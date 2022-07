Gatos: Un viaje de vuelta a casa

¡Oh!

Rudolf.

Ven aquí.

(MAÚLLA)

(MAÚLLA)

Rie, ya que no haces nada,

¿por qué no le llevas estas fresas al tío Jasou?

-¿Fresas? -Sí.

Nos las ha enviado la abuela, acaban de llegar.

¡Qué bien! Yo también quiero probarlas.

¡Hay muchas!

-Están sin lavar. -No pasa nada.

Se las llevo ya, ¿vale?

Gracias, no olvides esto.

¡Bien!

¡Hasta luego!

(MAÚLLA)

(MAÚLLA) Rudolf.

Sabes perfectamente que no puedes venir conmigo.

Hasta luego.

(MAÚLLA)

¡Vaya!

¿A quién se le ha quedado una carita larga?

Cómo te gustaría poder salir a la calle con ella, ¿verdad?

Qué va, eso me da igual.

Por si no lo sabes, puedo salir solo de casa

cuando me apetece.

¿Ah, sí?

Por supuesto, conozco muy bien la zona.

Esto de aquí es un campo de flores

y aquí tenemos un estanque súper grande

y este árbol es sin lugar a dudas el cerezo más grande

y hermoso que hay en todo el vecindario.

¿Todo eso es tu zona?

Pues no es muy grande que digamos.

No creo que te dejen salir siendo tan vieja.

Bueno, sí, puede que en eso tenga que darte la razón.

Pero nunca vuelvas a llamarme vieja.

No lo entiendo, ¿por qué Rie tiene que dejarme

en casa cuando sale?

¡Espera, es peligroso!

(MAÚLLA)

¡Eh, cuidado!

¡Tú, serás cara dura!

¡Fuera, dame eso!

¡Vuelve aquí!

Rie, ¿dónde estás?

(MAÚLLA))

¿Pero qué...?

Eso fue lo que me dijo...

¡Eh!

¡Eh! ¿Quién eres tú, chaval?

No me suena haberte visto antes por aquí.

Y desde luego no pareces un gato callejero.

¿Y qué si no lo soy?

Te aconsejo que sueltes eso ahora mismo.

Hoy me siento amable, así que me conformaré con el pez.

Puedes quedártelo si quieres.

No se puede negar que tienes agallas para lo pequeño que eres,

¿acaso no te doy miedo?

Claro que me das miedo, por eso te lo he dado.

Por mí puedes quedártelo.

Ya no lo quiero, te lo he dado, así que es tuyo.

(Claxon)

¿Es que quieres suicidarte o qué?

A ver, ¿cuál es tu nombre?

Rudolf.

¿Y el tuyo? ¿Mi nombre?

¿Quieres saber mi nombre?

Pues tengo un montón.

¿"Tengo un montón"?

Que nombre más raro.

Gracias por el bocado.

Anda, ven conmigo.

Por cierto, ¿de dónde vienes?

Pues...

De la calle tres.

¿Y se puede saber dónde está eso?

La calle tres está en la calle tres.

Rie siempre la llama así.

¿Pero cuál? ¿De qué calle tres me hablas?

Ya veo que no tienes la menor idea de cuántas calles tres hay en Japón.

¿Eres capaz de decirme al menos cómo has llegado hasta aquí?

(MEGÁFONO) A todos los niños que estáis jugando en la calle:

ya es hora de que regreséis a vuestras casas.

Y así ha sido más o menos cómo he llegado hasta aquí,

por una tontería.

Es preciso que encuentre en seguida el camino de vuelta,

si no, ¿cómo voy a regresar a mi casa?

No creo que puedas.

¿Qué? Que no podrás volver.

¿Por qué no?

Ese camión en el que has venido ha viajado toda la noche.

Tu calle tres queda muy lejos de aquí.

Tanto que ni si quiera podemos verla.

Además, aquí prácticamente hay una calle tres en cada barrio.

Lo que hay que saber es a qué población y a qué prefectura

pertenece, pero tú no tienes ni la menor idea.

Así que jamás podrás regresar.

¡Rie!

¡Cállate, así no hay quien duerma!

Lo siento mucho.

(LLORA)

(LLORA)

¡Eh!

¡Eh!

En marcha.

¿A dónde vamos?

Los gatos callejeros no pueden quedarse mucho tiempo

en el mismo sitio.

(Maullidos)

(Maullidos)

(Maullidos)

¿Por qué venimos aquí?

Mirad, ha venido jefe.

¿Jefe?

Siempre viene los días que hay carne.

Parece mentira lo listo que es.

¡Anda, mira! Hoy ha venido con un gatito negro.

Dicen que los gatos negros dan mala suerte.

Esperad un momento.

Eso de los gatos negros y la mala suerte es una leyenda,

solo los supersticiosos creen en esas cosas

y es porque son incultos.

¿Incultos?

Si no lo entiendes es porque también eres un inculto.

Tomad, disfrutad de la carne.

Me sorprende mucho que Jefe haya hecho un amigo.

Podéis comer tranquilos.

Si no la quieres, me la comeré yo.

¡Esto está buenísimo, nunca había probado nada igual!

¡Vaya, pero si es Gigante!

Espera, te traeré algo.

¿Gigante?

(MAÚLLA)

Ah, buenos días, Tigre.

Espera un momento. ¿Tigre?

Buenos días, Rayado.

¡Cuánto tiempo sin verte!

¿Rayado también?

Espera un momento, no entiendo nada. ¿Sobre qué?

Cada vez que vamos a un sitio los humanos que vemos

te llaman de maneras diferentes.

Contéstame a esto, ¿acaso fuiste tú mismo

quién eligió el nombre de Rudolf para ti?

No, fue el padre de Rie quien me lo puso.

Por un antiguo príncipe europeo o algo así.

Es guay, ¿no?

Ya, imagino que será por el Archiduque Rudolf

de Habsburgo, ¿verdad?

¿Rudolf de Habsburgo?

Da igual, olvídalo.

La gente me llama como quiere y a mí no me importa

lo más mínimo.

Unos Rayado, otros Jefe, otros Gigante...

¡Vaya!

Por eso, cuando nos conocimos ayer te dije

que tenía un montón de nombres, porque era la pura verdad.

El problema es que me entendiste mal.

Te dije: "Pues tengo un montón".

Y tú pensaste que ese era mi nombre verdadero.

Claro, ahora ya lo entiendo.

Dime una cosa, ¿es normal que un gato se lleve

tan bien con todos los humanos?

Es necesario.

Cualquier gato callejero tiene que llevarse bien con ellos,

es la única forma de comer decentemente.

Sí, es posible.

Pero para hacer eso hay que conocerlos

y si has nacido en la calle...

¿O es que eras un gato doméstico?

Podría ser.

Ya nos veremos.

¿Qué le pasa?

¿Será por algo que he dicho?

Hola.

(GRITA)

¿Quién eres?

Tranquilo, Rudolf, no pretendía asustarte.

¿Te extraña que sepa cómo te llamas?

Bueno, pues que no te extrañe tanto, yo siempre me entero de todo,

especialmente en este barrio.

A propósito, por si aún no te has enterado,

Solitario es una celebridad.

¿Solitario?

Sí, ese grandullón que has adoptado como hermano mayor.

¿Quién? ¿"Tengo un montón"?

Vaya, ¿así es como tú lo llamas?

No está mal, pero casi todos lo llaman Solitario.

Sí, como digo, yo lo sé todo sobre este barrio,

así que creo que debería presentarme.

Soy el gato más moderno, molón y cañero de la ciudad.

Encantado.

¿Perdona?

¿No ha sido guay?

Espera.

¿Te parece mejor así?

No, no es por eso, es que no has dicho...

Entiendo, a lo mejor es que no conoces

la palabra molón, es como una mezcla entre moderno y...

No has dicho tu nombre. Buchi.

No vivo lejos, en una tienda que hay en un par de calles más allá.

Un placer. Igualmente.

Ya hace rato que quería hablar contigo,

pero Solitario no se despegaba de ti ni un momento.

¿Te da miedo? ¡Qué directo!

Oye, no hagas preguntas absurdas, ¿vale?

Preguntar eso es casi lo mismo que preguntar si hoy ha salido

el sol.

O sea, que le tienes miedo.

Solo hay un animal en la ciudad que no le tenga miedo a Solitario,

se llama Diablo.

¿Diablo?

Alto.

Esta es su casa, la de la familia Okaha.

Esta es sin duda alguna la zona más peligrosa de todo el vecindario,

es decir, ándate con ojo.

¿Por qué es tan peligroso?

Pues porque a este perro todo el mundo lo conoce como...

"El sabueso venido del infierno". ¿"El sabueso venido del infierno"?

Sí, tiene colmillos de acero,

garras afiladas como cuchillos,

cuando se enfrenta a un enemigo lo destroza,

o al menos eso cuentan.

¿En serio? Sí.

(GRUÑE)

(LADRA)

¡Yo me largo!

Espera.

¡Espérame!

(LADRA)

¡Diablo está loco, ese perro es un psicópata!

¿Quieres venir a mi casa?

¡Tachán! Ya hemos llegado.

Es horrible. ¿A que sí?

Ahora entiendo que Diablo no le tenga miedo

a "Tengo un montón".

Sí, pero Solitario también es fuerte.

Incluso una vez se metió en una pelea con otro perro.

Y eso que era un perro mucho más grande que él.

Además, perseguía a todos los gatos que veía,

daba mucho miedo.

Pero Solitario...

Le dio un puñetazo justo entre los ojos.

Y luego le mordió una oreja.

¿Qué?

¿Y después?

Bueno, miró al perro mientras lloriqueaba

y le dijo seriamente:

Si vuelvo a verte alguna vez en este barrio

te arrancaré las dos orejas y te dejaré la cabeza

como una bola de billar.

¡Qué pasada!

Te arrancaré las dos orejas y te dejaré la cabeza

como a una bola de billar.

Eso es.

Te arrancaré las dos orejas y te dejaré la cabeza

como a una bola de billar.

Te arrancaré las dos orejas y te dejaré la cabeza como...

Lo siento, tengo que irme. ¿Qué?

¿La conoces?

Aún no, pero ahora mismo lo arreglo.

Pero quiero que me cuentes más cosas sobre "Tengo un montón".

No ha querido hablar de por qué se lleva tan bien

con los humanos. ¿Eso quieres saber?

¿Tú lo sabes? Por supuesto que lo sé.

Solitario fue un gato doméstico durante algún tiempo.

¡Eso es justo lo que pensaba!

Sí, ¡oh, no!

Hasta luego. Vale.

(CANTA) "Si vuelvo a verte alguna vez por aquí

te arrancaré las dos orejas

y te dejaré la cabeza

como una bola de billar".

Llegas un poco tarde.

Sí, lo siento, pero escucha esto.

Si vuelvo a verte alguna vez por aquí

te arrancaré las dos orejas

y te dejaré la cabeza como una bola de billar.

¿Qué haces? ¿Que qué hago?

No tienes ni la menor idea de lo que significa ser

un gato callejero.

Solo he repetido una frase que dijiste una vez.

Recuerda bien esto,

nunca lances una amenaza si no la vas a cumplir.

Amenazar a alguien no es ninguna broma.

Vale.

Recuerdo a ese perro.

Te aseguro que no se volvió callejero por su propia voluntad.

Supongo que te lo ha contado Buchi, ¿verdad?

Sí.

Buchi es idiota, además de inculto.

Oye, "Tengo un montón",

¿es cierto que antes de ser callejero

vivías en una casa?

Vaya, ¿también te lo ha contado Buchi?

Sí.

Bueno, da igual.

Esa de ahí es la casa donde vive Diablo, ¿verdad?

Sí.

Y yo vivía aquí, en la casa de al lado.

Lo que ocurrió fue que mi dueño tuvo que irse a Estados Unidos.

¿Estados Unidos?

Es un lugar que está bastante más lejos de aquí

que tu casa.

Por desgracia, no pudo llevarme con él.

Entiendo.

Sin embargo, antes de marcharse para siempre,

mi dueño decidió enseñarme algo muy especial,

algo que me resultó muy útil a la hora de vivir por mi cuenta.

¿Puedo saber lo que te enseñó?

Me enseñó la escritura humana.

¿Escritura?

Mira, Tigre,

esto se lee "a".

Tigre era el nombre que mi dueño me había puesto.

"I".

"U".

A pesar de mi falta de interés, jamás se dio por vencido.

Me hizo estudiar día tras día, casi sin descanso.

Aprendí tanto que hasta podía leer un periódico.

Es impresionante, ¿pero para qué sirve leer?

Yo me preguntaba lo mismo, pero ahora me alegro mucho.

Leer es muy útil, por ejemplo, para saber si en el menú del colegio

hay carne o cualquier otra cosa.

¿En serio?

Ya lo creo.

En la cocina hay un calendario colgado donde pone

lo que preparan cada día.

Así que solo tengo que leer el menú.

¡Hala!

Ahora ya lo sabes.

Espera, seguro que saber leer tiene más ventajas.

Sí, puedo encontrar toda clase de tesoros.

¿Tesoros?

Algo así, pero explicártelo sería demasiado largo.

Te lo enseñaré otro día.

(GRUÑIDO)

Vaya, si es el pringado, hacía mucho que no te veía.

Dime, ¿cómo llevas lo de ir mendigando sobras

por ahí en compañía de un mocoso?

No debe de ser fácil vivir en la calle, ¿verdad?

Me dais mucha pena, si queréis podéis venir

a probar la comida que me ha sobrado.

Vámonos.

Ese perro era Diablo, ¿verdad?

Sí.

Parece que no os lleváis bien.

Hace tiempo, cuando éramos vecinos, nos llevábamos bastante bien.

Pero me convertí en gato callejero

y comenzó a odiarme y a tratarme con desprecio.

Vaya, qué casualidad.

Está bien, está bien, lo reconozco,

no voy a negar que tal vez me excediera proporcionándole

información innecesaria a Rudolf, pero si lo hice fue únicamente

porque él estaba realmente interesado en el tema.

Buchi. Es la verdad.

Yo no hice más que... Cierra el pico.

Al menos si quieres acompañarnos.

Venid.

¡Vaya!

¡Esperadme!

Bien, ahora te toca hacerlo a ti.

Voy.

Así que esto es un aula, ¡qué pasada!

Mira, todo esto son libros.

Claro, Rie solía leerlos, los llamaba libros de texto

y revistas.

La verdad es que existen muchísimas clases de libros.

Echa un vistazo.

¿De qué va este?

Es una guía ilustrada de animales.

¡Qué guay!

Este parece muy fuerte.

Claro, es un león.

Lo pone aquí.

¿Un león? ¡Miau!

Pero también pone muchas otras cosas.

Es cierto, leer libros proporciona un gran número de conocimientos.

De hecho, gracias a ellos se puede recibir una buena educación.

Es la segunda especie más grande de la familia de los felinos

después del tigre.

¿Lo veis? Bien.

Ahora usad un poco la imaginación.

Algunos machos pueden llegar a pesar más de 250 kilos.

¡Qué grandes que son!

Así es.

Normalmente viven en Las Sabanas

que son una especie de praderas inmensas.

Pero como veis, en Las Sabanas viven también

muchos otros animales.

¡Menuda nariz!

¡Menudo cuello!

¿Y este?

Esto es un oso pardo.

Como os decía,

leyendo se puede aprender mucho,

es una buena manera de empezar a conocer el mundo.

¡Vaya, es una auténtica monada!

Pues es un macho.

Si sabes leer es muy fácil evitar esa clase de errores.

¡Qué desastre!

A mí me encantaría aprender, ¿crees que sería capaz?

Por supuesto, eso sí, tendrás que esforzarte un montón.

Para que te hagas una idea,

los niños humanos pasan varios años aprendiendo cientos de palabras.

Además, no solo leen, también aprenden a escribir.

A mí, por desgracia, aún me falta bastante.

¿Ya sabes leer y aun así sigues estudiando?

Exacto, aún hay cosas que quiero hacer.

Por favor, ¿te importaría enseñarme a leer?

No me importaría nada intentarlo.

Pero si me haces una promesa.

Que una vez hayamos empezado no lo dejarás a medias.

Hecho.

Por favor, no me digas que esto no es una hembra.

(Bullicio)

(Bullicio)

Primero así y luego así.

Así y así.

Fíjate, así.

¿Por qué no hay niños? ¿Ha pasado algo?

No, hoy empiezan las vacaciones, mejor así, estaremos más tranquilos.

(MAÚLLA)

(MAÚLLA)

¿Hay alguien dentro?

Las vacaciones de los profesores son distintas,

siempre suele haber alguno.

Pero si eres tú, Jefe. ¡Un oso!

Es un humano. ¿Qué?

¿Un oso humano?

Anda, pasa, no te quedes en la puerta.

Veo que hoy has traído a un amigo.

Qué envidia me dais los gatos, nosotros tenemos que trabajar

incluso durante las vacaciones.

¿Quieres ir por ahí?

(MAÚLLA)

¿A dónde vas?

Bueno, supongo que querrás enseñarme algo, ¿verdad?

(MAÚLLA)

Ya voy, ya voy.

Espera un momento.

¡Es alucinante, qué pasada!

Aquí hay una barbaridad de libros ilustrados.

Los hay sobre animales, plantas, inventos, sobre cualquier cosa.

Ya ves, sé que la biblioteca de la clase

te sorprendió mucho, pero en el mundo hay tantas cosas

que nunca deja de impresionarte.

Si de verdad quieres aprender a leer y a escribir tendrás que saber

algo más aparte de formas simples.

Claro, también estudiaré las complejas.

Ahora mismo el partido está que arde y no solo por el calor sofocante

que está acompañando a los últimos enfrentamientos

del campeonato de béisbol interescolar...

El profesor hoy tiene los ojos pegados a la tele.

Sí, le gusta venir aquí a ver los partidos con aire acondicionado.

¿Qué pasa? Mira.

Ese es el sitio en el que vivía. ¿Cómo dices?

¡El teleférico!

Y eso es el castillo.

¡Estoy seguro, estoy seguro de que es ahí!

Vale, cálmate.

¿Dónde está ese lugar?

Es un centro de producción y comercio...

Es Gifu. ¿Gifu?

¿Dónde está Gifu?

Para empezar tienes que ver dónde estamos nosotros.

Aquí, en Japón.

¿Dónde está Gifu, dónde? Espera un poco.

En este momento estamos en el barrio de Koiwa,

dentro del distrito de Edogawa de la ciudad de Tokio, Japón.

Vaya, qué pequeño es.

Bueno, es que el mundo es muy grande.

Vale, ¿y dónde está Gifu?

Está allí. ¿En serio?

¿Allí es donde vivo? ¡Qué bien!

Ahora podré volver a ver a Rie.

No es tan simple como piensas.

Aunque no te lo parezca, estamos muy lejos de Gifu.

Eso no me importa, quiero ir en seguida.

Párate a pensar un momento en la ruta que tomamos

para ir desde el templo hasta la escuela.

La distancia que hay desde aquí hasta Gifu es

mucho más grande, es como si tuviéramos que recorrer

el camino entre el templo y la escuela cientos de veces.

En circunstancias normales no hay ningún gato

que sea capaz de recorrer distancias tan largas.

¡Me da igual!

¡Tiene que haber alguna manera!

¡Eh, espera!

¡Rudolf!

He aprendido a leer palabras humanas,

seguro que encuentro la forma de volver.

Al menos debo intentarlo. Espera, ¿quieres irte a casa?

¡Sí!

¿Y cómo lo harás?

Si llegué hasta aquí dentro de un camión

solo tengo que montarme en otro. Buena idea.

Gifu, ahí está.

¡Qué suerte!

Buchi, ya nos veremos.

¡Qué despiste, casi me dejo esta!

Menos mal.

¡Qué frío!

¡Oh, no!

Cuidado, que voy.

¿Qué haces? ¿Qué quieres, gato?

¡Suéltame!

¡Rudolf!

¡Rudolf!

¡Pero bueno!

Gatos...

¡Pero mira que eres idiota!

¡Podrías haber muerto!

"Tengo un montón"...

Oye, tampoco hacía falta pegarle.

Solo un gato inculto cometería la estupidez de intentar regresar

a casa sin tener un plan.

Rudolf, ven aquí.

Rie...

He sido un iluso.

Nunca podré volver a casa.

Descubrir que vivía en Gifu no ha servido para nada.

Rudolf.

Existe un refrán que dice que la esperanza es lo último

que se pierde.

Aunque no creo que seas capaz de entenderlo ahora.

¿Que la esperanza es lo último que se pierde?

¿Qué es esto?

Parece el cartel de un centro comercial.

Pero aquí sí que pone Gifu, ¿verdad?

Sí. Y aquí...

Autocar turístico,

Exacto, es un autobús turístico que va a Gifu.

Pues claro que sí, querido amigo, ya te lo dije cuando nos conocimos,

nadie sabe tanto como yo acerca de este vecindario.

Entonces seguro que sabes lo del autocar turístico.

¿Cómo no iba a saber eso?

¿Qué te pasa esta mañana, Buchi?

Es solo que está...

Perdidamente enamorado.

Vaya, entonces, ¿sabes dónde está ese autobús?

Podrías haberme dicho que la conocías.

Bueno, en realidad Misha y yo acabamos de hacernos amigos.

Así que te llamas Misha.

Sí, ¿me harías el favor de contarle a Rudolf

lo que sepas de ese autobús?

¿Autobús?

¿Es que no estabas escuchando?

¡Es aquí! Sí, ya te lo he dicho.

Autocar turístico a Gifu.

Viaje, el diez de noviembre.

Salida prevista a las 6:30 de la mañana.

¡Es genial!

Puedes colarte cuando no mire nadie.

Está chupado.

¡Qué bien, es perfecto!

Ahora seguro que podré llegar a Gifu.

No me equivoco, ¿verdad?

No. Me alegro por ti.

¡Gracias!

Mañana es el gran día, ¿no?

Sí.

Y encima te vas a primera hora de la mañana.

Te echaré de menos.

Ya sé, hoy haremos una fiesta de despedida.

Vale, invitaremos a Misha.

¡Qué buena idea!

¿Qué te apetece comer?

Pues me apetece carne.

¿Te apetece carne?

No sé si podrá ser, creo que precisamente carne

no tengo, habrá que pensar en otra cosa.

Por cierto, hoy he pensado echarle un vistazo a la terminal

de autobuses.

¿Quieres ir otra vez? Sí.

Te aconsejo que tengas cuidado con lo que haces antes de mañana.

Si por algún motivo pierdes el autobús se acabó.

¿A dónde vas ahora?

Tengo que resolver un asunto.

Ya estoy aquí, he ido a...

¡Es terrible, es terrible!

¡Eh!

Rudolf, es terrible.

¿De qué me hablas, Buchi?

Es Solitario, está malherido. ¿Qué?

¿Qué ha pasado? Se ha peleado con Diablo.

El pobre no puede moverse.

"Tengo un montón".

Rudolf.

¿Pero qué hacemos?

¿Qué podemos hacer?

Solo somos gatos, no podemos hacer nada.

Buchi, quédate con él.

¿A dónde vas?

(MAÚLLA)

(MAÚLLA)

¿Qué ocurre?

¿Jefe?

Espera, espera.

¿Qué te pasa, Negrito?

Espera.

(MAÚLLA)

Con permiso.

¿Qué diablos le ha pasado a jefe?

Bien, aún está vivo.

Doctor.

(MAÚLLAN)

Dime, ¿sabes exactamente qué es lo que ha pasado?

Sí que lo sé.

Verás, yo pasaba cerca de la casa de los Okaha

y de repente he visto a solitario meterse en el patio de Diablo.

Diablo, tengo que pedirte algo.

Puedes pedirme lo que quieras, ya veré si te lo doy, pordiosero.

Necesito un trozo de carne, ¿serías tan amable

de proporcionármelo?

¿Carne? ¿Para qué?

Hay alguien a quien me gustaría regalárselo.

Esa carne era para mí.

Bueno, ya sabes que en esta casa solo comemos carne

de la mejor calidad, no como la bazofia

que tu antiguo propietario solía ponerte a ti.

Pero está bien, te daré un poco.

A cambio a mí también me gustaría que hicieras algo por mí,

baja y entretenme un rato con tus payasadas.

Y entonces, Solitario le ha dicho:

Haré lo que me pidas.

Estaba dispuesto a hacer lo que fuera

para conseguirte esa carne, Rudolf.

Bien, pues baja aquí de una vez.

¿Qué quieres que haga?

Déjame pensar.

Para empezar quiero que hagas la croqueta por el suelo

y bailes para mí.

¡Ese maldito bulldog arrogante!

Pero Solitario ha hecho lo que le pedía.

En el último instante Solitario ha intentado esquivarlo,

pero ya era demasiado tarde.

Veo que aún estáis aquí.

No os preocupéis, vuestro amigo se va a poner bien.

Pero me han dicho que tiene que hacer reposo durante dos semanas.

Puede quedarse en mi casa.

Vosotros también podéis quedaros.

No, imposible.

"Tengo un montón".

Rudolf.

¿Estás mejor? Sí.

Supongo que Buchi ya te habrá contado

lo que me ha ocurrido.

Sí, dice que te atropellaron.

Eso es, tuve un pequeño despiste

y no me fijé en que venía un camión.

Rudolf.

He sido un estúpido, no sabes cuánto lo siento.

Me hacía mucha ilusión acompañarte a Gifu y conocer tu casa.

¿Crees que podrás apañártelas solo?

Sí.

"Tengo un montón",

muchas gracias.

¿Gracias por qué?

Te has portado como un verdadero amigo

y has cuidado muy bien de mí.

En fin, para serte sincero

al principio no quería saber nada.

Es la hora, acaba de llegar el autobús.

Venga, Rudolf, vete ya.

Se hace tarde y yo necesito descansar.

Está bien, ya me marcho.

Gracias de nuevo por lo que has hecho por mí.

Te lo agradezco.

Ya nos veremos.

Oye, Rudolf, al autobús se va por allí.

¿Qué haces?

Buchi,

quiero que me hagas un favor,

dile a "Tengo un montón" que me he colado en el autobús.

Rudolf, escucha.

Solitario ha sufrido heridas graves,

pero yo también estaba allí y no tengo ni un arañazo,

estoy avergonzado.

Oye, no sé cómo esperas que lo venzamos los dos solos...

Tranquilo, escúchame.

Eh, Diablo.

Hoy mi amigo y yo venimos a por carne.

Hemos venido a darte una buena lección.

Qué valientes,

¿y creéis que los dos solos podréis vengar a Tigre?

Exacto, un cobarde como tú jamás podrá vencernos.

No tienes valor para atacar a un gato

si no es atrayéndolo con engaños.

Como ya debes suponer, conozco este patio mejor que nadie.

¡Buchi!

¡Ayudadme, ayudadme!

Ayudadme, por favor, no sé nadar.

A ver, si te ayudamos, ¿dejarás en paz a los gatos?

Prométenoslo y a cambio te salvaremos la vida.

Está bien, está bien, lo prometo.

Eh.

Si me entero de que vuelves a meterte con un gato

te arrancaré las dos orejas y te dejaré la cabeza

como una bola de billar.

Rudolf.

Buchi te habrá contado lo que me ha ocurrido.

Sí, me ha dicho que has perdido el autobús.

Sí.

Yo también he tenido un despiste.

(MAÚLLA)

¿Hoy vienes solo, Negrito?

(MAÚLLA)

Oh, Negrito, venga, pasa.

Anda, come, pequeño.

Eh, Rudolf.

(HABLA EN INGLÉS)

¿Misha?

Quizás te preguntes por qué venimos juntos,

¿verdad?

Es normal que te extrañe un poco, lo entiendo, ¿quieres saber por qué?

No, no quiero saberlo.

¿Qué?

Venga, pregúntamelo.

¿Cómo es que habéis venido juntos, Buchi?

Es muy sencillo, porque tenemos una cita.

No he preguntado nada.

Estoy impaciente por presumir delante de Solitario.

¿Dónde está? No me ha dicho a dónde ha ido.

Vaya. Últimamente sale mucho.

No pasa demasiado tiempo aquí.

Bueno, es posible que...

Verás, han derribado su antigua casa y en su lugar están construyendo

un edificio nuevo, a lo mejor va allí a mirar cómo van las obras.

¡Eh!

Diablo, ¿has visto a "Tengo un montón"?

No, no lo he visto.

Qué raro.

Así que "Tengo un montón"...

Es un buen nombre para él. ¿Ah, sí?

Si a un gato le ponen un montón de nombres

significa que debe de tener un montón de amigos

y de él no me extraña.

Yo en cambio no tengo amigos y tampoco me extraña.

Le he estado dando muchas vueltas desde que me hicisteis caer

al estanque.

Me he comportado como un perro egoísta y miserable.

Tigre y yo nos llevábamos muy bien cuando su dueño vivía aquí.

Pero cuando su dueño se marchó y él se convirtió

en un gato callejero le dije muchas cosas desagradables.

Debe de ser muy duro que tu dueño se largue

y te deje tirado.

Bueno, de todos modos lo que te daba para comer

tampoco es que fuera gran cosa.

Lo cierto es que sentía envidia y estaba celoso de Tigre.

Él podía hacer lo que le diera la gana.

Yo siempre estoy solo y encima nunca salgo de este patio.

¿Y esto?

Son las sobras del desayuno, me gustaría pedirle disculpas

a Tigre, y bueno...

Ya sabes, si pudiera ser... ¿Quieres volver a ser su amigo?

Pues supongo que sí.

¡Por fin has llegado, "Tengo un montón"!

¿Te apetece comer?

Ese maldito Diablo...

Bien, ¿comemos o qué? Sí.

Y después de comer nos iremos.

Oye, ¿a dónde vamos?

No quiero que te emociones, ¿vale?

La verdad es que no hay muchos vehículos que vayan directos

a Gifu, pero al menos he encontrado un transporte

que recorre una autopista que pasa muy cerca de Gifu.

¿En serio? ¡Es genial!

¿Y dónde está ese vehículo?

Justo aquí.

¿En mi casa?

Lo lleva el hombre que trae los objetos de porcelana

a la tienda de tu dueño.

Le oí decir: "Hoy me he retrasado tanto

porque había muchas retenciones en la autopista de Tomei.

Es cierto, ¿pero cómo es que no se me ha ocurrido a mí?

Últimamente solo tengo ojos para Misha.

Perdona, Rudolf. Tranquilo, no importa.

Y esta vez yo, "Tengo un montón" en persona,

me encargaré de escoltarte hasta allí.

Voy a asegurarme de que llegues sano y salvo a Gifu.

¿Qué te pasa, Rudolf?

Pensaba que prefiero ir solo a casa.

Quiero acompañarte, si no me aseguro de que has llegado bien a Gifu

no me quedaré tranquilo.

Me pasa igual, si no me aseguro de que regresas bien

seré yo el que no se quede tranquilo.

Yo ya soy un gato adulto, estaré bien.

Ahora yo también me considero adulto.

Las cosas que me has enseñado no han caído en saco roto,

me han hecho madurar.

La verdad es que ya hablas casi como un adulto.

Atiende bien.

El camión que transporta la porcelana

no te llevará directamente a Gifu.

Tendrás que ir cambiando de camión si quieres llegar a tu ciudad.

Lo entiendo. De acuerdo.

Para no equivocarte de camión deberás leer las palabras

que aparecen en las placas de matrícula.

Eso te dará la pista sobre qué dirección

tomará cada camión antes o después, estúdiate los nombres

de las ciudades que se encuentran en esa dirección.

Además, tendrás que aprenderte también las intersecciones

y salidas de la autopista.

Tranquilo, me lo aprenderé todo, he estudiado mucho y sé

que puedo hacerlo.

Os he guardado unos cuantos bistecs.

¡Qué bueno! ¡Muchísimas gracias! Muchísimas gracias.

¡Sabroso, qué sabroso!

Eh, yo también quiero probarlos.

¡Atención, empieza el espectáculo!

Rudolf.

Estoy pensando en irme a los Estados Unidos.

¿A Estados Unidos?

Siempre he tenido la esperanza de que mi dueño volvería a casa

algún día, estaba convencido.

Pero cuando la derribaron y empezaron a construir

el nuevo edificio comprendí que no va a volver.

Los aeropuertos son más complicados, pero puedo intentar colarme

en un avión de carga.

Eso es muy difícil.

Bueno, chicos, sed ambiciosos, ya sabes...

Es una antigua cita de un autor muy célebre.

Nos anima a soñar con conseguir grandes metas.

Sin embargo, eres tú el que me ha inspirado.

Rudolf y ahora Solitario.

Diablo.

Justo ahora que nos habíamos hecho buenos amigos

y que ya no me sentía solo cogéis y os marcháis los dos

a la vez.

Yo me quedo.

¡Buchi!

Prométeme que no me dejarás solo nunca.

¡Déjame en paz!

¡Para!

Rudolf,

quiero que me prometas que llegarás a casa cueste lo que cueste,

sé fuerte, aguanta y no te rindas.

Lo haré.

La esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad?

Y tú ten mucho cuidado cuando viajes a Estados Unidos.

Lo mismo digo.

Cuídate mucho, Rudolf.

Rudolf.

¡Hasta siempre, cuidaos mucho!

Vamos allá.

(MAÚLLA)

Vaya, nunca había visto un gato haciendo autostop.

Dime, gatito, ¿cómo te llamas?

(MAÚLLA)

Así que te llamas Bigotitos, es muy vulgar para un gato.

Tengo que salir de la autopista para hacer una entrega cerca de aquí.

¿Tú qué planes tienes, Bigotitos?

(MAÚLLA)

Venga.

Cuídate mucho.

(MAÚLLA)

¡Gifu!

Eso es, ¡vamos!

¡Por fin voy a volver a Gifu!

¡A casa con Rie!

Creo que tendré que llamar a la grúa.

La esperanza es lo último que se pierde, recuérdalo.

(MAÚLLA)

Rudolf, cuánto tiempo sin verte.

Hola, vieja, ¿cómo estás?

¿Cómo que vieja?

Bueno, ¿qué más da?

Estoy bien, aunque tú pareces haber cambiado bastante.

¿Has visto a Rie? No.

Espera, tienes que saber una cosa antes de entrar.

Eh, señor.

¿Quién es usted?

¿Que quién soy yo? ¿Quién eres tú?

Me llamo Rudolf.

Hace tiempo que vivo en esta casa.

¿Cómo? ¿Por qué lo preguntas?

¿Rudolf?

¿Y vives en esta casa?

Sí, vivo aquí desde la pasada primavera.

Antes de venir yo había otro gato,

pero desapareció hace un año.

Por desgracia, no volvieron a saber nada de él.

Así que decidieron adoptarme.

O sea, que había otro gato... Sí.

Me llamaron Rudolf porque él se llamaba igual.

En realidad seríamos hermanos, tenemos la misma madre.

¿Que tenéis la misma madre?

Y tengo muchos hermanos aparte de él.

Rie se habría quedado con alguno más, pero al final...

No le dejaron.

Le dijeron que solo podía quedarse uno y por suerte me escogió a mí.

Siempre dice que tengo los ojos iguales

que los del Rudolf anterior.

¿Qué le pasa? ¿Está triste?

¿Le dijeron que no podía

tener más de uno?

Rudolf.

¿Pero quién es usted, señor?

¿Quieres saber mi nombre?

Tengo un montón.

¿"Tengo un montón"?

Que nombre más raro.

Vaya, ¿a ti también te lo parece?

Estás aquí.

Eh, ¿qué estabas haciendo?

Espero que cuides muy bien de Rie.

¡Pero ella no es tu Rie!

Porque en realidad...

¡Ella es mi Rie!

"Tengo un montón"...

(GRITA)

¡Rudolf!

Buchi.

¿Cómo es que has vuelto?

Han pasado muchas cosas y he decidido quedarme a vivir aquí.

¿De verdad?

Supongo que él se habrá marchado.

Rudolf.

Como sabes, pensaba marcharme a Estados Unidos,

pero ocurrió algo inesperado.

Mi antiguo dueño ha vuelto a casa.

Hola, ¿son amigos tuyos?

Prueba esto, Tigre, es una receta especial

adaptada para gatos y hay suficiente para tus amigos.

He estado pensando un nombre para ti.

¿Te gusta Cuervo?

Al fin y al cabo eres negro.

Y yo siento debilidad por los pájaros negros.

(MAÚLLA)

Vaya, parece que sí que te gusta, me alegra mucho.

Ahora me llamo Cuervo.

Cuando se fue al extranjero empezó a vender sukiyaki y al parecer

tuvo mucho éxito.

Así que encargó que le construyeran la casa.

¡Diablo!

Entonces, "Tengo un montón",

¿ahora vuelves a ser un gato doméstico?

En realidad es como tener muchos nombres,

no importa cómo me llamen porque yo soy yo.

Sea gato callejero o doméstico siempre seré yo.

Tienes razón.

¿Sabes qué?

Ahora me siento capaz de ir a cualquier parte.

No me importaría recorrer el país entero.

Ahora sé que hay un gato que intentaría convencerme

de que no lo hiciera.

¿No te referirás a mí?

Si por mí fuera, viajaríamos por todo el mundo.