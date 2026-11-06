De Óscar Puente a Santos Cerdán: tres años de dimisiones y ceses en el Gobierno y el PSOE

La reciente dimisión del que fuera ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado 69 víctimas mortales y varias decenas de heridos, es solo la última de varias que se han producido en las últimas semanas, y se suma a todas las que ha tenido que afrontar Pedro Sánchez tanto como presidente del Gobierno, como líder del PSOE en esta legislatura. Además, esta última dimisión llega cuando las elecciones generales del 29 de noviembre están a la vuelta de la esquina.

Desde que arrancara la legislatura en noviembre de 2023, ha habido numerosas renuncias y ceses por motivos muy diversos: desde accidentes y crisis de gestión hasta escándalos políticos y judiciales. A ellos se añaden también los ministros que han abandonado sus carteras para asumir otras responsabilidades institucionales o concurrir como candidatos en elecciones autonómicas.

Hacemos un repaso de los principales ceses o dimisiones de estos tres años:

La marcha de Puente

"Un ministro no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año. Es una cuestión de dignidad política, por coherencia y empatía política", con estas palabras se despedía Puente el pasado martes de su cargo.

Después de una semana resistiendo y rechazando apartarse, el que fuera ministro de Transportes sorprendía a propios y a extraños con su dimisión al final de una larga comparecencia a petición propia en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, donde acudió a dar explicaciones. La presión para que se fuera había ido creciendo en los días previos, y ya no solo la oposición reclamaba su marcha, sino también los socios lo demandaban y entre las propias filas socialistas algunas voces admitían que ya "estaba amortizado".

Tras la marcha de Puente, también presentó su renuncia el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña. Según el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, quien ha asumido de forma transitoria las competencias de Transportes, los motivos de Marco de la Peña eran "similares" a los que había aducido Puente.

Pero la salida de Marco de la Peña no es la primera que se produce al frente de Adif durante esta legislatura. Su antecesor en el cargo, Ángel Contreras, fue destituido por Puente en septiembre de 2024, nueve meses después de su nombramiento, tras un verano marcado por numerosas incidencias ferroviarias. Su cese también coincidió con las informaciones que lo vinculaban al caso Koldo, aunque Puente desvinculó su destitución de esta investigación.

Otras dimisiones recientes

Del verano hasta ahora, se han producido varias dimisiones más con gran repercusión. Tras la crisis migratoria de Ceuta de finales de julio, en septiembre hubo dos renuncias por este asunto. Primero dejó el cargo el que fuera jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz. Lo hacía dos días después de que el Gobierno desclasificara los documentos relativos a la crisis. Sanz había asegurado que el aviso recibido del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) lo había trasladado al delegado el mismo día que lo recibió. Su renuncia se debía, según explicó él, a la "evidente incompatibilidad" entre su afirmación y las declaraciones del delegado en distintos medios en las que afirmaba no haber tenido conocimiento.

Dos semanas después, llegó la dimisión del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, quien alegó que se marchaba por la "campaña de acoso constante" que había recibido desde el inicio de la crisis.

Por otras causas dimitió la diputada y portavoz nacional del PSOE, Montse Mínguez, que iba a ser número uno por Lleida el 29-N. Su marcha se debía a la polémica desatada a raíz de la actividad inmobiliaria de su pareja, que acumulaba una treintena de inmuebles para alquilar y había desahuciado de ellos a varios inquilinos. Daba un "paso atrás" y dejaba todos sus cargos, incluida el acta de diputada. Su renuncia se produjo en medio de las movilizaciones por la vivienda y después de que Sánchez convocara las elecciones generales tras el rechazo del Congreso a los decretos de vivienda aprobados por el Gobierno.

Otra dimisión de las últimas semanas ha sido la del que fuera delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. En su caso, lo hacía porque, según confirmaron fuentes de la Delegación, no se daban "las condiciones para seguir ejerciendo su responsabilidad", después de que se quedara fuera de las listas del PSOE al Congreso y al Senado para el 29-N.

Del caso Koldo a la caída de Santos Cerdán

Si hay personas cuyas salidas han dejado más tocados al PSOE y a Pedro Sánchez han sido José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Ambos fueron secretarios de Organización del PSOE nombrados por el propio líder socialista.

Primero se produjo la caída de Ábalos, que también había sido ministro de Transportes en la anterior legislatura. Al estallar el caso Koldo en 2024, era solo diputado por Valencia y el PSOE le pidió su acta de parlamentario, algo que Ábalos rechazó y que mantuvo hasta enero de de 2026, después de haber ingresado en prisión provisional por el caso mascarillas, la primera de las ramas enjuiciadas del caso Koldo y por la que terminó siendo condenado a 24 años de prisión el pasado mes de junio.

Un año antess, en junio de 2025 dejó su cargo como secretario de Organización de PSOE, entregó el acta de diputado y se dio de baja de partido, después de que varias grabaciones intervenidas por la UCO le implicaran en el cobro de comisiones en adjudicaciones de obras públicas, en una de las ramificaciones del caso Koldo.

"Ser secretario de Organización del PSOE ha sido el mayor privilego de toda mi vida [...] en defensa de este partido he decidido presentar la dimisión de todos mis cargos", aseguraba en el comunicado que anunciaba su marcha. Entonces, Sánchez pidió disculpas por haber confiado en la integridad de Cerdán: "Pedimos perdón, no debimos confiar en él", dijo en una rueda de prensa.

Por el caso Koldo, también hubo otras salidas en esta legislatura. Así, fueron cesados Álvaro Sánchez Manzanares, como secretario general de Puertos del Estado; Jesús Manuel Gómez García, como secretario general de Puertos del Estado, y Michaux Miranda, como director general de Gestión de Personas de Adif.

Otras salidas por denuncias de acoso sexual

Las denuncias por presunto acoso sexual también provocaron una crisis interna en el PSOE y una sucesión de dimisiones durante 2025. La primera de ellas fue la de Francisco Salazar, asesor de Pedro Sánchez en Moncloa, que en julio de 2025 renunció a sus responsabilidades tanto dentro del PSOE como en Presidencia del Gobierno tras conocerse acusaciones de "comportamientos inapropiados" y presunto acoso sexual hacia trabajadoras.

La polémica se reavivó en diciembre de 2025 por las críticas a la gestión que hizo el PSOE de las denuncias internas que hubo entorno a Salazar. El propio Sánchez asumió "en primera persona" la mala gestión de los casos de acoso en el partido y decidió cesar a Antonio Hernández, estrecho colaborador de Salazar en Presidencia del Gobierno.

También por denuncias de acoso sexual dimitieron otros dirigentes socialistas, como el que fuera presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé; o los alcaldes de Belalcázar (Córdoba), Francisco Luis Fernández Rodríguez, y Almussafes (Valencia), Toni González, aunque este último solo renunció a sus cargos orgánicos. En medio de la polémica por los casos de acoso dimitió Javier Izquierdo, que abandonó la Ejecutiva Federal del PSOE y su escaño en el Senado.

Las salidas del Gobierno para asumir otros cargos

Varios ministros han dejado en esta legislatura sus carteras para asumir otros tareas. La primera en marcharse fue Nadia Calviño, que había sido vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía también en la anterior legislatura. Dejó el Ejecutivo en diciembre de 2023 para presidir el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Tras ella, se marchó José Luis Escrivá, que salió del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública en septiembre de 2024 para convertirse en gobernador del Banco de España; y Teresa Ribera, que dejó la Vicepresidencia Tercera y el Ministerio para la Transición Ecológica en noviembre de ese mismo año al ser elegida vicepresidenta ejecutiva a la Comisión Europea.

En este año de ciclo electoral iniciado el pasado mes de diciembre, dos ministras abandonaron el Gobierno para encabezar las candidaturas del PSOE en las elecciones autonómicas. Primero, Pilar Alegría dejó el Ministerio de Educación en diciembre de 2025 para concurrir a los comicios adelantados de Aragón de febrero de 2026, mientras que María Jesús Monterose fue de la Vicepresidencia Primera y el Ministerio de Hacienda en marzo de 2026 para hacer lo mismo pero en Andalucía.