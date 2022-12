Cine Clan - Trasto

Buenos días, señorito Trasto.

Hoy vuelve a ser un día precioso.

(GRITA) ¡Me ha atacado un murciélago!

¡Un murciélago gigante chupasangre!

(LADRA)

¡Oh, Dios mío, señorito Trasto! ¿Está bien?

¿Cómo ha entrado eso aquí? ¿Me ha clavado los colmillos?

Oh, no. ¿Habré pillado la rabia por eso?

(LADRA)

¿Traigo el insecticida?

¿Ha visto el tamaño de esa cosa?

¡Más bien un matamurciélago chupasangre!

(LADRA) Llama a César inmediatamente.

Mueve la cola y dame un beso. Venga, ve a tu lugar feliz.

Nada puede hacerte daño.

Recuerda: nada puede hacerte daño.

Piensa en sueños de leche de cachorro calentita y masticadas de juguete.

Oh, gracias a Dios que no la mataron.

¡Oh! ¡Una pulga!

Mejor ella que tú.

Oh, perfecto. Está listo.

Señora, le presento a su fiel compañero: Trasto.

(Música)

Sí, vale.

Es guay. Es superguay.

Esto está guay.

¿Por qué nadie me dijo que esto sería tan guay?

¡Bien! ¡Pizza!

¡Es fenomenal!

(Sirenas)

Eh, oye, me acabo de dar un porrazo en la cara.

¿Alguien va a llamar al veterinario?

A lo mejor me he doblado un bigote. Oye, hola.

(Llanto)

¿Por qué nadie me está haciendo caso?

(Sirenas)

Guau, es enorme. Fíjate en el tamaño de esa cosa.

(LLORANDO) ¡Se ha ido!

No me lo puedo creer. Tía Sarah se ha ido.

¿Qué estás diciendo, Claire? Apenas la conocíamos.

Era nuestra vieja tía loca.

Nuestra vieja tía rica a quien queríamos muchísimo

y echamos de menos, ¿recuerdas?

(AMBOS RÍEN)

Señorita Claire, señor Norbert.

Bienvenidos a la casa de los Vanderwhoozie.

(LLORANDO) ¡Oh! Oh, mi querida y amada dulce tía...

Cómo la echo de menos.

El señor MacBain les recibirá en el despacho

para la lectura del testamento.

¿Puedo traerles algo mientras esperan?

Ni siquiera puedo imaginar tomar algo en un momento como este.

Pero, ya que nos lo ofrece, tomaré un "latte".

Uno de esos elegantes con avellana y una pizca de chocolate.

Oh, y mucho hielo en cubitos, no picado.

Y por supuesto sin nata. ¿Entendido?

Un sándwich de atún.

¿De piscifactoría o salvaje de Alaska?

Eh... Me basta con que sea un pez.

Veré lo que puedo hacer, señor.

Oh...

Cuánto tiempo ha tardado la vieja en estirar la pata.

Este cuadro es de mal gusto. Deberíamos venderlo cuanto antes.

Una oportunidad perfecta para probar mi nueva aplicación.

¡Claire! ¡Esa cosa vale más de un millón de dólares!

Chachán... (CANTURREA)

Creo que vamos a ser asquerosamente ricos.

¿Tú sabías que éramos parientes de la momia?

¿Cuántos años tenía? ¿700? (CARRASPEA)

Oh, esto es tan triste...

¿Dónde está la canela? ¿No le dije que pusiera canela?

¡Hágalo como me gusta esta vez! ¡Gracias, James!

Me encanta mangonearle.

Norbert, mira cuánto valen esos floreros,

esos muebles antiguos y esa lámpara.

El comedor. La cama. Ese jarrón.

Qué extraño.

Espera un segundo, ¿tenía un perro?

¡Norbert! ¡Norbert! ¡Quítame este saco de pulgas!

¡Los perros son ruidosos, peludos, malolientes y sucios!

Y dinero gastado en perros,

significa menos dinero gastado en nosotros.

Exactamente.

Tenemos que inventariar los artículos valiosos para venderlos.

Bien. ¿Y los artículos sin valor?

El camión de la subasta llegará pronto.

Échalo fuera.

¡Animales!

Obviamente no saben quién soy.

A la señora Vanderwhoozie no le va a hacer ninguna gracia.

Cuando descubra que me han maltratado así,

va a haber un... (GRITA)

¡Disculpe, señor! Señor, ¿qué es lo que está haciendo?

¡Esas son mis cosas! ¿Señor Hock?

¿Adónde va con el señor Hock?

(LADRA) ¡Oye, para!

¡Sal de en medio!

¡Oye, oye, oye, ten más cuidado!

Si rompes algo, haré que James te castigue.

Sí, eso es lo que haré. ¡Señor Hock!

¡Señor Hock! ¡Háblame!

¿Estás bien? ¡Oh! ¡Uno, dos, tres, cuatro!

¡Respira!

¡Oh, gracias a los dioses caninos! ¡Estás bien!

Debe de haber sido horrible. Haré que James te lave en seco

con líquido de limpieza con aroma a polvo de talco.

¡Oye! ¡Espera un minuto!

¡Muy bien, eso es todo!

Listo.

Hola a todos. Tengo una noticia muy triste.

¡Me fui al otro barrio!

(RÍE) Estoy criando malvas.

Estoy muerta y siempre quise decir eso.

Sigue tan pesada como cuando éramos niños.

"Oh, bueno.

He decidido legar toda mi fortuna a mis únicos parientes vivos:

Claire y Norbert Vanderwhoozie". ¡Bien! ¡Nos deja su dinero!

¡Nos deja su dinero! ¡Nos deja su dinero!

Norbert.

Pero mi fortuna entraña una gran responsabilidad:

tenéis que estar dispuestos y ser capaces de cuidar

a mi fiel compañero Trasto.

¿Trasto? ¿Quién es Trasto?

Nadie. Trasto es un perro.

(RÍE) ¿A quién le importa el perro?

A ustedes. Queda bajo su cuidado.

Ah, no. No, no, no. No. No me gustan los perros.

¿No?

Entonces me temo que perderán los derechos sobre toda la herencia.

Oh. Ah.

Es... que ese perro ni siquiera es un perro para mí.

Es más de la familia. Un familiar de cuatro patas.

Oh, siempre he adorado a Terrible.

Trasto. El nombre del perro es Trasto.

Da igual. Tengo pasión por ella. Por él.

Por él. Nos encanta ese perrito. ¿Dónde está?

¡Ven, perro!

¡Perro! ¿Dónde estás?

¡Perro! Creo que lo vi en el cobertizo

¿Perdón? ¿Está en un cobertizo? ¡No! No, no.

No es un cobertizo, es "Le cobertizo".

Un peluquero de perros muy exclusivo.

Después de todo lo que ha sufrido el pobre,

pensamos que le vendría bien ir a un spa.

Solo queríamos que el perro se relajara.

Bueno, ¿dónde firmamos para cobrar?

Oh, no hay firma hoy.

Su tía Sarah especificó en su testamento

que primero deben pasar un tiempo con su amado Trasto para intimar.

Luego, si ambos están contentos el uno con el otro,

seguiremos adelante.

Oh, estará contento.

Estaremos contentos.

Seremos una gran familia feliz. Nos reiremos todo el tiempo.

Cállate, estoy hablando. Volveré el lunes.

Tienen tiempo para que se familiaricen con Trasto.

¿Qué acaba de pasar? ¿Está todo bien o no?

No hasta que seamos amigos de ese estúpido perro.

Y el lunes... llevaremos a ese bicho a la perrera.

Cómo ha podido pasar. Soy un Vanderwhoozie.

Esto es horrible.

¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Suciedad!

¡Yo nunca me mancho!

Me dan cremas, tratamientos de piel, aceites exóticos...

Mi piel debería estar más brillante que la de un castor con brillantina.

Me enorgullezco de mi aspecto pulcro.

Faltaría más. ¡Oh!

¡Ah!

¿Quién eres tú? ¿Qué quieres? No me hagas daño.

Oh... ¿Qué es esto?

¡Ah!

¡Espera!

Es el lápiz de labios de la señora Vanderwhoozie y su maquillaje.

Nunca va a ninguna parte sin estas cosas.

Nunca va a ninguna parte sin ese bolso.

Este... soy yo.

Nunca va a ninguna parte sin... mí.

Si lo que más quieres está en el remolque de un camión,

entonces... ¿dónde estás tú?

(Claxon)

Eso es...

Solo necesito tres horas más y luego puede comenzar con mis pies.

¡Oh! No lo encuentro por ningún lado.

¿Qué? He mirado en la casa de la piscina,

en el invernadero y en la otra casa.

¡Idiota! ¿Para qué tiene otra casa si esta casa es enorme?

Cobertizo. He dicho casa del cobertizo.

Bueno, si no quieres terminar en la casa del perro,

será mejor que traigas a Trasto.

¡O encuentra a alguien que lo traiga!

¿Entendido? Oh... Ahora vete, estás molestando a mi masajista.

Un poco a la izquierda, James.

(Ronquido)

(Ronquidos)

¡Oh! ¿Quién está ahí?

¡Eh!

¡Eh, eh, eh! ¡Para!

¡Oh!

Hola. ¿Sabéis? Creo que me quedé dormido en ese árbol y...

Oh, no, ¿has visto? Tengo el pelo hecho un espanto.

¡Ay! ¿De dónde ha venido eso?

¿Soy yo o alguien más necesita hacer pis en este momento?

Nadie... toca nuestras nueces.

Tengo un mayordomo que puede recogerlas por vosotras

y rapidito.

Alguien... ha robado... nuestras nueces.

Deberías aprender a no preocuparte tanto.

¡Ah! ¡James, socorro!

Hemos tardado un año en almacenar esas nueces

y ahora las hemos perdido.

¿Crees que las nueces crecen en los árboles?

¡Oh!

¡Ah! ¡Vamos a por él, chicas!

Vamos a darle una lección por desatascar nuestras nueces.

¡Oye! ¡Oye! ¡Devuélvemelo!

¡Ay!

(RÍE)

¡Oye! ¡No puedes quitarme eso! ¡Es mío!

Oh... Genial.

¿Hola?

¿Hay alguien ahí?

¿James?

¿Dónde estás?

Esto debe de ser un sueño. Estoy teniendo una pesadilla.

Solo necesito despertarme o empezar a pensar en algodón de azúcar.

(Claxon)

¡Oh, señor Hock!

¡No te preocupes, ya voy! ¡Estoy aquí, amigo!

¡Aguanta! ¡Ya estoy aquí!

¡Guau! ¡Vaya! Nunca había olido tantos olores.

¡Ajá! Esto es lo que estaba buscando.

Oh... Salchichas de hígado.

Toc, toc. ¿Quién eres?

Tienes... ¿Tienes quién?

Tienes un segundo de vida si le das un mordisco más a mi... cena.

Eres asqueroso.

Ten un poco de clase. ¿Clase?

Perdona, ¿pero me lo está diciendo un perro

metido en la parte de atrás de un camión de carne?

(LADRA) ¡Oh!

Harás que nos pillen a los dos. -¿Qué? ¿Perros? ¡Tú, ven aquí!

¡Oh! ¡Bájate de ahí!

¡Cuidado!

¡No veo nada!

Bueno, este lugar es encantador. Tenemos que largarnos.

"¡Mondieu!". ¿Perros en mi restaurante?

¡No!

¡No!

¡Perro malo! ¡Perro malo!

¡Los perros siempre la lían!

Oh, "cocovan".

¡No! ¡Mi carrito de postres, no!

Me acabas de quitar una comida.

¡Sí! ¡Pizza! ¡Oh, y es de Pauly's!

¡Eh! ¡Espera un minuto!

¡Eh! ¡Eso es mío!

¡Vuelve aquí!

¡No, no! ¡No!

Esto no puede estar pasando.

¡Pedazo de chatarra! Será lo primero que cambiaré cuando sea rica.

Cuando seamos ricos.

¿Esta es su oficina?

Este tío tiene cinco estrellas en rastreador.com.

Dice que puede localizar a cualquier animal.

(Barrito)

¿Thurman Sánchez? Aquí estoy.

Me pilláis con un lémur de cola anillada.

¿Estabas ahí arriba?

Tras la pista de Champi, que escapó del zoológico anoche.

Los exóticos son mi especialidad.

Oye, necesitamos encontrar un perro.

¿Un perro? (RÍE)

No rastreo perros, no soy un cazador.

Bueno, verás, este es muy especial.

Los perros beben de los retretes, los perros piden premios,

son los payasos de circo del mundo animal.

Pagaremos cualquier precio.

Creo que tengo un hueco en mi agenda.

Y lo necesitamos para el lunes.

Uh, parece un trabajo urgente. Eso cuesta más.

El objetivo es de tamaño mediano y pesa unos 15 kilos.

40 % terrier, 10 % de Alaska.

Oh, es maltés.

Vale, corta ese rollo. ¿Puedes encontrarlo o no?

Lobos, chacales, perros... Son todos iguales.

Siempre siguen las huellas de sus antepasados.

Os lo traeré, aunque sea en pedazos.

¡No, no! ¡De una pieza! Ajá. Vivo o muerto.

¡Vivo! No muerto.

Parecerá un accidente, entendido.

¿Estás loco? Tal vez. Quizás.

Estaré sin cobertura un tiempo. Contactadme con esto.

Vale, escúchame. El perro se llama Trasto.

Si no lo encontramos para el lunes por la mañana,

podríamos perderlo todo.

Cazo a los depredadores más feroces del planeta.

Creo que podré encontrar un perro doméstico.

Más vale que funcione.

Es como el Dalai Lama de los Doctor Dolittle.

Y tú como el idiota de los idiotas. (LE HACE BURLA)

Oye, las pizzas se cortan en porciones por una razón:

para que todos tengan un trozo.

Oh, oh, tranquila, señorita. Ese temperamento.

Soy Rousey. Me llamo Rousey.

¿No has oído que dar es gozar?

¿No has oído que si me robas te voy a zurrar?

¿Y que la compasión es algo bonito?

¿Y que entrar en casa ajena es un delito?

Haz una buena obra por este perro.

Un puñetazo en la nariz te dejará un ojo negro.

Nunca te vayas a la cama sin cenar. Un paso más y te voy a liquidar.

Jaque mate.

Muy bien jugado, Scarface. Oye, ¿cómo me has llamado recanijo?

¿De dónde han salido esas?

Pensaste que podías escapar, pensaste que podías esconderte,

¿eh, destructor de nueces?

¿Destructor de nueces? ¿Qué significa eso?

Eh... Puede que tuviera un pequeño percance

con una gran cantidad de nueces.

¿Esa... lleva una faja?

En realidad es mi collar.

Te cargaste mis nueces, las esparciste por ahí.

Las manchaste todas y las arrastraste por el suelo.

Oh, creo que eso es un poco exagerado.

Ahora que no tenemos nueces, no tenemos comida,

así que te quitaremos la que tienes.

¡A por ella, chicas!

¡Ni se os ocurra acercaros, castores de Broadway!

¡Esta pizza es mía, no vuestra, ni de este como se llame!

Trasto. Siempre me meto en problemas.

Por supuesto que sí.

Salchichón, champiñones, aceitunas, queso...

Danos un poco de pizza con extra de cebolla, por favor.

(ERUCTA) Estoy lleno.

¿Qué os parece, chicas? El resto de la pizza es toda vuestra.

Espera, espera, no me dejarás aquí solo con esta ratas de monte

con dientes de conejo.

¡No! ¡No! ¡No! ¡Atrás! ¡Atrás!

¡Esta pizza es mía!

¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh!

De repente aparecieron dos perros, uno grande y otro pequeño.

Yo iba directa hacia ellos, ¿qué iba a hacer?

Si giraba a la izquierda me encontraba con el tráfico de frente

y a la derecha iba directa a una pared.

Pisé los frenos y es cuando ¡pam!, y luego ¡push, push, pa!

Entonces la caja de pizza quedó en medio de los dos

y, entonces el grande se la llevó y se fue,

y el pequeño persiguió al grande, y dije: "¡Eh, devolvedme eso!".

Y no me la devolvieron porque son perros.

Así que te robaron unos perros. ¿Es lo que me estás diciendo?

Bueno, si lo dices así...

Oye, ¿cómo esperas ascender en el negocio de la pizza

si haces un trabajo como este? En serio.

En realidad no pretendo ascender en el negocio de la pizza.

Quiero ser cantante.

Sí, sí, oye, te lo descontaré de tu sueldo.

Pero... Escribe una canción sobre eso.

Unos perros se la comieron. Ni me lo imagino.

Es demasiado estúpido.

Genial.

Oh.

Ha estado aquí.

Estuvo en el suelo inconsciente. ¿En coma? No.

Dormido.

Le despertaron.

Tuvo un encuentro con un hurón.

¡No! ¿Un conejo?

¡Olvídalo!

¡Ardillas!

Las ardillas se acercaron desde el noroeste de manera agresiva.

Aquí pasó alguna cosa, ¿pero qué?

¿Qué pasó? Hubo mordiscos, saltos, bailes sincronizados.

¿Bailes sincronizados? No, no, eso es una locura, pero pasó algo.

(Música)

"¿Alguna novedad?". Dormir, suciedad, ardillas.

Los detalles cruciales.

"Entonces voy a necesitar algo más que los detalles".

Estoy cerca. Puedo olerlo, puedo saborearlo.

Estoy a distancia de ataque.

"¡No lo ataques, solo atrápalo!

Recuerda: lo necesitamos de una pieza".

Lo tendré en mente. ¡Cuando lo vaya a matar!

"Lo estás bordando, colega. Gracias, tío".

"Hola, soy Jason Morat".

¡Hola! Llamo porque quisiera participar

en el concurso de cantautores. "Sí, sí. ¿Cómo te llamas, cariño?".

Zoe. Zoe Bell. "Zoe Bell.

¿Y cómo se llama tu canción?".

Silla... No. Mejor...

Habitación. "¿Habitación de cuatro paredes?".

Habitación del... pánico.

"Nos vemos en el concurso el lunes a las diez".

Tengo que escribir una canción para el lunes.

Fenomenal.

¿Habitación del pánico? (SUSPIRA)

¿Hola?

¡Rousey!

¿Rousey?

¡Hola! ¡Ah!

¿Qué quieres? Estoy perdido.

No sé dónde está mi casa. ¿Tu casa?

Sí. Una casa grande en la cima de la colina.

¿Y por qué no vuelves allí?

Me encantaría, pero... estoy un poco perdido, ¿sabes?

Lo siento, pero es tu problema.

Sí, vale, ahora... ¡Oh!

¿Qué es esto? ¡Ag! Y a cien kilómetros de una bañera.

Cada vez hace más frío.

¿Puedo quedarme contigo esta noche?

¿Quieres quedarte en mi casa? Oh, sería genial. Gracias, gracias.

Listo cuando tú lo estés.

¿Para qué? Para ir a tu casa.

Ya has llegado.

Bienvenido. Pero...

Pero...

¿Eres un perro callejero? ¡No me etiquetes!

Es guay, es superguay.

Esto no es lo ideal.

No me han cepillado los dientes y...

hay una alarmante falta de almohadas.

Supongo que no tienes una manta calentita.

¿Tal vez de cachemir?

¿Cómodo?

Ay, sí. Mucho.

(LADRA) Yo duermo sola.

¡Hola, Rousey!

¿Qué vamos a hacer hoy? No pluralices.

Pensé que tal vez podríamos ir a otra pizzería o...

Deja de hablar en plural, no somos dos.

¿Entonces... qué vas a hacer hoy?

Lo que haga falta para sobrevivir.

Buscar comida, comer y descansar. ¿Pero cuándo juegas?

¿Jugar?

Yo no juego.

¿Nunca? ¡Nunca!

No puedes dejarme en la jungla. ¡Yo viajo sola!

Pero... ¡Sola!

Pero...

¿Qué es eso?

Es el parque para perros.

¿Tantos perros jugando juntos?

¡Eh, oye! ¡Tal vez podrían ayudarme a encontrar mi casa!

¿Sabes? Ahora que lo pienso, podrían ayudarte.

¿De verdad? Sí, de verdad.

Gracias, Rousey. Te debo una.

Qué perro más bobo.

¿Listo? ¡Coge la pelota!

¡Vamos, otra vez! ¡Genial! ¡Buen salto!

Norm. -Hola, Bella.

Hola, Gizmo, ¿cómo estás?

No muy bien. Creo que mi dueño quiere matarme.

¿Qué? -¿Matarte?

Ayer se pasó todo el día enseñándome cómo hacerme el muerto.

Si no es un preparativo para un homicidio, no sé qué será.

Relájate, Gizmo, es como dar la pata o tumbarse.

Hacerse el muerto es truco de perro.

¿Cómo que estar muerto es un truco?

No lo entiendo, te digo que ves demasiado "C.S.I.".

"C.S.I. Miami", "C.S.I. Nueva York", "C.S.I. Las Vegas"...

¡"C.S.I. Yo" me quiere muerto!

Relájate, Gizmo, es un truco básico de perros.

Mira...

No, no, está tramando algo

desde que me hice pis en su videojuego.

Estoy convencido. -¡Oh, por Dios, Bella!

¿Tienes que hacer eso delante de nosotros?

Esta charla sobre asesinatos me pone nerviosa

y me rasco cuando estoy nerviosa.

Chicos, chicos, chicos.

Tippy, ¿qué pasa? Escúpelo.

Perro nuevo, perro nuevo, perro nuevo.

Perro nuevo, perro nuevo. -Vaya, sí, es verdad.

Tenemos un novato.

¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh, eh, eh!

¿Qué estáis haciendo? Relájate, ¿vale?

Es un procedimiento estándar para novatos.

Tenemos que obtener un poco de información sobre ti.

Así es como sabemos de dónde vienes. Te olfateamos el trasero.

Vale. Dormiste ocho horas,

soñaste con Samba bailando con un gato, raro,

hiciste pis dos veces, un movimiento sólido y te tiraste un pedo.

¡Uh! ¡Qué bueno es!

¿Es cómo investigarme en internet por detrás?

¿Eso es arándano?

¿Es batido de frutas?

Espera, ¿cómo puede un trasero oler tan fresco?

¿Te limpias con una gamuza? No me limpio, me rocían.

Algo no encaja. ¿De dónde eres, tío? De la mansión de la colina.

¿Vives en una mansión en una colina

y tú nunca te has limpiado el trasero?

Por supuesto que no. ¿Crees que soy una especie de animal?

Pero limpiarse el trasero es lo mejor del mundo.

Vamos a enseñárselo, chicos.

Oh, sí. Oh, sí. Oh, cómo me gusta. -Oh, sí.

Eso es. No pares. Sí, cariño. Sigue, sigue.

Oh, oh. Oh, oh.

Esto no es bueno para nosotros.

¿Y por qué un perro limpiándose el trasero por primera vez

no es bueno para nosotros? -Bueno, míralo.

Sin collar. Obviamente es callejero y, además, es guapo.

Su trasero huele a popurrí por todos los perros.

Si se va a casa contigo o conmigo, vamos a tener que compartirlo todo.

¿Entiendes? Todo, Norm.

Ah, ha sido muy refrescante.

¿Y dónde está tu collar?

Bueno, es una historia interesante. Verás...

Eres callejero.

Yo no soy callejero.

Sin collar, sin dueño, eres callejero,

y los perros callejeros terminan en el mismo sitio.

En la perrera.

¿Y sabes lo que les pasa a los perros en la perrera?

¿Qué debo hacer? No quiero ir a la perrera.

Bueno.

Hay una forma segura de conseguir que te lleven a casa.

Bueno, ¿qué nos apostamos? -Creo que lo conseguirá.

Dos huesos a que no lo consigue.

Dos huesos y una piel cruda a que sí.

Estáis enfermos.

Cuatro huesos a que se raja.

¿Qué está haciendo?

¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo?

¡Tienes que escapar de los coches!

¡Tienes que moverte!

¡Ah! ¿Qué está haciendo?

¿Qué? Oh, no me lo puedo creer.

Eres el ladrón de pizza.

No tengo tiempo para esto.

¿Dónde vives?

¿No tienes casa?

¿No? Pues vas a tener que venir conmigo.

Esto es temporal hasta que averigüe dónde vives.

¿Lo has entendido?

¿Os lo podéis creer? El chaval lo ha conseguido.

No sé qué decir. -Yo sí.

Vosotros dos me debéis unos huesos. (RÍE)

¡Perritos destrozando mi reputación!

¡Esto no es un restaurante para perros!

¡Oh! ¿Qué haces? -¿Problemas con un perro?

Sí, he tenido un problema con un perro.

¿Su perro problemático es este? -Este es.

¡Juro que si lo vuelvo a ver le haré...!

Un segundo perro. Tierra, agujas de pino...

¡Bosque! -¿Qué?

(LADRA) (CHISTA) Tienes que estar callado.

Ya casi estamos.

Señorita Bell.

Debe el alquiler. Otra vez.

Sí, es verdad, he tenido un poco de lío en el trabajo.

¡Uh! ¿Qué es este lugar?

Más vale que haya comida, tengo hambre.

Ahí está la cocina, el comedor, el salón...

¡Toda la casa es una habitación!

¡Oh! Creo que me ha salvado una humana pobre.

Si no puede pagar el alquiler a tiempo,

encontraré un inquilino que lo pague. Se lo voy a pagar.

Siempre se lo pago, ¿no?

Si no lo paga a finales de semana, la desahuciaré.

(Ladridos)

¿Qué es eso? ¿Qué es ese ruido? ¿Ruido? No.

No he oído ningún ruido. Sí, lo he oído otra vez.

¿Es un perro? ¿Tiene un perro dentro?

Oh, no, es mi tono de llamada.

(Ladridos)

¡Oh, suena otra vez!

Tres ladridos, es importante. Perdone, tengo que cogerlo.

Los "mileniales" y sus tonitos.

(Ruido)

¡Oye, oye!

Ten cuidado.

Solo tenemos cuatro platos, ¿sabes? (LADRA)

Calla. No ladres.

Pobrecito.

Solo y perdido en una gran ciudad hostil

buscando tu sitio. (LADRA)

Vale, vale, ya lo pillo. Tienes hambre.

A ver qué encuentro para ti.

¡Sí, sobras! Me pregunto que será.

¿Macarrones con queso y beicon caramelizado?

¿Sopa de patata? ¡O mejor!

¡Chuletas de cerdo con mantequilla de chalotas!

Aquí tienes.

Oh, creo que me he mudado con una humana pobre.

Come, perrito, tengo que componer. ¿Comer? ¿Esto?

Ni un gato con nueve vidas podría sobrevivir a esto.

Y un gato con 300 vidas y debilidad por la cocina excéntrica, tampoco.

# Sola lejos de mi hogar,

# aquí estoy perdida. # No.

No está bien.

# Ahora que encontré mi voz...

Este suelo está muy bien...

# Miro desde donde... # ¿Pero qué haces?

¿Te estás limpiando el trasero en mi suelo?

Oh... ¿Cómo se me ocurre?

Casi no puedo pagar el alquiler,

reparto pizzas en lugar de escribir canciones,

y encima piensas: "Zoe, ¿por qué no adoptas un perro

apestoso y pesado que se limpia el trasero?

Te ayudará con tus problemas".

Fuera, limpiaparabrisas.

¿Me ha sacado con la basura?

(Ruido muy fuerte)

(Sirena)

(Ladridos)

(Maullidos)

Vale, esto no es agradable.

Creo necesito hablar con César.

Ve al lugar seguro. Ve al lugar seguro.

¡Ah! ¡Enciende las luces! Vaya, mira quién es.

¿Rousey?

Pensé que las ardillas acabarían contigo.

¿Qué haces aquí? ¿Que qué hago aquí?

¿Qué haces tú aquí?

Estos cubos de basura están en mi ruta de la cena.

¿Intentas meterte en mi territorio otra vez, quejica?

Eh, calma, calma, me recogió de la calle.

No tuve elección. Sí, bueno, no les cojas mucho cariño.

Los humanos te echarán de su casa a la primera oportunidad que tengan.

No te fíes de ellos ni un solo segundo.

¿Qué? Ningún humano me trataría mal jamás.

¿Entonces qué haces solo en la oscuridad,

con el frío que hace y al lado de un montón de basura?

Porque... Oh...

¿Lo ves? Ahora eres un perro callejero como yo.

No lo entiendes. Yo no soy callejero,

lo mío son los cojines, el agua filtrada,

el cepillado dos veces al día de un perro casero.

Ya no.

Es la repartidora de pizza, ¿verdad? Haremos un trato.

¿Un trato?

Tú me ayudas a conseguir pizza y yo te ayudo a ser perro callejero.

No, te equivocas, esta humana es buena.

Me salvó, me rescató del tráfico.

Los humanos me adoran, no quiero ser perro callejero.

Yo ya te he advertido sobre los humanos.

Suerte, chucho.

(Ruido fuerte)

(Risas)

¡Ah! ¡Oh!

(Ladridos)

Calla. Vas a conseguir que me echen de aquí.

Entonces no tendré a dónde ir y tú tampoco, ¿lo pillas?

Pobrecito. Ni siquiera sabes dónde estás, ¿verdad?

Eres un perrito callejero buscando tu sitio.

Bueno, lo tienes fácil. Yo tuve tres trabajos para ahorrar dinero

y así poder independizarme.

Algo que mis padres no querían que hiciera.

"¿Por qué no eres médico o profesora?

¿Cómo piensas sobrevivir cantando?".

En fin, hubo discusiones, posiciones enfrentadas

y ahora estoy aquí sola sin demasiada confianza en mí misma,

esperando a que mi estrella aparezca,

hablando con un perro callejero.

Vamos de mal en peor. ¡Soy patética!

Firme voy a estar, este es mi hogar.

¿Dónde se han metido mi familia y mis amigos?

En una ciudad llena de enemigos. (LADRA)

Ya no soy la chica que era, solo una soñadora, otra callejera.

No sé si esta canción es sobre ti o sobre mí, guapo.

Pero me siento mejor. (LADRA)

Vale, ya lo pillo. El "ramen" no es lo mejor para un perro.

¿Qué tal un trozo de pizza? (LADRA)

A mí me la dan gratis, así que...

(Música)

Huelo a Trasto.

Pero tú no eres Trasto.

Pero estuvo aquí. Hace poco.

Formó una alianza de algún tipo. Una amistad.

Durmió aquí.

Pero entonces, ¿se peleó jugando?

¿Una lucha a muerte? ¿Una pelea de amantes?

¿Lo echaste fuera en un ataque de ira con tus potentes patas traseras?

Y aquí es donde Trasto quedó tirado,

rechazado, abatido y solo en la noche.

Y siendo rechazado, Trasto se aventuró en el bosque.

Y este aroma de dolor es lo que me va a llevar hasta él.

(Tormenta)

Oh, chiquitín.

Tranquilo, solo es una tormenta.

¡Buenos días!

¿Os podéis creer lo que me ha pasado? Ahora no puedo lamerme.

Es el cono de la vergüenza. -Parece una antena parabólica peluda.

Espera un segundo, ¿antena parabólica?

¿Y si el Gobierno usa a Bella

para transmitir mensajes secretos a los rusos?

Oh, no. -Oh, por favor.

Es un antilamidos, un dispositivo de supresión de saliva.

¿Entendido? -Es lo que quieren que creas.

Venga, te recogeré después de colocar estos anuncios, ¿vale?

Vaya, vaya, mira quién ha vuelto, el casi atropellado.

¿Sabes qué? Jugar con el tráfico funcionó genial.

Sí, tuviste suerte.

Excepto que su casa es extremadamente pequeña

y sin mayordomo. Eso es una pena.

¿Entonces quieres que te adopte?

Yo, yo, creía que, que querías volver a tu casa.

Ella me está ayudando. Mejor.

Verás, no es personal, pero tú no encajas nada aquí.

¿Qué? ¿En este parque tan pequeño y descuidado que huele a pis?

No solo a pis.

Por no me mencionar que algunos de los clientes

son bastante cuestionables.

¡Suéltate ya!

Bueno, perdona, señor, vengo de una mansión en una colina.

Sentimos no tener traseros que huelen a batidos de frutas.

Vámonos, pandilla, busquemos ardillas.

Santo perro...

¡Qué pesado!

Alguien ha pisoteado mis nueces.

Y alguien me las va a pagar.

Hola. No os ofendáis, chicas, pero el pasado es el pasado,

y siento haberos estropeado las nueces.

¿Me puedes devolver mi collar, por favor?

Es lo único que me queda de mi vida anterior, por favor.

Demasiado tarde para ti, chucho, te cargaste nuestras nueces.

(RÍE)

¡Bum! Aquí van las ardillas. Atrapadlo, chicas.

Por favor, no me hagáis daño.

Lo prometo. En cuanto tenga ocasión repondré vuestras nueces.

Vale, sé que no es muy realista. Solo quiero recuperar mi collar.

¿Las ardillas te quitaron tu collar? No en mi parque.

Creía que os habíais ido.

Bella lo oye todo. -Es por el cono.

Oigo hasta a los muertos.

No nos causaste buena impresión la primera vez, chaval,

pero las ardillas se han pasado de la raya.

Ninguna ardilla usará jamás un collar de perro.

Quitar el collar a un perro es de mala educación.

Vamos a por ellas, chicos.

¡Al ataque!

(Música)

No te preocupes, pequeña ardilla. Es cuestión de dominancia.

Ya he estado allí y he hecho eso.

(Música)

¡Mi collar ¡Dame mi collar!

¡Ajá! ¡Thurman encuentra siempre a todos los bichos!

¡Chicos, se ha llevado a Trasto!

Aquí estás.

No eres Trasto.

¿Trasto? -¿Sabes dónde está?

¿Me puedes llevar con él?

¡Oh! Te lo compensaré.

(Móvil)

Oh, espera.

"Dime". ¿Qué está pasando?

Tenemos menos de 24 horas para encontrarlo.

"Lo sé. Tengo una pista de una fuente de confianza".

¿Una fuente de confianza? ¿Qué fuente de confianza?

"Una ardilla".

No puedo creer que esté diciendo esto, pero...

¿hablará?

(RÍE) Por un precio.

¡Hasta luego!

Eh, chiquitín, aléjate de los muebles y te traeré pizza.

Sé que te gusta.

Oh, tengo la casa para mí solo.

La Operación Trasto está en la fase final.

"¿Lo has encontrado?". Afirmativo.

Estoy a punto de matarlo.

"¿Has dicho otra vez matarlo?".

Mis amigos roedores están a punto de infiltrase en el domicilio del canino

y no tardarán mucho en conseguir que salga

y yo interceptaré el paquete.

"Y por amigos roedores quieres decir...".

Ardillas. Sí.

¿Qué estáis haciendo aquí?

¡Vale, esta no es vuestra casa y eso no es de tu propiedad!

¡No tan rápido!

¡Eh, tú, baja de ahí!

(Ladridos)

Te has metido con el perro equivocado.

¡No! ¡No hagas eso!

¡Oh, oh! ¿De dónde viene se eco?

¡Cuando me quite esta cosa de la cabeza, haré puré de ardilla!

(RÍEN)

¡Hola, guapo! ¡Ya he vuelto! ¡Ah!

¡Tú!

¡Perro malo!

¡Perro malo!

¡Te dejo solo un momento...! ¡Señorita Bell!

Oh. ¡Sabía... sabía que tenía un perro!

No es mi perro.

Está perdido. Bueno, ya no lo está,

porque voy a llamar a la perrera.

No, espere, yo solo... Bla, bla, bla, bla.

Ya estoy harto de usted.

La voy a desahuciar del departamento y no va a recuperar la fianza.

Pero... pero... Tiene la casa hecha un desastre.

Debería haber sido más listo y no haber alquilado el piso

una cantante "milenial". ¿Cómo se me ocurrió?

¡La quiero fuera de aquí mañana mismo!

Aquí estás.

Veo que estás buscando una casa.

Pues tengo el sitio ideal.

(Ladridos)

¡Socorro! ¡Socorro!

¡Ha habido un error! ¡No tengo que estar aquí!

¡Yo no he hecho nada! ¿Recuerdas que te lo advertí?

¿Rousey? No se puede confiar en los humanos.

Es una historia tan antigua como el tiempo.

Si las cosas van mal, lo primero que hacen los humanos,

es deshacerse del perro. No, esta chica no.

Me estaba cuidando muy bien, incluso me cantaba.

Le gusto mucho.

¿Pero qué haces tú aquí, Rousey? Nada.

Es una larga historia.

En realidad no, hermana.

Estabas en el callejón zampándote media pizza

para amantes de la carne y unas alitas de pollo teriyaki

cuando, ¡bumba, colega!, el hombre de la perrera te pilló

como a un salmón rojo varado en la orilla del mar.

¡Cállate, Caramel!

¡Guau! ¿Y dices que es una larga historia?

Perdona, todavía no he terminado. Abreviando, yo también estaba allí.

Me atraparon al mismo tiempo.

Tenía una bolsa vacía de patatas fritas con cebolla y crema agria

pegada a la cabeza, no vi venir al cazador de perros.

Estaba un poco colocado

con los vapores de la cebolla y la crema agria.

El buceo en el basurero no es bonito,

pero mantiene vivos a los perros callejeros.

Bueno, mirad el lado bueno.

Puede que estéis en la perrera, pero también os pueden adoptar, ¿no?

Ya te lo dije, chaval, no se puede confiar en los humanos.

Yo fui como tú una vez.

Tenía una familia que, supuestamente, me quería,

y yo también les quería.

Ay, cariño.

¡Tú! ¡Perro malo!

Pero le salvaste la vida.

Díselo a ellos. Lo único que vieron fue al típico pitbull asesino.

Lo siguiente que sé es que me dejaron en la perrera

como a un perro piojoso.

Rousey, también hay buenas personas por ahí, lo sé, yo lo he visto.

Ah, ¿sí? ¿Dónde está tu repartidora de pizza ahora?

Una vez que te pierdes, nadie te quiere,

y te lo huelen como si apestaras.

Como si apestaras.

Como un oso que se ha comido demasiadas bayas

y se agacha detrás de un tronco y... ¡Basta! Lo entiendo.

La única opción ahora, chaval, es convertirte en un perro de verdad,

un perro callejero.

Bueno, primero tenemos que hacer el ceremonial del trasero.

Para asegurarnos de que estás limpio, colega.

Y una vez que salgamos de aquí,

tendrás que perseguir, al menos, tres gatos,

para asegurarnos que no eres uno de ellos.

Y necesitarás aprender a ladrar, morder y gruñir.

¡Sí! Y a mangar comida y a pelear con otros perros

y con ardillas, como un perro de verdad.

Eso no es lo que hacen los perros de verdad, Rousey.

Se supone que debemos estar con nuestros dueños

para que jueguen con nosotros, nos den de comer,

nos pongan nombres tontos, nos lancen pelotas

y nos mantengan sanos y salvos,

para hacernos cosquillas en la tripa y nos abracen cuando estén tristes.

Cállate, chaval. Y lo único que piden a cambio...

¡He dicho que te calles!

...es que les demos amor incondicional.

¿Cuándo fue la última vez que quisiste a alguien, Rousey?

(Mensaje)

¡Ajá! ¡Tiene que ser ella! Te dije que vendría a por mí.

Uh, aquí estás.

Oh, genial. El que faltaba. -¿Conoces a ese cantamañanas?

Todos conocen a ese tío, tronco. Te atrapa por unos dólares.

Bueno, sé que no está aquí por ninguno de nosotros.

Como decía mi padre, los perdidos no tienen pasta.

Te lo acabas de inventar. ¡Has dado en el clavo, colega!

Oh, eres un animal escurridizo.

Tus dueños y mi cuenta bancaria se pondrán muy contentos.

¡Eh, eh, eh, no me toques!

Thurman siempre atrapa a sus alimañas.

Algo no me huele bien. -Fue la croqueta.

(Pedo)

Lo siento.

¿Por qué debería de importarme?

Traté de decirle al chaval que los humanos no eran trigo limpio,

que solo te parten el corazón.

Y ahora se lo ha llevado el secuestrador de mascotas.

Es lo que recibes por tener fe en los humanos.

(Armónica)

¡Oye, colega! ¿Puedes dejar de tocar la armónica

y esa música que apesta a cárcel?

No es una armónica. En realidad hago los sonidos con la boca.

¿Nada? ¡A ver qué os parece el trombón!

¿Estás aquí, guapo? ¿Dónde estás, chiquitín?

He venido a llevarte a casa.

¿Dónde estás?

Quiero llevarte a casa.

Ojalá os pudiera llevar a todos.

¿Soy yo el único que se emociona aquí?

Guau... Estaba muy, muy triste. -Sí.

Mucho, mucho, es... megatriste.

Se notaba que quería recuperar a Trasto,

pero ese canalla con el pelo grasiento se lo llevó.

Tenemos que hacer algo.

Si os saco de aquí, ¿me ayudaréis?

Cuenta con nosotros, estaremos detrás de ti.

¡Oh! ¡Ahí está la perra!

¡El perro! ¡Es macho! ¡Lo que sea!

Como os prometí, he encontrado a vuestro canino.

¡Oh! Te he echado tanto de menos...

Asegúrate de que lo limpien.

Lo necesitamos listo para nuestro gran día.

(CARRASPEA)

Bueno, supongo que deberíamos hacer cuentas.

(RÍE) Le mandaré un cheque por correo.

No acepto cheques.

Oh. Qué pena.

¡Norbert!

Quiero mi dinero.

No te pagaremos.

Entonces iremos por las malas.

Muy bien, chicos, es nuestra oportunidad.

Vale, a la de tres.

Uno, dos... ¡Tres!

¡Nos fugamos!

¡Volved aquí!

(Música)

¿Qué está haciendo aquí?

Este parque es solo para perros domésticos.

Estoy buscando a... a alguien.

Espera, ¿no es el collar de Trasto?

¿El del trasero de cóctel de frutas?

Es tío tiene algo que no me encaja, chicos.

¿Sabéis si está en alguna lista de exclusión aérea?

Le dije que no confiara en los humanos

y ahora está cometiendo el mayor error de su vida.

No lo hemos visto. No desde que lo recogió ella.

¡Sí! Esa es la humana que quiere a Trasto.

Deberíais haber visto la cara de pena que tenía.

Pero el problema es ese cazador de animales tan horrible.

Yo lo vi, estuvo aquí con nuestra guerra de ardillas.

Bueno, ¿y dónde está? Tiene a Trasto. -Espera, déjamelo a mí.

Un Mustang antiguo.

Un autobús municipal. Necesita un cambio de aceite y filtro.

Puede oírlo todo sin permiso. -Un coche eléctrico.

En mi opinión es anticonstitucional.

¡Oh, espera!

¡Espera, sí, sí, lo encontré!

Una caravana de cinco metros con frenos chirriantes

y problemas de tubo de escape.

Está entre las calles 49 y 16, a la derecha de Picadilly Bulevar.

Oh, qué buena eres. Gracias.

¿Tú sabes dónde está? (LADRA)

¿Me puedes llevar con él? (LADRA)

¡Vamos, chicos! ¡Tenemos que encontrar a Trasto!

Venga, seguid recto.

Ahora girad a la derecha.

¡No, no, a la izquierda! ¡A la izquierda!

Espero que el fin de semana haya ido bien.

¡Oh! ¡Oh, sí, sí, sí!

Conectamos muchísimo con el pequeño.

Dimos muchos paseos y jugamos a la pelota

y mordió cosas, ya sabe, cosas típicas de perros.

Incluso durmió conmigo. Me alegra oírlo.

Los abogados cobran por horas, así que no perdamos más tiempo.

¿Puedo ayudarla?

Es un poco difícil de explicar, pero... tengo serias razones

para creer que mi perro está aquí.

En alguna parte. Creo. (LADRA)

Sé una buena chica y espérame aquí, ¿vale?

¡Vale! ¡Escuchad!

Estos dos sinvergüenzas tacaños son el objetivo.

Cuando os dé la señal de atacar, rodearéis al objetivo

y luego, en pleno caos, le quitaréis a su valioso perro

y lo tendré secuestrado hasta que me paguen.

¿Entendido?

No, no, todavía no, amiguitas mías. Ya habrá tiempo para eso.

Os lo prometo. Ya sabéis vuestras órdenes.

¡En marcha!

Dime otra vez qué hacemos aquí.

Vi a Rousey coger el collar de ese perro problemático

y Rousey no hace eso si no es comida. Algo no cuadra.

Si relajarse en una mansión en una colina

con el césped más verde que los ojos más verdes que Angelina Jolie

no te cuadra, colega, entonces no sé qué te cuadrará.

Pronto lo descubriremos. Venga, sigamos a esas ardillas.

Bueno, ya tenemos todo lo que necesitamos.

¡Ya era hora!

(CARRASPEA) Perdón por la interrupción,

pero les presento a Zoe Bell.

¿Quién? (LADRA)

¡Oh, gracias a Dios que estás a salvo!

Te he buscado por todas partes.

¿Qué está pasando aquí?

¿Quién es esta? Ella ha venido a buscar a su perro.

Bueno, la verdad es que no es mío, pero yo lo he estado cuidando.

Estuvieron a punto de atropellarlo.

Al parecer, ella lo salvó de una muerte segura.

Espere, ¿no estaba con ustedes?

Lo estaba. Se lo ha inventado todo. Esta chica está... delirando.

¡Qué demonios! -Quiero mi dinero.

O si no... -¿Y quién es este?

Me contrataron para encontrar a ese perro.

Lo he estado persiguiendo por la ciudad toda la semana.

Es un comportamiento totalmente inaceptable.

Lo cambia todo. ¡No he visto a este maníaco nunca!

¡Tenemos un contrato firmado! ¡Nosotros teníamos un acuerdo!

¡Merezco ese dinero! ¿De verdad?

Bueno, como albacea de la fortuna Vanderwhoozie,

siguen necesitando mi firma y, sinceramente, temo

que no la van a conseguir.

¡No!

Si queréis ir por las malas, papá irá por las malas también.

¡Uh, uh, uh!

# No ha nacido criatura que se # interponga entre mis nueces y yo. #

¡Vamos a por ellos, chicas!

No. No. Atrás. Atrás.

¡No tan rápido, castores!

Si los queréis a ellos, pasad por nosotros primero.

Adelante.

¡Eh, eh! ¡Snoop, Otis, Caramel! ¿Qué pasa, perros?

¡A por ellas! ¡Ni un paso atrás, troncos!

¡Trasto! (LADRA)

Espero que mi vacuna contra la rabia esté al día.

(Ladridos)

¡Vale ya! Danos lo que queremos o el pequeño la palmará,

y, creedme, llevo mucho tiempo esperando esto.

Voy a contar hasta tres y entonces...

Uno... -Me gusta su estilo.

Dos... -No puedo mirar.

Sin embargo, lo miro...

¡Tres!

Gamberra, dile a tu pandilla que guarde sus zapatos de claqué

y se vaya a casa.

La clase de baile ha terminado.

Volveremos.

Puedes apostar tus nueces a que volveremos.

¡Rousey, saliste de la perrera! ¡Eres libre!

Pues sí, es difícil ver a esta vieja callejera encerrada.

¿Pero... pero por qué has venido aquí?

Nunca pensé que diría esto, pero... tu sitio está con un humano.

Esa humana.

Te ha estado buscando por todas partes.

Ah, y supuse que querrías recuperar esto.

Yo no sé qué decir. Ya lo dijiste, chaval.

Hiciste que me diera cuenta de lo que estaba haciendo,

de quién era.

He estado rechazando a los humanos tanto tiempo

que ni siquiera puedo recordar lo que es... que te quieran.

Pero cuando esa chica fue a la perrera a buscarte,

vi en sus ojos claramente cuánto te quería

y me hizo pensar.

Si un humano puede quererte a ti,

a lo mejor hay uno por ahí que me quiera a mí.

Oh, perdone. ¿Hemos terminado?

Quisiera salir del Arca de Noé si es posible.

Ya casi hemos terminado.

Con tantas partes compitiendo por ser el dueño de Trasto,

lo mejor será dejar que Trasto decida.

Dejemos que sea él quién quiere que sea su dueño.

¿Sabes? Nunca me había fijado, pero Rouzey está muy buena.

Ven aquí, ven aquí, bonita. ¡Ven aquí!

Mira lo que tengo, Trasto. Ven.

Traeré lo que quieras.

Mira, perrito. ¡Perrito, toma!

Parece que Trasto ha elegido ya.

La señora Vanderwhozzie siempre quiso que Trasto

se fuera con alguien que lo quisiera y le diera un hogar feliz.

Lo único que queda es hacerlo oficial.

Espere. ¿Eso significa que Trasto es mío?

Oh, no solo Trasto, sino todo:

la mansión, los bienes y toda su fortuna.

Pero... pero yo no sé qué hacer con todo eso.

Solo le quiero a él.

Parece una buena persona, señorita Bell.

Por eso estoy seguro de que encontrará algo bueno

que hacer con el dinero.

Me prometí a mí mismo que no haría esto.

¡Abrazadme!

¡Qué horror! Ah, sí. Mi aliento.

Oh, oh. Oh.

Bienvenidos todos al nuevo parque de perros Vanderwhoozie.

¿Sabéis? De vez en cuando todos nos perdemos

y buscamos un lugar para sentirnos como en casa.

El viaje no siempre es fácil.

En un momento u otro todos podemos sentirnos perdidos.

Pero si compartimos un poco de amor,

abrimos nuestros corazones y nos ayudamos,

los perdidos encontrarán su camino.

¡Eso es!

# Ahora que encontré mi voz,

# miro desde donde estoy,

# veo las estrellas.

# Fuego que me alumbrará.

# Yo te tiendo... ¿Quién es esa?

# ...mi mano, tú la coges.

# Podremos volar.

# Oh, me ayudarás.

# Me abrazarás.

# Firme voy a estar.

# Este es mi lugar.

# La gravedad no podrá

# traerme, traerme...

Guau, este lugar parece distinto, como si lo hubieran reformado.

Sí, con el dinero de la mafia. -Oh, huele tan bien... Y es nuevo.

Vámonos, chicos, tenemos terapia.

# Podrá traerme,

# traerme a la Tierra.

# Traerme a la Tierra. #

Quiero que cerréis todos los ojos. Despejad la mente.

Vamos a entrar en la confianza, el respeto y la lealtad.

Recordad que es eso lo que os hace perros.

¿No era olisquear traseros lo que nos hacía perros?

Pero ahora quiero que todos respiréis.

Quiero que os enterréis profundamente en vuestra mente.

Debéis plantar buenos sentimientos

y dejar que crezcan en vuestra alma y os lleven a vuestro lugar feliz.

Oh, quiero el hueso que ha estado masticando ese tío.

# La gravedad no podrá

# traerme,

# traerme a la Tierra.

¡Eh, soy Jason!

Trae a todos los jueces al parque para perros ahora mismo.

He encontrado a nuestra próxima superestrella.

# La gravedad no podrá...

Gizmo, quiero preguntarte algo:

¿qué te hace pensar que tu dueño quiere matarte?

Que está loco, solo eso.

Mucho ruido y pocas nueces. Nadie toca nuestras nueces.

¡Oh! ¡Ardillas!

Oh, vuestro comportamiento instintivo ha entrado en acción.

Oh, me encantaría ser un perro.

Eh, papá, ¿por qué no dejas de husmear

y haces lo que mejor se te da?

# Ese es mi lugar.

# Esta la historia de un perro, # ¿sabes?

# Es mi colega y se llama Trasto.

# De rico a pobre, de bueno a malo. # Ahora sueña callejeando.

# Era un mimado y tuvo que llegar # a ser un perro de verdad.

# Señora Uve, este soy yo, # Snoop Dog soy yo.

# Parque. Parque. # Mis amigos allí están.

# Vamos, porfi, quiero oír a todos # decir: "Vamos, Trasto".

(TODOS) ¡Vamos, Trasto!

# No eres una pizza fría.

# De la perrera les liberaría. # Libéranos. Sálvanos.

# Ardillas, bailemos sin control.

# Diamantes en mi collar. # Dan ganas de gritar.

# No es lo que tienes, # sino a quién tienes.

# La gravedad no podrá traerme

# traerme a la Tierra.

# Traerme, traerme...

# La gravedad no podrá...

Te queda bien ese collar, Rouzey.

# Traerme a la Tierra.

# Traerme, traerme, traerme...

# Traerme a la Tierra. #

Eh, papá, ¿por qué no dejas de husmear

y haces lo que mejor se te da?

(Música créditos)