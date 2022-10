Cine Clan - Operación Cacahuete

"Cuando eres un animal,

la vida es un juego de equilibrios.

O sales cada día a buscar comida o no lo cuentas.

Y aquí no hay más cáscaras.

Un momento.

(RÍE) ¿Creéis que soy una de esas palomas?

Qué va... ¡No!

Yo soy ese... ese de ahí.

A ver, yo no tengo nada contra mis amigas con plumas,

pero a veces se me escapa una patadita.

En esos cestos de picnic que tejen,

puedes encontrar bocados muy apetitosos".

(Música)

"Vaya, hoy no hay nada.

Que te zurzan.

En el fondo, soy como vosotros,

como la gente normal.

No soy un héroe, solo soy una ardilla

en busca de frutos secos".

¡Una bolsa de cacahuetes, por favor!

"Oh, y os presento a mi amigo, se llama Buddy.

No habla mucho.

Dicen que el mundo es de quien se atreva a cogerlo

y eso es justo lo que vamos a hacer".

(Música)

Vamos, deprisa. -¡Espera!

-Ya verás como al final del río...

Acercaos, por favor. Id pasando la comida.

Muy bien, todo lo que traigáis nos servirá.

Topo, ¿cuánta comida tenemos ya? Este año la cosecha es muy mala.

(RÍE) Creo que no te has expresado bien.

¡Estamos a niveles de hambruna!

(GRITA) ¡Nos moriremos todos!

(Murmullo)

No, no, calma. Sed optimistas, hermanos.

Seamos fuertes, muchachos.

Oh, mirad esto. ¡Comida!

(TODOS) ¡Oh!

Las tuercas no sirven, lo siento.

Pero brilla.

¿Qué?

¡Un carro de cacahuetes! ¿Cacahuetes?

-¡Un carro! Ay, los ojos... Podría ser nuestra salvación

este invierno.

(RÍE)

¡Andie! Voy ahora mismo,

no te arrepentirás. Eh, eh.

Grayson irá contigo. Con el debido respeto,

creo que puedo hacerlo sola, yo... ¡Grayson!

Hola.

(A LA VEZ) Ah.

Les gusta mi estilo.

Ayuda a Andie a traer tantos cacahuetes como podáis.

¡Por el parque!

(TODOS) ¡Por el parque!

Oh, lo mismo digo. Y, sobre todo...

estad muy atentos por si aparece, ya sabéis quién...

¡No! ¡Él no! Sí... él.

(RÍE MALICIOSAMENTE)

Ven con papá. ¡Eh, amigo!

¿Sabes dónde está el banco de Oakton?

Ah, gracias.

(Claxon)

¡Eh! ¿Dónde te han dado el carné?

(Música intriga)

(Clic)

(BOSTEZA)

(Continúa la música)

Eh, señor...

Deme una bolsa.

-Vete, niña, está cerrado.

-Aquí dice que está abierto.

-Esfúmate.

(Golpe)

(GRITA) ¿No me ha oído? ¡Quiero anacardos!

¡Toma anacardos! -¡Anaca...!

Tenemos que actuar antes de que el resto del parque

se lo huela.

Repasemos el plan. Estos somos nosotros.

Esto es el carro.

Robamos el carro y, después, nos ponemos morados

todo el invierno.

¿Qué miras?

Vaya, hombre..., tenemos compañía.

Vamos, en marcha.

Métete en el cubo.

Señor agente, ese hombre me ha atacado

con un puñado de anacardos.

(RÍE) Oh, no...

Ha sido horrible...

-No, escúcheme, agente. ¡No es verdad!

-Enséñeme todos los permisos de venta.

-Ah.

(SUSURRA) Ahí está.

Señor, usted... Hay comida para el parque

durante todo el invierno, aunque el perro

nos lo va a poner difícil. ¡Grayson!

Le he pedido que me enseñe los permisos de venta.

Grayson... ¡Un momento!

(OLFATEA)

¿Pero qué haces? Olfateo por si se acerca

aquel granuja loco, la ardilla Surly.

Pero huelo cosas muy extrañas.

Anacardos...

¿Olor humano?

¡Pelo de perro! Lo sabía.

Quédate ahí. ¡No digas tonterías!

En este parque, el héroe soy yo.

Por cierto, ¿cómo es que aún no me has pedido una cita, nena?

Papeles, los permisos... Oh.

(RÍE)

(OLFATEA)

Aquí huele a rata.

(Chirrido)

(SE ESFUERZA)

¿Qué haces aquí, Surly? ¡Ah!

(Música peligro)

(VOZ LEJANA) Muy bien, ¿quieres anacardos?

Para estas cosas no hace falta tener permisos.

Ah, fantástico. También tienes a por el carro, ¿no?

Pues claro que sí, el parque lo necesita.

Demasiado tarde, guapa. Esfúmate. Buddy y yo hemos llegado primero

y no lo vamos a compartir. ¡Claro que lo haréis!

El otoño se está acabando y hace años que en el parque

no había tanta escasez. Con ese carro,

podríamos comer todos. Eh, trabajemos juntos.

¡Hagamos un trato! Ah...

¿Me pasas esa cosa de metal?

(SUSPIRA) No lo entiendo. Tienes la energía y la capacidad

para ayudarnos a todos, pero nunca lo haces.

Piénsalo, podrías demostrarle a Mapache,

que contigo se equivoca. Lo que piense me da igual.

Entonces, hazlo por el parque. Deja de pensar en ti mismo siempre.

Oye, yo soy independiente y eso significa que me ocupo de mí mismo.

Y te aconsejo que hagas lo mismo si quieres sobrevivir, ¿estamos?

Me das mucha lástima, Surly.

¡Ajá! ¡Lo he encontrado!

Y en un árbol, ni más ni menos. Muy astuto, Surly.

Te voy a detener antes de que impidas el asalto

al carro de los cacahuetes. No es necesario,

lo tengo controlado. No, Grayson, no es verdad.

Será mejor que la ayudes. Es un...

¡Alto, boxeadora! Quítate los guantes.

Te voy a arrancar la cola de cuajo.

Por cierto, ¿quieres pedirme una cita?

Pareja, me quedaría a charlar, pero tengo una cita con el destino.

¿Con quién? ¿La conozco? ¡Buena suerte, amigos!

Vaya, qué emocionante. Ah.

Huy, y qué doloroso a la vez.

(SUSPIRA) Esto acabará muy mal.

(Música acción)

Oh, disculpe, señor agente. Yo he sido testigo del incidente.

Me temo que esta niña tan mona está exagerando un poquitín.

-¡No es cierto! -¡Ay! Oh, oh...

¿Lo ha visto? Ahora usted es testigo.

Le ha dado una patada, agente.

(Música intriga)

Yo soy un pobre ciudadano inocente. ¿No se me nota?

Oh, oh... Se lo he dicho desde el principio, agente.

(JADEA)

Es una mentirosa compulsiva. No le he hecho nada.

Vaya, hombre...

(Música peligro)

(GRUÑE)

Que aproveche.

(HACE BURLA)

(Continúa la música)

¡Eh, el carrito! ¡Que se escapa! -Por todos los demonios...

(SUSURRA) Larguémonos.

(RÍE)

Jope...

¡El carro!

¡Vaya mujer!

(Música acción)

Ah.

(FARFULLA)

¡Esto te costará un 10 %!

Ah.

Uh.

Hola, hola. ¿Ya os he salvado?

(GRITAN)

Grayson, coge todo lo que puedas para la reserva.

¡Eh! ¿A qué huele aquí? Es mi colonia.

Está hecha de savia de árbol y lágrimas de halcón.

Atrás. ¡Cuidado con mi cola!

Es inflamable, aparta eso. ¡Este botín es nuestro!

Oh, este botín es mío. De acuerdo, Surly, negociemos.

Lo podemos compartir con el parque. Sí, suena justo.

¿Qué tal el 100 % para mí y 0 para vosotros?

Oh... ¡Hala!

(RÍE)

Estoy seguro de que para eso no tienen permiso.

¡Tenemos que parar el carro!

¡Hazme una foto!

(Música triunfal)

Ay... ¡Surly!

¡Ven a ayudarme!

(SE ESFUERZA)

¿Qué? ¡Maldito seas, Surly!

(RÍE)

(Estruendos)

¡Surly, eres un borde!

(RÍE) Un día emocionante.

¡Grayson, el roble!

(Música tensión)

El recuento ya está hecho.

La comida almacenada en el tronco del roble...

(A LA VEZ) Ah...

...no será suficiente para pasar el invierno.

Lo sabía. ¡Nos moriremos! Calmaos, calmaos todos, por favor.

(CHISTA) Que Mapache está hablando.

Aunque las perspectivas puedan parecer sombrías,

tenemos... Disculpa, Andie y Grayson se están...

(CHISTA) No.

¡Me tienes que escuchar! -Basta.

El parque perseverará. Sed fuertes, hermanos del parque,

aún hay esperanza. ¡Mapache!

(SUSURRA) Calla.

(HABLA ACELERADAMENTE)

¡Calla, calla! ¡Que te calles!

(LLORA)

Grayson no nos ha fallado nunca. Ya viene hacia aquí

y nos traerá un... ¡Un carrito en llamas!

Ay.

(Música peligro)

¡La comida! ¡Nos la destruirá!

¿Por qué no lo has dicho antes?

(Barullo)

Rápido, corred. ¡Abandonad el árbol!

(Continúa la música)

Ah.

¡No, por favor, tengo una cara perfecta!

(GRITA)

(SUSPIRAN)

(Estruendo)

(GRITAN)

¡Nuestro árbol! Oh, nuestra comida...

-¿Grayson?

¡Grayson! -Qué mala pata.

-¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado aquí?

(GRUÑE) ¿Quién es el responsable de esto?

¡Soltadme, payasos! Estáis cometiendo

un error muy grave. ¡Tengo una coartada!

¡Tengo testigos!

¡Oh!

Estaba escondido en una de nuestras madrigueras,

como una serpiente. Correcto,

solo desenterraba nueces. ¡No hacía nada más!

(OLFATEA) ¿Aquí huele a cacahuetes tostados o soy yo?

Qué fuerte, tío...

(RÍE) ¡Mirad cómo arde! Este invierno lo pasaréis muy mal.

Qué espectáculo, una hoguera impresionante.

Esto no os lo esperabais, ¿verdad? ¡Ah!

Ay.

(A LA VEZ) Oh.

¡Tranquilos! Este cuerpo serrano está enterito.

Mapache, déjame organizar el juicio. Tú da la orden.

¿Otro juicio? Si no aprende nunca. -Necesita un buen escarmiento.

-Esta ardilla es un peligro para todos.

-Sí. No, aquí hacemos las cosas

según dicta la ley, que la justicia decida.

Quieren justicia, Andie. Justicia es lo que van a recibir.

El que esté a favor de la expulsión, que levante la pata.

¿Expulsión? ¿Expulsión?

¿Sedación? Sí, por favor.

(MURMURAN)

Ahora, ¿por qué dudáis? Se niega a colaborar,

ridiculiza el trabajo duro, roba, estafa, miente...

Ahora acaba de destruir la comida que guardábamos para el invierno.

¿Qué decís a eso?

Y... ¡patas arriba!

El suelo... porque se me acerca la cara.

Nosotros no condenamos sin juicio. Jamás actuamos así.

Ya...

A esa ardilla ya no le puedo dar más oportunidades, Andie.

Haz lo que quieras, haz lo correcto.

(Música trágica)

Ah. ¡Buddy!

No ha votado.

Y el voto tiene que ser unánime, es la ley.

Tú no votarás contra mí, ¿verdad que no?

¿Buddy?

¿Qué decías?

(GRAZNAN)

Por la autoridad, investida en mí por Mapache

y la comunidad del parque... Ay, esto está muy alto.

Expulso a la ardilla Surly y la destierro a la ciudad

y declaro que no podrá volver nunca más

a nuestro amado parque de la libertad.

Oh, por favor. ¿Puedo bajar ya?

(Música triste)

Te merecías un juicio, Surly.

(SUSPIRA) Lo siento.

(Música)

Me han desterrado a mí, Buddy.

(Continúa la música)

Eh, esto no está tan mal.

¡Ah!

(Música animada)

(GRITA)

Oh.

¡Oh! ¡Rata asquerosa! Oh.

(GRITA)

(Continúa la música)

¡Uf!

Ah, ah...

(Chirrido)

¡Eh, fuera de aquí! -Qué asco.

(JADEA)

¡Ah!

(Grito)

(Música emotiva)

(Trueno)

(Sirena)

(Ruido metálico)

(Música intriga)

¡Ah!

¡Ah!

¡No, no, no! ¡Buddy, despierta!

Dime algo, por favor. Despierta, vamos.

Vamos, dime algo. ¡Despierta!

(Bofetada)

(SUSPIRA) No sabes cómo me alegro de tener un ami...

Eh, quítame las zarpas de encima.

Largo, vuélvete al parque.

Este lugar es peligroso. Además, serías una carga.

No necesito a nadie.

(Música)

(Lamento)

(OLFATEA)

(Música intriga)

(Gruñido)

¿Buscáis a aquella ardilla?

Yo también.

(GRUÑEN)

(RÍE) Huy...

(Música acción)

(JADEA)

(CHISTA)

(Música peligro)

¡Hola! Eh, alto, alto...

Me caen bien las ratas, mi mejor amigo es una rata.

(Cristales rotos)

¿Es aquel?

¡Ah!

(HACE BURLA)

(CHILLAN)

(Música tensión)

¡Ah!

(BESA)

¡Ja!

¡Ah!

Ah, ah...

(GRITAN)

Huy...

Andando.

(LLORA) Ya no lo resisto más.

Sin comida, sin casa, bandas de ratas...

Me voy a morir aquí fuera.

Ya lo sé. Quizá me acepten de nuevo.

Haré servicios comunitarios, leeré a aquella marmota ciega

e, incluso, escucharé a Mapache. Haré lo que sea,

haré lo que haga falta.

(Música celestial)

("Gangnam style", PSY)

Muy bien.

Entramos, nos llenamos la panza...

Pero... lo haremos a mi manera.

(Continúa la música)

¡Ah!

(Grito desgarrador)

(SE ESFUERZA)

No te esfuerces, Buddy, no se abrirá.

Déjame a mí.

(Música intriga)

(VOZ LEJANA) ¡Tenemos 100!

-Eso es lo que te he dicho, 20 de 100.

Eso es un 20 %. ¿No fuiste a la escuela?

(RÍE)

-Vaya, hola. -Mira quién está aquí.

Si es el jefe, recién salido del trullo, ¿eh?

¿Cómo estás, expresidiario? -¿Cuánto tiempo has estado?

¿Ocho años? ¿Siete? Da igual... Deja que te coja la chaqueta.

-No, no, no... Ya se la cojo yo.

-No, deja, ya la cojo yo. -No, la cojo yo.

-Que no...

(SE ESFUERZA)

(SILBA)

Eh, preciosa, ven aquí. Ven a saludar al jefe.

-Oye, jefe, tienes un mejor aspecto que cuando te encerraron.

-Jefe, ¿es nuevo el traje?

-¿Qué es esto? ¿Lino?

-Bien...

¿Y ahora llevas corbata? -Pues sí.

-Sí. Eh, tío... -Os presento

a nuestro nuevo socio, Nudillos.

Será nuestro experto en armas y cajas fuertes.

Nudillos, di hola a Dedos y a Lucky.

-Hola, campeón, bienvenido a bordo. -¿Cómo estás, colega?

(Crujidos)

Vale.

-A ver, genios, ¿cuál de los dos encontró este sitio?

-Fui yo. -Ah, ya estamos...

-¡Fui yo! Mira todas estas cosas. Son bonitas, ¿no?

Y también tenemos un carro de frutos secos.

(IRONIZA) Qué bien...

¿Qué? -Soy alérgico a los cacahuetes.

-Vaya, también vendemos otras cosas, aunque la mayoría están hechas

con frutos secos variados. -Bien, nos servirá.

-¿Sí? Lo compramos por cuatro chavos. Es la tapadera perfecta.

(RÍE MALICIOSAMENTE)

Y tiene buenas vistas. ¡A trabajar!

Primero, los planos.

-Es lo que te habíamos dicho. Mucha pasta...

Aquí está el banco y, aquí, la bóveda.

Acero reforzado, sólido como una roca.

-¡Por eso tenemos estas preciosidades!

(RÍE) Entramos a lo bruto y salimos con el botín.

(Cepo)

Ah.

¡Apaga la luz! ¡Apágala! -Cálmate, seguro que son ratas.

-¿Has dicho... ratas? -¿Qué te pasa?

(GRITA)

(LADRA)

¡Hazla callar, Dedos! -Ahora veréis.

(Silbato)

(GRUÑE)

(RÍE)

¡Demonios! ¿Puedes oír el silbato del perro?

(VOZ AGUDA) "¿Y esto lo oyes? Si hablo así de agudo.

¿Así lo oyes". -¿De qué vas, Dedos?

-¡A ti no te he preguntado si lo oyes, se lo he...! ¡Ah!

-Suéltalo ya. -Y tú, Dedos, tenemos bastante

con lo que hay, basta de jueguecitos.

(TITUBEA) Ah, oye, jefe, ¿queréis que os enseñemos el sótano?

Eh, eh... -Pasa...

(RÍE)

(Portazo)

No nos queda comida ni para tres días y menos aún para el invierno.

Haced que os dure. Es lo que nos podemos dar.

-Vamos, Grayson, cinco más. -¡Dale, tío!

-Venga, muchacho, que empiece el baile.

¡Muy bien! Así, resistencia.

-Muy bien, comprobaremos la elasticidad de las mejillas.

-Sí, demuéstrales de qué estás hecho.

¿Tú crees que Grayson tiene que venir conmigo?

Creo que aún no se ha recuperado del golpe en la cabeza.

Mapache cree que nos subirá la moral durante los malos tiempos.

Al fin y al cabo, Grayson es el héroe del parque.

-¡Eres un campeón!

-Buena suerte, Andie, y que encuentres comida

para el parque. Confiamos en ti.

(VOMITA)

¡Nos vemos!

¡Traed comida, colegas! -¡Llevadme con vosotros!

-¡Y os hará muy buen tiempo! -¡Probabilidad de sol, muy alta!

-Probabilidad invierno, muy baja. -¡Llevadme con vosotros!

-¡Id con cuidado! La ciudad está infestada

de gérmenes y luces cegadoras. Ay, que sale el sol.

Me tengo que refugiar en la oscuridad. Salid de en medio.

¡Adiós!

Aquí estamos, los dos solos en una misión heroica.

No me imagino mejor forma de celebrar nuestro aniversario.

Eh, tú y yo no salimos juntos y esta misión es importante, ¿vale?

Tienes razón, nena. No necesitamos llevar un cartel.

El nuestro es un amor... Vaya, vaya, vaya...

(RÍE) Pero qué escenita más tierna, pareja.

Déjame a mí.

Hola, roedor urbano.

¿Eso es sarna o eres portador de la peste bubónica?

Da igual. Mi chica y yo queríamos preguntar...

¡Eh! Déjala. ¡Rata, no le birles la "tochila"!

Ah... ¡La mochila! ¡No te "espaques"!

Te escapes, escapes...

(BESA)

¡Eh!

(Música heroica)

(SUSPIRA)

¡Grayson!

¡Al ataque!

Ajá.

(Música peligro)

Ah...

(Campana)

¡Continúa sin mí!

¡Salva el parque!

Ah.

(RESPIRA AGITADAMENTE)

(BOSTEZA)

(Pedo)

Ay, Buddy, me he pasado con el queso.

(Pedo)

Me parece que estoy embarazado de queso.

(Llaman a la puerta)

Me caigo... Ay.

Madre mía...

(Timbre)

(TV) "Tenía un invitado muy especial. Ven aquí, muchacho, no seas tímido.

Dime, ¿te ha gustado la canción?". Lana...

(Música sensual)

Caramba, Lana... Estás guapísima.

-Lana, cabecita loca, ¿qué pasa? ¿No tenías una moneda para llamar?

-¿Para qué, King? Tu madre me ha dicho dónde te podía encontrar.

-¡Vaya sorpresa! ¡Si es Lana!

(LADRA)

Y tú, ¿quién eres, monstruito baboso?

-Es nuestra feroz perra guardiana.

(RÍE) Pero la pobre no es muy lista.

Y ella no es la única. -¿Se puede saber qué insinúas?

-Nada. -¿Qué quiere decir nada?

-Quiere decir nada. -Si no lo veo, no lo creo.

Os habéis rehabilitado. Eso de las segundas oportunidades

parece que es verdad. -Sí, no se lo digas a nadie, ¿vale?

Porque aún no hemos abierto y queremos dar... una fiesta sorpresa

para la inauguración, ¿verdad, chicos?

(LADRA)

Ah, mira que eres pesada.

(Silbato)

(GRUÑE)

¡Eh! ¡El silbato!

Ahora me lo vas a pagar, ¿me oyes?

(Música acción)

(GRITA) ¡Una rata, una rata!

-¡Jefe! -¡Socorro! ¡Quitádmela de encima!

¡Se me ha metido en los calzoncillos! ¡Quitadme los pantalones!

¡Fuera de aquí, fuera de aquí! ¡Fuera!

-Ya se ha ido, jefe.

Ay, ay...

En cuanto podamos, volvemos ahí adentro

y nos llevamos el botín.

Pero no puedo volver al parque... ¡Bah! Da igual.

Vamos a buscar aquella cosa brillante. Deprisa.

Aquí no está.

Aquí, tampoco.

Ah.

(RÍE)

¡Bien! ¡El artilugio es mío! ¡Ah!

¡Oh!

¡Surly!

(A LA VEZ) ¿Qué haces aquí? Estoy buscando comida. ¡No!

¡Yo estoy buscando comida! Oye, ¿has encontrado comida?

No, nada de nada. ¿Me lo devuelves, por favor?

¿Por qué? ¿Qué es esa cosa? Nada, es un... instrumento musical

para... tocar el "blues".

(CANTURREA) "No hay nada que comer.

El silbato no tiene que ver. Es el "blues" del muerto de hambre".

Oh, oh...

No, déjate de historias. Has encontrado comida, ¿no?

Y esta cosa tiene algo que ver. Tonterías.

Empieza a hablar o... ¡No!

Que no se nos vaya la pinza con... Perdón de la expresión.

Surly, hoy tengo muy mal día. El parque ha perdido toda la comida,

Grayson ha perdido la cabeza, yo he perdido a Grayson...

Tengo hambre, estoy sola y estoy de muy mal humor.

O empiezas a hablar o este invierno llevaré

un abrigo de piel de ardilla. ¿Me captas?

(Timbre)

¡La puerta! ¿Qué?

¿Qué puerta? Nada, que yo siempre te abriré

todas las puertas, pero ahora me tengo que ir.

¡No te vayas! ¡Eh! No pierdas esa cosa, ¿vale?

(Música intriga)

(ENGULLE)

(Continúa la música)

(JADEA)

(Relincho)

(Silbido)

(RÍE BURLONAMENTE)

(Música tensión)

Ay.

Uh.

Ay.

Ah.

(Música)

(ASOMBRADO) Ah...

Sí.

¡Sí!

¡¡Sí!!

¡Buddy, la hemos encontrado!

¡La ciudad perdida de Cacahuetelandia!

(RÍE)

(Voces lejanas)

¡Es increíble!

Es increíble. ¡Déjame coger más!

¿Tú ves lo mismo que yo?

(RÍE)

¿Y el que se dedica a chasquear los nudillos de dónde ha salido?

-No tengo ni idea. Lo habrá conocido en el trullo.

Gracias, chico. Una sobredosis de cacahuetes.

Eh, no he dicho ninguna tontería, ¿verdad?

Uh. ¡Ah!

¡Eh! ¿Cuánto es un 20 %? -Y dale con la preguntita...

-¿Pero es mucho o es poco? -Oye, ¿me tomas el pelo?

-Cuando dices 20 %... Ah, enterrando frutos secos

para el invierno, ¿eh? Muy bien, escucha.

Vamos a cavar un túnel desde aquí hasta el callejón.

Arrasaremos con todo y nos pondremos morados.

20 de cada 100... Eso es un 20 %. ¿No fuiste a la escuela?

¡Eh! ¿Qué le pasa a esta? -A lo mejor es que se está quejando

de las condiciones laborales de este sitio.

-Vamos, cerebrín, a trabajar. -No te pases un pelo.

(Música tensión)

¡Por aquí!

(GRUÑE)

(GRITA)

(Música acción)

Muy bien, Surly, ahora vas explicarme qué pasa aquí dentro.

Ah, ah... ¡Ay!

Sí, sí... ¡Pero dame eso! Aquí dentro hay comida

para el parque, ¿verdad? Y la vas a compartir, ¿no?

¡Nunca! Vale.

¡Ah! ¡Vale! ¡Sí! ¡La compartiré!

¡Al 50 %! ¿Al 50 %?

No he dado el 50 % en la vida. ¡Ah!

¡Al 50 %, al 50 %! Hecho.

Ajá. Ah.

Te lo diré en dos palabras. Vale.

Ca... charro. ¡Ah!

Qué te parece, ¿eh? Vale, tú ganas, tú ganas.

Aparta eso de mi vista. Oh...

Me has pillado. O sea, que hablas.

Si quieres me callo, pero aparta el silbato.

No me das lástima, chatita. Sí, claro, ya lo entiendo.

Quieta... ¡Vale, ya podéis bajar!

Te lo diré muy clarito para que lo captes.

Si no os delato, mi dueño me devolverá...

a la perrera, ¿vale? Y antes muerta

que volver a aquel antro. Sí, claro, y yo me lo creo.

¡Soy una víctima de las circunstancias!

¿Y a mí qué me cuentas, guapa? ¿Estáis bien, chicos?

Esta no os hará nada. Esto es... increíble.

Hay comida para alimentar al parque durante años.

Eh, eh... ¡Alto, alto! ¿Pero qué haces?

Oye, ¿podemos ser amigos? Por favor...

Venga, soy muy graciosa, ¿sabes? ¿Quieres verlo?

Sé buscar cosas, ¿eh?

Sé sentarme. ¡Ah!

Mira esto, mira qué hago. Es guay, ¿eh?

Uh, uh, uh.

Parece que esté viva.

Ah, ah... Sé hacerme la muerta. ¡Mira!

Ah.

Ahora estoy vida. ¡Es chuli! En un abrir y cerrar de ojos,

estoy muerta y estoy viva. ¡Hala!

Voy a llevar parte de la comida al parque.

¿Qué? Hicimos un trato.

Si quieres, la ataco. Quiero que te calles.

Oye, el trato es que tú te llevas tu parte, yo la mía

y adiós muy buenas. Yo sola no voy a poder llevar

la comida al parque. Necesitamos un plan infalible.

Ah, pues buena suerte. Buddy y yo vamos a excavar un túnel.

(RÍE) Vaya chorrada.

¡No! Es estupendo.

Mapache y el resto de los animales alucinarán. ¡Volveré!

Mañana, a primera hora, empezamos en túnel.

Eso no era parte del trato.

(SUSURRA) ¿Quieres que la ataque ahora?

¿Qué? No. Tú, quieta.

¡No pienso trabajar con los del parque!

Bueno, si quieres, puedes volver conmigo, quién sabe...

Tal vez te convertirás en un héroe. Volveré con un equipo.

¡Bien hecho, Surly!

(SUSURRA) Písale la cola.

Eh, ya me entiendes.

(SUSURRA) Oye, jefe...,

voy a lamerte la cara.

¡Jope! Mira que eres raro.

-Propongo que formemos un equipo y vayamos a buscar los cacahuetes.

(TODOS) ¡Vale! ¡De acuerdo!

¿Veis? ¡Os lo dije! Vale.

(CANTURREA) "Ha salido el sol, vuelve a brillar...".

Un momento. Vale, pero tenemos que trabajar con Surly.

Claro, trabajaremos con... ¿Estás loca?

(PROTESTAN)

Hemos llegado a un acuerdo, nos lo partimos todo al 50 %.

¿Has negociado...? -¿Con Surly?

-¿Has perdido el juicio? Si no tenemos una miserable bellota,

es por culpa suya. ¡Sin trato!

¡No, no! Escuchadme. Desde que existe el molino viejo,

hemos trabajado juntos y hemos cumplido las promesas.

¡No somos una banda de animales salvajes!

(Grillos)

Vale, de acuerdo, sí que lo somos, pero...

(ERUCTA)

(RÍEN)

El invierno se acerca y, si no trabajamos con Surly,

nos sobreviviremos. ¿Grayson también ha visto

el almacén de frutos secos? No...

Nos hemos separado. Esperemos hasta que vuelva a Grayson.

No sabemos si Grayson volverá al día.

¿Qué ha dicho? -¿No volverá?

-No me lo puedo creer. -¡Un momento!

¿Quién será el más guapo? Ya lo he decidido.

Las marmotas, Topo y Andie cavarán un túnel

para sacar los cacahuetes. Topo será el líder.

¡Ajá! ¿Yo... el líder? No me fío de Surly,

pero trabajaremos con él, de momento.

Cuando la comida esté a buen recaudo,

cogeremos lo que es nuestro.

No cumpliremos nuestra parte del trato.

¡Por el parque!

(Vítores)

(Chirrido)

(Música)

¡Daos prisa!

Vamos.

-¿Por qué no lo hacemos de noche?

-Vamos, manos a la obra. -¿Quieto ahí?

Chicos, el almacén de cacahuetes está ahí.

Permitidme...

Ah.

(SE ESFUERZA)

Uh.

-¿Tú qué opinas? ¿El cable verde?

(ASIENTE) Me has leído el pensamiento.

¡Esperad! No sabemos... Perdona, Andie.

¡Yo soy el líder! Continúa, querida.

(Chispas)

¡No...! -¡Ah!

-Hermana, despierta. -Despierta, por favor.

-¡Dispersaos!

Hice un curso de primeros auxilios y respiración boca a boca.

Uh. Vale...

(Silbido)

(Música heroica)

(A LA VEZ) Ah...

¿Grayson?

Hace días que observo este sitio.

Me sé de memoria todos los agujeros, tubos, trampillas y ventanas.

¿Queréis entrar ahí dentro? ¿Sobrevivir al invierno?

Pues hablad... conmigo.

Cortaremos el cable de la alarma desde el túnel.

Cuando lleguéis a la bóveda,

tendremos tres minutos para dinamitarla y sacar la pasta.

Cavaremos aquí, desde el callejón hasta el sótano.

¿Por qué no entramos por la puerta? Demasiado imprevisible.

La cierran por dentro. Ahora, prestad atención.

Llenamos la bóveda con los cacahuetes, la sellamos

y nos vamos a otro estado. Pasarán días antes de que el banco

se dé cuenta de que tiene cacahuetes en depósito, ¿de acuerdo?

-De acuerdo. Pero yo no lo veo. -Porque estás ciego como un topo.

-¿Eh? ¿Quién ha dicho eso? ¿Dónde estás?

-¿De qué botín estamos hablando? Hablamos de almendras, cacahuetes,

nueces, pistachos... Dinero suficiente

para que os compréis un hipódromo. Hay almendras garrapiñadas.

¿Es un caramelo o un fruto seco?

(RÍE) ¡Los dos!

(RÍE)

Escuchad, será mi último golpe. Prefiero cavar mi propia tumba

a volver a una celda infesta. -Pues aquí cavamos todo el día.

-¡Escape de gas!

(RÍE)

¡Te voy a matar!

-¿Qué está pasando ahí? ¡Ah!

-¡Siempre nos pasa lo mismo! Acabamos encontrando

una sustancia dura del color del ladrillo.

¿Quieres decir ladrillo? No podemos afirmar con seguridad

si trata o no de ladrillo, pero que conste que ese material

tiene muchas propiedades ladrillosas.

(Pedo)

¡Vale! ¡Ya está bien! ¿Quién ha sido? Me temo que no hay otra opción.

Eh, eh, mirad esto. -¡Esta vez no picaremos el anzuelo!

-No, no, de verdad, aquí hay un ladrillo flojo.

Sí, uno. ¡Un ladrillo flojo! Eh, eh.

Eh, Johnny. ¡Johnny! ¡Aquí hay un ladrillo flojo!

Venid, venid. Ayudadme. -¡Vamos todos!

-¡Ya se mueve! -Sí, muy bien.

-Hola...

(SUSURRA) ¿Estaba abierto desde el principio?

No lo sé, acabo de llegar. Oye, ¿te puedo lamer ahora?

Ay, lámete tú.

¿Qué hacen ahí abajo?

Buscar huesos... Andando.

(Barullo lejano)

Sí, sí, muy bien, lo estáis haciendo muy bien.

Continuad con... ¿Cómo se llama? Trabajo en equipo. Sí, bien hecho.

"¡Empujad!

¡Empujad! ¡Más fuerte!

¡Ya casi estamos!".

(Música tensión)

¡Ah!

¿Dónde está Surly?

(GRITA)

Hola, chicos, mirad qué he encontrado.

¿Verdad que es chuli? Vamos, cógemelo.

No. ¡No! ¡Suéltalo! No lo puedo soltar.

Es imposible. ¡Suelta el cartucho!

Digo que no lo puedo soltar. De verdad.

Vamos. De acuerdo, vale.

-Hola, Surly.

(Explosión)

(Gritos)

¿Qué has comido para desayunar?

(JADEA)

¡Ah! ¡Traes los cacahuetes!

¡Fenomenal! -¡Es increíble!

-Estoy acabada.

(TODOS GRITAN)

-Me mandarán de vuelta a la perrera.

Surly, lo sé. ¿Qué voy a hacer ahora?

¿Qué voy a hacer ahora? Tienes que ayudarme.

Haré todo lo que digas. (LLORA)

(TOSEN)

Eh, ¿qué ha pasado aquí?

¿Qué ha pasado? Quiero respuestas.

-Mirad esto. ¡Mirad!

La ardilla quería volar la tienda por los aires.

Y Preciosa se lo impedido. ¿Verdad que parece increíble?

Buena chica, buena chica. -¿Tú eres tonto o qué?

-Basta. Tapiad esa pared.

A partir de ahora la trampilla del carbón estará siempre cerrada.

¿Me habéis oído?

Dadle una chuche...

¡Y tapiad la pared ya!

-Esa perra es muy lista. Es más lista que tú.

-Es más lista que tú. -Es más lista que yo.

-Nadie es más listo que yo. -Nadie es más listo que tú.

-Sí, exacto.

-Eso. Para una vez estamos de acuerdo.

¿Surly?

¿Qué haces? El cubo está agujereado.

Lo usaremos para tapar el túnel

que da da la madriguera de los humanos.

Sin ladrillos.

(RÍE) Ese muchacho piensa como una marmota.

Muy bien. ¿Cuánto tardaréis? Un día o dos.

Depende de las tuberías o las piedras que nos encontremos.

-Serán unos tres días. -Serán dos días.

-Tres. -Olvídalo, no funcionará.

Mapache tendría que darte permiso. -Ni hablar.

A Mapache le va a encantar la idea. Siempre Mapache...

Ni siquiera está aquí y sigue destrozándome la vida.

Pandilla de ineptos... ¿Pero cómo se atreven?

(IMITA) "Mapache lo aprobaría". ¿De verdad? ¿Mapache?

Ese tío es más ladrón que yo. ¡Mil veces!

Pero los del prado no lo ven. Son tan ciegos como Topo.

El cerebro... Soy el tipo que tiene...

El cerebro. ¿Me estoy repitiendo?

Mapache es un mal bicho y un mentiroso.

(GRITA) ¡Qué!

(Música triste)

Oye, Surly, estoy aquí. ¿Qué dices? ¡Fuera!

¿Qué haces tú aquí? ¿No tendrías que estar cavando el túnel?

Órdenes de Mapache. Es una cosa que quiero que sepas.

No... No he sido sincera del todo. Ya lo sospechaba.

Mapache quiere traicionarte.

Todos le apoyamos. Lo siento, pero... Escucha...

Él siempre me la ha tenido jurada...

y, además, ¿crees que voy a ayudaros?

Vas a ayudarnos.

¿Verdad?

Yo me ayudo a mi mismo.

Vale.

Me equivocaba.

Pero, Surly, recuerda que el parque necesita la comida.

Haz lo que quieras.

No he autorizado ningún reparto, ¿verdad?

Ya conoces a Andie. Ha sido idea suya.

¿Estás buscando esto?

Conozco a Andie. No es obediente. No sabe acatar órdenes.

Pero sigue a Surly.

¿Sabes? Es capaz de domar un perro. Creo que lo podría conseguir.

El día que Surly salve el parque

será el día que lluevan cacahuetes del cielo.

Podría ser un accidente.

(GRITA)

¿Os habéis planteado un sabotaje? ¿Qué? ¿A qué viene eso ahora?

Si solo es Surly... Un ladronzuelo de cubos de basura.

No hablo de robar. Hablo de traer la comida a los animales.

¿Has olvidado mi lema, Topo?

A los animales se los controla mediante el acceso a la comida.

Nuestro deber es mantenerla fuera de su alcance.

Bien. Veamos. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí... Sabotaje...

Sí... Sabotaje... ¿De dónde viene? ¿Del francés?

(Ruido)

(Música suspense)

¿Qué estás tramando?

¡Ah! ¡Ah!

¿Grayson? ¿Surly?

¡Surly! ¡Surly! Eh, no...

¡Ah! ¡Gracias a Dios! ¿Por qué me tocas?

¿Pero qué te pasa? Me ha pasado de todo, tío.

Estaba allá afuera con la gente, los coches y los gatos.

(ASUSTADO) ¡Una rata! ¡Es una rata!

¡Abrázame! (LLORA) ¡No, ya te abrazo yo!

¿Estás majara? Me estás ahogando. Ahogar... Buddy, vigílalo.

Y apártalo de los objetos cortantes.

Muy bien, ¿qué te parece esto?

(ERUCTA) (RÍEN)

¡Topo! ¿Qué estás haciendo? (GRITA)

Espera, mira, ¿eso es agua?

¡Salgamos de aquí! ¡Ha sido Topo!

(GRITAN)

¿Eh?

(Música tensión)

Me compraré un bonito zoo. ¿Y tú qué?

-Otro socio. -¡Ya basta!

-Eh, calla. ¿No oyes nada?

-No.

"¡Eh, eh, Preciosa, Preciosa, abre!".

Vamos, abre. Sal aquí fuera.

Este pájaro quiere matarme. ¿Sí?

Ah, Lana, lo siento, no puedo ir... -"Lo prometiste".

-Mira, ahora no puedo hablar porque estamos...

-¿Hacer pis? ¿Ahora? No, no, cariño, tú no.

No, escucha, cielo.

-¿Qué ha sido eso? Mami, ¿eres tú?

Ve al callejón y cierra el agua. Que cierre el agua. Entendido.

Eh, oye, tú no eres mi amo.

Retiro lo dicho. Te quiero.

Cerrar el agua y después lamer la cara.

Surly, vas a hacer una locura.

¡Pégale un tiro!

¡Mata a esa rata!

Deprisa, ¿dónde está la válvula de paso?

-Aquí hay gato encerrado. -¿Lo dices por las ratas?

Cázame la rata.

-No tengo claro de qué ratas estamos hablando, jefe.

-¡Miradla, está allá, es la rata! ¡Madre mía!

-Se pondrán bien, ¿verdad? Sí, seguro.

Oye, ante otros perros no somos amigos, ¿vale?

No me conviene.

Uy..., ese chico necesita gafas.

¡Atrápalo! ¡Hecho!

Surly, me has abandonado. Espera, no me dejes solo.

¡Allá arriba hay una rata rabiosa! ¡Espera!

¿Grayson? ¿Eres tú? Vaya, mira por dónde.

¿Qué hacéis vosotros dos aquí?

(Música acción)

¡Ah!

-¡Lametón!

Eh, eso no era la cara.

O sea, que tú eres el típico topo espía.

No, soy una gallina. Te he visto sabotear el túnel.

¿Ha sido Mapache? ¡Habla! (HACE PEDORRETA)

¿Quieres que le haga daño? No, haz guardia.

Ah... Sí, jefe... -Hazme daño, vamos.

Soy una bóveda acorazada inmune a los interrogatorios,

un hueso duro de roer, un pilar de cemento armado,

una mandíbula... ¡Ah! ¡Mis retinas!

Mapache quiere impedir el robo. No me lo trago.

¡Ah!

A menos comida más control. Si la operación funciona,

Mapache perderá el control del parque.

¿Y qué más da? A ti no te importa el parque, ¿verdad?

Pues no. Pero cuando se lo diga a los otros, me llevaré el doble.

¿Y piensas que creerán a un ladrón como tú?

Después de lo que he hecho, me escucharán.

Ah, ¿sí? No te equivoques...

(LADRA)

Ha sido brutal. El agua nos llegó hasta las cejas.

Johnny se estaba ahogando, yo me estaba ahogando, y, de repente,

ha aparecido Grayson y me ha salvado el culo.

-No, me ha salvado el culo a mí.

-Era mi culo. ¡Basta de hablar de culos!

¡Hablad de mí! ¡Os voy a pegar una patada...!

Grayson...

Estás a salvo.

Ha sido un desastre. Hemos tenido que trabajar con Surly.

¡Surly! (RÍE) ¡Surly!

Creen que les he salvado el culo. ¡Surly!

Cuidadín, que se acercan. ¿Qué ha pasado? ¿Estabas aquí?

¿Preparados para la exclusiva? Ha sido... Topo.

Lo he pillado intentando ahogar a los gemelos. Me lo ha confesado.

¿Topo? Seguía órdenes de Mapache.

Ya veo... Echas la culpa a Mapache porque él te desterró del parque.

No, no es verdad. Mapache nunca nos ha perjudicado.

Pero Surly sí. Escuchad...

Yo solo quiero mi parte y me iré, ¿de acuerdo?

Grayson, ¿estuviste allí? Estuve allí.

¿Dónde? ¿Dónde?

Creéis que he sido yo, ¿verdad? No... Nadie ha dicho eso,

pero nos debes una explicación. Buddy, ¿tú viste algo?

Espera, ¿se lo preguntas a él?

No te ayudará, no pierdas el tiempo.

Es un inútil. ¡No puede hablar!

Solo sabe cumplir órdenes, como tú, Andie.

¿Así es como tratas al único animal que te defiende?

¡Eres un miserable! No, no. Deja que se vaya.

El túnel ya está hecho. Sacaremos nuestra parte esta noche.

Y que él se lleve la suya. No podemos confiar en él.

Dejad que se vaya. Cumplamos el trato.

Adiós, Surly, vuelve pronto.

Quiero decir... ¡No vuelvas, me caes fatal, tío!

(Música animada)

Eh, Surly, ¿reunimos al equipo? ¿Planeamos otro golpe?

¡No! Ahora es mal momento. Ah, ah, vale, entiendo, muy bien.

Ahora no. ¿Qué tal ahora? ¿Eh?

¡He dicho que no! Ya está hecho. Adiós equipo.

¿Hago de vigilante? ¿Eh?

Vuelve con los humanos. Yo voy a la mía.

Ah, ¿volvemos a jugar a aquel juego?

¡No, fuera de aquí, vete! ¡Mira lo que has conseguido!

(Música tensión)

No, Surly, no. ¡Cuidado!

(RÍE MALVADO)

Jefe, ¿qué hacemos con el bicho? -Cierra el pico...

Y pásame el soplete. (LADRA)

Lana... -Hola.

Hola, Lana. ¿Cómo estás? -Me alegro de verte, Lana,

adiós, tenemos trabajo en un túnel. -Ahora ya lo sabes.

-¿Cuando me lo pensabas decir? -Ya te lo dije hace tiempo...

Las personas no cambian.

-¡Jefe! ¡Ven! -Ve con ellos. Ve a robar ese banco.

-Será el último golpe de mi vida, Lana.

-Jefe, date prisa.

(RÍEN)

-Ya lo tenemos. Una mina de oro aquí encima.

-Vamos a volar esa cosa. -¿Y qué pasa con Lana?

(LLORA)

Pero... Si ya no tengo el silbato... Ya lo sé.

(SUSPIRA)

Sujetadlo, sujetadlo. Perfecto. (RÍE)

Vaya, ¿qué tenemos aquí?

¿Un héroe o un ladrón?

Quieres matarlos de hambre para controlar el parque.

Topo me lo ha explicado todo. ¿Qué? No le hagas caso.

(RÍE NERVIOSO) Yo no he dicho nada.

Está como un cencerro. Se le va la pinza.

¿Eso es otra de tus tretas? ¿Una absurda venganza contra mí?

Es... Es otra cosa, ¿verdad?

Quieres impresionarlos.

¿A Grayson tal vez? ¿A Andie?

Ah, ya lo entiendo...

Da igual. Mis cómplices se ocuparán de ellos... muy pronto.

No, a mí no me hacen caso. Me odian, ¡me odian!

Quizás... Pero no puedo dejar cabos sueltos, Surly.

Cualquier ladrón que se precie lo sabe.

Oye, las cosas se están saliendo de madre, ¿no crees?

¡Después puede que acabe contigo!

¿Y dónde está aquella cosa brillante que tenía?

Muy bien, ya está. Diez, nueve...

El resto cuando os deshagáis de Andie y de Grayson.

De nuestro héroe me encargaré yo mismo.

El parque se librará de ti. Elegirán a otros líderes.

¿Cuántos líderes crees que puede tener el parque? Anda, dime.

Tres, dos...

Uno.

(Explosión)

(Música acción)

¡Avisará a los otros! ¿Qué estáis esperando?

¡Id por él!

Nos ha tocado el premio. (RÍEN)

¡Míralo de esa forma!

-Cargad los sacos en las furgonetas y larguémonos.

(RÍEN)

Vosotros dos meted

los sacos de cacahuetes en la bóveda y tapiadla.

-Qué piensas hacer con tu parte, ¿eh? -Me compraré un zoo.

-Yo me compraré tres zoos y te daré uno.

-Y los ponis, no te olvides de los ponis.

-Los ponis son tan monos... -Te entran ganas de abrazarlos.

-Otra. -Oh...

-¿Pero qué...?

Os he dicho que metáis los cacahuetes en la bóveda.

-Sí. ¿Y porque te has llevado el carro del túnel?

-¿Se puede saber a qué estáis jugando?

-No, a qué estás jugando tú.

-Tranqui, lo habremos empujado sin querer.

-Tal vez han sido... ¡las ratas!

-¡Madre mía! -¡Eh, eh, eh! ¡Cuidado!

-Yo me encargo de ellas.

(Cepos)

¡Ardillas! -Cuidado. Cuidado, Dedos.

(Cepos)

En marcha. -Venga, levanta.

-¿Está sordo? He dicho que en marcha.

-Vale, vale. Con lo bien que iba todo...

Grayson, eres idiota.

Surly, necesito un buen disfraz, algo espectacular.

¿Qué? ¿De qué vas, colega?

Anda, guíalos al túnel y escapad por el agujero.

Yo distraeré al grandullón.

Necesito patines, un bigote y, quizá, una capa.

¡No necesitas una capa! ¡No puedo salvar el parque solo!

Tío, no soy un héroe, pero tú sí. En verano, durante la ola de calor,

¿quién descubrió el aspersor para que todos tuvieran agua?

¿Fui yo? ¡Exacto! Creen en los héroes.

Espabílate y actúa como tal. Es la hora de los héroes.

(GRITA) ¡La hora de los héroes! ¿Por qué grito?

(GRITA) ¡Ratas! ¡Ratas! ¡Corred! ¡Salvad la vida!

Mirad, es Grayson. -Ha venido a salvarnos.

Ahora o nunca. Vamos. Deprisa. (GRITA) ¡Ah!

(GRITA) ¡Ah!

Topo... ¿Qué haces tú aquí?

Andie... Me alegro de verte.

¿Mapache? Ese Surly nos quiere traicionar.

Me lo ha confesado. ¿Qué?

Antes ha dicho que Topo y tú queríais ahogar a los gemelos.

¿Que yo qué? Porque él trabaja para Surly.

¿Qué? ¿Que yo qué?

(ASUSTADO) ¡Ah! (GRITA) ¡Ah!

Ya basta de sustos, por favor.

Jimmy, Johnny, id al parque y traed animales de refuerzo.

(LOS DOS) Sí, señor. -Sal de en medio, sal de en medio.

-Yo primero.

El resto descargaremos los sacos de la furgoneta. ¡Por el parque!

¡Por el parque! Vamos, en marcha.

Ya sé en qué me voy a gastar parte del dinero.

-Hala, mira esto, Buddy. Ya lo celebraréis luego.

La furgo podría arrancar de inmediato.

Venga, a descargar. Mapache...

siento haber dudado de ti.

"¡Mapache!". "¡Mapache! ¡Abre la puerta!".

Que se vaya. Eso no cambiará el plan.

Hola, hola, hola.

(RÍE) Me encanta.

Pero eso sí...

Me lo estoy pasando en grande. ¡Ah!

Hacia la izquierda. Arriba, arriba.

Hola, hola, hola, hola.

Los tenemos que sacar de la furgo, Grayson, busca cómo entrar.

¡Sígueme!

(Frenazo)

(RÍE)

Vaya, hombre...

(RÍE) Lo conseguimos, Dedos. ¡Vivir del cuento!

-Voy a echar un vistazo.

(SORPRENDIDO) ¿Eh?

(ENFADADO) Aquí solo hay cacahuetes. ¡Nos han timado!

(SORPRENDIDO) -¿Qué? (ENFADADO) -El dinero ha volado.

Ratas asquerosas... -¡Una ardilla!

Exacto, una ardilla. ¡Es aquella ardilla! ¿Y un pájaro?

-Me parece que se han dado cuenta. Vamos a poner fin a esta farsa.

-¡Da media vuelta! -¡No puedo ver nada!

-Vamos, síguelos.

(Maullidos)

Oh...

Ánimo, un poco más.

¡Ay!

Vamos, intentémoslo otra vez. Necesitamos a Grayson.

(GRITA)

Grayson, ¿estás ahí?

No te preocupes, estoy enterito.

¡Ah!

¡Socorro! ¡No! ¡Ah!

¡Socorro!

Gracias, gracias.

Topo. Vamos, deja de hacer el payaso y abre la puerta.

Súbeme, Grayson. Pues claro.

¡Grayson! ¡Ha venido a salvarnos!

Dejad que os lo explique. ¡A por él, chicos!

Eh, no os paséis. ¡Parad!

La puerta está abierta. Ya podemos tirar los sacos.

(RÍE MALVADO) ¡Mapache!

Suéltalo, idiota.

Ayúdame a tirarlo antes de que nos mate a todos.

¿Matarnos? Esta ardilla es un héroe.

Bueno, un "cohéroe", de hecho. ¡El traidor es Mapache!

¡Tenéis que creerme! ¡Aguanta, Topo!

¿Qué crees que estoy haciendo, tío? -¿Por qué nos has encerrado aquí?

Perdéis el tiempo. Es nuestra única oportunidad

de librar el parque de este villano. ¡Por el parque!

Aún no has contestado. Esto es traición. ¡Andie!

Contesta la pregunta, Mapache. ¿Surly decía la verdad?

¡Contesta!

¡Pido una votación! ¡Aceptada!

Todos aquellos a favor de destierro, que levanten la pata.

(Música solemne)

¡Fuera! ¡Mapache!

¡El trasto brillante!

(RÍE MALVADO)

(Sirenas)

El límite del Estado está más allá de la presa. Después seremos libres.

Tú eres el ladrón. Surly es inocente.

Él tenía razón desde el principio.

(Arma)

Eh, no, no, no, que llevamos dinamita.

(MEGÁFONO) "¡Atención! ¡Os tenemos completamente rodeados!

¡Salid con las manos en alto!".

-Fuera. ¡Vamos! -Me lo veía venir.

-No te lo crees ni tú.

Topo, ¿dónde están los demás? Están dentro,

pero Andie está en la otra furgoneta con Mapache.

¡Tú solo no podrás con él! ¡Surly! ¿Te has vuelto loco?

-Yo solo quería tener mi propio zoo. -No te saldrás con la tuya.

-Quiero a mi mami.

-Tienen rehenes. Bajad las armas.

(Música tensión)

¡Toma castaña!

(RÍE) ¡Oh! Seguro que ha sido esa ardilla.

-¡Basta de ardillas!

Andie, Andie...

¿Surly?

(Ruido)

(GRITAN)

¡Oh!

¡Ah!

¡Andie!

¡Andie!

Aún podemos salvar la pasta.

Eh, ¿adónde vas? ¿Qué haces?

Aún hay más sacos.

¿Qué quieres demostrar, Surly? El tronco está a punto de caer.

¿Por qué has hecho eso? ¡Dímelo!

(RÍE) ¡Buddy, bien hecho, amigo!

(SILBA)

Eso que brilla, dámelo.

(Crujido)

No corras tanto, jefecillo.

¡Mirad! ¡Surly y Mapache! ¡Van hacia la catarata!

¡Vamos todos! ¡Venga!

¡Oh!

¡Ya te tengo! ¡No te sueltes!

¡Aguanta! ¡Lo conseguirás!

Mapache, sube al tronco. ¡Suéltate! No, no te sueltes.

Os podemos salvar a los dos. Deprisa.

¡Nunca! Sois unos miserables traidores.

Surly se viene conmigo.

Buddy, era un plan magnífico.

Casi lo conseguimos, ¿verdad?

Surly, ni se te ocurra soltarte.

Lo siento, Andie. ¿Qué?

¡No!

¡Surly, no!

¡No!

(Música)

(Música melancólica)

Un cacahuete.

¡Mirad!

Gracias, gracias, no firmaré autógrafos.

La podéis admirar, pero la cola no se toca.

¡La rueda! ¡Saltad! Gracias, gracias.

¡Salta! ¡Grayson! ¿Qué ocurre? ¡Ah!

Tranquilos.

¡Grayson!

¿Vosotros también estáis aquí? ¡Hola, hola!

Vamos, colegas.

(Música)

¡Ah! ¡Una rata! Cogedla!

¡Es una rata!

(LLORA) Enciérrenme, agentes, enciérrenme.

Me tienen que salvar de las ratas.

-Percy King Dimplewait,

lo nuestro se ha acabado. ¿Te enteras?

-Anda, levanta. -Venga, vamos, el coche.

-Cuidadito. Vamos. -Espabila.

-Eh, Preciosa, ¿adónde vas, bonita?

-Quiero la cárcel. A la cárcel. -¡Preciosa!

(Risas y gritos)

(CHITA) Buddy.

Ven conmigo.

(Música suave)

(AÚLLA)

(AÚLLA)

(Música triste)

(TOSE)

¿Qué estáis mirando?

(Música alegre)

(Música suspense)

(Música alegre)

(RÍE) Vale, vale, ya está. Ya está, ya lo captó. Me quieres mucho.

¿Preciosa?

Vale, Surly, nos vemos en el almacén. Espera, ¿qué? ¿En aquel sitio?

Sí, ahora Lana es dueña. Pero sin silbatos. Solo lametones.

Ah, hola, Andie.

¡Surly!

¡Oh!

Cuando caíste por la catarata pensé...

que no te volvería a ver.

¡Oh! ¡Vamos allá, venga! Espera, cálmate, ¿adónde vamos?

Has arriesgado la vida para salvarnos a todos.

¡Lo tienen que saber! No.

El equipo ha salvado al parque.

(Risas y gritos)

"¡Basta, no me toquéis la cola! ¡No me toquéis la cola!

¡La cola no se toca!".

¿Y ahora qué vas a hacer?

Seguiré buscando comida para el parque.

Pero, de ahora en adelante, lo haremos juntos. ¿Hecho?

Sí. Y el parque siempre cumplirá los tratos.

(Música tranquila)

(Música)

"Sí, dicen que la vida es para quien se atreve a vivirla,

pero, la verdad, es que la vida es para quien se atreve a compartirla.

Cuando te das cuenta de eso,

descubres que dentro de todos nosotros

hay un pequeño héroe.

Al fin y al cabo, uno se tiene que ganar los cacahuetes".