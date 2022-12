100 por ciento Wolf: Pequeño gran lobo

(Aullidos de lobo)

Están muy cerca.

(Gritos)

Tenemos una.

Voy a llegar tarde.

Lady Hightail, ve al tejado.

Dolph, al lateral. Bien.

Tú, ven conmigo. Hotspur, no pierdas detalle.

Tranquilo, me quedaré esperando en la sombra,

aunque creo que debería decir a tu sombra.

Vamos.

Flasheart.

¿De verdad tiene que parecer que estás posando todo el tiempo?

Es parte del trabajo, hermano.

Queda alguien dentro.

Sí.

Allá voy. Allá voy.

Mejor no, mejor no.

Quema, quema, quema.

¿Freddy? Hola, papá.

¿Qué haces fuera de la cama?

Pues salvar vidas y ser una pasada, como tú.

No es bueno que estés aquí, Freddy.

Todavía no eres un lobo.

Pero, papá, voy a serlo en unos...

seis años y eso será como mañana.

¿Cómo nos encontraste, muchacho?

Pues usando mis grandes poderes de lobo,

tío Hotspur.

El anillo lunar.

Nos seguiste con el anillo.

Freddy... Eres un imbécil.

Si llega a caer en las manos equivocadas...

Tranquilo, tranquilo. Es algo impaciente,

pero nada más. Impaciente y estúpido.

Un muchacho así necesita mano dura.

No hay tiempo para eso. Tenemos otro rescate.

Así que tendrás que venir con nosotros.

Toma, cuídalo bien, ¿vale?

¡Esto es alucinante! Y no te entrometas.

No me entrometeré.

¡Vamos allá! ¡Sí!

Empuja.

¡Hotspur!

Le tengo.

Muy bien hecho.

¿Adónde se ha ido el tío Hotspur?

No eres tan alto y fuerte ahora, ¿eh, lobito?

Perros...

¿Qué? ¿Quién ha sido?

Perros, juro que os voy a...

Perros.

¡Os odio, perros!

Hombres lobo.

Sí, lo que yo decía.

Tú. Te dije que no te entrometieras.

Culpa mía, culpa mía.

Me lo llevo a casa.

Es un cachorrito nervioso.

Pero tienes tiempo para aprender, Freddy.

Papá, no me estaba entrometiendo,

te lo prometo. Solo intentaba ayudar.

Lo sé, lo sé.

Pero tu tío tiene razón.

Todavía no eres un lobo. Vamos, te llevo a casa.

¿Podría pasar algo si cogemos un desvío?

(RÍE) ¡Sí!

¡Sí!

¡Sí!

¿Quieres ir más rápido?

Sí.

Eres el mejor papá del mundo.

¡Papá!

¿Qué? ¡Freddy!

(GRITA)

La cabeza abajo.

¿Tú has visto eso, Scoops?

¿No era un lobo que estaba raptando a un niño?

Alguien tiene que salvarle.

Deja de mirarme así.

¿Por qué tendría que ir yo a por él?

Deja de mirarme de una vez.

¡Deja de mirarme!

Sálvale tú.

Siempre soy yo el que lo tiene que hacer todo.

Vale. Pero tú vas a cubrirme la espalda, viejo amigo.

Y no cierres los ojos.

Papá, ¿por qué nos estamos escondiendo

de un simple heladero?

Los humanos no nos entienden.

Y lo que ellos ignoran, lo destruyen.

Será mejor que nos escondamos.

Pero yo no les temo.

¿Sabes? Voy a hacer que estés orgulloso de mí.

Algún día me convertiré en el lobo más sigiloso

y grande que hayas visto jamás.

(RUGE)

(RÍE)

Sería genial, Freddy. Sería genial.

Pero escucha, los espíritus de la luna son los que deciden

el lobo que llegamos a ser. ¿Sí?

¿Pueden escucharme?

¡Espíritus! Soy Freddy Lupin.

Quiero colmillos gigantes y visión nocturna

y además, ser muy grande.

Sí, como muy enorme.

Y...

Vale, creo que lo han pillado ya.

Escúchame, los mejores lobos

no tienen las garras afiladas

o puntiagudos los dientes.

Solo el corazón más noble.

Y recordando eso,

un día llegarás a ser el mejor lobo alfa.

¿Y seré mejor que tú?

No te pases.

Tú consigue ser el mejor tú.

Cuando sea un lobo, tú también brillarás por mí.

Ojalá mamá estuviera aquí ahora.

Sí, ojalá estuviera.

¡Chico! ¿Hola?

¿Dónde estás?

Chico.

¿Estás ahí? ¿Hola?

Freddy, esconde el anillo.

Chico.

Menos mal que estás a salvo.

¿Qué pasó con...?

(GRITA)

¡Lobo! ¡Un hombre lo...! ¡Lobo!

Oye, no tienes que alucinar. No voy a hacerte daño.

¡Aléjate! Mi mono es cinturón negro.

¡Cuidado con el borde!

¡Cuidado!

¡No! ¡Papá, cógelo!

Sí. ¡Déjame!

¡Déjame! ¡Freddy!

Dile que intento ayudarle.

No habla canino.

Señor, solo intenta ayudarle.

¡Perro malo!

¡Papá!

Papá...

Papá...

No...

Tenemos que irnos, Freddy.

No, no.

Tenemos que salvarle.

Por favor. Para.

Por favor. Espera.

Para. Para. No.

No me quiero ir de aquí.

Deja al niño en paz.

(Aullidos)

Necesitamos un líder hasta que Freddy tome el mando.

Para mí sería un honor servir a la manada

durante el tiempo que necesite.

No. No la apague, por favor.

¿Y si sigue todavía ahí fuera?

Hemos buscado por todas partes.

Él se ha ido. ¡No!

¡Lo conseguí!

Y ahora, cara de póquer. Esta noche es la gran... (GRITA)

-Sí, claro. -Vecino, ¿cómo será Freddy

como hombre lobo?

Qué rico.

No puede ser.

¿Los Lobos Doom finalmente van a venir a mi fiesta?

¡Bien!

¿Dónde está el pequeño lobo?

Nuestro show le va a encantar. ¿Pequeño?

Los Lobos Doom van a tocar, los adoro.

Muy bien.

Y ahora vamos a darles caña.

(Música animada)

¡Sí!

(RUGE)

Esa canción es una pasada.

Hola, señora Mutton, ¿qué tal?

Vamos, cariño. Toda la manada te está esperando.

Están muy emocionados con tu gran noche.

Todos menos el tío Hotspur.

Va diciendo por ahí que no tengo lo necesario

para ser el líder.

Bueno, solo los mejores son líderes.

Estoy hablando en serio.

No me cree preparado para liderar la manada.

Y a lo mejor tiene razón.

Por supuesto que no.

Estoy preparado. Estoy seguro.

Ese es el espíritu.

Me acuerdo de alguien que sintió exactamente

lo mismo que tú su primera vez.

Tu padre.

Es cierto que no soy una loba.

Pero he trabajado lo suficiente para esta manada

y reconozco a un alfa cuando lo veo.

Yo digo que este chico no está preparado

para la tarea. Esta manada necesita un líder

que sea duro con los perros, pero también valiente,

guapo y con dotes de mando.

De mí. Estoy hablando de mí.

He liderado esta manada durante seis años

y es evidente que las calles de nuestra querida ciudad

están cada día muchísimo más limpias.

# "Who let the dogs out?" #

Harriet, Chariot...

Cuando hablan los mayores, los pequeños se callan.

Lo he demostrado siempre. Una y otra vez.

Soy vuestro verdadero líder.

Un líder que no recupera el anillo lunar.

Lo intento, creedme.

Todo sobre el fallo de la naturaleza

en mi gran Lobatorium, el único museo del hombre lobo.

¿Quieres entrar gratis?

¿En serio?

Ni un alma quiere entrar.

Ahora.

¡Tomad esto, bichejos!

Va armado con polvo tóxico de plata.

Parece que tenemos algo de sueño, ¿verdad?

Tiene cámaras anti-lobos.

Disparan dardos tranquilizantes.

Diría que hemos tenido suerte.

Cripp no consigue pruebas de nuestra existencia.

Has servido bien, Hotspur.

Pero ha llegado el tiempo de Freddy.

Recuperaré el anillo.

Os lo prometo. Necesito un poco más de tiempo.

(Música animada)

Lo siento, papi.

Lo dicho, es definitivo.

-¿Conseguiste el trabajo, papi? -No.

Sí.

Va por ti, papá.

Quiero un sitio con los alfas del pasado.

Sí.

¡Sí! ¡Así!

Cubo estúpido.

Aquí el futuro líder de la manada, señoras y señores.

Id a jugar con vuestros juguetes.

Vosotros no habréis visto nada como yo.

Freddy se va.

Pringado.

Vaya.

¡Freddy!

No se parece mucho a su padre, la verdad.

No se parece nada a su padre.

Sin embargo es muy guapo y muy elegante.

Qué guapo.

Es la hora.

Que dé comienzo la lobización.

Luna.

(AÚLLA)

(GRUÑE)

(GRUÑEN)

Freddy Lupin, ahora entra en la luz.

(AÚLLAN)

Estoy preparado para esto.

Pero no para esto.

¡Eh!

Saludadme.

Saludad al gran lobo feroz.

(LADRA)

Pero ¿qué es eso?

-Es un perro. -No me lo puedo creer.

-Un perro feísimo. -Es un perro.

-Lobito. -Es vergonzoso.

-(RÍE) -Tiene que haber una explicación.

¿Qué pasa? ¿Será una maldición?

¿Por qué todos se están riendo de mí?

Mira. ¡Ah! ¡Fuera de mi vista,

chucho apestoso!

Será... No.

(LADRA) ¡No! ¡No! ¡No!

Sí, sí, sí. No.

Algo ha tenido que salir mal.

Mira, hago esto.

Vamos, luna. Cámbiame.

Vamos, luna.

(SE TIRA UN PEDO)

-¡Qué peste! -¿En serio?

No mola nada.

¿Qué pasa?

Tío, por favor.

El muchacho está maldito porque perdió el anillo lunar.

(GRUÑEN)

No. No.

Espíritus lunares nos están castigando.

¿Qué?

Un día fuimos bestias temidas.

Miradnos ahora escondiéndonos en las sombras.

Y ahora, seremos liderados por un perro.

¡No! Yo soy... Soy un lobo de verdad.

Freddy.

Has deshonrado la memoria de tu buen padre.

No, esto no soy yo.

No soporto a los perros. No escucharemos más.

Tendrás hasta mañana al anochecer para probar

que eres un lobo de verdad.

Si no es así, los espíritus elegirán a un nuevo alfa y tú,

serás desterrado. Pero ¿qué?

Eres muy sabio, lord Hightail.

(GRUÑEN)

¡Oh, Freddy!

No, no, no.

No soy un perro.

¿Eh? Para ya.

Eres lobo, y no uno cualquiera.

Uno de pura cepa.

(Aullidos)

Iba a ser su líder esta noche.

Vaya. ¿Eh?

(RÍE) Menudo lobo. ¿No es lo que dijiste antes, Freddy?

Tranquilo, pequeño. Solo queremos ayudarte.

Claro que sí.

Pues claro que sí.

(LADRA) Para ya. No hagas eso.

Sabes bien que sí lo quieres, bonito.

¡No! No quiero, No quieres eso.

Toma, chico.

(LADRA)

Te tengo, estúpido pato.

(RÍEN)

Hora de teñirte, caniche mío. ¡Déjame salir!

-Cinta. -Creo que nos estamos pasando.

Creo que te he pedido la cinta.

¡Oh, es precioso! ¡De verdad!

(RÍE) Mírate aquí.

¡No! ¡No!

¡Estáis muertos!

Eres muy malo, así que te pondremos un collar.

Mira, pero si es de plata.

Tengo la impresión de que no volverás a transformarte más en humano.

¡Quítamelo! ¡Quítamelo!

Necesito transformarme en lobo.

Tranquilo, cuando nuestro padre sea el lobo alfa, te dejaremos ir.

Solo si eres un perrito bueno.

¡No!

-¡Se va a escapar! -¡No!

¡No! ¡Yo quiero salir de aquí!

No pasa nada, voy a pedirle ayuda a mis seguidores.

(GRITA) ¡Aquí no hay cobertura!

-¿Qué significa que no hay cobertura? -Que nadie me puede contactar.

¡Nadie me puede contactar!

¿Puede esto empeorar más?

Mejor no pregunto.

¿Quieres soltarte?

¿En serio?

Por favor, señora Mutton.

¡Oh, papá! ¿Cómo arreglaré esto?

¿Eh?

¡El anillo!

Si lo devuelvo a la manada, romperé la maldición.

(RÍE) Sí.

(GRITA)

Vaya.

Muy bien, caniche. Te toca a ti.

(GRITA)

¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo?

Qué pedazo de salto.

Era un caniche.

¡Vaya! Alucinante.

¡Ah! Increíble.

Hay que acabar con el enemigo.

No, eso no. Tú quieto.

Eres mejor que eso.

(Maullido)

¡Muere, gato!

Estúpido. Pero ¿qué te pasa?

Soy un chico

irracional, soy inteligente.

(Claxon)

¡Paren! ¡Cuidado!

Sal de la calle, perro. ¿Qué?

Sí.

¿Tienes prisa por ver la perrera del cielo?

Perro, aléjate de mí.

Tranquilo. Tranquilo, chico.

Tu primera vez sin correa, ¿eh? ¿Qué?

No te preocupes, soy Batty y he venido para salvarte.

¿Qué? ¡No! No necesito que nadie me salve.

Pues... vale.

En unos tres segundos, me voy a ir. Sígueme.

¡Pégate a mí!

¡Espera!

¡Para! ¡Espera!

Cuidadito con tu nariz.

Demasiado trasero. De acuerdo. Sígueme, Pinky.

¡Vamos!

¡Espera! Eso, muy bien. Tú sígueme.

No te estoy siguiendo. Este es mi camino.

Entonces los dos vamos a... (GRITA)

Lo hice. Lo he hecho.

Lo he hecho.

¿Que lo has hecho?

La última vez que miré, yo te estaba salvando.

Caniche. No soy un caniche.

¿En serio? Veamos.

Quizá un "labraniche".

¿"Cockerniche"? ¿"Chickerniche"? ¡Oye!

¿Quieres alejarte de mi culo, rarita?

Oye, hueles muy raro.

Hueles como a una mezcla de caniche con...

No, no, no. Algo salvaje.

Para. No soy ningún tipo de "niche". Soy un chico.

Un humano. Sí.

Vaya.

Creo que alguien ha estado muchísimo tiempo cerca de su amo.

¿Por qué me estaré explicando delante de un perro?

Oye, tú. Ahí quieta.

¿Acabas de decirme

(GRITA) que me quede quieta?

¿Seguro? Tal vez.

Oye, oye, oye. Tú tranquila.

"Sit, sit". ¿"Sit"?

Creo que deberías irte antes de que te hagan daño, caniche.

Que no soy un caniche. Soy un humano.

¿No ves las dos piernas?

¿Te has caído de cabeza o algo así?

Es bueno estirar antes de salir a pasear.

Bien, allá vamos.

¿Es en serio? ¿No querrás que te ayude?

¿Te parece que pueda estar necesitando ayuda?

De acuerdo. No volveré a repetirlo. ¿Sí o no?

No.

(SUSPIRA) Caniches.

Por lo menos yo no huelo culos.

Perro estúpido.

¿Qué me has llamado?

Nada. ¿Quieres algo de mí?

¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh?

¿Estás buscando algo, chico?

Tengo huesos, pequeños juguetitos,

hasta zapatos que vienen en su caja.

No, no quiero nada. Gracias.

¡Eh, que estoy marcando!

Un poco de respeto.

Pues vale.

(RUGEN)

(ASQUEADO)

Esto... Estaba pensando... ¿Has pensado?

Te habrá costado.

Y creo que voy a dejarte que me ayudes.

Si eso hace que te sientas mejor, claro.

Pírate, Pinky.

Lo estoy intentando, pero esos perros no me dejan pasar.

Es obvio.

Porque todo está marcado.

Coge una ruta que no tenga pis. ¿El qué?

En realidad, no tienes ni idea, ¿eh?

Necesito encontrar a un tío.

Un humano.

Vaya. Qué historia tan fascinante.

Este tío... ¡Ay!

Se llama Foxwell Cripp.

Vende helados en una furgoneta. ¿Te refieres al cazalobos?

¿Ese friki es tu amo?

No, es mi mayor enemigo.

¿En serio? ¿Y qué hizo? ¿Rompió tu rizador?

Ha matado a mi padre, ¿vale? Ah.

Y además de eso, le robó algo que tengo que recuperar.

Lo... siento. De verdad.

Pero yo trabajo sola.

(Rugido de tripas)

Tengo carne.

Te escucho atentamente.

En mi casa. Un cuarto enterito.

Con filetes, chuletas, también salchichas.

Llévame hasta Cripp y es todo tuyo.

¿Y por qué debería creerte?

Pues porque un lobo...

Porque yo nunca miento.

Pues vale.

Me apunto.

¿Qué?

¿Me vas a ayudar? Claro.

Si tú sigues mi ritmo.

Esta vez no te voy a dejar escapar, Houdini.

Sí, sería la cuadragésima noche seguida que lo haces.

Perdón.

¡Ja! Nadie cogerá a Batty, la gran Houdini.

Muy lento.

Adiós.

Quieta ahí.

¡No falla!

¡Houdini!

¿Sabes? He estado a punto de saltar sobre ellos,

pero he visto que podías sola.

Ajá. Venga, vamos, Pinky.

Estupendo.

Y me llamo Freddy.

¿En serio?

Eh, tú. Venga. Mírame.

Si nos van a tener que ver juntos,

tú te comportarás como un perro de verdad.

No tengo tiempo. Debo encontrar a Cripp.

O pareces un verdadero perro o no irás a ningún lado.

No, necesito encontrar a Cripp.

Se te está acabando la suerte.

Nunca orinaré en público.

(RÍE) Ya lo veremos.

(DOLORIDO)

¡Oh!

¡Come eso!

(RÍE) No puedes.

¡Sí! Es fantástico.

Y así es incluso mejor.

(Aullidos)

Muy bien, Freddy.

Última clase.

Los hombres lobo son malos.

¿Cómo? ¿Quién lo dice?

Pues, por ejemplo, todos los perros.

Los lobos merodean por la noche pretendiendo ayudar a la gente,

pero, en realidad, son unos psicópatas

que sacrifican cachorros a su dios lunar.

¿Qué? Y también beben sangre

durmiendo durante el día en horribles sarcófagos.

Eso no es verdad.

Oye, ¿de dónde has sacado esa información? Ellos son...

¿Por qué los defiendes?

Tengo la ligera impresión de que te gustan los lobos, ¿eh?

¿Eh? Porque si es verdad,

ya sabes dónde está la puerta.

Eh, no, no, no.

Los lobos son lo peor y unos frikis.

¡Cerrad las puertas, vecinos!

¡Mirad bajo la cama!

¡Porque hay luna llena y viene una horda de hombres lobo!

¿Podría pagar ahora mismo mi helado de frambuesa?

Oh, claro.

Menudo pirado.

¡Vuelve pronto! ¡La semana que viene tendré helado de caramelo salado!

¿Hola?

¿Hola?

Hola.

¿Loco?

¿En serio? ¿Acaso parezco un loco?

¿Tú qué crees?

"No, eres el tío más listo que conozco."

Oh, gracias.

"Y también hueles muy bien."

No sabes cuánto te agradezco lo que dices.

Eres mi mejor amigo.

Ahí lo tienes.

Buena suerte. ¿Qué?

¿No vas a venir?

Oye, el trato era Cripp a cambio de carne.

Que yo sepa, no dijimos nada de entrar

en la casa de un friki loco.

Pero yo creía que tú ibas...

Yo ya te lo dije.

Sí, sí.

Que trabajas sola. Entendido.

Típico de perro.

"Yo como niños."

¡Sí!

Qué raro. Es demasiado fácil.

Ups.

(RÍE)

¿Qué, qué, qué?

¿Es falso?

No. No.

¡No, no, no! (GRITA)

Pequeño vándalo rosa. ¿qué has hecho?

Por todos los gofres.

¡El anillo es mío!

(LADRA)

¿Quién eres tú?

(LADRA)

Creo que echaremos un vistazo.

(LADRA)

Quieto, pequeñín. Solo vamos a ver qué sabor canino eres.

Saluda al invitado, Scoops.

"Hola, colega. Haz lo que dice. Está loco."

(RÍE)

¿Eh?

¡Ah! ¡Déjame ir!

Lo siento. Sí, lo siento.

Te haré un pequeño escáner.

No te dolerá. (RÍE)

¡Ah!

Botón equivocado.

¿Sabes por qué me hice heladero?

Por los amigos. Todo el mundo quiere al heladero, ¿no?

No, los amigos solo vienen por los helados.

No por mí.

Créeme que nadie le pregunta por su día a Foxwell Cripp.

La noche que se comieron a aquel chico pensé que por fin

haría que la gente me prestara más atención.

Pero es que nadie fue comido, yo soy ese chico.

(LADRA)

Intenté avisarles, pero nadie me escuchó, ¿o sí?

No, me llamaron "cabeza cono" y "chiflado Cripp"

y "Foxwell, el pedorro Scoops".

Pero enseñaré a esa manada aunque sea lo último que haga.

Y entonces veremos quién es Míster Popular.

(RÍE)

¡Por la dulce napolitana!

Según esta radiografía tú tendrías que ser un poco caniche,

un poco niño y un poco...

¡Lobo!

¿Quién eres tú?

¡Ah! ¡Demonio!

¡Atento, Scoops!

¿Qué?

(LADRA) ¿Qué tenemos aquí?

(Puerta)

¡Estamos cerrados!

(LADRA)

(Puerta)

¿Qué?

¿Eh?

Oh, es así como hace el helado.

Batty, ¿cómo has podido?

Vándalos. ¡Por todos los caramelos!

Oye, esto sabe fatal. Batty, ¡cuidado!

¡Vuelve aquí!

¿Qué estás haciendo?

(GRITA)

¡Batty!

¡No, no, no!

(GRITA) Te tengo, Scoops.

Scoops.

¡Sí!

¡Sujétalo, Scoops!

¡Corre, Freddy!

Todavía no.

Vaya, genial.

(GRITA)

Lo tengo. ¡Mi anillo mágico! ¡No!

¡Detente!

Y tú no me juzgues.

¿Dónde estabas?

Un momento.

Creo que ya he visto eso antes.

Lupin.

¡Freddy!

¡Freddy!

Vamos, Freddy, sal de donde estés.

¿Alguna vez te he dicho que los alfa se esconden de sus problemas?

Pobre chico, debe estar tan triste ahora mismo.

¡Lo conseguimos!

Eso te estaba diciendo. ¿Has visto su cara? Fue como...

Por cierto, Batty, has sido muy valiente.

¡Tú también!

Para ser un caniche.

Gracias.

Socia. Yo no iría tan lejos.

Perdón, ¿qué tal compañera?

No seas rarito. Vale, ¿colega?

¿Por qué no eres un colega y me llevas a la carne?

(DUDA) Sí, a propósito de eso...

¿A propósito de qué?

¿Algún problema?

Pues... En realidad, es bastante complicado.

¿Un cuarto lleno de comida? ¿Solo para mí?

¿Sabes? No suena demasiado complicado.

No.

No lo entiendes.

La cosa es que no creo que sea el mejor momento para llevar a casa

a un... perro. ¡Ah! Ya lo pillo.

Solo eres un piltrafilla mimado que vive de aprovecharse

de perros como yo. ¿Qué?

No, ¡yo nunca he dicho nada de eso! ¿Me engaña un caniche?

(LLORA) ¡Qué estúpida soy!

¡Batty!

¡Batty, espera!

¡Batty!

¡Batty!

Lo siento.

¿Batty?

¿Dónde estás?

¡Batty!

Piérdete.

Ya tienes tu estúpido anillo.

¿Qué es este lugar?

¿Qué piensas que puede ser?

Es mi casa.

(SUSPIRA)

No te sientas mal.

No es la primera vez que me abandonan.

Te crees alguien muy especial, pero yo también iba a tener un dueño

y una casa

con niños,

con juguetes.

(LADRAN)

¡Quiero ese!

(LADRAN)

Suerte, chica.

Oh, Batty, lo siento mucho.

La razón de no llevarte a mi casa

no eres tú, es mi familia.

La verdad es que soy...

Soy un... soy un perru...

(RESOPLA)

Soy un perru... ¿Un qué?

Soy un perru...

¿Eres un perro?

Soy un perro... ¿que no quiere herir tus sentimientos?

(SUSPIRA)

¿A quién quiero engañar?

¿Sabes lo que soy?

Soy un desastre.

Y por eso mi familia no me quiere.

No de esta manera.

¿De qué manera? Suéltalo.

¡Así! Como un estúpido caniche.

Todos son grandes, feroces, tienen garras y espesos pelajes.

Por eso tengo que devolver este anillo.

Solo así me tomarán en serio y, entonces, verán que soy bueno.

Crees que soy rarito, ¿verdad?

Un poco, sí.

Freddy, no importa lo grande o fuerte que seas

o si consigues llevar el anillo a casa.

Lo que importa es lo que ahora sientes dentro de ti.

Mi padre solía decir algo así.

Pero yo lo digo mejor, ¿eh?

No ha estado mal.

¡Ajá! Hola, Houdini.

Ya te tengo. Dejadla en paz.

2x1.

(RÍE)

¡No!

Hay que salir.

Oye, sácanos.

(AÚLLA)

(REFUNFUÑA) Les esquivé durante meses.

Un día contigo y me cogen.

Ningún perro ha escapado nunca de aquí.

Vamos, no puede ser tan malo.

¡Ah! Muy bien, lo entiendo.

Lo solucionaremos.

(Gruñidos)

(A LA VEZ) ¿Qué ha sido eso?

Vale, vamos a prepararnos.

¡Corre, Batty, corre!

(CHILLA)

¡Quitadme ahora mismo esta cosa de encima!

-(GRUÑE) -¡Me lo acaban de limpiar!

Ahora estoy llena de porquería de perro.

Ama, por favor, ¿me deja lamerle su noble cara?

¡Aleja de mí esa lengua asquerosa!

¡Baboso!

Bichejos desagradecidos. Aquí estoy dándoles

un propósito y ¿qué es lo que ellos me dan a mí?

Mirad lo que habéis hecho.

Habéis puesto triste a mi ama

y eso me vuelve loco

y cuando yo me vuelvo loco... -Eh, jefa.

No va a creer lo que han atrapado.

A la gran Houdini.

Y que todo esto sea por un puñado de pelos.

Casi no vale la pena, aunque tu amigo, por otro lado...

Tiene un pelo interesante.

Llevadlos enseguida a la sala Puchi.

(RÍE)

¡Déjame!

(TOSE)

(GRITA)

(RÍE) Siempre pasa lo mismo.

-¡Siguiente! -(GRUÑE)

"Tiene un mensaje."

No crea que soy blando con los perros, Lord Hightail.

(RÍE) Solo porque mi sobrino sea un caniche.

(SE ATRAGANTA)

(RÍE) Es que había visto algo gracioso, disculpe.

Sobre los perros, en Colfax trabajamos en la solución permanente

del problema que tiene la ciudad.

"No me importan los perros de la ciudad, solo me importa uno,

el que tiene que ser un lobo. ¿Qué pasa con Freddy?"

¿Qué tal, Hotspur Lupin? Tengo necesidad de hablar con usted.

-Vamos, aléjate de mí, Cripp. -Un caniche robó mi anillo.

-¿Y eso qué tiene que ver conmigo? -Lo intento encontrar.

Tiene su sello en el collar. ¡Fue un ataque organizado!

-(SUSPIRA) -¡Gracias!

Pero ¿qué?

¡No!

Que un caniche robó su anillo...

-¿Freddy? -"Hotspur, ¿qué demonios pasa?"

Lo siento, se está perdiendo la señal. No le escucho.

(SIMULA INTERFERENCIAS)

¡Llévame a Colfax! ¡Ahora!

¡Quitadme las manos de encima!

No podéis hacernos esto, pedazo de animales.

¿En serio eres tú?

No.

No puede ser.

Pelota.

Eres Houdini.

Y Freddy Lupin. Formamos equipo.

Creía que trabajabas sola, Houdini.

(SUSPIRA) Es complicado.

Soy Twitchy y aquí soy la jefa.

¿Tú?

Pero... Si eres...

Enana.

¿Me acabas de llamar "enana"?

Eh... no.

Solo quería decir que eres un poco peque.

¿"Peque"? ¿"Peque"?

Voy a acabar contigo.

Era la más grande de mi camada, ¿sabes?

Tranquila, Twitchy. Intenta relajarte.

Mírame a los ojos.

Mírame.

Mírame.

Mucho mejor.

¿Recuerdas el mantra para controlar la ira?

Recítalo.

Soy un bonito rayo de sol.

¿Y?

Y perfecta en todas mis acciones.

Y doy calor a las flores.

Deseando a todos buen día.

Sabes que esto no tiene sentido, ¿verdad?

¿Sigues enfadada?

No.

Muy bien.

Yo te perdono.

Por ahora.

Hola, soy Hamish. Soy psicólogo en Naturperro,

chamán, curandero y amigo.

Hola.

Ese matón de ahí se llama Bruno.

-Pelota. -Solo dice "pelota".

Muy bien. Bueno, estáis en vuestra casa.

No.

Yo tengo que salir de aquí.

¿A qué lugar lleva esto?

(SORPRENDIDOS)

¡No!

¿Estás loca? Ahí es donde vive el ogro come perros.

¿Qué come qué?

(Rugidos)

Nadie puede salir de aquí. Creedme.

Hemos intentado de todo.

¡Libertad!

(GRITAN)

(IMITA A UN HUMANO)

Pelota.

¡Libertad!

Vamos allá.

(GIMEN)

Está bien. Obviamente no habéis trabajado

con Freddy Lupin y la gran Houdini.

Dadme un día de plazo. Encontraré el modo.

¿Un día de plazo?

No tengo tanto tiempo.

Necesito volver a mi casa. Y yo tiempo para pensar.

Bien.

Vale, está bien.

Esperaré, de acuerdo.

Pero ¿has pensado algo ya? No.

¿Todavía nada? No.

¿Y ahora? ¡No!

(SUSURRA) ¿Ya lo tienes? (SUSURRA) Todavía no.

¿Lo tienes ya? ¡Sí!

¿De verdad? No.

Sí, está aquí.

¿Tío Hotspur? ¿Tío?

El lobo rojo.

¡Tío!

¡Tío, viniste a por mí! ¡No puedo creerlo!

Sí, ese es.

(RÍE)

Una pena perderle. Es uno de los especímenes

más raros que he visto.

Siga adelante. Necesito un momento.

Tienes el anillo, ¿verdad? ¿Dónde está?

(GRITA)

(RÍE) No vas a creer cómo lo conseguí.

Lo hiciste bien, chico.

Pero no fui solo yo, estaba Batty también.

Espera, no puedo dejar a mi amiga aquí.

Tranquilo, no lo harás. Es más, te quedarás aquí

con ella por tu bien. ¿Qué?

No, tengo que volver a casa y devolver el anillo

para poder ser un lobo, ¿verdad? Venga ya, Freddy.

Todo está perdido para ti.

No estás hecho para ser un lobo.

Tiene razón, el caniche es demasiado valioso. Quédeselo.

No, no.

¡Tío! ¡Tío!

Qué suerte. Tengo una gran sorpresa para ti.

¿Qué? Llévatelo de aquí.

(RÍE)

¡Espera! No, por favor.

¡Tío! Cuando llegue el momento

lo que tiene que hacer es apretar el botón.

Excelente. Quiero que la máquina funcione esta noche.

Pe... pero tiene algunos fallos.

¡Pues arréglelos! Lo quiero esta noche.

Sí, señor.

¡Arréglate tú!

Asqueroso desagradecido.

(Ladridos)

(RÍE)

Yo... no me lo puedo creer.

¡Me ha abandonado!

Eh... ¿cómo es que tu tío es un hombre lobo?

Eh...

Debe de ser uno de esos programas en los que hacen crucen raros.

¿Quién eres tú?

¿Qué eres tú?

Batty, he intentado decírtelo.

Pero es que no te entiendo.

Yo debería ser un hombre lobo.

No esto, esta...

especie de broma rosa peluda.

Oh, Dios mío.

¡Ahora entiendo!

¡Sabía que olías diferente!

¡Por eso actuabas de forma tan rara!

Batty, yo sigo siendo el mismo.

Me has mentido.

Yo creía en ti.

Puede que sea por eso por lo que tu familia no te quiere.

(SOLLOZA) Les haces daño.

¡Batty! ¡Aléjate de mí!

(SOLLOZA)

(CHISTEA)

En un momento, la superbatidora va a decirnos toda la verdad.

(RÍE)

Zumo de frambuesa,

un pelo rosa de caniche,

un bigote pelirrojo.

(RÍE)

¡Ah, Scoops! ¡Has contaminado la mezcla!

¡Uh! Esto se pone interesante.

¡Sí, ahí viene! ¡Ahí viene!

¡Ah!

Es un hombre lobo.

¡Es un hombre lobo!

Scoops, ¡hemos encontrado uno!

¿Y ahora qué?

"Él nos llevará al resto y los cogeremos a todos."

¡Ah! Scoops, siempre lo dije.

Tú eres el cerebro de la operación.

(RÍE)

Pelota.

# Me transformo en un bonito # rayo de sol. #

(SUSPIRA)

Eso, soy uno con el universo.

Veo flores,

veo flores,

veo flores.

La cena.

(JADEAN)

-¡El hueso es mío! -¡Mío!

-¡Mío! -¡Pelota!

¿Tienes una idea? ¿Puedo ayudarte?

Sí, fuera de mi camino.

¡Bruno!

¡Ja! ¡Sí!

Demasiado pequeño.

Eh, Twitchy, pasa por debajo y pulsa el botón.

-¿Eh? -¿Y mi hueso?

¿Por qué yo?

Eh... Bueno...

Porque eres la más...

¡Valiente!

Porque eres muy valiente.

Sí, es verdad.

No necesito tu ayuda.

¿Puedes llegar?

Pues claro que llego.

Oye, no tenéis que preocuparos, solo estaba practicando.

(SUSURRA) Oye, Bruno, cuando salte la subes.

¡Allá voy!

(GRITA)

(RÍE)

Muy bien...

Pero ¡has pulsado el botón rojo!

¡Soy daltónica, no veo rojo!

Siempre pensé que podía verlo.

¡Creo que viene alguien!

¿Y ahora qué está pasando aquí?

¡La comandante! Tirad de ella.

¿Quién trata de escapar?

Cerbero, olfatea al culpable.

Solo hay uno que está lo suficientemente loco

como para hacer algo así.

(GRUÑE)

¡Yo!

¿Tú?

Freddy, no.

Fui yo el que lo hizo, la culpa es mía.

Estaba intentando escapar.

(RÍE)

Tú no tendrías valor para hacerlo.

¿Hablas en serio?

Cerbero.

¿Por qué se acerca a mí?

Vamos, inténtalo.

(Pis)

(GRITA)

¡No, eso no!

¡No, aquí no!

¿Ahora haces pis en público?

Es que me he aguantado durante mucho tiempo.

¡Bruno, no! ¡Que no es un aspersor!

¡Pelota, pelota!

Apunta hacia allí.

¡Por favor, para!

(GRITA)

¡No!

Eh... ¡Ups! Cerbero.

Entrégaselo ahora mismo a la bestia.

¿A la bestia?

¿Me lleváis con el ogro?

(RÍE) Hasta la vista, Pinky.

De verdad, lo siento mucho.

¡Freddy!

Bueno, chico lobo caniche, un tío con agallas.

Y una vejiga bastante grande.

Disfruta de tu nuevo compañero.

Y procura no gritar.

Es algo que le enfada muchísimo. ¡Espere!

(RÍE)

¿Qué he hecho?

Ah, sí, claro, Lord Hightail, solo quería hacerle una llamadita

para asegurarle que la situación de Freddy...

Está bajo control.

Mocoso peludo. ¿Qué quiere ahora, vieja gárgola?

¡Oh, no! Disculpe, majestad, no era usted. ¿Hola?

¿Hola?

¿Ha encontrado a Freddy?

Eh, no. Lamento decírselo, pero no.

Muy bien, llamaré ahora mismo a la policía.

Si no hace falta, señora Mutton. Acabo de hablar con el inspector

hace un momento, tenemos a toda la ciudad buscándole.

Bueno, un par de ojos más ayudarán.

No hace falta. Freddy sabe que tiene que estar aquí a medianoche

para demostrar que es un lobo. Lo mejor que usted puede hacer

es asegurarse de que todo esté preparado para esta gran noche.

(Cristal roto)

Tiene razón, lo haré.

Excelente.

(TARAREA)

(SORPRENDIDA)

Nunca nadie había hecho algo parecido por mí.

¡Ah! Seguro que está bien.

(RÍE)

Oye ¿y si no?

¡Hay una horrible bestia ahí abajo!

Espera, intentó decirme

que él no era un perro,

pero el canalla se olvidó contarme de que en realidad él es...

¡un hombre lobo!

Pero cargó con mi culpa, como un verdadero amigo.

Uno real.

Bueno, ¿qué hacéis ahí parados? ¡Vamos, vamos!

¡Hay que salvar a Freddy! ¡Vamos!

Pues claro. Oye, es muy bueno que estés en contacto

con tus sentimientos.

¿No? Es bueno desahogarse.

¡Sí, eso!

(RÍE) ¡Eres un genio!

Sí, una gran idea.

(TOSE)

¿También Bruno? Nos cortará la retirada.

(CHISTEA)

(RÍE)

Uf, bueno.

Comandante, la máquina está en marcha.

Conecta las turbinas.

Es el ensayo final.

El alisador.

Y el compresor.

Y ahora el corte final.

Cubrid la succión de los tubos.

(RÍE)

¡Clin!

Entra feo.

Sale fabuloso.

(RÍE)

Esperando ingesta de chucho.

(Cadenas)

(GRUÑE)

¡No!

¡Por favor, no me comas!

¡Ayuda!

¡Ayuda! ¡Freddy!

Pasad, pasad. Bienvenidos a la noche más esperada.

(Móvil)

Ya estamos preparados. Usted solo tiene que apretar el botón.

Entonces allá voy. Espero que funcione, comandante.

Lo digo por su bien.

(GRUÑE)

¡Vale, venga! ¡Hazlo!

¡Cómeme! Pero que sea rápido.

No.

¿Eh?

No como perros. Es asqueroso.

¿Qué? ¿Tú hablas?

¿Qué estás haciendo aquí?

Chucho.

¿Yo? Pues...

¿De dónde has robado esto?

Esto era de mi padre.

(OLFATEA)

No.

No, eso...

No puede ser.

Eso... no es posible.

(OLFATEA)

¿Freddy?

¿Eh?

¿Qué?

¿Papá?

(SOLLOZA)

¡Papá! No, no.

¡Eres tú! Mi Freddy...

Es un pequeño gran lobo.

Soy yo, papá.

¡Oh, Freddy! ¡Papá!

¡Mi Freddy!

Freddy.

(SOLLOZA)

Creía que habías muerto.

Y así fue.

(GRITA)

(DOLORIDO)

"La vida se me iba,

pero debía volver a casa,

contigo, Freddy.

(GRUÑE)

Incluso aquí no perdí la esperanza.

Sabía que vendrías a por mí."

Por todos mis bigotes, ¡estás vivo!

Tu tiempo ha acabado, hermano.

Empieza el mío.

¿Eh? ¡Plata!

Por si acaso. (RÍE)

¡No!

Y desde entonces he estado en esta oscuridad.

Así que ahora eres un caniche.

¿Lo dices por esto?

No.

Solo es un disfraz para poder entrar aquí y...

Sí.

Soy un caniche.

Lo siento.

Lo sé, no es lo que querías, pero...

¿Sabes qué?

Ahora sé que los perros son las criaturas

más amables e inteligentes que he visto.

Ojalá pudieras conocerles.

(GRITAN)

¡Oh! ¡Es la bestia!

¡Y es horrible! ¡Bájate!

(GRITA)

(TOSE)

¡Ha intentado comerme!

¡Eres un monstruo!

¡Y ahora vas a pagar por eso!

(GRITA)

¡Y cómete esto!

¡No, dejadle!

¿Qué es eso?

Ahora mismo quiero a todo el mundo yendo hacia las jaulas.

Tenemos con código Rex.

Cuida de la máquina, Cerbi.

Y no te muevas de aquí.

¡Papá! ¡Freddy!

¡No les hagas...!

¡Pelota!

Parad ya.

Oye, he dicho que paréis.

Papá, son mis amigos.

Chicos, mi padre.

-No, ¿nos tomas el pelo? -Que sí, algo de parecido tienen.

¿Tus amigos? Algo así.

¿Y habéis venido todos a salvar a mi hijo?

Pues claro, pero de ti.

-Tienen que estar aquí abajo. -Oh, oh.

Eso no suena bien. Tenemos que escapar de aquí.

La comandante ha creado una máquina que nos convierte en pelucas.

para las cabezas de la gente.

¿En pelucas?

"Cuando llegue el momento, lo que tiene que hacer

es apretar el botón.

Excelente."

¡Pelucas! ¡Nos van a convertir en pelucas!

El tío Hotspur está loco. ¿Eh?

Él tiene el mando para encender la máquina.

Tenemos que detenerle.

¡Eres una comadreja traidora!

Chicos, ayudémosle. Vamos.

Venga, papá. Ayúdanos a subir.

(Gruñidos)

Bien. Muy bien. Salgamos todos de aquí.

¡Oh, no! Por el otro lado.

(Pitidos)

(GRITA)

(Risa malévola)

(Motor)

(GRITA)

¿Y quién te crees que eres? Pues soy la guardesa.

(LADRA)

¡Freddy! ¡Señor Flasheart!

Esto es... increíble. Estáis vivos.

Cogedlos. Ningún perro escapará hoy.

Eso lo veremos ahora.

Marchaos de aquí. Detén a tu tío antes de que se convierta en alfa.

Tranquilo.

Lo tiene controlado. ¿Qué hacéis, imbéciles?

Vamos, Freddy.

¡Vamos!

¿Eh? ¿Twitchy?

Tranquilo, tú haz lo tuyo,

que yo haré lo mío.

(GRITA)

Tú, vuelve aquí.

Vas a probar mi puño-Mutton. Tráemelo aquí, abuelita.

¿Cuál es el plan? Patearle el trasero al tío Hotspur.

¿Y después? ¿Devuelves el anillo y te conviertes en lobo?

Eh... pues sí, algo así.

Pues qué mal, porque empezabas a caerme bien.

(GRITAN)

(Claxon)

(RÍE) Lo conseguimos.

¿Podemos saber qué te pasa?

Sí. Es la luz del sol.

Oye, esto es un poco raro hasta para mí.

No te preocupes. Es algo totalmente normal...

Igual es que tiene lombrices. Avisadme cuando pueda mirar.

¡Sí, sí, por fin! Ya soy un chico.

¿Me veis ahora? ¿En serio? ¡Oh!

¡Por las madres de los cachorritos! Esto no está nada bien.

¡Ah!

¡Salchichas! ¡Tengo salchichas!

¡Oh, no!

(Gritos)

¡No!

Les pasa hasta a los mejores, hijos.

¿Tú por qué no has cambiado? Por esto.

Eh, Pinky, ¿nos vamos a ir o qué?

Venga, vamos. Encontraremos ropa de camino.

¡Sí!

Vaya, ¿esto es de coña?

(RÍE)

¡Oh, oh!

-No. Aquí no hay perros, solo Cerbi. -Seguid buscando. (GRUÑE)

(GRUÑE)

(CON VOZ DIABÓLICA) Ferby.

(AMBAS GRITAN)

¡Vuelve aquí!

(SUSURRA) Me pregunto dónde estará Freddy.

-La luna ha salido. -La verdad, no creo que venga.

Orden, orden.

Por primera vez en nuestra historia,

la manada no contará con el liderazgo de un lobo alfa.

Lamentablemente, Freddy Lupin

no se ha consagrado como tal. Así que, llamaremos a los espíritus

-para elegir... -No los molestes, Lord Hightail.

Amigos, queridos hermanos, aquí os traigo el anillo de vuelta.

(SORPRENDIDOS)

Perdido por el pretendiente Freddy Lupin.

Soy vuestro verdadero líder alfa.

-Tiene el anillo. -Lo ha recuperado.

Eso le convierte en nuestro líder alfa.

¡Vamos, entrad en la luz y uníos a mí, hermanos y hermanas!

¡Esta noche vamos a volver a ser libres!

(RUGE)

(Aullidos)

(GRITAN)

Hoy, ante vosotros, está naciendo una nueva era

y para celebrarlo, he preparado una gran sorpresa para todos.

Os presento el machacaperros.

Todos queremos que el mundo esté libre de perros.

(Murmullos)

¿Matarlos a todos?

(RÍE) Me siento muy halagado.

La verdad es que todavía no sé de dónde saco tantas ideas.

Adiós, perritos.

¿Creías que este pequeño caniche no podría escapar de la cárcel?

(TODOS) ¡Es Freddy!

Quién es el estúpido ahora, ¿eh?

(Murmullos)

-¿De qué va vestido? -No sé.

Está como una cabra.

Pelota, pelota, pelota.

Llegas tarde, chucho. Yo soy el líder ahora.

Traje la piedra lunar de vuelta a la manada.

¿Qué? Estás mintiendo.

Yo soy el que le quitó el anillo a Cripp.

Tú, a mí y a mi padre, nos abandonaste en una mazmorra.

-Pero Flasheart murió. -Freddy, ¿de qué estás hablando?

Sacad a esa cosa y a sus asquerosos amigos

de este lugar sagrado.

(RUGE)

Vienen conmigo.

(Murmullos)

-¿No estaba muerto? -¿Cómo has podido...? Eh... digo...

¡Estás vivo! Sí, hermano.

Fue mi hijo el que me salvó. ¡Lo salvó Freddy!

Pero no lo hice solo. Mis amigos me ayudaron.

¿Le ayudaron los perros?

(Claxon)

Freddy, ¡cuidado!

-¿Qué es esto? -¿Cómo ha podido entrar el coche?

Ah, la escurridiza manada.

Tantos años escondida a nuestros ojos.

Os gustará mi nuevo sabor: supersorpresa de plata.

-¿De plata? -Y ahora a dormir, mis lobitos. (RÍE)

¡Papá!

¿Es bastante o queréis más?

¡Para ya!

¿Quién quiere más?

¡Papá! Está vivo. La plata le ha dormido.

Hora de la siesta, lobos. (RÍE)

Tengo que parar a Cripp ahora. Ven, ayudaremos a los lobos.

(RÍE) Buenas noches. Dale, Scoops.

Es verdad que son grandes y raros, pero es la familia de Freddy.

Bienvenidos a vuestra nueva vida, lobitos.

El Cripplomatorum. Cripp, para.

Decid buenas noches. Para.

¿Qué estás haciendo aquí, chico?

Fuera de aquí.

¡Eres el chico! Pero... ¡te comieron!

Te estoy vengando de estas bestias. No son bestias.

Ellos son mi familia. Pero... pero...

¡Se acabó para ti!

¡No!

(Rugido)

Los perros son míos. No, no.

No, mi colección. (RÍE VICTORIOSA)

Freddy, necesita más tiempo.

(Ladridos)

(RÍE)

¡No!

La manada me lo va a agradecer.

¡No!

(RÍE) ¡No!

Señor Aphurt, era un husky siberiano.

Acabemos con esto.

¡No, no, no, no, no!

¡No!

¡No!

(GRITA)

No.

(RÍE)

Adiós, pequeña rata.

(RÍE)

Pequeña rata.

¡Me ha llamado pequeña! (GRITA)

(GRITA)

(Ladridos)

(Alarma)

(GRITA)

Lo siento, perrito bueno. No seré malo. Lo siento.

¡Yuju! Lo conseguimos.

(RUGE)

(GRITA)

(GRITAN)

Papá, papá, Freddy nos encerró en el desván.

Eso ha sido lo peor de todo.

Y mi móvil no funcionaba.

Quiero uno nuevo ya.

Bueno, ya está. Te quiero mucho, papi.

¡Sí! La luna.

(RÍE) ¿Y ahora?

(RUGE)

(Pelota)

(RÍE)

(Pelota)

(RUGE)

¡No puedes escapar, niño!

¡No!

¡Freddy! ¡No!

Despierta, despierta. Vamos, saco gigante.

Oye, esto sienta bien.

(RÍE) Sí, sigue adelante.

Entra en la luz si quieres. Tú nunca serás un rival para mí.

No si sigo siendo un niño.

Vamos, Freddy.

Es el gran momento.

(AÚLLA)

(AÚLLAN)

(AÚLLAN)

Ahora sé quién en realidad soy.

(RÍE) ¿Un caniche? No.

¡Un "loboniche"!

Muy bien, hijo.

(GRITA)

(Sirena de policía)

Quitadme las manos de encima.

No pueden encerrarme como a un animal. ¡Déjenme!

Parece que todo el mundo tiene lo que se merece.

¡Discriminación!

Bienvenidos a la mansión Pharmark.

"Menos mi tío, todos parecen contentos con los perros.

Aunque creo que los perros aprecian algo en él."

Ya he acabado.

Uno de deliciosa chuleta para ti

y otro de "superchoco" carne para esta señorita.

-Qué pequeñita es. -Bonita, cómo te quiero.

Soy un rayito de luz plateada.

Luna.

Pelota.

(RÍE)

Pelota.

¡Batty!

(CHILLA) ¡Me encanta, me encanta, me encanta!

"Desde que mi padre volvió,

no he tenido necesidad de ser el alfa de la manada.

Y creedme, estoy bien así.

Tengo un montón de tiempo."

(Música animada)

Vamos, Freddy. Toma el mando.

Sí, allá voy.

¡Sí! (RÍE)

(AÚLLAN)