampas. -¿Por qué no me sorprende?

-¿Sabéis dónde acaba? -No.

Fuera del castillo, espero.

(TODOS GRITAN)

Oh, no.

(Música suspense)

Escuchadme. Somos bravos. No nos arrugamos.

Aunque somos menos, al débil protegemos. Vamos a entrar.

El tamaño no importa cuando hay valor.

-No es lo que dijo ella.

(Música suspense)

Rose.

(RÍE MALVADA)

A veces, lo único que hace falta es un golpe de mala suerte.

La venganza se sirve en plato frío.

Como el cielo.

# Oteofix,

# tú prometiste # que me harías feliz.

# Confieso mi emoción. # Venganza en plato frío te doy.

# Juraste tu eterno amor,

# pero tu amada no fui yo.

# Me rompiste el corazón. # Qué gran error.

# Venganza en plato frío te doy.

# Yo soñaba con reina ser,

# farsante infiel.

# 100 años vas a dormir

# y todo lo tendré. Es para mí. # Sí, para mí.

# Y a ti, Princesita Rose,

# te regalo un eterno sueño feliz.

# Por fin ya puedes soñar y soñar.

# No podréis impedir # que triunfe yo.

# Un hechizo y se acabó.

# Venganza en plato frío te doy.

# Venganza en plato frío te doy.

# Venganza en plato frío te doy. #

(RÍE MALVADA) Como el hielo.

(DESPIERTO RONCA)

Perdón. Es que estaba pensando. -¿En qué vas a pensar tú?

-Ni idea. -Ya te digo.

(TRISTE) Rose.

(LLORA) Todo es culpa mía. No. No todo es culpa tuya.

-¿Qué quieres decir exactamente?

-Quizá una pequeña parte; una parte muy diminuta.

-¿Quién iba a pensar que una aguja tan grande cabría

en un anillo tan pequeño? -Culpa no sería la palabra.

-¿Por qué están todos durmiendo?

-Podría haberle pasado a cualquiera. -Podría haber sido peor.

-Lo dudo.

-Bobo, ¿adónde vas?

(TRISTE) Tengo... tengo que arreglar esto como sea.

Si no sabes ni atarte las botas. ¿Estás loco? ¿Qué cosas dices?

Claro que sé.

Tengo que encontrar a Jack y traerlo al castillo.

¿Y si te entra hambre durante el viaje?

-Ni sabes el camino. -Tranquilo.

Quien sabe esperar obtiene recompensa.

-¿Quién apartará las rocas del camino?

-¿Quién te hará cosquillas cuando estés triste?

-¿Y quién impedirá que lo hagas?

-¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí?

¿Y qué ha sido de Rose?

¡Rose! (LLORA) He fracasado.

No seas tan duro contigo. La rampa es genial.

Sí. ¡Repitamos! -Ni hablar.

-Adelante. Hay que ponerse en marcha para salvar al pinche.

Me meteré en la guarida del león o en la del dragón o donde sea.

El maleficio me ha alcanzado.

Aunque me he escondido en el reloj del abuelo.

¿Por qué puse agujeros de ventilación?

Ya estoy viejo para esto.

(Motor)

Maldita sea, tendría que haber protegido al pinche

de las zarpas de Bellamorta. Nosotros nos ocupamos.

¿Vosotros? No podréis hacer nada. -¿Por qué no?

-Bellamorta tiene mucho poder.

(A LA VEZ) -Y nosotros somos los Siete Enanitos.

-A eso me refiero.

Tendréis que cruzar profundos cañones, desiertos áridos,

aguas salvajes y escalar cordilleras nevadas hasta llegar

donde ningún enanito ha estado jamás.

(A LA VEZ) -No te duermas. -Por favor, tienes que ayudarnos.

-Si es que alguien puede.

-No voy a aguantar mucho. Dame mi bolsa.

Ten.

Tengo tres pociones.

Esta, esta de aquí os hará invencibles.

Y esta os hará invisibles.

Y esta, ¿esta para qué servía? Sí, es abrillantador de suelos.

-Reunión de enanos. (HABLAN A LA VEZ)

-Nos llevamos el abrillantador. -¿Qué? Por las barbas de Merlín,

recordad que esta os hará invencibles.

-Ahora lo entendemos. Elegimos el abrillantador.

-Suerte en la misión. El destino de Rose está en vuestras manos.

Esperad. ¿Y ahora qué, Bobo?

¿Alguien sabe cómo se va a la guarida de Bellamorta?

(Timbre de bici)

(DÉBIL) Hola. ¿Sí?

(INCOMPRENSIBLE) -¿Alguien ha entendido algo?

-No. ¿Y tú? -Me irrita.

Ha dicho (INCOMPRENSIBLE).

Seguid... (A LA VEZ) -¿Sí, qué?

-La señal del camino.

Buena suerte. (CHISTA)

Aperitivos. -Qué buena pinta.

(TODOS GRITAN)

-Eh, mirad. Esa es la señal.

¿Hacia allí, en serio?

-Es lo que ha dicho el viejo. Sigámosla.

¿La dejamos abierta para cuando volvamos?

La vuelta no es el problema en este momento.

-Solo podemos hacer una cosa: avanzar a ojos cerrados.

# Ay ho, ay ho, ay ho, ay ho. # Ay ho, ay ho, enano soy.

# Ay ho, ay ho, ay ho, ay ho. # Ay ho, ay ho, enano soy.

# Ay ho, ay ho, ay ho, ay ho.

# Ay ho, ay ho, e-na-no soy. #

(Ronquidos)

# Ay ho, ay ho, ay ho, ay... ho. #

-Lo conseguimos.

Eso es... La isla de Bellamorta.

Necesitamos una barca. Tiene que haber alguna por aquí.

¿Alguien lleva protección solar? -Ya te vale, Chispa.

-¿Quieres que me queme al sol? -Si hace falta, sí.

-No discutáis, chicos. Estamos a punto de lograrlo.

-Chispa, para de lloriquear. -No lloriqueo.

-¿Y eso no es lloriquear? (HACE RUIDOS)

-Son las sirenas. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Hay un incendio?

Diría que son mujeres sirenas. -Qué raro en esta época del año.

(SORPRENDIDO) -Sirenas.

-Tío, creía que se lo habías llevado a Orca para arreglarlo.

-Salmón nada a contracorriente. Ha vuelto a ligar.

Se las pesca todas. -¿No será carpa?

-Claro, pedazo de meduso. ¿No le viste las escamas? Olvídalo.

Mejor búscate un bacalao. Ya me entiendes.

(RÍE) -Choca esa aleta, hermano.

(CARRASPEA) -Perdonad. ¿Seríais tan amables de darnos una ayudita?

-¿Qué clase de langosta es esa? -No molestes a la langosta, tío.

Ya me entiendes. -¿Y si los ha enviado Orca?

¿Qué, de viaje de placer? -Basta de agua dulce.

Le dije que no tenemos pasta.

¿Sois sirenas? Tío, ¿qué le pasa a este besugo?

-¿De qué vas? ¿Parecemos chicas o qué?

Somos Sherman y Herman. (AMBOS) -Los Tritones.

-¿No habéis oído nuestro último single?

El clan del alga, el regreso de los pescaditos.

-O también el paraíso del sireno.

¿En serio? -Va a ser número 1 en los éxitos.

A ver, ¿qué queréis, morralla? Pues llegar a aquella isla.

(Música tensión)

Mar peligrosa. No la toco ni con la punta de la aleta.

La muerte acecha en cada onda. Aguas oscuras y frías.

-Por no hablar del dragón. -Los asaría a la parrilla.

¿De verdad queréis ir, morralla?

Tenemos que salvar a alguien: Jack.

¿Vosotros, gambitos? ¿Lo tenéis claro?

-No los desanimes, tío. Como decía mamá,

si no te das una oportunidad tú mismo, nunca la tendrás.

Aunque no tengamos posibilidad, vamos a aprovecharla.

Vamos, chicos. Eh, gambas enanas, esperad.

-Gambitas, ¿un paseo en barca?

¿Tenéis una barca? La usamos para nuestro vídeo.

# -Todo el mundo en el mar # mueve la aleta.

# Arriba, aleta. arriba, aleta.

# Y hay un lover a bordo. # -Es un pez gordo.

# Todos escuchadme. Bailan # ya las ostras. Bailan calamares.

# -Y las morsas... # -Se vuelven locas,

# como en la olla una langosta.

# La aleta moverán... # -Con el algascan. #

(RÍE MALVADA)

Vaya aburrimiento.

Aburridos gatos gordos con botas pasadas de moda.

Anfibios viscosos y aburridos.

Mortalmente aburridos príncipes y princesas.

Y aburridos enanitos también. Aburrido inventor.

No huele a enanitos.

Se han ido.

Detesto a los enanitos.

¿Qué estarán tramando esos seres diminutos?

(GRITA) Fogoso.

# Ay ho, ay ho, ay ho, ay ho. # Ay ho, ay ho, enano soy. #

-¿Para qué es ese agujero? -Si no ¿cómo iba a entrar el agua?

-¿Eso es bueno? -Tan bueno como un tsunami.

-Rápido, Fortachón, haz otro agujero para que el agua vuelva a salir.

-Eso está hecho.

(TODOS GRITAN)

(RÍE)

¿Qué tiene tanta gracia? Cosquillas.

Listo.

-Lo pillé.

(TRISTE) Cielos, no.

Está vivo. -Claro.

-Adiós. (A LA VEZ) -Adiós.

87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,

95, 96, 97, 98, 99, 100.

(CON ESFUERZO) 712, 713, 714, 715,

28 204, 28 206.

No, 5. Rayos, he perdido la cuenta.

Tendré que volver a empezar. (A LA VEZ) No.

-Está muy profundo. ¿Cómo vamos a bajar ahí?

Trineo enano.

Preparado.

-Estoy listo. -Vamos.

(TODOS GRITAN)

-No vamos a repetirlo. -Sí.

-Chicos, seguidme.

(Música misterio)

(RUGE)

(TODOS ASUSTADOS) Tranquilos, ese dragón no muerde.

(Música suspense)

(Rugidos)

(Continúa la música)

Vaya.

(Continúa la música)

¿Hola? ¿Chicos?

¿Hola? ¿Estáis ahí? (ECO) ¿Estáis ahí? ¿Estáis ahí?

(Puerta)

(GRITA) Fogoso.

(GRITA) Fogoso.

(ASUSTADO)

(Música suspense)

Los enanos han escapado. Han huido. Han volado.

No tengo ni idea de dónde pueden estar esas pulgas con gorro,

pero no correré ningún riesgo.

No puedo permitir que liberen al pinche de cocina.

¡Elimínalo!

Lo quiero al vapor. O asado.

O cocido. O a la parrilla. (GRITA) Pero date prisa.

Llegamos tarde.

-¿Qué ha hecho con Jack? Uy, perdón.

-Preguntémosle.

-¿Sabes qué le ha pasado a Jack? Yo soy Jack.

¿Quién lo dice? ¿Puedes demostrarlo? Aquí no hay nadie más.

Si quieres mi opinión, tiene pinta de ser Jack.

-Nadie te la ha pedido. -Una vez conocí a un Jack.

Pero no se parecía a este hombre. -Basta de tonterías. Es una misión.

Si de verdad eres Jack, podrás responder a una sencilla pregunta.

Dos dragones vuelan a la misma velocidad

que dos búhos reales con un peso de 4 kg antes de la muda.

Tras 20 minutos y 30 segundos, el primer dragón encuentra

al primer búho. En 40 segundos, el segundo búho pierde tres plumas.

¿Qué hora es en Tirana? 6:30.

Es exacto. Jack, El Crac. ¿Ahora me liberáis?

He de volver para salvar a la Princesa Rose.

El factor tiempo es esencial. Volemos las cadenas.

¿No podríais...? Fortachón podría arrancarlas.

-Sí. Es lo que dicen: dadme un punto de apoyo y moveré el mundo.

-Sería más fácil arrancarle los brazos.

-Podemos esperar a que el sol funda el cerrojo con una lupa potente.

Abridlo con la llave.

(GRITA)

Por cierto, ¿vosotros quiénes sois? Los Siete Enanitos.

Entonces ¿por qué solo sois seis?

-Uno, dos, tres, cuatro... (A LA VEZ) -Bobo.

(Rugidos)

(Música suspense)

(RUGE)

(GRITA) No me hagas daño. No me hagas daño. Soy tu amigo.

Esto es inútil.

¿Tú sabes hablar?

Claro que sé hablar, pero nadie quiere hablar nunca conmigo.

Pero Bellamorta... Solo me da órdenes.

Tú eres Fogoso. Mis amigos me llaman Foggi.

El problema es que no tengo amigos.

¿Qué te pasa? Estoy muy quemado.

¿Por qué?

Bellamorta me obliga a hacer cosas que no quiero hacer.

¿A qué cosas te refieres? Maldades. No preguntes.

Tienes que hacer lo que te guste.

Olvídalo. Imposible.

A mí me gusta el ajedrez enano. ¿Te apetece una partida?

Es juego de tablero. Es fácil.

(RÍE) Uy. Jaque. Te toca.

No quiero jugar. ¿No? ¿Y qué te gustaría hacer?

Me gustaría... No quiero decirlo. ¿Por qué?

No es algo que hagan los dragones de verdad.

Vamos.

No. Por favor.

No. Va, por favor.

Pero no te rías. Jamás.

Te juro que si te ríes... (NIEGA)

Me gusta bailar claqué.

(RÍE)

(Música triste)

Déjame en paz. Lo siento mucho. No quería reírme.

(GRITA)

(TODOS CONTENTOS Y RÍEN)

-Tenemos a Jack. Hola.

Larguémonos de aquí.

A cubierto, enanos. Dragón a las 12 en punto.

-¿Ya son las 0:00? -Qué tontería. Aún brilla la luz.

Jack hombrecillo, ayúdame.

El dragón quiere saltar del precipicio.

¿De verdad? Sí.

Qué bien. (TRISTE) Pero es por culpa mía.

Bien hecho. Volvamos a Fantabulandia.

Eres un héroe, Bobo. Volvamos junto a Rose.

¿Qué? Pero tengo que salvarlo.

Bobo, vuelve aquí.

Alto, alto, alto. Foggi.

¿Qué acabas de llamarme? Una vez, dos amigos me dijeron:

"Si no te das una oportunidad, nunca la tendrás".

(GRITA) No.

# Si te sientes triste

# sin haber razón,

# no te quedes solo.

# Es el consejo que te doy.

# Búscate un amigo # que te abra el corazón.

# De eso trata la amistad.

# Te lo digo yo.

# Inténtalo, dragón.

# Necesitas un amigo y aquí estoy. # Tu enano soy.

# Inténtalo. # Dragón.

# Vamos todos a la vez. # Esta es la canción de Bobo

# y hemos de bailarla todos... # Para uno y a la vez.

# Es lo que has de hacer tú.

# Llama a tus amigos # cuando no estés bien.

# Los amigos siempre están # para ayudar. #

-Día y noche. -Noche y día.

-Invierno o verano. Tenderé mi mano.

(RONCA) Estaré a tu lado.

# Sigue nuestro ritmo # e inténtalo otra vez.

# Solo hay una vida.

# Quiero verte bailar, dragón. #

Baila. Vamos, muchacho, baila.

(A LA VEZ) -Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila.

# Inténtalo, dragón.

# Necesitas un amigo y aquí estoy.

# Pues tu dragón soy yo. #

(Ovaciones)

# Inténtalo. # Inténtalo.

# Dragón. # Dragón.

# Necesitas un amigo y aquí estoy. # Tu enano soy.

# Inténtalo. # Dragón.

# Vamos todos a la vez. # Esta es la canción de Bobo

# y hemos de bailarla todos... # Para uno y a la vez.

# Para uno y a la vez. # Para uno y a la vez.

# Para uno y a la vez. #

-Esto sí que va a hundirme.

-Nanocatapulta.

Chicos, una ayudita.

Enanitos.

Enanos, ayuda. Ayudadme.

Jack, ven a ayudarnos.

Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo.

(TODOS GRITAN)

(Música triunfal)

Nos has salvado. Para eso están los amigos.

Todos para uno. (A LA VEZ) Y todos a una.

No hay tiempo que perder. Tenemos que volver a Fantabulandia.

Pero Bellamorta... Esa bruja no me da miedo.

¿Y a vosotros qué, chicos? ¿Nosotros?

¿Miedo? No.

-Hombre... -Preocupación quizá.

-Bueno, para ser sinceros... -Puede que tengamos miedo.

Pero si tú estás de nuestra parte...

Si queréis ganar la batalla contra Bellamorta

necesitaréis ir armados.

(Música acción)

¿Y dónde está tu arma? Espera, espera.

Es que tengo que... Un momento. Esto casi está.

Ven conmigo.

El enorme dragón vuela en círculo,

enrolla la cola sobre sí mismo

y el enanito pasa a través de ella.

Ya está. (CONTENTO) Ya sé, ya sé, ya sé.

(CONTENTO) Ya sé, ya sé, ya sé.

Rose, empuño la espada y vamos hacia allí.

Colocad los gorros en posición vertical.

(GRITA) Fogoso.

No voy a responder a eso.

Espero que hayas asado a ese pinche como a una gamba.

Huelo a enanos. Los detesto. ¿Piensas con la cola?

Gigante inútil, holgazán. Pedazo de... lagarto.

Te pondré en hielo, pinche de cocina.

Aléjate de mi amigo, bruja.

Fogoso, estás pisando un terreno muy resbaladizo.

(FOGOSO RUGE)

Ven conmigo, delicioso pinche de cocina.

(GRITA)

¿Jack?

No, Bobo, quieto. Quédate donde estás.

¿Por qué? No des ni un paso.

(TODOS ASUSTADOS)

(TRISTE) No. No. No.

Hemos perdido a Fogoso. -Hemos perdido a Jack.

-Todo está perdido. -Tienes razón.

-Puede que no. El géiser nos ayudará a salir de aquí.

Pongamos la olla sobre el cráter.

(TODOS CON ESFUERZO) -Vamos, vamos.

-No hay manera.

-Necesitamos... -El abrillantador.

-Es verdad. -Eso es.

Fortachón. -Claro.

(TODOS) -Hurra.

(TRISTE) Creías que no eras un dragón de verdad

porque no podías escupir fuego.

Para mí eres el mejor dragón bailarín de claqué del mundo.

Bobo, está a punto de explotar. -Bobo, date deprisa.

(TODOS GRITAN)

-Si mis cálculos de balística son correctos,

nuestro punto de impacto será la sala de trono.

-¿Y si no?

-No impactaremos en la sala del trono.

(TODOS GRITAN)

-Un aterrizaje perfecto.

(CONTENTO) Jack.

Qué bien. Estás vivo. Ahora solo tienes que besar a Rose.

(RÍE MALVADA) Vaya, mira quién está aquí. Una visita.

Jack, Rose cuenta contigo.

Adelante. Que la bese si de verdad quiere hacerlo.

Jack, ¿qué estás esperando?

¿Una invitación por escrito? Yo amo a Bellamorta.

Parece que el muchacho ha sucumbido al hechizo de mi belleza.

Yo amo a Bellamorta. ¿Qué le has hecho?

-Lo ha hipnotizado. -Eres malvada.

Ven conmigo, amorcito.

Perdona, princesa.

(Música tiovivo)

Yo amo...

¿Qué?

Oh, vaya.

Yo amo a...

(SILBA MÚSICA DE TIOVIVO)

(TODOS TARAREAN MÚSICA DE TIOVIVO)

Yo amo a... Rose. No.

Espera y verás.

(RUGE) (GRITA) Ven si te atreves.

Perdona, perdona.

(Música acción)

Te pillé.

(GRITA)

(Música suspense)

"Esta os hará invencibles".

Rose.

(Música acción)

Me temo que vamos a perder. No tenemos por qué.

Esta poción te hará invencible. No.

Interesante.

No despertarás a nadie con un beso. (GRITA) Llévatelo de mi vista.

(GRITA)

(Música triunfal)

(CONTENTO) Foggi, estás vivo.

Uno para todos y todos a una. (TODOS CONTENTOS)

Vaya, vaya. Estoy impresionada. ¿Cómo has llegado aquí?

Alguien se dejó la puerta abierta.

(Música tensión)

(TODOS) Hurra.

-Señora, le presento mi dimisión.

(ERUCTA)

(Música acción)

Jack, Jack, déjate ver. Sal de tu escondrijo.

(CHISTA)

(SUSURRA) Bobo, ven aquí.

No permitáis que el pinche se acerque a la princesa.

(SUSURRA) Bobo, tienes que distraer a la bruja.

(Música suspense)

¿Y ahora qué es lo que sucede?

No lo sé. Cuando se me desatan los cordones,

hay un desastre y algo sale mal.

(RÍE MALVADA) Cazad al enano.

Hola.

Amor mío. Quieto ahí, mortal.

No.

Cuidado, Jack.

(GRITA) No.

Bobo.

(TRISTE) Está, está... Se ha dado en la cabeza.

Oh, no. Y no llevaba el gorro. (TRISTE) -No puedo verlo.

(TRISTE) -Bobo.

-Ten. Aquí lo tengo.

(Música triste)

Jaque mate. (TODOS CONTENTOS)

(Música triunfal)

Venga.

# Creo en los cuentos de hadas # y en un feliz final.

# Creo en el amor sincero # que me haga vibrar.

# Puede ser un sueño

# y que ciego esté.

# El primer beso solo se vive

# una vez.

# Cuánto tiempo esperé,

# pero el corazón me dice # que eres tú mi amor.

# Sé que los finales

# no siempre acaban bien.

# No me importa qué lejos estés. # Allí estaré.

# (AMBOS) Creo en los cuentos # de hadas y en un feliz final.

# Creo en el amor sincero # que me haga vibrar.

# Puede ser un sueño

# y que ciego esté.

# El primer beso solo se vive

# una vez.

# Y si dormida caes una eternidad,

# yo te besaré, mi amor serás

# y así vivir despiertos # nuestro sueño.

# Creo en los cuentos de hadas # y en un feliz final.

# Creo en el amor sincero.

# (AMBOS) Me hace vibrar.

# (AMBOS) Creo en los cuentos # de hadas y en un feliz final.

# Creo en el amor sincero # que me haga vibrar.

# Puede ser un sueño

# y que ciego esté.

# El primer beso solo se vive

# una vez. #

(TODOS GRITAN CONTENTOS)

Y todos vivieron felices para siempre.

(COCINERO) ¿Alguien tiene fuego? -Claro.

-Foggi... (TODOS RÍEN)

Esperad, esperad.

(COCINERO) ¿Ahora qué, Bobo? (RÍE) Nada.

(Música alegre)