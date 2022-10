(Trueno)

(Trueno)

(Trueno)

¡Mmm! ¡Mmm!

¡Mmm!

¡Mmm! ¡Mmm!

(CARRASPEA) Profesor Juan.

¡Profesor Juan!

¡Profesor Juan!

¿Eh? ¡Oh!

Perdona, no te había oído con tanto crujido.

(RÍE) No importa.

Voy a comprar la comida. Yo invito.

¿Quieres lo mismo de ayer?

No, no tengo mucha hambre.

Solo tráeme unos tacos, dos enchiladas extragrandes...

(ACENTO MEXICANO) ...y chimichanga con tostadas.

Sin problema, pero vigila

el reactor de partículas atómicas mientras no estoy.

Conmigo estará a salvo.

¡Eh, eh, espera!

Ya sé, ya sé: "No olvides la salsa".

¡Uh!

(TARAREA)

¡Ay!

¡Oh!

(GRUÑE)

¡Ay!

¡Oh!

¡Oh! ¡Oh!

¡Oh, oh!

¡Oh! ¡Ay!

¡Ay!

(GIME)

¡Ay, ay!

¡Oh, oh!

(GRITA)

ACADEMIA CRANSTON, ESCUELA DE MONSTRUOS

(Aplausos y silbidos)

Bienvenidos a la Escuela Green Wood y su...

Batalla de Ciencias.

Fotosíntesis.

(GRUÑE)¡Qué aburrido!

Siguiente.

(Alarma)

Siguiente.

(Alarma)

Siguiente.

(Alarma y aplausos)

¡Vuelve aquí!

¡Otto!

¡Siéntate! ¡Quieto!

¡Alto!

Mira bien por dónde vas, Einstein.

Llamarle Einstein a alguien es un cumplido.

Te asustas con poco.

¡Ah! ¡Ay!

¡Ay!

A continuación, llegan Danny Dawkins y...

(CARRASPEA) ¿Dónde está tu compañero?

No tengo compañero. Soy un lobo solitario.

Eso es porque no tiene amigos.

(RÍE)

Se dice que los mejores inventos

provienen de resolver algún problema. ¿Cierto?

Eso parece.

Bueno, Otto tiene pulgas y odia que lo enjabonen,

así que he inventado un nanobot para que se enfrenten...

cara a cara.

¿Eh?

¿Eh?

¡Ay, ay, ay!

Eche un vistazo por el microscopio.

Verá a mi robot en acción.

No me parece gran cosa.

Porque es una cosa pequeña. Es un nanobot.

Usa nitrógeno líquido para congelar las pulgas.

(Alarma y abucheos)

La próxima vez, haz un proyecto más visual.

¡Oh! Bravo, fracasado.

¡Oh! ¿Qué tenemos aquí? ¡Un volcán!

¡Un volcán!

¡Eso sí que ha sido entretenido!

(Aplausos)

Creo que ya tenemos al ganador de la Batalla de Ciencias.

(Aplausos)

¡Un volcán!

¡Oh, bien hecho, cariñito!

Gracias, mami.

(Aplausos)

Creía que el premio era para el mejor científico,

no para el más odioso niño de mamá.

¿Qué estás diciendo de mi madre?

¡Cogedlo! ¡Ay!

Vamos, Danny, no puedes esconderte.

Ya sabes las reglas.

Si intentas escapar, será mucho peor.

¡Chist!

¡No!

¡Ay, ay, ay, ay, ay!

¡Ay!

Quieto ahí.

(GIMEN)

(Cisterna)

Esos dos ya no te molestarán más.

¡Vaya, esa cosa es increíble!

Por supuesto. La he inventado yo.

Soy la señorita Evans,

la directora de la Academia Cranston...,

(SUSURRA) ...un internado secreto para genios,

y tengo una asunto privado que discutir contigo.

No hay lugar más privado que este. ¡Ah!

Seguimos tu progreso académico desde hace años

y creemos que serías mucho más apreciado en otra parte.

¿Usted cree? ¡Oh!

Nos gustaría ofrecerte una beca completa para Cranston.

¡Oh!

¡Oh, oh!

¡Oh, oh, oh!

(HOMBRE) "Bienvenidos a la Academia Cranston".

¡Oh, oh, oh, oh!

-En mi antigua escuela,

decían que aprender no es una ciencia,

pero en Cranston ¡sí lo es!

-"En Cranston, te ayudaremos a desarrollar todo tu potencial".

"Darás rienda suelta a tu imaginación".

"Pondremos lo que necesites para triunfar".

-Ven a Cranston y podrás ser el siguiente Edward Fizzerton.

(TODOS) Todos queremos que vengas a Cranston.

Con nuestra orientación, creemos que puedes hacer grandes cosas.

¿Debo escoger entre mi escuela actual,

en la que me estoy especializando

en evitar que me metan la cabeza en el váter,

o tener una beca completa en una escuela repleta de genios?

Entenderé que necesites tiempo

para pensarlo. Acepto.

Te enviaré un coche y no olvides lavarte las manos.

¡Oh!

¿Te dijeron que la beca completa

incluía este servicio de transporte?

Porque me parece demasiado elegante.

Mamá, tranquila, el coche está incluido.

Recuerda lo que hablamos.

No quiero que me llamen de tu nueva escuela

para decirme que reanimaste ranas diseccionadas

o que creaste un rayo para agrandar gallinas.

Ya. Lo siento, papá.

El efecto debería ser temporal.

(Mugido)

Diviértete en la escuela de genios, cielo,

y diles a todos que tu inteligencia viene de mi familia.

¡Ay!

(AMBOS) ¡Adiós, Danny!

"Tiempo aproximado a Londres, Inglaterra,

una hora y tres minutos".

¡Oh!

El coche volador es impresionante,

pero estos caramelos dejan mucho que desear.

"Permanezca sentado con el cinturón puesto

hasta que el vehículo se detenga del todo".

(GRITA)

(GRITA)

(GRITA)

(GRITA)

(GRITA)

¡Bienvenido a la Academia Cranston!

Aparca el coche, 17.

¡Hala!

(Trueno)

¡Oh!

¡Caray, hace un tiempo horrible!

Es el mejor día desde hace meses.

(Trueno)

Bienvenido a Inglaterra.

Cranston es el hogar de los mejores estudiantes

de todo el mundo

y tú eres parte de esa élite, Danny.

¡Oh!

¡Hala! ¡Es alucinante!

¡Ay! ¡Eh!

(AMBOS) ¡OH!

Tenga cuidado por dónde flota, señor Ulanov.

Perdón, señorita Evans. ¡Oh!

¡Oh! ¿Un reactor de partículas atómicas?

¡Venga ya!

La entrada al reactor de partículas atómicas

está prohibida.

Lleva estropeado mucho tiempo.

Señorita Evans,

¿podría firmarme el permiso para seguir con mi experimento?

Creo que estás progresando mucho, Tammy,

aunque la clonación no forme parte del programa escolar.

¿Lo has oído, Tammy 2? ¡Vas a tener una hermana!

¡Genial!

Le encanta la clonación.

La bioimpresora 3D no ha parado ni un segundo.

¡Oh! Lo que que recuerda que tengo que pedir cartuchos de carne.

¿De carne?

Ah, te va a encantar tu maestro.

El profesor Stern es un maravilloso educador.

Que no te engañe su nombre.

Te resultará muy divertido.

-"Escáner de CI correcto".

¡Directora Evans!

Profesor Stern, clase,

me gustaría presentaros a Danny Dawkins,

el primer beneficiario de la recién fundada Beca Académica de Cranston.

Oh, sí, nuestro nuevo programa de becas.

Traemos niños de las cloacas académicas

a la mejor academia del planeta.

Danny, ¿por qué no nos cuentas un poco

de tu proyecto de ciencias? ¡Oh, oh!

Construí un nanobot para... -(SUSPIRA)

...poder congelar las pulgas de mi perro.

Es solo el principio. -(BOSTEZA)

Esta tecnología tiene muchas aplicaciones.

¡Oh!

Buena suerte, Danny.

A ver, dame eso. ¡Oh!

¡Oh, mi nanobot!

¡Oh! Dejemos algo claro, hijo.

La Academia Cranston es una escuela para genios.

Yo también soy un genio.

¡Por favor! Tu presencia en esta clase

baja el promedio del cociente intelectual diez puntos.

Y eso incluyendo a nuestro pequeño hámster.

La directora se quedó impresionada en la feria con mi proyecto.

¡Por favor! Los alumnos de Cranston

no participan en ferias de ciencias.

Esta beca es una idea insensata de la directora

para atraer mentes nuevas,

pero no tardarás en suspender

y volveremos a ser la grandiosa escuela que siempre hemos sido.

Ahora toma asiento.

Bien, muchachos.

No le hagas caso a Stern. Solo está celoso.

Me llamo Liz. Por fin, alguien normal.

La ciencia... Porque eres normal, ¿no?

He leído sobre tu nanobot.

Es brillante.

Tus habilidades serán muy útiles para el proyecto de esta materia.

¿Estarás en mi equipo? Gracias,

pero soy un lobo solitario.

¡Alumno becado, guarda silencio!

¡Oh, oh, oh!

(AMBOS GRITAN)

¡Oh, Dios mío! Lo siento mucho.

¡Oh!

¡Muchas gracias, genio!

¡Me llevó dos semanas montarlo y hay que entregarlo en una hora!

(RÍE)

¿No tendrás un traje antirradiación, verdad?

Eh... No.

Ah, es una pena.

Gracias.

(Puerta abriéndose)

¿Puedo ayudarte?

Estás en mi habitación.

Tú estás en mi habitación.

Eh... Eh...

¿Somos...

(AMBOS) ...compañeros?

¿Es una broma?

No puede ser.

Esto es muy injusto.

¿Crees que yo quiero esto?

¿Que necesito un compañero poco higiénico, que no se ducha

y con pinta de ser desordenado?

¡Oye, sí que me ducho!

A veces.

Tiene que haber una explicación racional detrás de todo esto.

Sí. ¡Alguien quiere arruinarme la vida!

¡Oh!

(AHOGA UN GRITO)

Le diremos a la señorita Evans que te cambie de habitación.

Primero, eres tú el que tiene que cambiar.

Y, segundo, ella no hará nada.

Soy la única que no tiene compañero.

En ese caso...

¿Que es eso? Es una holopared.

Una cosa que inventé.

Me avisa cuando algo o alguien pasa a mi lado de la habitación...

para robarme mis ideas.

¿Por qué alguien querría hacer eso?

No lo sé, pero mi último compañero de laboratorio

publicó con su nombre un ensayo que escribí

y después le dieron un trabajo en Global Tech.

¡Vaya! Sí.

Y por eso no trabajo con compañeros.

("Can't Stop Me", TRÏBE)

Eh... ¿Qué es eso?

¿No sabes quién es Edward Fizzerton?

No sé cómo te han admitido aquí.

Es el hombre que inventó el reactor de fusión,

fotografió el interior de un agujero negro

y acaba de anunciar el descubrimiento

de una nueva partícula llamada fizzbosón.

Y sobra decir...

que es mi héroe favorito.

Es mi padre.

¡Oh! ¿Que eres Liz Fizzerton?

¡Vaya, qué difícil seguir sus pasos!

No pienses que me interesa ser como él.

Es pura coincidencia que curse las mismas asignaturas.

¿Y cómo es? ¿Siempre está haciendo cosas chulas,

como ser guay y todo eso?

No. Es mi padre...

y, por definición, no es guay.

¿Crees que podrías hablarle de mí?

Por supuesto que no.

Buenas noches, Danny. ¡Qué curioso!

Aún no tengo sueño y el interruptor

está en mi lado de la habitación, así que...

¡Oh, oh! ¿Eh? ¡Oh!

Buenas noches.

(Ronquido)

(GRITA)

¡Oh!

(TARAREA)

(GRITA)

(GIME)

Eh... Gracias por arreglarlo.

Necesitaba hacer algo. No podía dormir.

¿Por los nervios?

No, por tus ronquidos.

Roncas mogollón, como una motosierra.

Lamento oír eso.

Pues sí. Hace... ¡Oh!

Lo que lamento oír es que seas el compañero de habitación de Liz.

Y, Liz, no te avergüences.

Yo también ronco por culpa de mi alargada úvula.

¡Yo no ronco!

Examen sorpresa.

Tienen tres minutos para resolver esta ecuación.

Estoy seguro de que todos habrán leído el tema.

Se acabó.

¿Eh?

Pensé que no lo habrías leído.

¿Cómo has descifrado la fórmula?

Con ingeniería inversa.

Veamos qué dice el sistema informático de calificación.

¡99!

¡Oh, sí, sí, sí!

Oh, es la nota más baja de la clase.

En Cranston, un 99 % es un suspenso.

Gracias, Tammy 2.

Soy Tammy 3.

Tendrás que superar esto.

Si tu proyecto final no es espectacular, te largas.

¿Trabajando en tu proyecto final?

Eso intento. Necesito pensar en algo grande.

¿Qué te parece una máquina que recicle todas esas malas ideas?

Qué graciosa.

Bueno, yo me voy a dormir.

Tendrás que cerrar tu fábrica de malas ideas hasta mañana.

(LE HACE BURLA)

(CARRASPEA)

¡Ah!

¡Ay!

(RONCA) ¡Ay!

¡Ay!

¡Oh, oh!

¡Chist!

(Lata rodando)

(GIME)

(GRITA)

Nuevo plan. Arreglo el reactor de partículas atómicas,

descubro una nueva, le pongo mi nombre

y demuestro que soy un genio que merece estar aquí. Fácil.

Bueno, Roma no se hizo en un día.

8 de abril. Diario del inventor.

El reactor de partículas atómicas está en muy mal estado.

Necesitaré baterías de alto voltaje,

un montón de cable de cobre...

y, sobre todo, un montón gigante de chocolatinas.

("Got A Feeling", Bonti)

¡Oh!

¡Ay!

¡Oh!

¿Eh?

Así que vienes aquí todas las noches.

¿Qué haces aquí?

A veces, no puedo dormir.

Estas dos semanas, cada vez que me despertaba, no estabas,

así que esta vez te he seguido.

Buen trabajo, detective.

¿Sabías que está prohibido entrar en el reactor de partículas?

Te meterás en un lío.

Pero, si no hago algo impresionante,

no duraré en Cranston,

así que arreglaré esta cosa.

El profesor Stern lleva años intentándolo.

Así lo impresionaré aún más.

He construido un nuevo circuito integrado

y le he adaptado un generador de microondas al panel de control.

Aléjate. Ahora voy a encenderlo.

No lo hagas hasta que vuelva a mi habitación.

No seas infantil.

Nadie ha hecho historia quedándose de brazos cruzados.

(RÍE) ¡Oh!

¡Oh!

¿Sabes? Ha sido espectacular.

No lo entiendo. (SUSPIRA)

La polaridad electromagnética está invertida, bobo.

(TARAREA) ¡Oh!

Todo va bien de momento.

(AMBOS) ¡Oh!

¡Oh!

Eso no me gusta nada. ¡Oh!

¡Oh! ¡Vaya!

(GIME) ¡Oh!

Eh...

Danny.

¡Oh, oh!

¡Oh!

¡Oh, oh!

¡Oh, oh!

¿Qué vas a hacer? Echar un vistazo.

Espera.

Con esto te podré sacar si tienes problemas.

No te preocupes.

¡Oh!

(Gruñido)

(Grito)

¡Oh, oh, oh!

¿Qué está pasando ahí?

Estoy bien. No tires de la cuerda. ¡Ay!

Creo que es hora de volver a casa.

¡Ay!

Sí, definitivamente, es hora de volver a casa.

(GRITA)

(GIME)

¿Qué ocurre? Debías estar atado a la cuerda.

(GRITA)

(GIME DE ESFUERZO)

(GIME DE ESFUERZO)

¿Eh?

(RÍE)

Debemos apagarlo.

¡Vamos, vamos, vamos!

(Alarma)

¿Por qué no se apaga?

(GIME) ¡Oh!

(Motor apagándose)

Este problema, resuelto.

Ahora, a por ese monstruo.

(GIME ASUSTADA)

¿Eh?

¿Eh?

(GRITAN) ¡Oh, oh!

¡Sí!

(RÍE)

Esto es lo que necesitaba.

(RÍE)

¡Sí, sí!

Ven conmigo, ven aquí.

No parece ser muy peligroso. ¿Bromeas?

No para ser un monstruo. ¡Oh, sí!

(RÍE)

Podemos intentar hablar con él.

Os he echado de menos. Ve delante.

Yo iré detrás de ti. ¡Sí!

¡Eres tan bonita! Pero muy detrás de ti.

¡Oh, qué brillante!

¡Qué guapa!

Es como si entrases directa a mi corazón.

Un susurro de un antiguo amor... (CARRASPEA)

...que me llena de pasión. ¿Hola?

Hola. Ese calorcito de tu sol

es una fiesta para mis pupilas.

¡Ay, ay, ay!

(ACENTO MEXICANO) Perdón, mi amor, no eres tú, soy yo.

Hola, chico.

¡Oh, oh! (GIME)

¡Ay, ay, ay, ay!

Hola, chiquitita.

¡Ay, ay, ay!

¡Oh! ¡Por favor, no, no me lleves!

¡No me lleves a ese lugar horrible!

Solo queremos hablar contigo.

¿Quién eres tú?

Eh... Yo soy Liz. No, no, yo soy Danny...

Ah. ...y ella es Liz.

¡Oh! Hola.

¿Y quién eres tú?

(ACENTO MEXICANO) Daniel, Elizabeth, mucho gusto.

Podéis llamarme Polilla.

Antes era humano, pero ahora soy un monstruo.

¿De dónde eres? ¿Qué haces aquí?

¿Y todo ese limo brillante? ¿En serio eres un monstruo?

No es "monstruo",

es "monstro".

Repetid conmigo.

¿Qué idioma alienígena hablará?

No seas tonto, Danny. Solo es que tiene acento mexicano.

Espera. Lo que no tiene sentido...

es que una polilla hable mexicano.

Responderé a todas vuestras preguntas, amigos,

pero primero tengo que comer algo.

¿Qué comen las polillas?

Ah, ya sé. Liz tiene muchos jerséis horteras.

Mis jerséis son intocables.

Nadie se los comerá.

Los jerséis suenan bien, pero me muero por comerme unos tacos.

Yo conozco un sitio.

¿Eh? ¡Oh! Creí que te había perdido.

Serás mi chiquitita para siempre.

(Música mexicana)

¡Mmm!

(TARAREA)

Tiene buena pinta.

Bienvenidos al Tacos. ¿Qué van a pedir?

Oh, eh... Sí, sí, sí, sí.

Buenas noches.

Me gustaría tomar tacos al pastor, por favor, con todo,

dos quesadillas con queso y una gringa, por favor.

Solo hay lo que está en la carta, señor.

(ACENTO MEXICANO) ¡Ay, mi Dios, qué horror!

¿Y eso?

¡Sushi mexicano!

Mis antepasados se pondría a llorar,

incluso los del lado de las polillas.

Eh... Mejor sentémonos. ¡Oh!

¡Oh!

¿A esto le llamáis mexicano?

Esto es un insulto. (SUSURRA) Baja la voz.

Si alguien te ve aquí, podría llamar a la policía.

¿Solo por ser mexicano?

No. Por ser una polilla de cuatro brazos de otra dimensión.

Ah, claro, claro.

Vale, aquí tienes tu comida. Ahora responde a las preguntas.

Mejor empieza desde el principio, como si no supiéramos nada.

Sobre todo, ella. ¿Eh?

¡Oh!

¿Sabéis? No siempre he sido así.

Yo era ingeniero en la Academia Cranston,

pero una noche, durante una terrible tormenta,

cayó un relámpago.

¡Oh, oh!

"Y algo me succionó a ese horrible lugar".

(GRITA)

"¿Pasó cuanto una corriente de alto voltaje

pasó por el reactor de partículas atómicas?".

"Creo que te arrastraron a la cuarta dimensión".

¿De qué hablas?

La cuarta dimensión es el tiempo. Todo el mundo lo sabe.

Sí, todo el mundo lo sabe.

Vale. Creo que el lugar al que te arrastraron es...

¡la quinta dimensión!

(GRITA)

¡Ay!

(GIME) ¿Eh?

¡Ay!

¡Ay!

¡No!

Pero ¿dónde demonios estoy?

¿Eh? ¿Eh? ¡Oh! ¡Ay!

Pensé que no saldría vivo de allí.

Y, aunque no os lo creáis,

era bastante guapo antes de convertirme en monstruo.

¿Eh? ¿Eh?

"Pero en la quinta dimensión me atacó una polilla gigante".

(GRITA)

(GRITA Y GIME)

¡Oh, oh!

¡Ay!

(ACENTO MEXICANO) ¿Qué es esto? ¡Ay!

¿Qué está pasando?

¡Duele!

¡Ayúdenme!

¡Oh!

(JADEA)

¿Eh? ¡Ay, ay, ay, ay!

Llevo 20 años buscando a esa polilla.

¡Quiero vengarme!

¿Hablas conmigo? Eh...

Nos volvemos a ver, querida.

Sabía que sería así.

Siento como tus fotones me acarician la piel. Ven aquí.

(ACENTO MEXICANO) Debió de ser terrible tenerme...

¿Qué hace? ...para más tarde perderme.

Este es el descubrimiento científico

más alucinante de los últimos 100 años.

Con esto, sacaré una buena nota en Ciencias.

Tienes que contárselo al mundo.

Para ti es fácil decirlo, chiquita.

No te salen alas de polilla.

Todos tenemos cosas que nos gustaría cambiar,

como Liz sus ronquidos.

¡Danny, juro que te estrangularé mientras duermes!

¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¿Eh?

(GIME) ¿Qué te pasa?

¿Estás bien? ¡Oh, oh!

Lo siento, chamaquitos.

Desde que me convertí en un monstruo,

me duele mucho la cabeza.

Lo único que me alivia es esto.

Mi querida salsita.

¿Salsa picante de chile fantasma?

Ah, es una receta propia

y lo único bueno que saqué de la quinta dimensión.

Estaba buscando comida y descubrí los chiles más picantes

jamás probados.

Esos chiles no son de este mundo

Y decidiste hacer una salsa.

¡Ay! Pues claro, soy mexicano.

Oh. ¿Puedo... probarla?

Pero ten cuidado, paliducho.

Pica más que las terribles llamas del infierno.

Creo que lo aguantaré. Adoro la comida picante.

(RÍE) Ya veremos.

¡Oh!

(AFÓNICO) ¿Me disculpáis un momentito?

Eh...

Buena suerte.

(GRITA)

(TOSE)

(GIME Y TOSE)

(CARRASPEA)

¿Qué te ha parecido?

¿Eh? No es para tanto.

(Timbre)

¿Eh? ¡Oh!

¡Oh, oh!

¿Eh?

¿Qué haces? Tenemos clase.

¿A quién le preocupa esa estúpida clase de Stern?

Hay que volver al portal.

¿Qué es esto?

En Cranston, los alumnos no pueden saltarse las clases.

Si no vas, mandan un equipo de búsqueda.

(Rotura de cristal)

Debemos ser discretos, actuar como si nada.

Ya volveremos al portal en cuanto podamos salir.

De acuerdo, está bien. (RÍE)

Y tú, Polilla, quédate aquí y ponte cómodo.

¡Oh, sábanas limpias! ¡Oh!

¿Qué probabilidad hay de que lave

su ropa interior en la quinta dimensión?

¡Oh! Escucha, Polilla,

¿te importaría dormir debajo de la cama?

Es para que no te vean si entra alguien.

Tendré que quemar esas sábanas.

(RONCA)

(RÍE) ¡Por fin! ¿Eh?

¡Oh, lo sabía!

¡No te comas mis jerséis!

El proyecto final es el 80 % de la nota total.

Y, en algunos casos, será lo que determinará

su futuro aquí, en Cranston.

¿Quién hará el primero su presentación?

Oh, ¿por qué no el señor Dawkins, eh?

El alumno de nuestro programa de caridad.

(CARRASPEA)

Para mi proyecto final,

voy a formar equipo con Liz.

Y demostraremos la existencia de una quinta dimensión paralela.

No sabemos cómo, pero creemos que fue

como lo que pasa con los agujeros negros,

donde el espacio-tiempo se dobla sobre sí mismo.

O quizá como un agujero de gusano o algo así.

Esta es una clase de ciencias,

no de ciencia ficción.

Elizabeth, te recomiendo que no te ancles a alguien

que solamente te arrastrará al fondo.

Tienes una reputación que proteger.

Vale, ¿alguien tiene una propuesta real?

Sí, señor, yo mismo.

Llevo más de un mes trabajando... Taquitos ricos.

...en una máquina de fusión

que se pueda llevar... (CHISTA)

...en la muñeca. Liz.

Así se conseguiría... ¡Ay!

...la posibilidad... ¿Qué vamos a hacer?

Evitar que bese bombillas.

¡Danny! Profesor Stern.

Necesitaría ir al baño. ¡No interrumpas la clase!

Es una emergencia.

He cenado comida mexicana

y me ha sentado fatal. ¡Ay!

¿Eh? Me temo que tardaré un rato.

¡Oh!

Yo también necesito ir al baño. Las enchiladas.

¿Eh?

¿Qué haces aquí?

Te dijimos que te quedaras en la habitación.

¡Oh! ¡Oh!

¡Oh, mis niños!

Encontré un puesto de comida mexicana en la calle...

(ACENTO MEXICANO) ...con auténtica comida mexicana.

Y me emocioné tanto que he venido a invitaros.

Vale.

¡Vaya!

Esto está buenísimo.

Liz, prueba esto.

¿Sabes qué nos pasará si te ve alguien revolotear por la calle?

¿Porque soy un mexicano?

¡No! Porque eres un hombre polilla de cuatro brazos.

Eh...

Claro, porque soy un monstruo de cuatro brazos.

A veces, se me olvida, pero aquí están.

Bueno, el señor Debes Hacerlo Mejor ya me odia

y ahora también te odia a ti por trabajar conmigo,

así que saltémonos la clase y vayamos al portal.

Por favor, ¿abres la puerta?

¿Eh? ¡Ay, ay, ay!

Esto no pinta bien.

¿No tienes cierto presentimiento de que algo va a salir mal?

Yo nunca tengo ese presentimiento.

Deja de ser Nelly Negativa.

Mejor ser Nelly Negativa que Nelly Muerta.

Eh... ¿Quién es esa Nelly?

¡El portal! ¡Ha crecido!

¡Cualquier monstruo pudo salir y andar suelto por el campus!

Siempre imaginando lo peor.

(Grito)

Pensemos. Ese alumno pudo haber gritado por cualquier cosa:

deberes, acné, exámenes finales...

(Grito)

(Grito)

Creo que tienes razón.

Nuevo plan: meter al monstruo en el portal

y convencer al chico de que está loco.

¡Oh, mirad!

Se ha limpiado la nariz con ese niño.

(GIME)

Vamos.

Tú no has visto nada.

¿Eh? Nada.

Estás loco,

loco,

loco, chico.

¡Ay!

(GRITA) ¿Eh?

(Golpe)

Pero ¿qué haces? Era un estudiante.

¿Era un niño? Tenía cara de monstruo.

Los niños aquí son muy feos.

(Estruendo)

¿Habéis visto eso?

Creo que esa cosa ha atravesado la pared.

Las damas primero.

¿Por qué yo? Fuiste tú el que abrió el portal.

Técnicamente, tú arreglaste la última pieza del reactor,

así que fuiste tú la que abrió el portal.

Y... adelante. ¡Oh!

Eres idiota.

¡Oh!

¿Hola?

¿Pegajoso y rosado monstruo?

Se llama Manuel. ¿Esa cosa tiene nombre?

Bueno, lo bauticé yo.

¿Eh?

¡Oh, oh! Chicos.

¡Ay, ay!

Recordad: le damos nosotros más miedo del que nos da él.

No lo sé, pero a mí me da bastante miedo.

¡Quieto, Manuel!

¡Ay!

¡Eso es muy caro!

¡Oh! (GRITA)

Esto sabe más asqueroso aún de lo que parece.

¡Oh!

¡Ay!

Danny, usa esto.

¡Oh!

(ACENTO MEXICANO) ¡Toma salsa, Manuel!

¡Oh!

Quiero una explicación.

Arreglé el reactor de partículas atómicas

y jugué con el espacio-tiempo.

Sin querer, abrí un portal a otra dimensión

y también sin querer liberé a un monstruo rosado y pegajoso

hacia nuestro mundo

y ha destrozado el laboratorio de informática.

¿Has acabado?

Sí. No. El monstruo se llama Manuel.

He terminado.

Miente sobre el reactor de partículas atómicas.

Si yo no fui capaz de arreglarlo, tú todavía menos.

Si existe un motivo mejor para una expulsión, yo no lo recuerdo.

¿Qué?

¡Oh!

Algo horrible va a suceder

y creo que somos los únicos que podemos hacer algo para pararlo.

Subid al coche.

Vaya al reactor de partículas atómicas y compruébelo.

Existe un portal a otra dimensión.

Por favor, señorita Evans, tiene que creernos.

La vida no da muchas oportunidades, Danny.

La próxima vez que alguien dé la cara por ti,

intenta no ensuciársela.

(GRITA) (AMBOS) ¡Oh!

¡Oh! (EVANS GRITA)

¡Oh!

¡Oh!

"¡Peligro, peligro!".

¡Oh, oh, oh!

¡Manuel, eres idiota!

¡Te has comido a la directora! ¡Señorita Evans!

¡Oh, oh, oh!

¡Hay que detener a esa cosa!

El portal sigue creciendo.

Ha duplicado su tamaño otra vez.

Podrían salir monstruos aún más grandes.

¿Como cuánto más grandes?

Imaginaba algo más grande. ¡Oh!

¡Eso sí que es grande!

¡Javier, anguila mala!

¡Oh! ¡Ay!

Creo que necesitas nombres más amenazadores

para esos monstruos que intentan matarnos.

¿Dónde te habías metido?

Debíamos convencer a los profesores

de que la quinta dimensión existe y eras la prueba.

Lo siento, pero me dijisteis

que me escondiera de los humanos y me escondí de ellos.

Ya no necesitarás esconderte. Encajarás bien.

Hay monstruos por todos lados.

¿Qué? ¡Oh!

¡Oh!

¡Oh!

¡Ay!

¡Oh! -¡Oh!

¿Eh? -¡Oh!

¿Eh?

Ah, claro.

(ESCÁNER) "Escaneo de cociente fallido".

(GRITAN)

"Lo siento, lo... lo siento".

(LA CHICA GRITA)

Si mis cálculos son correctos

y esa cosa sigue creciendo a este ritmo,

el portal se lo tragará todo en...,

¡oh!, ¡24 horas!

(GIME)

Llévalos al cerebro. ¡Ay!

(GIME) ¿Qué estás haciendo?

Suéltanos. Polilla, basta.

¡Polilla! Llévalos al cerebro.

¿Qué haces? Vamos, suéltanos.

Llévalos al cerebro.

Al cerebro. Lo siento.

Danny, dale salsa.

Al cerebro.

(ERUCTA) Ay, pica un poco.

Quédate ahí. No te nos acerques.

¿Qué pasa?

Nos agarraste por la cabeza y decías: "Llévalos al cerebro".

¿Qué? ¡No!

Danny te dislocó un dedo para liberarnos.

Me daría perfecta cuenta si me hubieras dislocado un...

¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay!

¡Ay, ay, ay, ay!

Que conste que te pedí perdón por ello.

Déjame verlo. ¡Oh!

Tranquilo. No te dolerá...

(Crujido)

...mucho. (GRITA)

Gracias.

(ACENTO MEXICANO) No he sido del todo sincero con vosotros.

Mis dolores no son unos dolores de cabeza normales

y, además, oigo voces que me dicen qué hacer

y esta salsa es lo único que me aclara la mente.

¿No crees que habría sido de gran utilidad

haber compartido esa información antes de intentar matarnos?

Os lo estoy contando ahora.

¿Y si lo intentas de nuevo?

Sí. Está bien, sigue.

No os lo dije antes porque habríais pensado

que yo era un monstruo.

Sí, es que eres un monstruo.

Pero solo se es un monstruo si se actúa como un monstruo.

Demuestra quién eres de verdad.

Ayúdanos a cerrar ese portal de una vez por todas.

Oye, ¿a qué te referías cuando decías: "Llévalos al cerebro"?

¿Ese tipo es el jefe?

No, chico, es, literalmente, un cerebro.

¡Venga ya!

Esa cosa obtiene su poder

de un enorme cerebro pulsante sin cuerpo.

(ACENTO MEXICANO) Asqueroso, por cierto.

Ya. La culpa de todo es nuestra. Debemos destruirlo.

Si queremos acabar con él, necesitamos provisiones.

¡Vamos, vamos!

Está sonando.

A ver. -¿Hola?

¿Señorita Evans?

-"'Want... it... to stay... alive'".

Se ha equivocado.

¡Oh, oh, oh!

-¡Tienen al señor Hicks!

-¡Oh, oh, oh!

¡Oh, oh!

Que el portal fuese mi experimento no significa que tenga la culpa.

¡Profesor Stern, ayúdenos!

(GRITA)

¡Ah, querida!

Tranquilo, Tesla, iremos a otra escuela.

Todo irá bien. ¡Oh!

¡Oh, oh!

¡Oh, oh!

Coge todo lo que podamos necesitar.

Linternas. Gafas de seguridad.

Almohadas. Lupas de aumento.

Nitrógeno líquido.

Bengalas. Chocolatinas.

¿Chocolatinas?

¿A quién le amarga un dulce?

No pienso comer la comida rara de la quinta dimensión.

¿Verdad, Polilla?

¡Oh! Polilla.

Buena idea.

La comida allí da más miedo que los monstruos.

(ACENTO MEXICANO) ¿Compramos churros?

No hay tiempo para churros.

El papel aluminio evitará

que los tentáculos conecten con nuestro cerebro.

¿Estás segura de eso?

Claro que no, pero ayudará.

Yo no necesito pulsera. Soy un monstruo.

Os advierto que debéis prepararos para un viaje realmente horrible.

Veréis cosas en la quinta dimensión

que os harán desear no haber nacido jamás.

(Mordisco)

¡Mmm! Riquísima.

Vamos.

Mi amor, es hora de ir a la guerra para ser un héroe.

Mañana te invitaré a cenar.

¡Oh, oh!

¡Oh! ¡Oh!

Debemos despistar a esos monstruos

para llegar al reactor de partículas atómicas ilesos.

(CHICA) ¡Son demasiados!

Chicos,

esta escuela existe desde hace más de 500 años.

Mi padre estudió aquí y mi abuelo también.

Creo que es nuestro deber protegerla.

Si alguien puede detener a esas cosas

son los niños más inteligentes del mundo,

así que hagamos algo para distraerlos y acabar con ellos.

¿Nos ayudáis?

-¡Sí! -¡Claro que sí!

¡Oh!

(TODOS) ¡Oh!

¿De cuánto es el PH?

100 % ácido. Hay que neutralizarlo con una base.

¡Yuju!

¡Ven aquí, perrito!

¡Yo lo distraigo! ¡Nos vemos en el hall!

¡Vamos al laboratorio!

Eh...

Ma... Ma... Marta, Lupe,

¡qué alegría volver a veros!

Chicas, tranquilas, tranquilas.

¿Os apetece bailar?

(Ranchera)

¡Ah, ah!

¡Oh, oh, oh, oh, oh!

¡Oh, oh, oh, oh!

(ACENTO MEXICANO) ¡Ándele, Marta! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Uh!

¡Yuju!

¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Ay!

Tranquila.

Tranquila.

(TODOS) ¡Oh!

No podrá aguantar mucho tiempo.

¡Ay, ay, ay, ay!

¡Oh, oh! ¡Ay, ay!

¿Adónde vas? Confía en mí.

Ya lo he hecho antes.

(GRITA)

Preparaos, chicos.

¡Vamos, vamos, corred!

-Hidróxido de litio...

marchando.

¡Alto, no!

¡Ay! (AMBOS) Bien hecho.

¡Oh, oh! ¡Ay!

¡Ay, ay!

(ERUCTA)

Yo apuesto por el hámster.

(RÍE)

No os preocupéis. Volverá a su tamaño real en unos minutos.

Nosotros le ayudaremos.

(TODOS) ¡Sí! (RÍE) ¡Oh!

Vamos, Polilla, adelante.

No puedo.

¡No puedo regresar!

Sí que puedes. ¡Vamos!

Si hubieras visto lo que yo he visto...

Danny, hay que hacer algo ya.

Es hora de que seas la Polilla. Vamos a entrar...

y más te valdrá acompañarnos.

Lo siento mucho, Danny.

Nos ha abandonado.

Lo sé, pero debemos seguir.

¡Ay, Liz!

(AMBOS) ¡Oh!

¿Eh? ¿Eh?

Danny. ¡Oh!

¡Oye, dame ese chocolate!

¡Danny, suéltalo!

¡Dejad a mis amigos en paz! ¡Mira!

¡Has vuelto! (RÍE) ¿Qué haces aquí?

(MEXICANO) Sois mi nueva familia

y no hay nada más importante que la familia.

¿Qué opinas de eso, Danny? Que tiene razón.

Oye, Polilla, menos mal que has venido

porque no tenemos ni idea de qué hacer.

Guíanos.

Eso está hecho, berberecho.

(Tripas)

(Papel desdoblándose)

¿Eh?

¿Bromeas?

¡Danny! ¡Oh!

(GRITAN)

¡Ay! ¡Oh!

(GIMEN)

¡Oh!

¿Eh?

¡Oh!

Vamos, tenemos que movernos.

Eh... Esto...

A ver, era...

(ASUSTADO) Eh... Chicos.

(GRITA)

¡Danny!

¡Vaya, los tienen a todos!

¡La señorita Evans!

¡Está bien!

Yo no le llamaría estar bien a ese estado.

Me refiero a que no ha muerto.

Solo digo que te conformas con muy poco.

Cuantos más cerebros consume, más poderoso se vuelve este lugar.

¡Ay!

¡Ay, ay, ay!

(ACENTO MEXICANO) Gracias. ¡Tiene a Tammy!

¡Y a Tammy 2! ¡Y a Tammy 3!

Por lo que se ve, también a Tammy 4.

A Tammy 5, a las 6, ¡a la 7!

No. Si la desconectas ahora, no despertará jamás.

Hay que desconectar la fuente.

Hay que salvarlos antes de que sea demasiado tarde.

¡Stern, amigo! ¿Amigo?

Trabajábamos juntos.

(ACENTO MEXICANO) Él es mi cuate.

¿Has traído la salsa? (GRITA)

¡Stern, te salvaremos!

No te ofendas..., (MEXICANO) ...pero tu cuate es un amargado.

Por aquí.

Acamparemos aquí esta noche.

Me parece una idea genial. No puedo dar un paso más.

(SILBA) ¿Eh?

Toma, embadurnaos de pus. ¡Puaj!

¿Para qué?

Para que los insectos de la noche se coman el pus

y sigáis con la piel intacta por la mañana.

¿Son parientes tuyos?

No todos. Los hay carnívoros.

¿Por qué te pones eso?

Tiene su lógica.

Odia a los insectos más que al pus.

No querrás tener cucarachas contigo, ¿no?

Gracias, no pensaba dormir.

(RONCA)

¡Oh, oh!

¡Ay!

¡Largo de aquí!

¡Ay, ay, ay!

¡Este lugar es un asco!

Al cerebro.

Eh, Liz. ¡Liz!

¡Oh!

¿Por qué me despiertas cuando estoy cubierta de insectos?

¡Quedaré traumatizada!

¿Prefieres estar cubierta sin saberlo?

¡Pues claro que sí!

¿Querrías despertar

durante una operación? No.

Llévalos al cerebro. ¿Lo ves?

No te he despertado para eso. Al cerebro, al cerebro.

Escucha a Polilla.

Mira lo que dice.

Oh, gran cerebro,

haré lo que tú me ordenes.

Solo está soñando.

Llévalos al cerebro...

Parece una pesadilla.

...para comerles el cerebro a Liz y a Danny.

¡Qué pesadilla más personalizada! Sí. Despertémoslo.

¡Oh!

(HABLA UNA LENGUA INCOMPRENSIBLE)

Danny, dale la salsa.

¡Oh, no!

(HABLA UNA LENGUA INCOMPRENSIBLE) Está vacía.

¡Ay, ay, ay! ¡Corred! ¡Alejaos rápido de mí!

¡Polilla, no, no te dejaremos aquí!

No iremos a ninguna parte.

Estaremos juntos. (REPITE LAS PALABRAS)

¡Aguanta, Polilla!

Solo se es un monstruo

si se quiere ser un monstruo. ¡No soy un monstruo!

¡No eres un monstruo! ¡No soy un monstruo!

¡No lo soy! ¡Ay! ¡Vamos, tú puedes, Polilla!

¡No soy un monstruo!

¿Polilla?

¡Ay! ¡Las voces han desapa...!

¡Suéltalo, porquería morada!

¡Danny, ya sabes qué pasará si lo desconectas!

No podemos dejarlo aquí.

Solo hay una forma para liberarlo.

Debemos llegar hasta el cerebro y desconectarlo.

Todo esto es por mi culpa.

Yo abrí el portal

y ahora media escuela está conectada a tentáculos

y se han llevado a Polilla.

Vete de aquí, Liz,

antes de que mi siguiente estúpida idea te mate.

Somos un equipo.

Yo provoqué esta situación y debo resolverla yo solo.

No quiero que también a ti te pase algo malo.

Por eso siempre he sido un lobo solitario.

¡Estúpida quinta dimensión!

¡Estúpidas lianas!

¡Estúpida pulsera de aluminio!

¡Danny! (GRITA)

¡Dejadlo en paz!

¡Ay, ay!

¿Estás bien?

Gracias.

Entonces, ¿aún somos un equipo?

Lo siento, no debí haber dicho eso.

No puedo hacerlo sin ti.

Genial, porque he estado pensando.

Según Polilla, la quinta dimensión es un organismo

y buscamos su cerebro.

Dime, ¿a qué te recuerdan estos tentáculos?

¿A unas asquerosas mangueras mortíferas?

Nervios.

Un completo sistema nervioso que recorre todo el organismo.

Los tentáculos nos llevarán directos a él, como un mapa,

un asqueroso mapa de venas moradas que palpitan.

¿Sabes? Prefería un GPS.

Es una especie de membrana.

# Me gustan las membranas. # No empieces.

Debemos de estar cerca.

Esta membrana evita que le entre algo en el cerebro.

¡Que evite esto!

¡Ay! ¿Estás bien?

Creo que sí y debo admitir que no ha sido un plan brillante.

(GRITA) A no ser que quieras exfoliarte,

te sugiero que te separes.

Buena idea.

(RÍE) ¡Corre!

Por aquí.

(Trueno)

(Trueno)

(Trueno)

¡Oh!

Parece que los tentáculos están todos conectados.

No creo que tengamos problemas. Pues mucho mejor así.

(GRITA) ¡Oh!

¡Vaya tormenta de ideas!

¿En serio, Danny? ¿Otro chiste malo?

Bueno, ¿cómo lo llamarías tú?

¿"Anomalía meteorológica", quizás?

Eso parece un trabalenguas.

Manos a la obra.

¡Oh, oh, oh! ¿Eh?

¡Ay, ay, ay, ay!

(AMBOS) ¡Oh, oh, oh!

¡Oh, oh, oh!

¡Oh, no!

Son nuestros amigos. No podemos herirlos.

¿Qué vamos a hacer?

Debemos dividirlos.

Dividirlos y atarlos.

¡Oh!

¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Uh!

¡Ay!

¡Está funcionando!

¡Sí!

¡Oh!

¡Oh, oh!

(AMBOS) ¡Oh, oh, oh, oh!

¡Oh!

(AMBOS) ¡Oh!

¡Oh, oh!

¡Vamos!

¡Mira!

¡Ay!

¡Oh, oh!

¡Oh!

Liz, tráeme esa lámpara y aquella lupa también.

No he podido coger la lupa. ¡Cuidado!

¡Ay! ¡Oh, oh!

¡Ay, ay!

¡Ay!

¡Ay!

¡Danny! Estoy bien,

pero necesito esa lupa ya.

¡Oh, oh!

¡Lánzala!

(GRITA) ¡Oh!

¡Oh, oh, oh!

¡Danny, no! ¡Socorro!

¡Danny!

(GRITA) ¡Oh, no!

¡Danny, no!

¡Oh, oh!

(GRITA)

¡No!

¡No!

(GRITA)

(TOSE)

¡Danny, estás vivo!

¡Oh! (RÍE)

Bueno, ha funcionado.

¡Cerebro helado!

Vamos, este es bueno.

¿Cómo lo expresarías tú si congelas un cerebro gigante?

Lo acepto. ¡Oh! ¡Oh!

¿Eh?

¡Oh!

¡Ay, ay, ay! ¡Oh!

¡Stern!

¡Stern, amigo!

Stern, soy yo, Juan.

¡Por todas las ciencias, Juan!

(ACENTO MEXICANO) No has cambiado nada, chaparrito.

¡Corred! ¡Vamos, rápido!

¡El portal se está cerrando!

Está perdiendo poder porque el cerebro está muerto.

Está muy lejos. No podemos salir a tiempo.

Yo me encargo. Iniciando transportes de visitas.

¿De visitas? ¿Eh?

¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos!

¿Eh? ¡Oh! ¿Eh?

¡Polilla, rápido!

¡Alto! ¡Hay que recoger a Polilla!

Tranquilo, Danny.

Recuerda que tengo unas asquerosas alas de polilla.

¡Oh!

(ACENTO MEXICANO) ¡Adiós, Manuel!

¡Larguémonos de aquí!

(GIME)

¡Oh, oh!

¡Francisca!

(Campanilla)

(Voz indistinta mexicana)

¡Oh!

¡Ay!

¡Sí!

(Grito)

¿Y Polilla?

¡Oh! No lo ha logrado.

(LLORA) ¡Se sacrificó para salvarnos!

No me he sacrificado por nadie. Quiero vivir.

(AMBOS) ¡Polilla!

Estos cuatro brazos están deseando ser abrazados.

(RÍEN)

¿Y ahora qué?

A por churros. Vale.

¿Y después qué?

Danny estará castigado el resto de su vida,

pero creo que ganaremos el Premio Nobel de Física.

Suena bien..., (ACENTO MEXICANO) ...pero antes los churros.

(Aplausos)

Bienvenidos a los Premios del Genio del Año de la Academia Cranston.

El premio de este año por descubrir una nueva dimensión

y por salvar a toda la escuela de la aniquilación

es para el Liz Fizzerton y Danny Dawkins.

-¡Bravo, chicos! Hola.

-¡Bravo!

¡Bien, muy bien! -¡Sí!

-¡Bravo!

Vale, ya. ¡Sí!

Siempre supe que tenía algo.

Gracias.

La historia nos dice que los genios somos lobos solitarios,

pero he aprendido que los grandes genios

se forman en grupos de grandes mentes trabajando juntas.

(ACENTO MEXICANO) ¡Eh, amigos!

¡Gracias!

¡Gracias! ¡Estoy muy feliz!

Me encantan volver al equipo de Cranston.

A ver, digan "quinta dimensión".

(TODOS) ¡Quinta dimensión!

¡Muy bien!

-¡Bravo!

-¡Sí!

¡Uh, caray!

¿Ese de ahí no es tu...?

Sí, es mi padre y quiere que comas con nosotros.

¡Oh! ¿Eh?

(Música de Jody Jenkins)

¡Vaya!

La beca de investigación sirvió

para arreglar el reactor de partículas atómicas.

Oíd. ¿Creéis que existe una sexta dimensión?

Solo hay una forma de averiguarlo.

(RÍEN)