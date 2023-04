(Música de intriga)

¿Estás asustado, Hannes? -Es valiente, seguro que está bien.

-¿Él? Jamás estará bien. Todos lo hemos hecho.

Hasta Peter, y es un gallina. (TARTAMUDEA) No, no lo soy.

(TARTAMUDEA) ¿Qué vamos a hacer si se cae?

-Apartarnos. (RÍE)

(SUSPIRA)

Hemos dejado un colgante en el tejado.

Si lo coges, entrarás en la pandilla.

(Música de intriga)

(JADEA)

Vamos, sigue, Hannes.

Mierda.

Genial...

(Música de acción)

(Música de acción)

¡Aaah!

¡Hannes, baja de una vez!

Sí, Hannes, cariño, baja. Eres muy pequeño para esto.

¿Pequeño? ¡Qué prueba de valor más estúpida!

Tan estúpida como tú. Ten cuidado con lo que dices, niña.

Todos Los Cocodrilos deben hacerlo, son las normas.

Yo no lo hice.

(TARTAMUDEA) Es que eres su hermana.

Hacedle bajar o le diré a papá que navegas por Internet.

Y yo le diré a mamá que usas su pintalabios.

Olli, no te ayudaré con los deberes.

No compartiré mis ositos de goma.

Me alegro de no tener una hermana. (AMBOS) -¡Cállate, Frank!

-Mola tener una chica en la banda por lo del poder femenino.

Ya he llegado.

¿Lo ves? No era peligroso.

¡Ah!

Hannes, ten cuidado, nos podía caer encima.

Lo siento.

¡Ah!

(Música de intriga)

Ya lo tengo. Está en el tejado, ¡lo ha hecho!

(TODOS) ¡Ahora es un cocodrilo! (LE VITOREAN)

(Música emotiva)

¡Ah!

(Música de intriga)

(GRITA) ¡Aaah!

¡Hannes!

Se va a caer. ¡Ayuda!

Llama a los bomberos. ¡Ayuda!

Aquí no tengo cobertura.

¡Ayudadme!

¡Cuidado! -¡La escalera!

¡Ah!

(Estruendo)

¡Ayudadme!

¡Mamá!

¡Papá!

(Música de acción)

"Emergencias de Dortmund". ¿Los bomberos?

"Sí. ¿Le ocurre algo?". Hay un chico colgando de un tejado.

¡Ayuda!

(GIME)

(JADEA) ¡Ayudadme! ¡Ah!

Se va a caer. -¡Poneos a cubierto!

¡Ayudadme! ¡Espera!

(Sirenas)

¡Ayuda!

(Móvil)

Mamá, no puedo hablar. Luego te llamaré.

¿Tienes cobertura?

(Sirenas)

¡Estoy aquí!

¡Daos prisa!

¡Rápido!

¡Aaah!

(JADEA) ¡Oh, Dios!

Vamos.

(Música apacible)

(LLORA) Me alegro de que estés bien.

¿Por qué está llorando?

¿Por qué? Porque mi mamá nunca me llama.

(BALBUCEA) (HOMBRE) ¡Eh!

Cabezas de chorlito. ¿Qué estabais haciendo?

¿Quiénes sois?

Somos Los Cocodrilos. (TODOS) Somos Los Cocodrilos.

LOS COCODRILOS

(Música animada)

(Motor)

Adiós.

Hola.

(Música "rock")

¡Oh! Genial.

¡Oh, oh!

Ya estoy en casa. ¿Cómo te ha ido en la tienda, mamá?

Igual que siempre. ¿Muchos clientes?

La verdad es que no.

Después de las oposiciones podrías buscar un trabajo bien pagado.

Así no te preocuparías por el alquiler.

Sí, eso si no nos echan antes y tenemos que volver con la abuela.

(RESOPLA)

"Bon appétit".

"Bon appétit".

¿Y tú?

¿Has hecho algo especial hoy?

¿Yo? No, ¿por qué? He hablado con la Srta. Koschmieder.

(DUDA) Sí, bueno, pasó una cosa. Los bomberos me trajeron a casa.

¿Te caíste en la feria del colegio? No.

¿Se te rompió el monopatín y les pediste que te trajeran?

Tampoco.

¿Prefieres que no lo sepa?

Lavaré los platos.

Y plancharé toda la semana. No es eso, Hannes.

Me paso el día trabajando,

necesito saber que no te metes en líos. ¿Es mucho pedir?

No.

(SUSPIRA)

Eh.

Cuídate o acabaré sin ningún hombre en casa.

¿Vale? Sí.

Vale.

Mira, ahora soy un cocodrilo.

Que bien.

(Música tranquila)

(Cigarras)

(Trinos)

No, no.

Esos son los platos preferidos de la abuela. Lo hago yo.

No me voy a tropezar.

¿Qué es esto? Ha llegado esta mañana.

No iré a un colegio especial. Te será más fácil encajar ahí.

Tengo 158 amigos. Ya, en esa especie...

de chat "online". Son 157 más que los que tienes tú.

Pero no están aquí. No pueden cuidar de ti.

Mamá, no me toques el pelo.

Haremos un trato. Si...

al final de las vacaciones consigues hacer amigos

que se ocupen de ti, bien.

Si no, deberás ceder aceptando ir a ese colegio especial.

¿Eh? No me importa estar solo como a ti.

Si al acabar las vacaciones no tienes amigos,

irás a ese colegio especial.

Tendré 10 amigos, si me da la gana.

(Timbre)

¿Vive aquí Kai Wolermann? Sí, ¿por qué?

Me gustaría hablar con él.

¿Sí? Sí.

(RÍE SORPRENDIDA) Bien.

¡Kai!

Amor mío. ¡Déjame en paz!

Espera. Iré a buscarle, ¿eh?

(Toques en la puerta)

Hola, ¿qué tal? ¿Qué quieres?

Los bomberos me han dicho que llamaste tú.

Quería darte las gracias.

Pues dilo. Acabo de hacerlo.

¿Cómo pudiste verme desde aquí? Por las noches soy un superhéroe.

Seguro...

Gracias de nuevo y recupérate pronto.

(PARA SÍ) ¿Recupérate pronto?

Tengo un telescopio. Es bueno, ¿quieres verlo?

¡Vaya! ¿Eres un mirón?

No, astrónomo. Pero voy a ser astronauta.

Ya... Mi abuela querría que fuera astrónomo.

Le va el rollo del horóscopo.

¡Qué pasada! ¿Eres rico?

No, pero normalmente consigo todo lo que quiero.

¡Oh!

Puedo dejártela, si quieres. No tenemos tele.

¿De verdad? No, prefiero jugar fuera.

En edificios peligrosos. Con tu club de fans de animales.

Somos Los Cocodrilos. Es el símbolo de nuestra banda.

¿Y significa viscoso, enorme y casi extinguido?

Valor, fuerza y honestidad. Pero tú no lo entenderías.

Avísame alguna vez. Puede que aprenda algo.

Me niego a que ese idiota venga aquí. ¿Cómo lo haría?

¿Le construimos una rampa o qué? Ni siquiera sirve para vigilante.

-Ni podía escapar. -A no ser que sea colina abajo. (RÍE)

(RÍE)

Vale, no tiene gracia.

Si yo me hubiera caído del tejado, ahora estaría en silla de ruedas.

Entonces tampoco estarías aquí, tío.

-Ese idiota debería salir con otros idiotas.

Se dice "tener una discapacidad física".

¿Ah, sí?

Vamos a votar. ¿Quién quiere que Ruedas se una al grupo?

Yo. Yo también.

Maria, ¿te ha pagado para que te pusieras de su parte?

Te lo explicaré cuando crezcas un poco, ¿eh?

Dos a favor. ¿Quién está en contra?

Muy bien. Ruedas se queda fuera.

¿Baloncesto? Es mi segunda fractura de este año.

No es buena idea jugar al baloncesto si tienes los huesos de cristal.

Es mejor que el rugby.

(Cristales rotos)

Un momento. He oído romperse algo.

Está claro que no he sido yo. (RÍE)

(Ladridos)

(Música de intriga)

(Motor de moto)

(CANTA BORRACHO)

(Música de intriga)

"Robo: recompensa 1.000 euros"

-¡1.000 euros de recompensa! Podríamos tener una casa en Creta

con una televisión enorme y un jardín, ¿sabéis?

Y tú podrías comprarte muchos, muchos...

zapatos, vestidos y todo lo que quieras.

Maria no necesita nada de eso, ¿verdad?

¿Eh? ¿Qué quieres decir? Te pareces a nosotros, a los chicos.

-En cuanto a la ropa y eso. -Sí.

¿Qué? Me dan ganas de pegarle.

Cállate. El idiota se ha enamorado.

Tú sí que eres idiota.

(TARTAMUDEA) Chicos, ahí está Ruedas.

Hola. Adiós.

Hasta luego. Hannes, espera.

¿Qué? Yo vi cómo pasó el robo.

¿En serio? ¿Llamaste a la policía? No.

Si mis padres supieran que no puedo dormir,

me llevarían a la fuerza a un médico.

¿Identificas de alguien? Vi a uno con chaqueta de camuflaje.

Y sé a dónde fueron.

Os lo diré si me dejáis ir con vosotros.

¡Hannes, nos vamos! Adiós.

Lo siento. Tengo que irme.

¡Eh, esperadme!

Kai dice que vio el robo. Seguro que miente.

(Motor de moto)

Cuidado.

(GIME)

¿Qué hacéis en nuestra casa? Cállate, canijo.

-Sí, enano.

-Hermanito, ¿tienes el móvil apagado?

-No, está roto. -Puedes quedarte el mío.

¿Eh?

Hemos celebrado una fiesta. -Lo limpiaré antes de que vuelva papá

(ASIENTE) -Hazlo bien, ¿vale? -Sí.

-La última vez olía a cerveza. -Vale.

-Y como premio, podrás lavar mi moto nueva.

Totalmente nueva.

Tú también quieres una, ¿Verdad?

No. No quiero un alargador de pitos.

(TODOS RÍEN)

(AMBOS) Un alargador de pitos. (RÍEN)

-Escuchad al pringado.

Olli, vamos a ver.

A tu edad, se me iba la fuerza por la boca.

Pero al ir madurando, aprendí a respetar a los mayores.

Son más fuertes y pueden herirte.

Cuando menos te lo esperas.

Cuando estés solo. Los Cocodrilos nunca están solos.

Genial, ¿verdad? ¡Qué salvaje!

-Salvaje. -Vámonos antes de que lloren.

-Llorad vosotros. Llorad vosotros.

Llorad, niños. Llorad, niños. ¡Llorad! ¡Llorad!

-¡Uh!

-¡Apartaos! (LOS CHICOS GRITAN)

-He de ir a casa a limpiar. -Además, dentro de nada pondrán CSI.

Quedamos aquí mañana.

Hasta luego, cocodrilos.

Genial. ¡El motor de un cohete!

(Freno de mano)

Hola, hijo. ¿Qué tal?

¿Estás arreglando tu silla?

Tuneándola un poco y poniéndole un turbocompresor.

Lo habitual. (RÍE) Como tu padre.

Mira, te he traído esto.

¡Vaya! ¡Con la punta de acero! Claro.

(MADRE) -¿No será muy peligroso?

-Le irá bien. El doctor dijo que debía hacer deporte.

-¿De qué estás hablando? Lo siento. (ENFADADO) -¡Siempre lo sientes todo!

Los verdes son míos.

¡Ah! ¡Olli! ¡Qué asco!

¿El qué?

¿Crees que quiero comer ositos de goma llenos de babas?

Dijiste que querías los verdes. Ahí los tienes.

No si han estado en tu boca, idiota.

(Trinos)

¿Mamá?

¿Mamá?

(Ruedas del patinete)

(Campanilla)

(ASUSTADO) ¿Mamá?

¡Mamá!

(Murmullo)

(GIME) Mamá.

Mamá, ¿estás bien?

(SOLLOZA)

Han atracado la tienda.

Entraron a la fuerza y yo seguí aquí...

Entonces...

(SORBE)

Vaya, menudo desastre. Voy a llamar a la policía. (SORBE)

Ya casi son las ocho. Tienes que ir a inscribirte para el examen.

No, la policía tendrá que tomar huellas.

Puedes volver antes de que ellos lleguen.

Hannes, tendré que trabajar mucho para pagar lo que se han llevado.

Olvida el examen. ¿Qué?

No puedes hacerlo. Llevas años estudiando para esto.

Yo puedo ayudarte.

Podría ayudarte aquí, o...

coger a los ladrones y conseguir la recompensa.

Te lo agradezco, pero...

eres muy pequeño, cariño. ¿Pequeño?

Mamá, ¿has olvidado que somos un equipo?

Tú irás al examen y yo te ayudaré aquí.

(LLORA) Vale, pero... ¡Nada de peros!

Soy un cocodrilo.

Me caí de un tejado, me enfrenté al hermano de Frank. No soy pequeño.

Escúchame, por favor.

Estoy harto de llevar la ropa de mis primos.

Y me encantaría que nos fuéramos de vacaciones, como mis amigos.

Quiero hacer muchas cosas contigo, mamá.

Y para hacerlas tienes que ganar más dinero.

Por favor, inscríbete a ese examen.

No tardaré nada. ¿Vale?

Te lo prometo. Si tardas

me iré a casa con los bomberos.

¿Sí? Soy Kai. Hola, soy Hannes.

(DUDA) Dijiste que sabías dónde fueron los ladrones.

¿Era verdad? ¿Creías que te mentía? Claro, lo sé.

Dímelo y te llevaré a ver a Los Cocodrilos.

Uf, no creo que tenga mucho tiempo libre estos días.

Bueno, por ser tú podemos quedar... ¿el miércoles?

¿Qué tal en media hora? Vale, de acuerdo.

Adiós. Adiós.

¿Habéis encontrado mi pelota de tela?

Supongo que estará hecha papilla. ¿En serio? Era un regalo de mi madre.

Deja de lloriquear y ayuda a limpiar.

He encontrado la mini televisión. Genial, Jorgo. Estupendo.

¿Esta es vuestra guarida? Está bastante desordenada.

¿Qué hace él aquí? Ha querido venir.

¿Parece esto un hospital?

Solo Los Cocodrilos pueden venir a la guarida.

Ya veo, pero parece que ya no tenéis guarida.

Cierra la boca, listillo. Tranquilo. ¿Qué ha pasado?

El hermano de Frank lo quemó todo.

No lo sabes, Olli, quizá fueron los talibanes.

¿Sí? O los gitanos, o tu familia, Jorgo.

-Yo no soy gitano, Frank.

Buscamos un nuevo lugar, chicos.

La casa del árbol no era muy ecológica, o sea que...

¿Dónde queréis ir? Los mayores están en el parque.

Entonces, mejor no. Ahí, no.

-¿Y en el viejo puente? Hacen campeonatos de "break dance".

Están los vagabundos. Podríamos ir a la vieja fábrica.

¿Quién te ha preguntado?

Me salvó la vida. Hannes tiene razón.

Kai tiene derecho a estar aquí.

Al principio todo el mundo estaba en contra de Jorgo.

¿Qué? Pero ahora nos cae bien.

Así que ¿alguien sigue en contra?

Vendrá con nosotros.

(Música animada)

"No pasar. Los padres serán responsables de sus hijos"

Eh, chicos.

Puede verlo desde atrás. Como espectador.

(JORGO RÍE)

¿Alguien tiene una idea?

Veamos, chicos. Olli, Frank y yo podemos con él.

Tú Maria puedes llevar su silla de ruedas.

¿Y si se Kai os cae al suelo? Sí.

No me convirtáis en parapléjico. (JORGO RÍE)

(JORGO RÍE)

(Ruido metálico)

(TARTAMUDEA) Nos mandarán a todo a la cárcel.

-No, los padres son los responsables, ellos irían a la cárcel.

(TARTAMUDEA) Entonces, vale.

-¡Vaya! -¡Qué sitio más chulo!

-Como las ruinas de Atenas.

(TARTAMUDEA) -Corre peligro de caerse. Eso seguro.

Frank y yo miraremos arriba.

Vosotros dos, Jorgo y Elvis, comprobad la entrada.

Maria y Peter, la parte de atrás.

Hannes, tu vigila nuestro invitado impedido.

¡Ah!

¿Estás seguro de que han ido a la parte de delante?

Quizás esté impedido, pero no estoy ciego.

¡Guau! Genial.

A ver a dónde nos lleva.

Quizá los ladrones sigan aquí.

No, seguro que vienen por la noche.

Hannes. ¡Maria!

(AMBOS) ¿Qué haces aquí?

Peter ha ido a por un casco por si esto se viene abajo.

Ah, ¡qué típico!

Parece que la madera está mal. Tonterías.

Entiendo de madera. Mirad. Es estable.

(Crujidos)

(AMBOS GRITAN)

(JADEA)

(Ruido metálico)

(Ruidos metálicos)

¡Mierda!

¡Sal de ahí, deprisa! Apártate, Kai.

Estáis debajo de la polea. ¡Apartaos!

Hannes, estoy atrapada.

¡Más rápido! (GIME DE ESFUERZO)

¡Moveos! Quítate el zapato.

¡No puedo! ¡Apartaos!

¡Vamos, rápido! ¡Vamos!

¡Hannes, por favor! ¡Rápido!

¡Cuidado!

(GRITA)

¡Vamos!

(GRITA) ¡Corre, rápido!

(GRITA)

¡Maria! ¡Hannes!

¡Mierda! (TARTAMUDEA) -Seguro que han muerto.

¡Peter, no digas tonterías!

Jorgo, llama a los bomberos. Claro, jefe.

(Tos lejana)

Emergencias de Dortmund. -Una "pizza" margarita, con extra...

-¿Emergencias? -¿Qué, emergencias?

Lo siento, me he equivocado de número.

(RESOPLA)

Vaya, tienes mal aspecto, hermanita. Como siempre.

Eh, chicos, quizás os gustaría echar un vistazo.

(TODOS TOSEN) ¡Mola!

¡Vaya! ¿Qué es todo esto?

-¡Ostras, qué pasada! -¡Qué locura!

-Olli, ábrela. Está cerrada.

Déjame a mí.

¡Vaya! ¿Cuánto debe valer?

1.000 euros. Más.

Mucho más. ¿Un millón?

1.000 euros si conseguimos entregar a los ladrones.

(TARTAMUDEA) ¿Los ladrones están aquí?

-Neumáticos Conti Road Attack. Nuevecitos.

Eh, Indiana Jones, ¿y estos? A ver...

Neumáticos estándar. Casi todas las bicis los llevan.

Pero estos molan un montón.

Vale, avisaré a la policía. ¿Tú?

Hemos encontrado juntos el alijo. ¿La policía?

La recompensa es por encontrar a los ladrones.

Si la policía se presentase aquí, se asustarían y se irían.

(ASIENTE) Tenemos que capturarlos nosotros.

Estos neumáticos son una buena pista.

Hannes tiene razón. Si son raros, podemos seguir su rastro.

Después, observar a los sospechosos y cogerlos con las manos en la masa.

¿Cómo les perseguiremos? ¿En una silla de ruedas?

Es fundamental que devolvamos lo que han robado.

Un momento.

(TARTAMUDEA) Lo vi en CSI.

(Disparo de la cámara)

(Chorro)

(Bragueta)

No miréis.

(Chorro)

¿Tienes ganas de hacer pis? No, estoy bien.

No miraremos.

No tengo ganas. ¿Lo vas a sudar?

Podemos ayudarte. Podemos levantarte.

Será un día muy largo sin hacer pis.

¿Cómo de largo? ¿Qué estáis pensando?

Si se me mea encima, me da algo.

¿Vas a sacártela o esperas que lo hagamos nosotros?

¿Con qué mano, idiota?

Cuando esté fuera, alguno tendrá que presionarme el estómago.

Micción refleja.

Eh, Peter.

Ven, sácale el pito a Kai y provócale su reflejo de micción.

(TARTAMUDEA) ¿Qué?

Vale, ¿algún voluntario?

(TODOS CANTURREAN Y SILVAN)

Creced de una vez, chicos.

(Bragueta)

(GIMEN DE ASCO)

(LE GOLPEA)

(Chorro)

(JORGO RÍE)

Le has tocado el pito a Kai. (RÍE)

¿Qué pasa? Solo es un pito. ¿Sabes, Maria?

Creo que Hannes también tiene que hacer pis. (RÍE)

¡Oh!

Son unos inmaduros.

(Música "funky")

Tomad, he hecho copias de las huellas.

Adiós. -Adiós.

Ten. Sí, gracias.

Nos vemos.

Nos vemos luego.

(Música "funky")

(SILVA)

(Música "funky")

¡Eh! ¿Qué estáis haciendo, mequetrefes?

(Ruido metálico)

¡Eh! -¡A por ellos!

-Algún día yo tendré una de estas.

(TARTAMUDEA) Corre. ¡Corre!

-¡Olli, Maria, corred! -¡Salid de aquí!

-¡Rápido!

(GRITERÍO) -¡Vamos, corred!

Olli, Olli.

¡Salgamos de aquí!

¡Rápido! -¡Vamos!

(LOS HOMBRES GRITAN)

(Pitido y zumbido)

¿Ganaste eso en "Fardando con mi silla de ruedas"?

¡Venga, moved el culo! ¡Por ahí!

¡Deprisa! ¡Vamos!

(TARTAMUDEA) Escondeos. A mí no me conocen.

Están echando un vistazo.

Ahora miran hacia aquí. Hazte el minusválido.

¿Quieres decirme cómo se hace esto, Frank?

(Ladridos)

(HOMBRE) Habrán vuelto a su casa. No perdamos el tiempo.

Ya se han ido.

Eh, tú.

Sí, tú, a ti te hablo.

¿Estás loco?

No puedes pasar con tu silla de ruedas por el césped.

Preferiría caminar. Un momento.

Mirad esto. ¡Oiga!

¿Sabes lo que cuesta mantenerlo?

Ninguna señal dice que no puede estar aquí.

¿No puede jugar aquí porque está en silla de ruedas?

No lo entiendo. -Yo tampoco.

-Pues que te lo traduzcan.

"Macarroni". -Maldita sea, no soy italiano.

-¿A quién le importa? Yo estoy al mando aquí.

¿Los que llevan muletas pueden estar aquí?

Pues claro que pueden estar aquí.

Pero harían agujeros más profundos. Mire.

Así sí se estropea el césped. Deja de hacer eso.

¡Para de una vez! ¿Qué haces?

¿Se te encoje el cerebro cuándo te mojas?

Sígueme el rollo. Salid de aquí, perdeos.

¡Fuera! Nos vamos.

Métase en sus asuntos. -Es lo que tiene que hacer.

Diviértase. No volveremos más.

-¡Eh! Un momento.

¡No podéis hacer esto!

No podéis dejar abandonado aquí a vuestro amigo.

Estoy atascado. Ayúdeme. Echadle una mano.

Qué remedio...

¿Pero qué pasa?

¡Ah!

¿Qué hace?

¡Qué fuerte! (SE DUELE)

No ha sido nada.

Este hombre ha agredido a un discapacitado.

Ha sido un accidente. Lo habéis visto.

Te daré un abono gratis válido para todo el año.

¿Vale?

Quiero ocho. ¿Ocho?

-Hola, ¿hablo con la policía? -Un momento, espera.

(TODOS) Uno, dos tres,

cuatro, cinco, seis,

siete y ocho. -Chantajistas.

-Ha funcionado.

-"Hola, ¿qué pasa?" -Hola, mamá. Solo era una broma.

-"¿Os divertís?" -Sí, nos divertimos.

Te has hecho respetar. Ha molado un montón.

No ha estado nada mal. ¿Te llevamos a casa?

No os preocupéis, estoy bien.

Vale, pues nos vemos. Hasta luego, cocodrilos.

(TODOS) Mañana más, caimán.

(Trueno)

(Motor de motos)

-Pasa. -Ahí, ahí.

¡Bien!

-Tíos, ¿qué os parece? ¿Nosotros contra los albaneses?

-Sí, un enfrentamiento internacional. -Sí, pasadme el balón.

-Corre, corre. ¡Vamos!

-¡Abusones!

(VOCES LEJANAS)

(Música de intriga)

Conti Attack.

Ropa de camuflaje.

(Música animada)

¡Chicos, a trabajar!

Frank, ayúdame con esto.

Gracias.

(Pitido)

¿Qué es eso? ¿Te hacen daño?

-Es música.

-Un tono estupendo para Jorgo. Pareces tú cuando estás en el baño.

-Muy gracioso. (RÍE)

Chicos, no tenéis ni idea de música.

(Música animada)

Bienvenidos a nuestra nueva guarida. (TODOS) ¡Sí!

(TODOS RÍEN) -Me pido ese sofá.

Aquí todo se comparte. No os peleéis.

La matrícula es de un distribuidor local. El modelo encaja.

Fueron los motoristas. -¿Tenían los mismos neumáticos?

-No, pero nos persiguieron porque les seguíamos la pista.

-No, el tipo estaba enfadado porque le destrozaste la moto.

(GRITA ASUSTADO)

(Estruendo)

(TODOS RÍEN)

Son de tres tíos que estaban en la cancha de baloncesto.

Motos de "motocross". Una de ellas era nueva.

Y uno de los chicos tenía una chaqueta de camuflaje.

Como la que le vi al ladrón. Todos tenemos una chaqueta así.

(Motor acercándose)

(Motor apagándose)

(Voces lejanas)

Vuelvo enseguida.

¿Eh? ¿¡Qué!?

Hannes.

Me importa una mierda, ¿sabes? Sí, mañana a las tres.

¡Mierda!

Hola. ¿Qué haces aquí?

Dar un paseo. (TITUBEA)

No digas gilipolleces, pedazo de arenque.

-Sí, arenque.

-¿Has venido solo?

¿Sin mamá y sin papá? -¿Sin mamá y sin papá?

Está con nosotros. Mirad esas tortugas.

-Tortugas, ¿qué hacéis aquí? (LOS CHAVALES SE QUEJAN)

-"No pasar", ¿no sabéis leer? Tanto como tú.

Ajá.

Ahora, piraos.

Os doy dos minutos.

-Dos minutos, sí.

¿Y si no?

¿Y si no? Te vas a enterar. -Déjale en paz.

O le diré a papá que volviste a coger la furgoneta.

-No lo harás. ¿Es tu hermano?

¡Eh, jefe!

Mira lo que hay aquí.

-¡Suéltale! ¡Para!

¡Oh, oh! ¡Para ya, tío!

¿Quieres bailar? ¡Para ya!

¡Salid de nuestra guarida!

Hannes, déjalo.

(GIME DE ESFUERZO)

(Estruendo)

¡Ven aquí! ¡Ven aquí!

(Estruendo)

-Destrocémoslo todo.

(GIME DE ESFUERZO)

(SARCÁSTICO) -Cuidado, vienen Los Cocodrilos.

-¡Menudo triple, Dennis! -¡Bien!

-Si volvéis, os convertiré en bolsos de piel de cocodrilo.

¿Está claro? (TARTAMUDEA)

-¿Ha quedado claro? (TARTAMUDEA) -Está claro.

-Muy bien, pues.

(ESCUPE) ¡Vamos, Achmet! -¡Ah!

(Trueno)

(Lluvia)

(TARTAMUDEA) -Podemos construir una nueva guarida.

Cerca del viejo molino.

(Trueno)

¿Qué quería Dennis?

Solo quería echar un vistazo, como nosotros.

¿Con una furgoneta?

Deberíamos llamar a la policía ya. ¡Es mi hermano!

No llamarás a nadie, ¿lo pillas?

-Cuando Syd Barrett de Pink Floyd se volvió loco y nadie creía en él,

la banda intentó permanecer unida.

-¿Disculpa? ¿Puedes volver a repetir eso?

Aunque el ladrón fuese Dennis, no me gustaría tener que entregarle.

¿Y la recompensa?

A la mierda, la recompensa.

Frank es alemán y sigue siendo nuestro hermano.

Dennis es su hermano, así que todos somos hermanos.

En teoría. Dennis lleva la misma chaqueta

que el ladrón que vi. Todo el mundo tiene una.

Y su moto tiene los mismos neumáticos

que las huellas que encontramos. ¡Eso no demuestra nada!

Ni siquiera es un cocodrilo. ¡Solo es un maldito paralítico!

Esto estaba en la furgoneta.

Es de la tienda de mi madre.

Dennis la compró.

Había 10 más. ¡Fue tu hermano! ¡Mentiroso!

Frank, acéptalo. Tu hermano es un imbécil,

un delincuente. ¡Qué estás diciendo!

¡Olli, haz algo! Eh, chicos.

Frank es de los nuestros.

Dennis es idiota, pero eso no es ser delincuente.

Ni inocente. Eh, no tenemos suficientes pruebas.

¿Cuántas pruebas más necesitas?

Puedo ir yo solo a la policía.

Los Cocodrilos siempre están unidos. Si entregas a Dennis estás fuera.

¿Entendido? Mi madre está totalmente arruinada.

No tenemos qué comer.

Si no consigo la recompensa antes de pasado mañana,

tendremos que mudarnos a otro lugar. Genial, no queremos traidores.

O estás con nosotros o estás en contra.

Hannes, quizá tengan razón.

No tenemos muchas pruebas.

Tal vez no haya sido él.

¿Tú también me dejas tirado?

Consigo que te acepten en el grupo donde nadie te quería

y ahora te pones de su parte.

Hannes, no estamos en tu contra.

Ya lo veo, será mejor mudarse.

Con un poco de suerte, encontraré amigos de verdad.

(Lluvia)

¡Hannes!

¡Hannes, espérame!

Mi madre tenía razón.

La única persona en la que se puede confiar es en uno mismo.

Te ayudaremos a encontrar a los ladrones.

¿Vosotros? ¿Tú y todos Los Cocodrilos?

¿Crees que les importarás mañana?

No sirves para nada. Ni siquiera para montar en bici.

Solo te han aceptado para que les dijeras

dónde habían ido los ladrones. Puedes volver a casa.

¡Ya nadie te necesita!

(Cerradura)

Kai, ¿dónde estabas? Aún no ha anochecido.

¿Por qué no me has llamado?

Sabes que nos preocupamos. Se me olvidó.

¡Oh! ¡Estás empapado!

(SUSPIRA)

Vas a coger una pulmonía. ¿Sabes lo peligroso que es?

¡Mamá! Estoy bien, ¿vale?

¿No tienes nada mejor que hacer que quedarte ahí preocupada por mí?

Las otras madres trabajan. Y tienen amigas

con las que salir. Las otras madres no tienen niños

con una discapacidad como la tuya. ¡Mamá, métetelo en la cabeza!

No necesito a nadie.

Y menos a ti.

(JADEA)

¡No!

(GIME)

(JADEA)

(JADEA)

¿No deberías estar planchando? ¿En vez de estar ahí de pie?

(Portazo)

(JADEA)

(JADEA)

(PARA SÍ) Puedo hacerlo solo.

(Música apacible)

Hola, cocodrilo. Hola, empollona.

¿Qué te pasa? ¿Ocultas tus problemas con una sonrisa?

Se acabó meterse en líos.

Vaya, se me había olvidado lo mucho que has crecido.

¿Qué tal con tu pandilla?

Bien. Genial.

Muy divertido.

Estupendo. Me alegro de que tengas amigos.

Mamá. Dime, cariño mío.

Buena suerte con el examen de mañana.

Gracias. Deséame también muchos clientes

o tendré que trabajar hasta tarde para pagar el alquiler.

O podrías pillar a los ladrones y hacerte con la recompensa.

Lo haré.

¿Tienes ositos verdes?

Búscalos tú mismo.

Te han roto el corazón, ¿verdad?

Cierra el pico, Olli. (SUSPIRA)

Ciérralo tú.

Eh, albaneses, ¿queréis jugar con nosotros?

-¡Vale, sí!

-¿Quién te ha dicho eso? ¡Será mejor que me lo digas!

(ASUSTADO) -¿Fuiste tú?

-¿Estás loco? ¿Eres idiota? -¡Ah!

-¿Cómo puedes preguntarme eso? -¡Ah, ah!

-¡Lárgate de aquí, canijo!

-¿Qué os parece si mañana hacemos una excursión?

¿Al zoo otra vez? ¡No! Algo chulo.

Papá, cuando dices eso, suena de todo menos chulo.

Mañana demolerán la vieja fábrica de ladrillos.

¿Qué? Genial, ¿eh?

Como en las pelis. ¡Bum!

-¿Eso no es peligroso?

¿No deberían evacuarnos? -Hay peligro en todas partes.

También hay que divertirse un poco en esta vida.

-La última vez que te divertiste con Kai acabó parapléjico.

¡Mamá!

(RESOPLA) Pues déjale encerrado en casa,

bajo tu atenta mirada. O matricúlale en un colegio especial

y acabará siendo un infeliz. Como tú.

¿Cómo le dices eso?

Que lo haya dicho tampoco nos cambiará la vida.

(Radio)

(RADIO) "La vieja fábrica de ladrillos se demolerá el lunes,

según ha confirmado un portavoz de la administración.

La antigua empresa ha permanecido vacía durante 14 años.

En su lugar se planea construir una urbanización".

(Motos acercándose)

(Derrape)

(Moto acelerando)

-¡Relámpago! ¿Cómo estás?

¿Y vosotros? No muy mal.

Alguien va hablando de nosotros. ¿En serio?

Sí, dices que nos viste robando. -Sí, robando.

Si fuera tú, pararía.

¡Ah! ¡Basta! ¿Queda claro?

-No fuimos nosotros.

¿Estás loco? Cuidado con lo que dices, chaval.

-O lo pagarás muy caro.

(Acelerón)

(SE DUELE)

(SE DUELE)

-¡Eh! ¡Eh, gordo! ¿Estás bien?

-Te has tragado el melón, ¿eh? -Melón...

¡Por los pelos! Hola, ¿me deja pasar?

(Música trepidante)

¡Eh, mi casco! ¡Devuélvemelo!

¡Abran paso!

¡Que voy!

¡Abran paso!

(Pitidos)

(Explosión)

¡Aaah! ¡Oye!

¡Apártense!

¡Apártense! (CANTAN)

¡Lo siento!

Dense prisa, señores.

¡Ah! ¡Cuidado!

(GRITA)

¡Aaah!

(Bocinas y frenazos)

¡Aaah!

(GRITA)

¡Ah!

-Mirad qué hace ese. (RÍEN)

(GRITA)

(Estrépito y bullicio)

¡Kai!

(JADEA)

Mierda. ¿Estás bien?

(IRÓNICO) No siento las piernas.

¿Lo han visto? Le ha atropellado.

Puede que sí sean los ladrones. Muy bien, se acabó.

Vamos a por ellos.

¿Dónde está Frank? Será mejor decírselo luego.

Prometimos no traicionarle.

(TARTAMUDEA) -Si no teníamos pruebas. Vale, no diremos nombres.

Solo diremos dónde está el alijo.

¿Y la recompensa? Aun así la recibiremos.

La policía encontrará ADN y demás. O fibras en su ropa.

Quedará claro quienes son los ladrones.

Como en CSI.

Toma, Hannes. Tu colgante.

Ahora lo policía sabrá que eres uno de los nuestros.

(Timbre de apertura)

Queremos poner una denuncia. Por robo.

Sentaos y esperad calladitos. (DESANIMADA) Esperaremos.

(Música en la radio)

(POLICÍA TARAREA)

-Llame a los bomberos. Mira, Kai.

(TOSE)

A ver, ¿dónde está vuestro profesor?

¿Por qué? ¿Qué?

Tenemos cosas más importantes que hacer

que ocuparnos de un robo insignificante.

-Las clases han acabado. Estamos siguiendo a unos criminales.

-Sois los niños detectives, supongo. (RÍE)

Somos Los Cocodrilos. ¿Cocodrilos? (RÍE)

Queremos informar sobre una banda de ladrones.

Muy bien, hijo.

Pero ya los hemos capturado.

Mirad, fueron...

los albaneses.

(TODOS) ¿Qué? No fueron los albaneses.

(CON ÉNFASIS) Yo no soy albanés.

-Encontramos objetos robados en su casa.

¿Han comprobado las huellas? ¿Qué huellas?

Hay testigos, pedazo de linces.

El caso está cerrado.

Yo me tomaré un descanso y vosotros podéis iros.

¿Y la recompensa? ¿La recompensa?

Es para los tres... (DUDA)

motoristas que nos dieron la información y...

para nadie más.

Es imposible que lo hicieran los albaneses.

No tienen pruebas. Deberían soltarles enseguida.

Al no hablar nuestro idioma,

no pueden defenderse.

Si no se demuestra que son inocentes, serán deportados.

No fueron ellos, podemos demostrarlo.

Sí, tenemos que coger a los ladrones.

Sí, lince júnior, ¿y cómo lo haremos?

Los pillaremos con las manos en la masa.

Bien, pero no sabemos cuándo estarán allí.

Sí que lo sabemos.

Demolerán la fábrica de ladrillos. ¿Tendremos que buscar otra guarida?

Mañana por la mañana. Solo les queda esta noche.

Madre, por favor. -¡Esto no puede ser!

-No grites, te oigo perfectamente.

-¿Ha hecho amigos ya?

-No, aún no ha hecho ningún amigo, pero...

-¿Y ahora qué? -¿Cómo voy a saberlo?

Puede que se pase el día solo... Buenas tardes.

Hola. Paz.

Me he quitado los zapatos. -¿Hija?

¿Hola?

Entrarán por la puerta de atrás. Lo veremos claramente desde ese lado

Yo echaré un vistazo con mi telescopio.

Yo también.

Vendrán desde la parte de atrás a por el alijo.

Por aquí. Necesitaremos una foto de ellos llevándose las cosas.

Yo la haré. Tengo una buena perspectiva desde aquí.

Te ayudaré.

(Llaman)

¿Qué tal? ¿Estáis jugando al Lego? ¡Qué bien!

-No, señora. Nos organizamos para atrapar a unos criminales.

-Ah...

Bien, en ese caso estaré muy callada. Por si las paredes están pinchadas.

Cierra la puerta. (RÍE) Claro, cariño.

Seguro que alguien vigilará la furgoneta.

Achmet, claro.

Hay que impedir que escapen en la furgoneta.

¿Cómo? ¿Robándoles las llaves?

Peter y yo nos encargaremos. ¿Ah, sí?

Hay que distraer a Achmet para que no os pille.

Creo que tengo una buena idea.

Bien. Jorgo se encargará de las comunicaciones.

Kai y tú grabaréis lo que pase.

Cuándo tengáis a los ladrones y la furgoneta, llamad a la policía.

Vendrán en seguida.

¿Algo más?

(Puerta)

¿Ya os vais? Sí, pero volveremos.

Si nuestra guarida explota mañana, necesitaremos otra nueva. Adiós.

(Música de intriga)

(Graznidos)

(Despertador)

(Pitido)

(Despertador y golpe)

-Au.

(SUSURRA) ¡Eh! (RESOPLA)

Vamos, Olli.

(Golpe)

Ya voy.

Buena suerte, mañana.

Hola. (CHISTA) Hola.

(EN VOZ BAJA) Hola.

(Puerta)

(Música de acción)

Eh.

(ESCUCHA MÚSICA)

Hola.

Hola.

¡Hola! ¡Eh!

(APAGA LA MÚSICA)

Contraseña. Abre la puerta, idiota.

Lo siento, no es la contraseña.

-La contraseña es salvar a los albaneses.

(Motor)

Maria, canal 1. Olli, canal 2. Hannes, Coco-cam.

Presionad "megafonía" y estaréis en todos los canales.

Tened mucho cuidado.

Bien, todos a sus puestos. Acabemos con los imbéciles.

Maria, ¿crees que es muy profundo?

Lo suficiente.

A mí no me parece madera podrida. Hazme caso, lo sé todo de ese tema.

(Lluvia)

Lo siento. Ayer fui muy borde contigo.

No tienes que disculparte.

Fue una cobardía por mi parte no haberte defendido.

Ya está olvidado.

¿Cómo te quedaste paralítico? ¿Qué pasó?

Estaba con mi padre

y para divertirnos me metió en un carrito de la compra.

Muy infantil.

Bueno, el caso es que se tropezó. Intentó sujetar el carrito,

pero lo empujó más sin querer.

El carrito chocó contra una verja.

Se paró, yo salí volando

y caí sobre unas herramientas de jardinería.

Guau... Sí.

Parálisis total de las extremidades inferiores.

Pero al menos puedo hacer pis.

Debe de ser duro para tu padre. Fue un accidente.

No lo hizo adrede.

Mi padre se marchó cuando nací.

No me extraña, con un hijo como tú...

Mis padres eran muy jóvenes cuando me tuvieron.

Mi padre tuvo miedo.

¿Por eso dices que solo puedes confiar en ti mismo?

Puede ser.

¿Hay alguna posibilidad de que vuelvas a caminar?

No.

Pero puedo jugar al baloncesto. Y como seré astronauta...

Nadie puede caminar con gravedad cero.

Llámame si necesitas un copiloto para el transbordador.

Vale.

(EMISORA)Idiotas, ¿estáis ciegos?

Mierda.

Cocodrilo 1 en posición 1.

Actividad en la entrada de atrás.

Coco-ojo en posición.

¿Está cargada?

¡Uf!

Mejor apagar el "flash".

(Música trepidante)

(Portazo)

¡Vamos allá!

-¿Preparado?

-Fase uno en tres,

dos, uno.

(Pitido)

(Música "hip-hop")

(Ruido metálico)

¿Qué ha sido eso?

Achmet, ¿qué pasa? -Ni idea.

-Pues echa un vistazo, idiota. -Eso es, idiota.

-Calla, rubia de bote.

(EN VOZ BAJA) -Lo verá. -Acelera.

(Zumbido del coche)

(Ruido metálico)

(EN VOZ BAJA) Equipo furgoneta en camino.

(Ruido de cristal)

¿Qué pasa?

(Música "hip-hop")

(Música de intriga)

-Cógelo desde abajo. Levántalo.

-Achmet, échanos una mano con esto.

-Siempre se escaquea.

Pesa un montón, ¿verdad?

He de acercarme para verles las caras.

Voy contigo. Es muy peligroso, nena.

(SORPRENDIDO) ¿Nena?

(CONTENTA) ¡Nena!

Coco-ojo en marcha.

¿Qué? ¿En marcha para hacer qué? Para grabar a los ladrones.

Kevin, date prisa. Más rápido, más rápido.

(Música trepidante)

Venga.

Corre, vamos.

¿Cuánto queda?

(TARTAMUDEA) Escóndete.

(TARTAMUDEA) ¡Oh, oh! La llave.

Mierda.

Apagad las luces, viene alguien.

(Pasos)

(Chirrido)

(GRITO AHOGADO) ¡Ostras! ¿Qué haces aquí?

Le mandé un SMS. ¿Qué hacéis vosotros?

Mira, ven aquí.

Pero eso es...

Es imposible. Es Dennis.

Papá le dijo una y otra vez que no cogiera su furgoneta.

Se ha metido en un lío. Lo siento, en serio.

Antes pasábamos mucho tiempo juntos.

-Cuándo él esté en la cárcel, nosotros estaremos aquí.

Somos tus hermanos.

-Ven, tío.

-Tengo una idea. (TARTAMUDEA) Lo vi en "Arma letal".

¿El qué?

(CHISTA)

Mierda. Ah.

¿Qué haces?

(ESCUPE CON ASCO)

(TOSE) ¿Estás bien?

(TARTAMUDEA) Mierda, tío. ¡Es gasolina!

(KEVIN TARAREA)

-Aquí.

(Encendido de la máquina)

Sí. -¿Aquí?

¿Aquí? -Sí, sí.

(Música "hip-hop")

(Crujido)

(RÍE)

(RÍE) Ya os tengo, pequeños cocodrilos.

Habéis puesto al tío Achmet de mal humor.

Cuando os encuentre, os machacaré hasta hartarme.

¡Allá voy!

(GRITA)

¡Chicos! ¡Sacadme de aquí!

¡Rápido! -¿Y ahora qué pasa?

(Crujido)

¡Eh! (GRITA)

Sujeta. Voy a por él.

¡No corras! ¡Pringado! ¡Te cogeré!

Van a por Hannes.

Deprisa, llama a la policía. Vale.

(Llaves)

(Motor)

No, mierda. Otra vez sin batería.

Arréglalo, date prisa. Venga.

Vamos, vamos, Jorgo. -Tranquilos, chicos.

Estas cosas pasan.

(Música trepidante)

(JADEA)

(GRITAN)

(AMBOS JADEAN)

-¡Maldita sea! ¿Qué hacéis aquí?

¿Y vosotros? ¿Dónde está la cámara?

¿Qué cámara?

(GRITA) ¡Dame la cámara! -Sí, danos la cámara.

Quizá me la dé a mí.

Meteos con alguien de vuestro tamaño, cobardes.

Hannes, llama a la policía.

Se acabó la fiesta.

No os mováis.

No te atreverás.

(GRITO AHOGADO) ¡Ah!

(GRITA DE DOLOR) ¡Maldita sea! -¡Ah! ¡Mierda!

Hola, soy Hannes Burgsmüller. Tenemos una emergencia.

¡Vengan, rápido! ¡Eh!

(TELÉFONO) "Hola, ¿dónde se encuentra?

¿Oiga?

¿Dónde se encuentra?"

-Te voy a matar, colega.

Déjale en paz.

¡Ah! Te lo advertí, lisiado.

¿Aún no te has enterado?

No deberías llamarle así. ¡Cocodrilos, a por ellos!

(TODOS GRITAN)

-¡Sí! -Déjame pasar.

Vale, vale, vosotros ganáis.

¿Qué queréis? ¿Un reproductor de DVD? ¿Una Play Station?

¿Qué queréis? ¿Una Play? Nos dejaréis en paz.

Y no os acercaréis a nuestra guarida.

Confesaréis que los albaneses son inocentes.

Le devolveréis a mi madre sus cosas. ¡Dennis!

¡La poli!

-Esto es imposible. ¡Imposible!

¿Cómo han llegado tan rápido?

-No infravalores a un griego con un móvil.

(Motor)

-Vamos, conduce.

(TODOS JADEAN)

¡Aahh!

(Sirenas)

(Motor apagándose)

(TARTAMUDEA) Se les acabó la gasolina.

¡Qué mala suerte!

-Bien hecho.

(POLICÍA) -Quietos, no se muevan. -Quietos.

-Alto, alto. -Las manos sobre la cabeza.

-Están detenidos. -Contra la furgoneta, vamos.

Separa las piernas.

(Música emotiva)

(Voces lejanas)

Por cierto,

todo eso de que solo se puede confiar en uno mismo...

¿Sí?

Es una tontería.

(Música emotiva)

(Música animada)

(Vítores y aplausos)

(HOMBRE) -Es muy emocionante para mí, ver como ocho jóvenes...

-Atención, por favor. Quedan dos minutos para la detonación

(Aplausos)

Ningún comentario de mi vestido u os vais a enterar.

¿Para mí?

¡Una bici de manos! Mi madre ha recuperado sus cosas,

no necestiamos el dinero. Vendrás a nuestro colegio

y Elvis puede llevarte todos los días.

Así todo el mundo sabrá quienes son tus amigos.

No ha subido al tejado, pero ha cumplido.

(TODOS) ¡Ahora es un cocodrilo! (LE VITOREAN)

¿Y bien? Supongo que se acabó.

Ese horrible trabajo. ¡He aprobado el examen!

¡Eres la mejor! No. Tú eres el mejor.

El mejor hijo que podría tener.

Mi gran apoyo.

Estoy muy orgullosa de ti.

¡Oh, mamá!

Puedes llorar.

Jorgo, en la vida hay cosas más importantes

que los móviles y las películas de acción.

¿Qué? -¡Atención, estamos listos!

La detonación tendrá lugar en 10,

(TODOS) ¡Nueve, ocho, siete,

seis, cinco, cuatro,

tres, dos, uno!

(Explosión)