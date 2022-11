(Ladridos)

Ven aquí, perrito.

(MAÚLLA)

(MAÚLLA)

Ven, gatito bonito.

(ORDENADOR) "Hay cuatro perros y cuatro gatos cerca".

PILLADO

(Ladridos y maullidos)

"Hay un perro cerca".

Ya está.

Hola.

Por si no me conocéis, soy Manny García.

Y este blog de alto secreto... Fue idea mía.

Esta es Paige,

mi novia. Y el blog fue idea suya.

La periodista que llevo dentro

insiste en documentar este fenómeno.

Aunque solo unos pocos elegidos conocen nuestra experiencia,

algún día podríamos necesitar contar nuestra historia.

Y si la prensa escrita nos ignora, no lo hará la digital.

Eso. En fin, el motivo de grabar este blog

es que ha pasado un año entero desde...

¡Manny!

Manny. Hola, Paige.

Eh, ¿sabéis que los perritos calientes no están hechos

con perros de verdad?

Te los puedes comer sin problemas.

¿Os lo podéis creer?

¿Os lo podéis...?

Vaya, de nuevo ha vuelto pasar.

Rufus, chico, tranquilo.

Me he emocionado un poco.

Ahora, esto es lo normal.

El amuleto de Rufus se rompió

mientras luchábamos contra los malos.

Pensamos que no volvería a funcionar,

pero solo es cierto en parte.

¡Funciona!

Siempre que no se emocione demasiado.

¡Oh, no!

¡Pelota! No.

"O se ponga nervioso".

(LADRA)

"O se enfade".

¡Ardilla!

¡Estúpida ardilla!

Pero ¿qué te pasa con las ardillas?

Según mi ánimo.

Y varía mucho.

Aunque el amuleto funciona casi siempre,

era difícil ocultárselo a mis padres.

Mamá, papá, mi amigo Rufus y mi perro Rufus, en realidad,

son la misma persona. (RÍE)

Es genial. Puedo comer comida de perro y de persona.

Oh, y, a veces,

tus zapatos.

"La vida con Rufus es muy divertida".

"O, al menos, interesante".

"Pero no sé si nuestra vecina, la señora Rumstitch,

estará de acuerdo".

"Este año, Rufus ha hecho muchos amigos nuevos".

Sigue la pelota.

"Pero las chicas aún no se le dan bien".

Oye, Rufus, ¿has visto las galletas que traje

para venderlas? Estaban aquí.

Qué asco.

¡Vaya!

No me creo que me hayas contado

esa historia tan profunda y personal, Darla. Y...

¡Frisbee!

Pero me alegra haber recuperado a mi mejor amigo.

Y a mí. Pero no me alegra tanto como este perrito.

No sé si comérmelo.

Vale, me lo voy a comer. ¿Listo?

¡Madre mía!

(Timbre de colegio)

Venga ya. Yo pensé lo mismo.

¿Seguro?

Bueno, me voy a mi clase de Entrevistas 101, chicos.

Mi primera pregunta:

"¿Qué significa el 101?".

¡Hala! Paige, eres tan lista como un pastor alemán.

Siempre serás un cachorro de corazón.

¡Oh!

¡Oh, sí! Vale.

Ya no te rasco más.

Hasta luego.

Paige es genial.

Sí. Estoy de acuerdo.

(SUSPIRA) Ojalá encontrara a alguien como ella.

Rufus, ten fe, ¿vale? Alguien te querrá tal y como eres.

(VOZ DISTORSIONADA) "Cuánta razón tienes".

"Rufus es muy deseado".

"Por lo menos, su amuleto mágico".

Y pronto será mío.

(RÍE MALVADAMENTE)

(VOZ DULCE) Esta máquina hace que todo suene supermaligno.

Scott, Scott, ven aquí.

¿Ha vociferado mi nombre, señor?

Sí, Scott.

Ahora que sabemos dónde se esconde ese perro,

llegó la hora de apoderarnos del amuleto

para poner en marcha nuestro gran plan.

No olvides que tengo a los mejores malhechores del mundo a mis órdenes.

Rufus no podrá con nuestros nuevos agentes.

(RÍE MALVADAMENTE)

-¡Ahí va!

¡Uh, menudo pivón!

Hola.

No te había visto nunca.

¿Necesitas un guía o...?

Vale. (RÍE)

Tengo unas cosillas que hacer.

Qué rico estaba.

Oye, ¿me das tu postre?

No.

"Porfa". No.

"Porfa". No.

"Porfa". No.

"Porfa".

No. "Porfa".

No. "Porfa".

No.

"Porfa".

¡Oh!

¿Quién le dice que no con esa carita?

Rufus, me llamo Kat.

Soy nueva y por eso he venido a hablar contigo.

Tú fuiste nuevo el año pasado.

Ah, ¿una pequeña investigación?

Yo también lo haría. Hola, Kat.

Yo también fui nuevo el año pasado. Nos encantaría ayudarte.

Háblame de ti, Rufus.

Ah...

bueno, Kat, soy un perro.

Quiero decir que soy...

soy una... Persona

a quien le gustan los perros.

Sí. (RÍE)

A Rufus le encantan los perros.

Soy humano. Humano.

No me van mucho los perros.

No le van los perros.

¿Por qué me van a gustar?

Son simplones, dependientes, sucios

y se comen su propio vómito. A lo mejor

es porque son prácticos y no quieren desperdiciar comida.

Bueno, Kat, a ver si lo adivino:

te van más los gatos por tu nombre en inglés.

(RÍE) Era bueno.

Deberíamos quedar.

¿Qué tal esta noche?

Vaya, lo siento. Tenemos planes. Sí.

Me encantaría quedar contigo, Kat.

Perfecto.

A las 17:00 junto al cartel de la ciudad.

Ah, vale.

¿Habéis visto? Le gusto a una chica.

Buscaré flores. Es lo que se lleva a una cita. ¡Adiós!

¿Qué ha pasado?

(LADRA)

¡Oh!

Soy Kat.

He establecido contacto.

¿Que cómo es?

¡Oh! Tan tonto como cabe esperar de un perro.

Sus amigos humanos son aún peor.

Pero he quedado con él a solas.

Te lo prometo.

El amuleto pronto estará en mis manos.

Y luego, en las tuyas.

Nunca me acostumbraré al estúpido cuerpo de los humanos.

(MAÚLLA)

No sé, chicos. ¿Y si la cago?

¿Y si se da cuenta de que su cita es con un perro?

No será la primera a quien le pasa.

Es un decir.

Al menos, tengo flores.

¿Qué os parecen? ¿Le gustarán?

Bueno, es una tomatera.

Y los tomates

están podridos.

Así que...

Ya empiezo mal.

Voy a meter la pata. Tranqui, Rufus.

Te enseñaremos qué hacer. Y qué no hacer.

Tienes que ponerte guapo.

¿Tan mal pensáis que irá que tengo que llevar correa?

Corbata.

No salgo sin una. A las chicas les gusta.

Qué raro.

Ofrécele su silla.

Y primero le tienen que servir a ella.

Guay.

No te comas su comida.

¿Si su cena es mejor que la mía? (AMBOS) No lo es.

Tienes que oler bien.

Oh, y no la huelas a ella.

Por ninguna parte.

Seguro que olvido estas reglas humanas tan complicadas.

Y fijo que adivina que soy un perro.

Los odia.

Ojalá pudierais venir...

conmigo.

Entonces, iremos.

¿Van a venir con nosotros?

Ah, sí. Es una cita doble.

Es que no me lo creía. Es genial.

¿Te importa que vayamos? Sí.

Quiero decir, no.

No me importa.

Genial.

Me gustas. Hueles bien. (CARRASPEA)

Ah, quiero decir que supongo que hueles bien.

Porque no te estoy olfateando.

Eso sería raro.

Bueno,

¿quién tiene hambre? Yo.

Pues vamos. Sí.

(HABLA HACIENDO PAUSAS) ¿Qué es esto?

Nunca había visto tantos ovillos.

Son preciosos.

Kat, ¿te gusta tejer?

¿Qué es eso?

¡Oh!

(RÍE)

Parece divertido. Allá voy.

¡Yuju! (RÍE)

(RÍE)

(RÍE)

Kat tiene razón, los ovillos molan.

(RUFUS Y KAT RÍEN)

La lana se mete por todas partes. Eso parece.

Sí. Ya está.

¡Oh!

(RÍE)

Norman estuvo aquí. ¡Norman estuvo aquí, chicas!

Norman estuvo aquí.

Os va a encantar. Es genial. No, no, no, no.

Qué tío. Siempre haciendo el payaso, ¿verdad?

¿Qué pasa?

Rufus, tranquilo.

¿Qué?

Eso lo hacen los perros, ¿no? Sí.

¿Crees que Kat se ha dado cuenta?

¿Sabrá que soy un perro?

Creo que no. Vale.

No puede ser.

Norman, ¿qué pasa?

Te acabo de oler.

Tío, en la boca de incendios. ¿Es que le das a todo?

(LADRA)

Eh...

¿nos conocemos?

No.

Pero Norman me lo ha contado todo.

¿Tanto te costaría cambiar el agua de vez en cuando?

(LADRA) No.

Lo siento. ¿Qué estás haciendo?

Este restaurante es uno de mis favoritos.

¡Tachán!

El Tesoro de Marisco del Capitán Espumoso.

Es cursi, pero divertido.

¿Marisco?

¡Qué bien!

Creo que le gusta.

(ORDENADOR) "Hay un perro y un gato cerca".

Cuando el poder de ese amuleto sea por fin mío,

seré el humano más poderoso de la Tierra.

(RÍE MALVADAMENTE)

Scott. -Sí, señor.

Nuestro agente Kat tiene en su posesión el amuleto de Rufus.

Ahora, el plan pasará a la siguiente fase.

Es hora de comenzar la producción.

(RÍE MALVADAMENTE)

(RÍE MALVADAMENTE)

Cuántos peces.

No, Rufus.

¡Ar, piratas!

¿Cómo están vuestras viandas?

Mi pescado no está tan fresco como esos.

Ja, ja.

Esa broma no la había oído nunca.

Ocho años de arte dramático para esto.

Bueno, Kat, ¿eres nueva en la ciudad

o solo en el colegio?

Soy de por ahí.

¿De por ahí cerca o lejos?

Sí.

(Maullidos)

(Tono de móvil "maullidos")

Tengo que cogerlo.

(Tono de móvil "maullidos")

No puedo hablar ahora. Estoy muy ocupada.

¡Rufus!

Cómete tus patatas. Las suyas saben mejor.

(AMBOS) No saben mejor.

Hay un imprevisto.

Los humanos han venido con el perro.

No, no sospechan nada.

Bueno, ya sabes cómo son los humanos.

Son más tontos que los perros.

Si es que es posible.

Puede que no consiga el amuleto hoy.

Pasa algo. Tengo que colgar.

Ese no es de la perrera.

¡Mmm!

A lo mejor de postre.

¡Bah!

¡Oh! No seas dramático.

Es la correa para humanos.

Con ella es muy difícil tragar tanta comida.

Me la voy a quitar.

No me gusta.

Bueno...,

Kat no es muy habladora, ¿verdad?

Espera.

¿Crees que la cita va mal?

¿Me habrá visto comer de su plato?

Espera. ¿Debería... debería haberle olfateado el trasero?

¡Oh, no! ¿Creéis que...

creéis que sabrá soy un pe...?

(LADRA)

¡Eh, no se permiten perros en El Capitán Espumoso!

¡Madre mía!

(LADRA)

Disculpe, señor camarero pirata.

Oh... voy a pedir la cuenta.

¡Eh!

¡Y no os atreváis a volver a El capitán Espumoso, botarates!

¡Los muertos no cuentan historias!

Odio a los piratas.

¿He estropeado la cita?

No te preocupes, no lo ha visto, así que, no ha pasado.

(Ladridos)

Tuvimos que irnos del restaurante. Para venir

a buscarte.

Pensamos que a lo mejor necesitabas ayuda.

¿Con mi llamada?

Sí. Sí.

A lo mejor no tenías mucha cobertura. Aunque tenías,

porque el móvil sonó. Así que la cobertura no era un problema.

Hay mucha por esta zona. (RÍE)

Anda, mirad, es Paige.

(RÍE) Kat, el pirata no nos deja volver,

así que les he pedido tu comida.

¿Brillante y arrugado?

¡Sí!

Y aquí está tu bolsita, Rufus.

REBAJAS

Espera.

¿No permiten perros

pero tienen bolsas con perros dibujados?

¡Venga, Capitán Espumoso, aclárate! (RÍE)

¡Kat!

¡Oh, madre mía!

¿Estás bien?

Creo que sí. ¡Era el cartero!

¿Veis?

Justo por eso la población canina no es vuestra fan.

Rufus, me has salvado.

Bueno, me gustas, Kat.

No quiero que te hagan daño.

¡Eh!

Mirad.

La comida sigue bien.

(RONRONEA)

(RONRONEA)

Me gustas con corbata.

Pues nunca me la quitaré.

Al final, ha salido bien, ¿eh? Puede.

(Ladridos)

¡La tienda de mascotas! ¡Oh, este sitio es genial!

Mira, pienso para mascotas. Me encanta.

(CARRASPEA) (CARRASPEA)

Quiero decir que a mi perro le encanta.

(RÍE) No a mí.

¿Por qué me lo iba a comer? No soy un perro

ni he sido nunca... (CARRASPEA)

...un perro. Pero tienen cosas que están muy ricas.

Ya te digo.

(Ladridos)

¿Ves lo mismo que...? Ese amuleto es como el de Rufus.

Hola, hola, señor S.

Mire lo que tengo. El primer tarro de mantequilla de bellota.

¿Y qué tal sabe?

Bueno, vamos a ver.

Es un poco dif...

(ERUCTA)

...diferente.

Bueno, Scott, cuando tengamos la magia del amuleto,

transformaremos la mantequilla de bellota en un manjar irresistible.

La gente no tendrá otra opción que acudir a mí para comprar más.

Y cuando sea humano,

nadie sospechará de mi plan.

Mira, Scott.

Ya tengo fábricas de bellotas construidas por todo el mundo.

Sí. Me vendrá muy bien ser humano.

Ahora, solo necesito a Rufus y su amuleto.

Y esta ardilla dominará el planeta.

Venga, Scott, celébralo probando otro poquito.

Y eso de convertirse en humano,

¿qué pasará con el perro ese?

¿Cómo va su plan para apoderarse de su amuleto?

Oh, va muy bien, Scott.

Nuestro agente está a punto de hacerse con él.

Pronto su magia será mía. (RÍE MALVADAMENTE)

¡Eh, hola!

¡Uh!

Esto me gusta.

Y esto también me gusta.

Y esto también.

¿Por qué no te compras una vaca?

¡Mmm!

(SUSPIRA)

¿A que es genial?

Oye, Rufus, sabemos que te gusta Kat y todo eso.

Pero estamos preocupados.

No sabemos casi nada de Kat

y, a veces, su comportamiento es...

Bueno...,

peculiar.

Así que, pensamos...

que después de lo que pasó el año pasado con los malos,

deberías tener cuidado. No tenéis de qué preocuparos,

porque Kat es buena.

Y la gente buena hace cosas buenas. Mirad.

Incluso me ha dado sus patatas. Y saben mejor que las mías.

(AMBOS) No saben mejor.

Eso me recuerda que tenemos otra cita esta tarde

después de clase. Me dijo que no vinierais.

Así que, supongo que la otra fue muy bien.

Rufus, creemos que deberías...

¿Conseguir más flores? Estaba pensando lo mismo.

Y esta vez, de las buenas.

¡Eh, hola señora Rumstitch! Tengo una cita y necesito flores.

Gracias.

¡Oh!

¡Es usted la mejor, señora Rumstitch!

Deberíamos haberle dicho a Rufus que vimos que Kat

llevaba ese amuleto. A ver si así lo entiende.

Dudo que eso le hubiera convencido. A Rufus le cae bien todo el mundo.

Sí, pero sabes que igual no es una persona.

¿Qué quieres decir? Que con ese amuleto,

podría ser un perro o un... Las cosas no van como querías.

Alguien de control animal no deja de seguirnos.

Pero he quedado con el perro.

Y esta vez

sus amigos no se interpondrán.

El amuleto pronto será tuyo.

(MAÚLLA)

Kat... Kat es un gato.

¿Cómo no nos hemos dado cuenta? Estaba claro que es el significado

de su amuleto.

Ahora sabemos lo que trama.

Es como lo que ocurrió el año pasado.

Tenemos que decírselo a Rufus.

Tengo un plan. Vamos.

¿Lo has visto? Tengo una cita y flores.

Hey, ¿qué tal? Tengo una cita y estas flores son para ella.

Tengo flores, tengo flores. Espera un momento.

¿Por qué se regalan flores en las citas?

No sé.

¿A lo mejor porque huelen bien?

Espera. Entonces, ¿yo no puedo olerla a ella

ero ella las flores sí?

Qué lío.

Pues sí que huelen bien.

Muy bien.

(ESTORNUDA)

(LADRA)

(LADRA)

(LADRA)

(MAÚLLA)

(MAÚLLA)

(LADRA)

¡Arriba, chicas! -¡Vamos, equipo!

(ALGUNAS GRITAN)

(LADRA)

(LADRA) (MAÚLLA)

Mortimer, la tragedia nos amenaza.

La bruja del invierno ha cancelado la primavera.

Se cancela la primavera ¿y lo dices con esa energía?

Hazlo otra vez. Con pasión.

(LADRA)

(LADRA)

(MUCHOS GRITAN)

(DIRECTOR) Sí. ¡Sí!

Esa es la energía que buscaba.

(LADRA)

(Estruendo)

(MAÚLLA)

Nunca hay que mezclar el reactivo inerte con un catalizador,

porque, según el principio de incertidumbre de Heisenberg...

¿Emilly?

Nunca se sabe qué pasará.

(LADRA) (MAÚLLA)

¡Oh! (ALGUNOS) ¡Oh!

¡La química mola!

Se acabó la clase.

(LADRA)

(LADRA)

Perros...

Ah, no, no. -Ah, sí.

Se lo dije yo. -¿Fuiste tú?

Yo creía que no debía decírselo.

MENTA GATUNA

Esto me lo quedo.

¿Qué haces? (MAÚLLA)

(MAÚLLA)

Pillada, Kat.

¡Bien!

Habéis atrapado a esa estúpida gata. La he perseguido

por toda partes.

¡Oh! Tenemos que decirte algo importante.

Y te va a costar oírlo.

Kat es una...

gata.

Una minina, un felino.

En concreto, la que está bajo la caja.

(MAÚLLA)

(MAÚLLA) Espera.

¿Esta gata...

es mi Kat?

Sí.

Llevaba esto puesto.

Es como el mío.

Le oímos decir que quería tu amuleto.

Mira, Rufus, no sabemos qué está pasando, pero...

Seguro que no es bueno.

Yo sí lo sé.

Os acabáis de inventar esta historia.

Si Kat fuera una gata de verdad,

¿por qué ponerse de nombre Kat?

A ver...,

yo no me llamo Dog.

Porque yo te puso tu nombre cuando te adoptamos.

¿Soy adoptado?

Esa es otra historia, colega. No te despistes.

¿Qué?

¿Y el amuleto de Kat?

Coincidencia. Y, chicos, aunque Kat fuera una gata de verdad,

no sería este sarnoso saco de pulgas.

(BUFA)

Ahora, tengo cita con Kat.

Y tendréis que aceptarlo.

Claro. Kat es una gata. Como si yo no lo fuera a saber.

No.

A ver.

Creo que están bien, ¿no?

Sí.

(ORDENADOR) "Hay un perro muy cerca".

Objetivo localizado.

Ven aquí, perrito bonito.

Ven aquí, perrito bonito.

(MAÚLLA)

(MAÚLLA)

¡Au!

¿Por qué habéis hecho eso? ¿Para proteger a nuestro amigo?

¿De ti? No he venido a dañar a Rufus.

Soy de los buenos.

Solo he venido a por el amuleto.

Y espero llegar la primera.

Rufus, ¿dónde estás?

Por favor, ¿podrías explicarnos qué pasa?

Soy una gata.

Ya lo sabemos.

Tu mismo nombre lo dice.

¿Y qué es lo que no sabéis?

El principio, el final

y prácticamente todo lo demás.

(SUSPIRA) Está bien.

El principio.

La magia de los dragones es real.

(AMBOS) ¿Qué?

Cuando los dragones abandonaron este planeta hace siglos,

entregaron estos amuletos a sus amigos los gatos.

Lo típico.

Pero uno de los amuletos fue robado

para hacer el mal

y fue pasando de mano en mano a lo largo de los siglos, oculto.

Hasta que apareció en el cuello de Rufus.

A mí me enviaron los ancianos.

Que supongo que serán gatos.

Obviamente.

Mi misión es recuperar el amuleto y mantenerlo alejado

de las diminutas y malvadas manos de...

las ardillas.

(AMBOS) ¿Las ardillas?

Sí. Son malvadas. ¿No lo sabíais?

(SUSPIRA)

Sí. Creo que se lo he oído decir a Rufus alguna que otra vez.

Pero nunca he acabado de creérmelo.

Humanos...

¿Y una ardillita podría hacer daño a Rufus?

A ver si lo entendéis.

La ardilla de la que hablamos es tan malvada

que me dan ganas de arquear el lomo y bufar.

Ya os habéis cruzado con estos tipejos.

El año pasado, cuando Rufus encontró el amuleto.

Si él o cualquiera de sus esbirros atrapan a Rufus...,

Rufus estará...

(Aullidos)

...perdido.

(LADRA)

¡Rufus, Rufus, Rufus, no!

(AÚLLA)

Rufus.

Sigamos el rastro de pistachos y lo encontraremos.

No tenéis motivos para creerme, pero quiero ayudar.

Claro. Y le quitarás el amuleto a Rufus.

Y sería un perro para siempre.

Pero, al menos, seguiría vivo.

¿No es más importante?

Perro o humano...,

es mi mejor amigo.

Vamos allá.

Vale, chicas, estad atentas.

Las cáscaras, por aquí.

Venga, chucho.

Métete ahí y siéntate.

De ahí no podrás escapar.

Estás a punto de hacerme muy rico.

(RÍE MALVADAMENTE)

Oh, mi nuevo agente ha regresado.

Bienvenido, señor Biggs.

Ya veo que tiene en su posesión lo que llevo tantos años buscando.

Por favor, démelo.

Claro, señor S.

Es un honor.

Pero mi precio se ha duplicado.

Qué maleducado.

Se acaban aquí.

Rufus está dentro.

Cerrada.

Para un humano quizá.

(MAÚLLA) Nunca me acostumbraré.

(MAÚLLA)

¿Crees que siempre cae de pie o...?

La verdad es que sí.

Separémonos. Yo iré por aquí.

Muy astuto, Biggs. Pero ha tenido suerte.

Hoy me siento generoso.

Ahora, entréguemelo

y su recompensa superará todo lo que haya podido soñar.

(RÍE)

Scott, ¿serías tan amable?

¡Por fin!

(RÍE MALVADAMENTE)

Por fin soy humano. (LADRA)

Qué raro estar de pie.

Tendré que acostumbrarme.

Pero mi voz

pensaba que sería diferente.

Scott, dame mi amplificador.

(VOZ GRAVE) Maravilloso, señor Biggs.

Ha cumplido su parte y recibirá una recompensa justa.

(VOZ NORMAL) Scott, dale a Biggs su recompensa.

(RÍE MALVADAMENTE)

(RÍE MALVADAMENTE)

(GRITA) (LADRA)

(SCOTT RÍE)

La ardilla sorpresa

nunca defrauda. (RÍE)

¡Sacadme de aquí!

¡Estoy atascado!

¿Puedo?

(BIGGS) ¡Basta!

¡Oh, oh!

Adiós, señor Biggs.

Quiero decir... (RISA GRAVE)

Pero, señores, cumplí sus órdenes. (GRITA)

¡No me puede hacer esto!

¡Chao!

Qué bonita despedida.

(RÍE)

Nunca me cayó bien.

¡Oh!

¿Qué hacemos con el perro?

(VOZ GRAVE) Machácalo.

(RÍE MALVADAMENTE)

Me encanta cómo piensa.

Y a todos los perros les gusta dar una vuelta.

(RÍE) Hay que salvar a Rufus.

Creo que ella tiene un plan.

A sus órdenes.

Hazlo ya.

Buen disparo. ¡Ja!

(VOZ NORMAL) Tenemos visita.

Pero llegáis tarde, porque ya tengo el amuleto.

(RÍE MALVADAMENTE CON VOZ GRAVE)

(RÍE MALVADAMENTE CON VOZ NORMAL)

¡Rufus! ¿Llegaremos a tiempo?

Yo me encargo de Rufus. Coged el amuleto.

(MAÚLLA)

Aguanta, Rufus. Te sacaré de aquí.

Con una vieja técnica.

¿Todo esto por un perro bobo?

No podrán detenerme.

Soy humano mientras tenga el amuleto.

(RÍE) Que te "nuez" tú eso.

¡Mi coxis!

Oh! Seréis...

No es tuyo.

(LADRA) ¡No, no!

¡No!

Nunca lo fue. Oh, cáscaras. Tengo que irme.

¿Que te "nuez" tú eso?

¿En serio? Ya. No he estado fino.

Ya está. Vamos.

Tenemos el amuleto.

Vale.

Me has salvado

¿Quién salvará a Kat? ¡No!

(MAÚLLA)

Vale, chicos.

Tengo un amuleto de valor incalculable

y me pregunto cuánto me pagarían por dos.

Bueno, dádmelo o convertiré a esta gatita

en mantequilla de bellota.

(MAÚLLA)

¡Uh! (MAÚLLA)

Y, creedme, es un final horrible. Sabe a calcetines sudados.

(MAÚLLA)

Te daré el amuleto.

(AMBOS) ¡Rufus, no!

No pasa nada.

Está bien.

La vida de Kat importa mucho más que el que yo sea un chico humano.

¡Oh!

¿A quién no le gustan los héroes? Dámelo o la gatita se dará un baño.

(MAÚLLA)

Te lo daré.

Te lo daré como un humano.

Un chico humano...

con una correa humana.

Nunca salgo sin una.

¡Oh!

(MAÚLLA)

Hola.

Qué reflejos.

Rufus, ha sido increíble.

Un perro y un gato abrazándose.

Creía que eso nunca sería posible.

Pues parece que sí.

¿Madre?

¡Oh!

¡Vaya!

Es aún más hermoso de lo que imaginaba.

Gracias.

He estado comiendo muchos huevos crudos.

Eso hace que me brille el pelo.

Me refería al amuleto.

Bien hecho, cariño.

Por fin el amuleto ha vuelto a pertenecer a los gatos.

Misión cumplida. Vámonos de aquí.

Vamos, Kat.

Es hora de volver a la gatería.

(GIME)

Trae el amuleto y pongámonos en camino.

No.

Esto no está bien.

Me enviasteis aquí

porque no querías que el amuleto cayera en malas manos.

Bueno, he llegado a conocer a Manny, Paige y Rufus.

Y son amables,

leales y bondadosos.

Rufus lo arriesgó todo por mí. (LADRA)

El amuleto está en las mejores manos.

O patas, mejor dicho.

Esa es buena.

¿Un perro con magia gatuna?

Es ridículo.

Solo nos traería problemas.

no pueden proteger el amuleto.

Cierto.

Pero si me quedo cerca de Manny y Rufus,

me aseguraré de que no se metan en líos.

Eso es pasarse.

Bueno, en demasiados líos.

¿Qué propones?

¿Y si me quedo y voy al colegio con Manny y Rufus...

y vigilo el amuleto como su protectora?

¿Como humana?

No está tan mal...

cuando los conoces.

¿Y harías todo eso por ese perro?

Ese perro me ha salvado la vida dos veces.

¡Oh! Pero te quedan otras cinco.

Se lo merece, madre.

He de decir que el amuleto ya está rajado,

casi no funciona.

¿Y quién le dice que no con esa carita?

Está bien.

Yo tan solo quiero que mi gatita sea muy feliz.

Si esto es lo que deseas...,

Rufus puede quedarse el amuleto.

Te espera una labor difícil. Cuídate, mi pequeña.

(MAÚLLA)

Gracias, madre. Hasta esta noche.

Vuelvo a ser un chico.

Gracias por rescatarme, Kat.

Y cuando te llamé sarnosa, no... no me refería

a que lo fueras.

Quería decir que...

que tú...

que tú... ¿Tenías un lado salvaje indomable?

Sí. Eso que Manny se acaba de inventar.

Para de hablar, perro.

(TOSE)

¿Estás bien?

Oh, vaya.

Lo siento.

Bola de pelo.

Haced como si nada. Vale.

No he visto nada.

Vámonos.

(RÍE)

"Como dije, ahora esto es lo normal".

"Aunque no sé si se le puede llamar así".

Pienso para cachorros. ¡Sí!

Eres tan mono que me dan ganas de comerte.

(AMBOS) ¡No!

¡Ja! Os las volveréis a ver conmigo.

(RÍE MALVADAMENTE)

(RÍE MALVADAMENTE)

(RÍE MALVADAMENTE)