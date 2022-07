Los cocodrilos atacan de nuevo

(NIÑOS) -¿Seguro que es aquí? -Estamos en mitad de la nada.

La vieja mina estaba detrás de la fábrica.

¿Qué hay ahí? ¿Dónde?

¡Esperad!

Debe de ser esto.

¿Cómo entramos? ¿Hay alguna puerta?

¿Tú cabes por ahí, Maria?

(Estruendo)

Bonito...

(TARTAMUDEA) Subterráneo, exacto.

Nadie encontrará nuestra guarida ni la quemará ni la volará.

(TARTAMUDEA) Inestable,

es lo que quería decir.

(TARTAMUDEA) Muy inestable.

Tienen carritos para la mina.

Por supuesto, los pozos miden kilómetros.

Termina aquí.

Sigamos por ahí, vamos a investigar.

No vamos a recorrer toda la mina, ¿no?

Seguiremos hasta encontrar una nueva guarida.

Tíos, ¿qué es eso?

¡Qué chulo!

¿Tienes miedo a quedarte a oscuras o qué?

Necesito protección para no caerme.

¡Es la única protección que necesitarás!

(RÍE SIN PARAR)

El puente está muy mal. No sé si aguantará.

(Crujido)

¿Quién va primero?

(TODOS) Él.

-Jorgo debería ser el primero. Si el pasa, los demás también.

-¡Tú estás más gordo!

-Soy todo músculo, no "kebabs". -Es mejor que el "ketchup".

Tíos, relajaos. El puente está bien, no hay peligro.

¡Hannes, no! ¡No!

No tiene gracia, Hannes.

¡Ah! ¡Agárrate!

¡Hannes!

Casi se cae.

(JADEA)

(Crujidos)

¡Vamos, no podemos ser una pandilla sin una guarida!

Mejor no ser una pandilla a ser una pandilla muerta.

-No te asustes, Peter, no pasará nada.

(Crujido)

(Chasquido)

(TARTAMUDEA) ¿Qué ha sido eso?

No pienses, Peter, y camina.

Mierda, las luces.

Pasad, me estoy quedando sin batería.

(Chasquido)

¡Eh, la luz!

¡Mierda!

¡Rápido, pasad! ¿Bromeas? No veo nada.

-Yo sí. -Vamos, comparte la luz.

¡No tan cerca, tío, no tan cerca!

¡Se acabó, yo me largo de aquí!

¡Ah!

-¡Frank! -¡Ayuda!

-¡Ah, socorro! ¡Socorro!

¡Te cogeremos! ¡Cuidado con el puente!

¡Ayuda!

¡Saltad! (GRITA)

¡Maria!

¡Hannes! ¡Te tengo!

Ya estás a salvo. -(GRITAN) ¡Eh!

-La próxima vez quedamos en McDonnald's.

-Eh... ¡Nos vemos luego!

-¡Vaya!

¡Qué chulo!

¡Cómo mola!

La mina formaba parte de la compañía de mi padre.

¡Eh, chicos, he encontrado unas velas!

Una caja llenita.

Mierda. ¡Eso es dinamita!

¿Qué?

¡Suéltalo! -¡Tíralo!

¡Corred!

¡Rápido!

¡Salgamos de aquí!

(GRITAN)

(TOSEN)

¿Estáis bien?

Estamos atrapados aquí.

Mierda, era nuestra última linterna.

Nos mandarán a todos a un internado.

-Como a Elvis, después de hacer ese grafiti.

(TOSEN)

¡Eh, ahí hay otra salida!

Menos mal.

(Timbre)

¡Este tren se mueve!

Eso significa que aún hay electricidad.

¡Nuestra nueva guarida!

Nadie encontrará este lugar.

(Estallido)

Salvo los Cocodrilos.

LOS COCODRILOS ATACAN DE NUEVO

(Música marchosa)

(Canción en alemán)

Gracias,

mi héroe.

¡Beso! (HACE RUIDOS ASQUEROSOS)

-¡Calla!

(DUDA) Yo...

¿Qué?

¡Maria!

Date prisa, ¿vale?

Luego te llamo, ¿vale?

Vale.

Adiós.

¡Hannes!

¿Quieres venir a mi casa? Tenemos refrescos.

(GRITOS DE ÁNIMO)

¡Así se hace!

¿Ollie? ¿Has visto los refrescos por casualidad?

(ASIENTE)

¡Idiota! ¡Era el último! Tú te acabaste la Nutella.

Te he lavado los platos millones de veces, es injusto.

Nadie te lo pidió.

No tengo tanta sed, no quiero que os peleéis.

(PADRE) -La fábrica tiene problemas. (MADRE) -Pero no todos los días.

¿Por qué vuelven pronto? Aquí siempre pasan cosas.

¿Os han sustituido por robots? Nos han reducido el horario.

Hijo, por Dios.

¡Parece que te acabe de explotar una bomba!

¿Os vuelven a reducir el horario?

Hemos vuelto pronto para ver si has hecho los deberes.

No me concentro con Maria y Hannes besándose.

No nos hemos besado.

Siento haber puesto el dedo en la yaga.

(MADRE) ¡Entonces eres el novio de Maria!

-¿Eh? (LA MADRE RÍE)

¡Bueno, ven aquí, hombrecito!

Bienvenido a la familia. ¡Mamá!

Tranquila, cariño. Te estás haciendo mayor, ratita.

Sí, ratita, no te pongas así.

Papá, ¿mañana puedo coger los focos para nuestra guarida?

Si los traes por la noche, pitufito.

Despídete, Maria, y después pon la mesa para cenar.

Ayúdala, pitufito. -Adiós, Hannes.

¡Adiós, pitufito!

¿Pequeña ratita?

(SUSPIRA)

Hasta mañana. Adiós.

(Música de aventuras)

(RÍE) ¡Venga, moved el culo!

(GRITAN EMOCIONADO)

-¡Venga, chicos!

(PETER) ¡Casi me mato!

-¿Qué es eso? Un sensor de movimiento.

Si parpadea es que tenemos compañía.

¡Eh, Ollie, los focos de tu padre molan más que estas lucecitas!

-Si la fábrica cierra, podremos quedárnoslos.

¡Y mis padres perderán el trabajo, idiota!

Ese trabajo da asco y siempre podrán ir al paro.

-Cuando sea mayor, no quiero trabajar.

-¡Somos la pandilla con la guarida más chula del mundo!

¡Somos los que más molamos! Tú eres el que más mola.

Es el lugar perfecto para los Cocodrilos.

¡Cerrado! ¡Le dijimos a papá que le traeríamos los focos!

Y lo haremos.

(TARTAMUDEA) ¿Estás loco?

-Yo me quedaré a cuidar la silla de ruedas.

Eh, yo estoy encima.

Tened cuidado.

Ya nos conoces. Por eso.

Necesitamos un "chip" para entrar.

¡Ah!

¿Quiénes sois?

¿Quién eres tú? Cállate, pequeño gamberro.

¿Estáis robando material? Pero si no hemos entrado.

Decídselo a la policía. Mi padre me lo ha dejado.

Trabaja aquí. ¿Quién es?

Bernd Weissman.

Dejadlo ahí, yo se lo entregaré.

¡Vamos, dejadlo ahí!

¡Menudo idiota!

¡Vamos, moveos, moveos!

(Alarma)

(Chirrido de ruedas)

¿Está loco?

¡Jo, qué cochazo más chulo!

-¡Igualito que Vin Diesel!

(TARTAMUDEA) Es peligroso no poner los intermitentes.

-Que les den.

¿Me recoges mañana?

Como siempre.

(Música romántica)

¡Hola, mamá!

Una madre estricta te preguntaría por qué llegas tarde.

Y un buen hijo hasta te contestaría.

¿Patatas con crema agria? ¡Qué rico!

Aunque hoy te ha quedado raro.

Porque te estás comiendo mi mascarilla.

(GIME DE ASCO)

Hoy ha sido una locura en el trabajo.

Los índices de rendimiento estaban tocando fondo, ¿sabes?

Y todos en plan: "Usemos la prueba de Wilcoxon".

Y yo pensaba: "¿Qué?" Normal que no alcancen sus objetivos.

Es increíble. Sí.

Mamá, no creo que ese trabajo sea adecuado para ti.

Un trabajo no es ni bueno ni malo, es lo que tú quieras que sea.

Ahora pareces un monstruo. Es que no quiero tener arrugas.

Eres la madre más guapa y elegante de la ciudad.

Qué dulce eres, pero nada es eterno.

(LEE) "¿Acabada a los 30?"

"Después de los 30 es más probable que te caiga un rayo

que encuentres a un hombre".

Un poquito drástico, ¿no?

Dice que Simon Cowell es un tipo majo.

Hannes...

¿Parezco una mujer a la que le falte algo en su vida?

No necesito a un hombre, de verdad.

(Música agradable)

(ANUNCIO) "Supercita, encuentre a su alma gemela.

Cambie la soledad infinita por la felicidad eterna".

¡Qué cursilada! A las mujeres les gusta.

A mi madre, no. Pues acabará gustándole.

Necesita un "nickname", ¿alguna idea?

¿Cuál es el tuyo? Ruedaslocas14.

Vale, ¿qué tal locaexpertaenfinanzas?

Es su nuevo trabajo.

Digamos... milagroeconómico29.

Suena más "sexy". Si tú lo dices...

Esto es interesante. "Acerca de mí". Descríbela.

Es muy maja... ¿Maja?

No creo que eso sea lo que busquen los tíos.

Tiene un buen culo, ¿no? ¿Qué?

Que se ve que tiene... un buen culo.

¿Le miras el culo a mi madre? Claro.

Desde la silla le miro el culo a todo el mundo.

Vale allá va: "Tengo un culo increíble".

No creo que sea una buena idea. Tienes razón, es demasiado.

"Tengo un culo bonito", suena mejor.

¿Acabas de publicarlo? Claro. ¿Algún "hobby"?

El bádminton. ¿Cómo se vuelve atrás?

¿No quieres ayudar a tu madre? Confía en mí.

Que le guste el deporte es muy bueno. Bádminton.

Si alguien responde organizaré una cita.

¿Haces esto a menudo?

No, prefiero el contacto personal. ¿Contacto personal?

Sí, no se puede besar a alguien "on line".

¿Alguna vez has besado a una chica?

Por supuesto. ¿En la boca?

¿Dónde si no? ¿Aún no has besado a Maria?

No. Seguro que se muere de ganas.

¡Bésala de una vez!

¡Ya está aquí!

(RIENDO) ¡Hola!

-¡Hola!

¡Oh, cariño!

Señor, ¿cuánto le debo?

-Oh, Dios mío.

¿Te está dando un ataque?

¿Sufre muchos ataques? (DUDA)

¿Es el niño autista que Kai conoció por Internet?

Eh, que no soy autista. Por supuesto que no.

Pero la gente normal no tenemos un sentido del olfato como el tuyo.

-Es Jenny, la prima de Kai.

Los chicos tienen una pandilla, los Cocodrilos.

-¡Oh, vaya, una pandilla de verdad! Con nombre de animalito.

¿Y hay muchos discapacitados?

Seguro que ahora hay una más.

No os vayáis. Kai, adivina quién ha hecho tarta.

Venga, Hannes, vámonos. ¡Quedaos a probar la tarta!

Mi madre sabe que no soporto su tarta,

pero Jenny es la hija que nunca tuvo y consigue lo que quiere.

Tú también consigues lo que quieres.

Es que yo estoy en una silla.

¿Y qué ha venido a hacer? Sustituir a mamá,

me cuidará mientras mis padres se van de vacaciones.

¿Vas a dejar que sea tu niñera? No puede decirme ni una palabra.

Claro, como tu madre, nunca se mete en tus asuntos.

¿Hay fiesta en la calle?

No parece que estén celebrando nada.

Mierda, mierda, mierda.

-Cariño, no tiene sentido.

-Quiero sacar esta cosa de aquí.

(Timbre de bici)

¿Qué pasa?

La fábrica de mi padre cierra.

Van a vender las casas, las de toda la calle.

Pero no pueden echaros a todos.

Sí pueden, por razones de fuerza mayor.

Nos iremos la semana que viene.

¿Cómo una fábrica tan grande puede quebrar?

Las máquinas se rompieron. Compraron otras y esas también.

Ahora no funciona nada. Se acabó.

Nunca había visto a mamá tan triste.

Tenemos que impedirlo, hagamos una manifestación.

Lo intentaron, pero eso no hará que las maquinas funcionen.

Ya se nos ocurrirá algo. (PADRE) ¡Maria!

¡Ollie!

No le cuentes a nadie que he llorado.

No soy un suicida.

Hasta mañana.

Nos vemos.

Adiós, Kai. Adiós.

Eh, no te preocupes, siguen aquí.

Mañana será otro día.

(Música pop)

Pero ¿qué haces?

¡Buenos días!

¡Mamá, dile algo!

Qué canción más buena.

Ha sido una gran idea decirle a Jenny que viniera.

Es como si hubiéramos empezado las vacaciones en Hawái.

¡Os vais al mar Báltico! Sí, el Hawái de Alemania.

(Timbre)

(MADRE) Ha llegado el taxi.

Papá, soy mayor para quedarme solo.

Tranquilo, no te molestará nada.

Jenny es una chica estupenda.

¿Por qué decís que era mejor que yo en "judo"?

La gané muchas veces. Iba un pelín por delante de ti.

Tranquilo, hijo, te lleva un año. -¡Escucha, cariño!

No creerás que las maletas irán solas al taxi.

Escucha, Jenny, hay que regar las flores todos los días,

las palmeras cada tres, el ficus cada dos

y el cactus solo necesita un poco de agua.

Kai tiene que estar en casa al anochecer y a las 22:00 dormido.

Puede ver la tele, menos la HBO. -Ningún problema.

Podéis confiar plenamente en mí.

No dejaré a Kai solo ni un segundo. ¿Verdad?

¿Cómo que os mudáis? Ollie, no podéis mudaros.

Frank, el pueblo depende de esa fábrica.

Los trabajadores, las tiendas, el "pub", todo.

Pronto nadie tendrá trabajo.

Nos mudaremos a casa de mi abuela.

Pero ¿cómo han podido romperse las máquinas? ¿Eran tan viejas?

No, están controladas por ordenador.

¿No se pueden arreglar?

No se pueden comprar esas máquinas en un supermercado.

Y repararlas sería muy caro.

Quizá rompisteis algo el otro día. Si no llegamos a entrar.

Pero los chicos del coche negro sí que estaban.

Y las máquinas empezaron a fallar.

Es una coincidencia. Puede que no.

Deberíamos buscar huellas de neumáticos y buscar el coche.

¡No es necesario!

Los coches tuneados siempre aparcan en Chrome,

es una discoteca famosa.

(Señal acústica)

(TARTAMUDEA) Chicos, tenemos visita.

¡Tíos!

¿Quién es esa?

Es Jenny, la prima de Kai.

¿La conoces?

La guarida solo es para los Cocodrilos.

¿Cocodrilos? Ah, ¿sois sus amigos discapacitados?

¿Por qué os reunís bajo tierra? No sois tan horrorosos.

-Aquí hacemos el calentamiento antes de ir a las discos.

Kai, no puede estar aquí.

Lo sé y tú tampoco, Kai, o pillarás una neumonía.

Ya tienes bastantes problemas.

O sea, que despídete de tus amigos. Nos vamos.

(FRENA) No, tú te vas, yo me quedo.

Se lo prometí a tu madre.

¿Y si te da un ataque aquí abajo?

Me dará un ataque si no te largas.

Vale. Pero recuerda que te arrepentirás de esto.

¿Calentar antes de ir a las discos?

No quería que pensara que somos unos bebés.

Somos unos bebés. Pero esta noche...

¡seremos adolescentes!

¡Oh!

(Música "hip hop")

Bueno, ¿dónde está tu Vin Diesel? Ahí, justo detrás de ti.

¡Tíos, mirad cuánta pasta!

Qué raro, acaba de perder su trabajo.

Averigüemos de dónde ha sacado el dinero.

¿No esperamos a Hannes? Vendrá más tarde, había quedado.

¿Con Jenny? No, con su madre.

Ah.

Hannes, estás loco. ¿Por qué me has obligado a arreglarme?

-Gracias. Señora.

-Gracias.

¿No preferirías ir a Giorgio's?

No.

Oh, vale.

-¿Kristina?

-¿Se refiere a mí?

-Me lo he imaginado por el culo.

Aún no me he presentado. -Ya. Pues no lo haga.

-Espera, soy yo: sexy34.

-Hannes, ayúdame.

¿Estás buscando a milagroeconómico29?

Exacto. Toda tuya.

Claro. (RÍE)

Tendrás una buena explicación.

(Música "hip hop")

-Lo siento, estamos hasta arriba.

¿Y ellos sí pueden entrar? Son clientes.

-¡Adiós! -Nos vemos.

Ahora hay libres cuatro sitios. No entran menores.

Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo.

-Niñatos, esto no es una guardería.

¡Moveos! ¡Largo! ¡Fuera de aquí!

(SILBA) Hola, guapa.

Si vamos con pibones, nos dejarán pasar.

Me tenéis a mí.

Tú eres como un chico con pelo largo.

Kai, llama a tu prima. ¿Para qué?

Ella sí que está buena.

-Así que Hannes nos ha gastado una broma a los dos.

-Sí, una broma muy graciosa, ¿verdad, Hannes?

Bueno, cariño, ¿qué tal si te acabas las ostras?

No podrá irse hasta que se las termine.

Ricas ricas.

(Sonido viscoso)

-¿Te sigues viendo con el padre del niño?

-No, lo trajo la cigüeña.

-Entiendo. No tenéis relación.

-No, le dejé yo. -No por mí, espero.

-Puedes estar seguro de eso.

No te tapes la nariz, no apreciarás las aguas fecales,

ni los delfines muertos ni los petroleros...

-¿Y qué haces aparte de ligar por Internet?

-Soy inversor.

-No esperes sacar rentabilidad de esto.

-Me interesa más invertir a largo plazo.

¿Puedo irme ya? Cuando el plato esté vacío.

Ser inversor debe de ser muy aburrido.

Un trabajo no es ni bueno ni malo, es lo que tú quieras que sea.

-¿Esa frase es tuya? -Sí.

No. Es de Edward Teller, el físico.

-Ah.

Ya he acabado. ¿Puedo irme?

Pediré la cuenta y nos vamos.

-Hannes debería irse corriendo, y si le pillo me las va a pagar.

Por cierto, me gustaría probar el postre.

-Muy bien.

-¿Cuál es tu especialidad?

(Risas)

-¡Gracias por traerme, chicos!

Así que necesitáis mi ayuda, ¿eh?

¿No tienes frío?

No voy a quedarme aquí fuera con vosotros.

¿Nos ayudarás a entrar? ¿Dejarás de darme el coñazo?

Quizás.

Entonces quizás os ayude a entrar.

No la dejarán entrar.

¡Hola! -¡Hola!

-Increíble. No me lo creo.

Qué fuerte.

-¿Me dejáis ver vuestros carnés de identidad?

Vamos, era una broma.

No os preocupéis por eso.

A vuestra edad tampoco me dejaban entrar.

Solo tienes un año más. Puedo conducir.

En la autoescuela.

Si queréis pasar seguiréis mis normas.

Yo me largo de aquí.

¿Quieres que nos mudemos? Tenemos que entrar.

¡Eh!

Mete tripa.

Deberías hacer algo con tu pelo.

Haz ejercicio.

Y tú deberías tener más estilo.

Porque no eres nada feo.

Ollie, mueve el culo.

Laca de uñas. No.

Pecho fuera, cabeza siempre alta.

Y no miréis a los ojos.

Si os portáis como adultos os tratarán como adultos.

Como a mí.

-¡Sí, claro!

-Señoritas. -¿Qué hacen estos críos?

(Golpe)

(Música disco)

¡La ropa de estas chicas es de lo más absurda!

Lo dices porque a ti no te ha empezado a entrar.

Mejor ser inteligente que ir vestida así.

Depende. -No sabría decirte.

(SUSPIRA)

Ahí está.

Para acabar de perder su trabajo está muy contento.

¡Mierda!

¡Hola!

¡Lucy! ¿Estás ahí?

(ORINA)

(SE TIRA UN PEDO)

(GIME DE ASCO)

Seguro que les cuenta de dónde ha sacado el dinero.

¡No oigo nada! ¿Y vosotros?

Acerquémonos un poco. ¡Pero que no os vean!

(Aplausos y vítores)

¡No oyen nada!

Habrá que usar el método tradicional.

Os llevaré en mi coche. -¿En serio?

-Traeré algo de beber.

-¡Ah!

-Pero ¿qué es...?

Hola. ¿Quién eres?

¡Ah, ahí está!

¿Qué haces, imbécil?

¿Qué es eso?

¡Eh, oye! ¿Algún problema?

Yo no, pero él sí. Es minusválido, podría darle un ataque.

¿Por qué estabas espiando a mi hermano?

¡Gemelos! ¡Doble problema!

¡Dejadme! ¿Qué está pasando aquí?

-No pasa nada. -Él ya estaba en la silla.

-A vosotros os conozco. Salimos en el periódico.

Enseñadme vuestros carnés.

¡Y ahora largaos de aquí! ¡Vamos, rápido!

¿O tengo que repetirlo?

Podréis entrar cuando os salga la barba.

-¿Qué hace este aquí?

(Música disco)

-Esos capullos desearán no habernos conocido.

¡No me lo puedo creer!

¡Mamá me lavó esta camiseta ayer! ¡Mierda!

¡Y los pantalones!

¡Están empapados! ¡Parece que me he meado encima!

-Sí.

-¿Qué narices es esto?

-¿El qué? -¿Dónde está el "pen drive"?

-Lo habré perdido.

-Big D lo quiere de vuelta. ¿Dónde está?

-¿A quién le importa?

El trabajo ya está hecho y la fábrica acaba de cerrar.

-Si alguien lo encuentra, iremos a la cárcel. ¡Mierda!

-Hermanito, volveremos a buscarlo.

Somos los hermanos Boller, somos los mejores.

-Mañana volveremos a la fábrica y lo recuperaremos.

No entiendo cómo esos idiotas han conseguido cerrar la fábrica.

Ni idea, pero el padre de Ollie sabrá qué hacer.

La disco estuvo genial.

(TARTAMUDEA) ¿Y alguien sabe dónde está Jenny?

¡Durmiendo! ¿En tu habitación?

Sí, ¿por qué? Tu prima es la caña de Alemania.

¿Sí? No sabes la caña que me da.

(PETER) -No hables de ella así, es encantadora.

(Frenazo)

-¿Qué hace aquí el coche de los Boller?

(Discusiones)

Hola. ¿Qué pasa?

Están hablando de la manifestación del lunes.

¿Seguro que no lo entendiste mal?

No, dijeron que habían conseguido cerrar la fábrica.

"Tenemos que encontrar el pen drive o iremos a la cárcel". Eso oí.

¿Por qué iban a cerrar la fábrica y luchar ahora por sus trabajos?

¿Cómo coartada? Tiene sentido.

La fábrica es enorme y no sabemos lo que buscamos.

Hannes oyó que habían perdido un "pen drive".

Iremos y esperaremos a que lleguen los hermanos Boller,

ellos nos guiarán.

Saqué estos planos de la fábrica del ayuntamiento.

¿Hiciste prácticas en el FBI?

¿Y cómo entramos?

Usaremos las tarjetas con "chip" de nuestros padres.

Frank y Jorgo, os encargaréis de la grúa del ala norte.

Tiene buenas vistas de las entradas principales.

Hannes y Maria, estaréis en la sala de control

y vigilaréis en el pasillo y la cadena de montaje.

Kai, la sala de máquinas. Peter y yo en las salidas.

Nadie se escapará, usad la radio si veis algo,

y nosotros entraremos para grabar pruebas.

Apagad todos los "flashes". Lo haremos al estilo CSI.

Vídeo, tres cámaras. Todo se enviará a mi ordenador

y lo guardaré.

Vamos allá, chicos.

¿Qué piensas de Jenny?

Es un poco pesada, pero por lo demás está bien.

¿Crees que es guapa? Sí, está muy bien.

Claro, es evidente.

Pero tú eres más simpática.

Y más guapa.

¿Y te gusto aunque tenga este aspecto?

Claro. ¿Yo también aunque tenga este aspecto?

"Chicos, os estoy viendo".

(RÍEN)

Nos ha visto, qué vergüenza.

¿Estáis preparados? ¿Kai?

Kai, ¿qué hace aquí Paris Hilton?

¡Kai!

¡Sé que estás aquí!

¡He visto tu bici de manos!

¡Jenny, vete! Estamos en mitad de un caso.

Lamento estropear vuestra búsqueda del tesoro,

pero es muy peligroso que Kai está aquí.

Me lo llevo a casa. No es un juego.

¡Mira, la prima de Kai! -¿En serio? ¿Dónde?

¿Podríais fingir que sois un poquito maduros?

"Esto es muy divertido". -"Déjame intentarlo a mí".

No me imagino tener que mudarme. No vas a mudarte.

Mi madre ya lo ha empaquetado todo.

Si descubrimos lo que ha pasado, no tendréis que iros.

Todo volverá a ser como antes.

(Puerta de la fábrica)

Llegan los tontos muy tontos.

¡Escóndete! ¡Suéltame!

¡Esto está muy sucio! ¡Llevo unos pantalones de Gucci!

¡Cuestan más que el sueldo de tus padres!

¡Suéltame!

¡Ayuda! ¡Suéltame!

¿Estás loco? ¿Te quieres callar?

¡Suéltame de una vez! ¡Eres un idiota como todos!

¡Chist!

-Yo iré a la sala de control. -Yo a la de máquinas.

El original va hacia ti, Peter.

La copia va a la sala de máquinas.

"Recibido, yo me encargo".

¡Maria!

¿Peter?

"(TARTAMUDEO)" Tranquilo, Peter, ¿qué pasa?

Respira, Peter, habla despacio.

"Frótate los lóbulos de las orejas, inspira, espira..."

"(TARTAMUDEA)"

¡Mierda! "¡Corred!"

(Golpe)

-¡Ah!

¿Dónde está el maldito "pen"?

"(PETER TARTAMUDEA)"

"¿Y el otro?"

El otro se ha ido.

¿Se ha ido? ¿Es Kai? ¿Dónde estás?

Jenny, no puedo hablar. Estabas dormida, por eso no te lo dije.

Teníamos un trato, voy a buscarte.

"Luego hablamos".

Ya estoy harta del "luego".

"¡Ayer dijiste lo mismo!"

-¡Oh, mierda! -¿Qué pasa?

"Estoy más que harta". -¡Kai, contesta!

"Os ayudé en la discoteca. Lo menos que podría hacer..."

-No oirá nada si ella no cierra la boca.

-Tenemos que hacer que se calle. -O sacarle de ahí.

-"Le prometí a tu madre que cuidaría de ti".

Hannes, el "pen".

¡Mierda!

Bueno.

(GRITA)

¡Joder!

¡Corred, rápido! "¿Tenéis el pen?"

¡Olvídate de eso, nos están siguiendo!

¡Oh, oh!

¡Rápido, Hannes!

¡Quietos, niñatos mocosos!

¡Salta!

¡Por ahí!

¡Date prisa, Kai!

¡Agárrate, Kai!

¡Eh!

¡Hannes, vamos! ¡Ya voy!

¡Daos prisa!

Tenemos que bloquear el paso. Espérame sentado.

¡Jenny, ayúdame!

¡Me has estropeado la ropa! ¡Esto no es un juego!

(Chirrido de ruedas)

¡Ollie, ayuda!

¡Hannes! ¡Rápido, corre!

¡Hannes, cuidado! ¡Aplástalo!

¡Ah! ¿Estás loco?

¡Elevad el gancho!

No pone elevar, solo subir. -Debe de ser lo mismo.

-¿Y qué significa? -No sé, suspendí Lengua.

-¡Pues hazlo!

(GRITA)

¡Ah!

¡Mierda!

(JENNY CHILLA)

¡Más rápido, Kai!

¡No tan rápido, esperadme!

-Jenny, sube.

¡Vamos, ahí vienen!

¡Date prisa, acelera!

¡Más rápido! ¡Kai, que te van a pillar!

¡Más rápido, Kai!

¡No me frena la bici!

¡Ay, nos caemos!

(GRITAN)

-¡Jorgo, Jorgo!

-"Kalimera", mamá.

-No soy tu madre. Y ahora mueve el culo.

¡Chist! -Mierda.

Pensaba que era una broma.

¡Esto es peligroso, nunca me habían perseguido!

A mí me pasa mucho.

¿Adónde han ido? -¿Crees que nos habrán hecho fotos?

-Démosle el "pen" a Big D y listo.

-¿Big D? ¿El "dj" de Berlín?

No, su jefe, el que está detrás de todo.

Ah.

Jorgo, Peter, quedaos aquí.

Vamos a enseñar el vídeo a mis padres.

¿Quieres la foto de tus padres en el sótano o en el salón?

-En el sótano.

Mamá, dejad de empaquetar. ¡Fue un sabotaje!

¡Estropearon las máquinas! Tenemos pruebas, miren.

No tarda nada.

Lo más importante viene ahora.

Kai, el siguiente vídeo.

¡Papá!

¿Dónde es eso? ¡Oh, madre mía!

¡Oliver! ¿Habéis estado en la fábrica?

Sí, pero queríamos ayudaros.

¿Te has vuelto loco? -¿Y cómo habéis entrado ahí?

¿Qué más os da? Limitaos a mirar.

¿Que qué más da? Podrían acusaros de allanamiento como mínimo.

Nosotros no nos colamos, ellos se colaron.

Los hermanos Boller. Os colasteis vosotros.

Ellos trabajan allí, es normal.

Uno de ellos estaba usando un ordenador.

Es administrador de sistemas, es su trabajo.

¿En su tiempo libre?

Estaría viendo sus "email",

pero él tiene permiso y vosotros no.

Pero está ocurriendo algo raro, tienen que avisar a la policía.

¿Crees que esos chicos quieren perder su trabajo de dos años?

-Van a ganar mucho dinero.

-Que pillarais a un ladrón no significa que esos chicos

hayan hecho un sabotaje. No podéis acusar a nadie así.

Son unos chicos trabajadores y honrados,

no tienen tiempo para jugar a polis y ladrones.

¡Creced de una vez! ¡Somos bastante adultos!

¡No te importa que tengamos que mudarnos!

¡Ve a tu cuarto y empaqueta tus cosas!

¡Papá, todo es verdad!

¡Ollie, ve a ayudar a tu hermana!

¡Mamá, por favor!

No, ratita, subid y empaquetad vuestras cosas.

Llamen a la policía, podemos ir a casa de los Boller

y pedirles el "pen drive". Tenemos mejores cosas que hacer.

Vamos, andando.

(Música melancólica)

Eh, Hannes, los amigos suelen entrar y salir

de tu vida.

Pero Ollie era nuestro líder,

sin él y sin Maria ya no seremos los Cocodrilos.

Pues elegid a un nuevo líder y formar otra pandilla.

Yo me he mudado siete veces.

Créeme, es fácil hacer amigos.

¿Y tus amigos siempre te apoyan,

pase lo que pase? ¿Incluso cuando metes la pata?

Cuando todo el mundo está en tu contra,

¿puedes seguir contando con tus amigos?

Claro, estoy segura.

Entonces ya has encontrado a tus Cocodrilos.

Que nadie te arrebate eso.

(Música melancólica)

Iré a ver si nos dejamos algo.

Es un asco que tengáis que mudaros.

Toma, solo es un préstamo.

Algún día iré a buscarlo.

No me olvides.

(Canción melancólica)

(Truenos)

-Ayer se lo decía a mi hijo y no podía creerlo.

Los índices de rendimiento se han venido abajo

y mis compañeros prueban con el Wilcoxon.

-Pero si el Wilcoxon no es la herramienta apropiada.

-Exacto. Hola.

Hola. -¿Hoy no juegas a los detectives?

-Sabe lo de tu pandilla.

-Hola. Yo tenía una pandilla y una casa en un árbol

Genial.

-La suya está en un lugar secreto. -Oh, naturalmente.

No soy un niño pequeño, puedes hablarme con normalidad.

La pandilla se ha desintegrado y la guarida estaba en la mina.

(Truenos)

¡Madre mía! El coche. Voy a poner la capota.

-¿Qué pasa? ¿Os habéis peleado?

-Es una larga historia.

Luego hablamos, ¿vale?

Vale.

Parece que tu primera cita no ha ido mal, ¿eh?

No.

Es agradable hablar con alguien que es tan sabelotodo como yo.

Y como el postre estaba tan bueno repetiremos esta noche.

¿Te gusta?

Es bastante majo.

Pero quizá demasiado. ¿Me entiendes?

(NIEGA)

Necesito que me lleven más la contraria.

Para eso me tienes a mí.

¡Uf!

Está lloviendo bastante.

¿Nos vamos ya?

¡Niño! Mira cómo me has puesto. Lo siento.

No pasa nada. ¿Dónde puedo lavarme un poco?

Te acompaño.

¿Qué?

"Control de la máquina central... ¡desactivado"!

La mancha está más arriba.

-¿Quieres hacerlo tú? Será mucho mejor.

-Sí.

-"Sí, ¿dígame?" Jenny, pásame a Kai.

"¡Hannes! ¿Cómo estás? ¿Mejor?

¿Echas de menos a Ollie y a Maria?" Jenny, pásame a Kai.

"Soy Kai". Kai, lo han desactivado.

"¿Cómo dices?"

No se va la mancha. ¿Cenamos aquí?

-No, prefiero salir.

Tengo que colgar, voy en cinco minutos.

Pararemos en mi casa y me cambio. Serán solo 20 minutos.

-Vale. Hasta luego, cariño.

¡Divertíos!

Nos vemos.

Antes de lo que tú te crees.

(Teléfono)

¿Diga?

"¡Jorgo, avisa a todos! ¡Quedamos en casa de Kai!"

Vale, Hannes.

(Móvil)

Sí, ¿hola? -Quedamos en casa de Kai.

Llama a Frank, tengo que ducharme.

(Móvil)

-¿Frank? -Soy yo.

(TARTAMUDEA)

-Ah, Peter, eres tú. ¡

(TARTAMUDEA) -Sí, Yo...

-Mándame un mensaje, ¿vale?

-No, no, no... -Vale, nos vemos, adiós.

(Timbre)

(RÍE) -¡Venga, vamos!

(Timbre)

-Mira, mira. -Hola.

(Timbre)

-¿Qué... tal todo?

-Muy bien. Pasa.

(LE INDICA)

(Timbre)

¡Me saldrán granos por el estrés!

¡Déjame pasar! ¡Ten cuidado!

¿Qué pasa?

¡Lo controlan desde lejos, se activa por control remoto!

¿De qué habla? Conecté el "pen" al ordenador,

¡ahí está todo!

¿Y ahora qué haces? Ese "pen drive" es nuestra prueba

y está cenando esta noche con mi madre en el Luxor.

¿Cuántas clases de conducir tienes? Dos.

Es mejor que una.

(Timbre)

Buenas noches. -Buenas noches.

-Gracias, señor.

(Chirrido del motor)

(Chirrido del motor)

¡Increíble! -¡Tachán!

¡No se pueden hacer copias!

Llevaremos el "pen" a la policía. Tenemos suficientes pruebas.

Cierto. Solo puede abrirlo un experto.

Cierto. ¿El padre de Ollie?

Irá a la manifestación.

-Pero ese tío se escapará cuando se dé cuenta.

-Tendremos que darle otro "pen", una copia exacta, idéntico.

-Está todo buenísimo.

"No los pierdas, buscaremos otro "pen".

Roger Foxtrot Delta.

Siempre quise decir eso.

-¿Han elegido lo que van a cenar?

-Tomaremos...

"amousé"...

"bouché"...

y "bonche des"...

"Hasta la vista". Queremos esto de aquí.

-Muy bien. -No, déjelo.

-No.

Maldita sea.

¡No hay!

"Mi hermano tampoco tiene".

"Y estos son todos diferentes".

Tengo uno exactamente igual. Vale, quedemos en el aparcamiento.

(JORGO GIME DE ASCO)

Con razón el McDonald's siempre está lleno.

¡Oh, madre mía!

(CARRASPEA)

Qué disfruten de la comida.

¡Ay!

¡Puaj!

-¿No te apetece ir a mi casa?

-Creo que no. -¿Por qué no?

-Creo que la madre de Hannes no está tan enamorada.

-Espera... -No. ¡Disculpe!

¿Podría traernos la cuenta?

-Chicos, están pagando.

Vale, tranquilos, Kai tiene un "pen" nuevo.

¿A ver?

¡Es verde!

¿En serio?

Encima daltónico, qué fuerte.

-No pasa nada,

el 9 % de los hombres son daltónicos.

¿Wikipedia es tu página de inicio? Por eso los hombres visten mal.

Solo un 0,8 % de las mujeres lo son.

Necesitamos otros dos minutos.

Si les lleva la cuenta se irán.

Y aún no han devuelto el "pen" drive.

(PETER TARTAMUDEA)

-Disculpe. -¿Sí, señora?

¿Por qué hay una gamba en mi Chateauneuf-du-Pape?

-Lo siento muchísimo. Por favor, disculpe.

-Claro.

-Tengo todo planeado.

¡Ah!

(Estrépito)

No eres tan tonta como pareces.

Y tú no pareces todo lo tonto que eres.

Bien, ya se pueden ir.

Gracias por esta agradable velada.

¿Puedo acompañarte a casa? -Me gustaría caminar.

Suerte con tus inversiones. Adiós.

-Gracias, señor.

Adiós.

¡Genial! -¡Estupendo!

(PETER) Nadie... nos encontrará

aquí... hasta...

por la... mañana.

¿Qué estarán haciendo Ollie y Maria?

Él jugando y ella buscando a un chico que la bese de una vez.

Cierra la boca, Frank.

Ellos estarán pensando en nosotros.

Oye, Jenny, ¿qué pasa con tus amigos?

¿No los echas de menos cuando no estás con ellos?

-Pues... ahora mismo,

seguramente, deben de estar trabajando.

-Mola que seas... diferente

y no trabajes.

-Cuido de Kai mientras mi tía está fuera.

¿Mis padres te pagan? No tanto como en una tienda,

pero trabajar con discapacitados queda bien en el currículum.

¿Qué? No tengo experiencia en ese campo

y mis amigas sí la tienen, en eventos benéficos.

-¿Tus amigas son como tú? -Claro. Son fabulosas.

Nos llaman las chicas In. -¿Nos las presentarás?

-¿Sabéis? Somos tan guays,

que nos reímos de la gente que se pone la misma ropa

dos días seguidos o si no llevan ropa de marca.

-Pues mejor no nos las presentes.

-Si mis padres perdieran el trabajo no se lo diría a mis amigas,

me echarían del grupo.

Solo piensan en ellas mismas.

Y os tengo a vosotros.

Aunque haya sido muy desagradable.

No estás tan mal, Jenny. Aunque seas mayor que nosotros.

Vosotros tampoco estáis mal.

A pesar de ser unos niñatos. (LOS CHICOS RÍEN)

Buenas noches. -Que durmáis bien.

-Buenas noches.

(Alboroto)

Debido a problemas económicos la fábrica Brandberg será vendida.

Señor Gotte, ¿qué va a pasar con la fábrica?

-Los terrenos serán vendidos a una inmobiliaria.

Y las fábricas defectuosas se venderán a China.

-¿Y por qué iban a querer máquinas defectuosas?

-"Transferencia tecnológica".

-"Los trabajadores se están manifestando,

pero si las máquinas no están funcionando en una hora

serán silenciadas para siempre".

-"Gracias".

"Esperemos que consigan reparar esas máquinas".

"Se han impuesto más noticias destacadas hoy".

(Protestas)

-¡Me lo han cambiado!

¡Maldita sea!

¡Capullos!

Adiós. Buena suerte.

Hasta luego. -Nos alejéis.

-Sí, claro. -Sí, papá.

(Ronquidos)

(Alarma)

¡Jo, apagad el despertador!

Mierda. ¡Eso no es el despertador!

(Alarma)

(PETER) El sensor de movimiento.

-¿Qué tenemos aquí?

Los Cocodrilos tienen una base.

-¡Qué pena tener que destruirla!

-¿Dónde está el "pen"?

¿Qué "pen"?

Si yo fuera tú se lo daría.

Hola, Hannes. ¡Vaya!

Cuando me contaste lo de tu guarida no imaginé que sería tu invitado.

(RÍE)

Te propongo un trato.

Tú me das el "pen drive"

y yo les doy trabajo a los padres de tus amigos.

Así podréis jugar todos juntos.

El trato te lo propondré yo.

Tú reactivas las máquinas y no vuelves a aparecer por aquí.

(RÍE)

Piénsalo un poco. Si reactivo las máquinas,

no las venderé a un precio tan bueno.

No, tienen que pensar que están rotas de verdad.

¿Lo ves?

El pequeño Hannes no sabe negociar.

Primero, no soy pequeño y segundo: jamás querría parecerme a ti.

Verás,

nuestra casita del árbol no era tan grande como esta,

pero si pasaba algo, podíamos pedir ayuda, pero aquí...

¡puedes gritar todo lo que quieras porque nadie te oirá!

-Igual nadie querría ayudarte. -Muy gracioso.

¿Quién tiene el "pen drive"? Tendrás que adivinarlo.

¿Tú, quizás? Registrad al resto.

-Yo me encargo de la chica. -Lo haré yo.

-¡Guau!

-Vale, ocúpate de ella.

(GRITA DESPERTÁNDOSE)

¡Ya lo tengo! (GRITA)

(SE QUEJA)

-¡El "pen"!

-¡Aparta!

¡Ah!

(JENNY) ¡Fuego!

-Dame el "pen drive" y no te pasará nada.

A ti tampoco si todo vuelve a la normalidad.

(JENNY) ¡Cuidado, fuego! ¡Hay que sacarles de aquí!

¡Los gemelos están inconscientes!

-¡Rápido! -Hay que sacar a todo el mundo.

(TARTAMUDEA)

-Tú... eres

bastante... tozudo.

Como tu mami.

¡Au!

¿Divirtiéndoos sin nosotros?

(TARTAMUDEA)

¡Hannes! ¡Maria!

¡La dinamita va a explotar! -¡Mirad quién está hablando!

¡Todo el mundo fuera!

¡Levantaos! -¡Tenemos que sacarlos!

-¡Despierta! -¡Poneos en pie!

¡Metámoslos en el carrito! Voy a buscarlo.

(HABLAN A LA VEZ)

¡Tenemos que salir de aquí!

-¡Dos prisa!

¡Venga, chicos! -¡Rápido, rápido!

¡Hannes, ayúdanos!

¡Hannes, venga!

¡Pesa mucho!

¡Jenny, Maria, entrad en el carrito!

¡Maria, entra!

¡Venga, tío!

¡El "pen"! ¡Olvídate de eso!

¡Hannes!

(Explosión)

(LOS CHICOS GRITAN)

¡Brandberg construyó esta ciudad!

(Vítores)

¡Brandberg es esta ciudad!

(Murmullos)

Gotte ha cerrado la fábrica para vender las máquinas.

¡Devuélveme mi "pen" de una vez, niñato!

-¡Espere! ¿A qué viene esto?

-¡Devolvedme mi "pen" de una vez!

¡Mire, las máquinas no están rotas, sino desactivadas!

¡Mierda! Este capullo quería perjudicarnos.

(Abucheos)

¡Puedo explicarlo! Amigos, puedo explicarlo.

-¡Dejadme que os lo explique! -¡Nos obligo a hacerlo!

¡Nos amenazó! ¡Queríamos salvaros!

(Abucheos)

-Venga conmigo.

Queda detenido.

Este "pen drive" tiene el programa que controla las máquinas,

hay que subirlo al ordenador central y reprogramarlo.

(MUJER) ¿Y eso qué significa?

-¿Y después qué? Las máquinas funcionarán.

¡Vamos a descargarlo y a poner en marchas las máquinas!

(Júbilo)

¡Volvamos al trabajo! ¡Sí!

¡Venid aquí!

-Sois los mejores hijos del mundo. -Siento no haberos creído.

¡Teníais razón! (RÍE)

-¡Estoy tan contenta!

(RAPEA)

(Ánimos y palmas)

(Música tecno)

(RÍE)

¡Oh, un cocodrilo! ¡Gracias!

Qué guapo estás. Mamá, déjame el pelo.

Perdona.

(Aplausos)

Deberías ir a ver a Maria.

(Música pop)