Nace Thiago, el feto operado en Barcelona; más ballenas en el Cantábrico y otras buenas noticias de la semana

Buen domingo y feliz Día Mundial sin Tabaco. Y sin vapeadores, que también son un cóctel de sustancias cancerígenas camufladas entre vapor de agua. Este último domingo de mes ―y último día de mayo― es también el Día Mundial del Loro con la intención de proteger a esta simpática ave del comercio ilegal. Y celebramos el Día Mundial del Acogimiento Familiar para promover que ningún menor tenga que vivir institucionalizado en centros de la administración.

Casi se me olvida, hoy es también el Día Internacional del Tripulante de Cabina, lo que vienen siendo azafatas, aeromozas, auxiliares de vuelo y sobrecargos sobreencargados de la seguridad, el confort y la comodidad de los pasajeros en los vuelos de avión. Bienvenidos a bordo.

Conviene recordar que tal día como hoy, pero de 1914, se celebraba el primer partido de fútbol femenino en España entre los equipos Giralda y Montserrat. Las primeras vestían de rojo y las segundas de blanco. Se celebró en el campo del RCD Español, en Barcelona, y fue organizado por el Spanish Girl's Club. Otro 31 de mayo, pero de 1980, se fundaba la cadena televisiva estadounidense CNN en la ciudad de la Coca Cola, en Atlanta. Y cinco años antes, en 1975 y en Europa, se fundaba la ESA, que es la Agencia Espacial Europea. Como la NASA pero de andar por casa.

El guarismo, la cifra, el dato, el número de la semana: 7,3 Son millones de contribuyentes. Hasta 7,3 millones de españoles han marcado en el último ejercicio la casilla 106 para que Hacienda destine el 0,7% de sus impuestos ―sin que al ciudadano le suponga ningún coste añadido― a fines sociales. El mapa de solidaridad en el IRPF ha cambiado drásticamente desde que en 2007 se aprobó la Ley 42/2006 de Presupuestos Generales del Estado. Marcar solo actividades de interés social en la casilla 106 se mantiene como la opción favorita. En 2024 fueron 7,3 millones los contribuyentes que la eligieron. Y aunque es la más popular, ha bajado del 34,1% ―en el comienzo de la serie histórica― al 29,9% del ejercicio 2024.

Operan con éxito a un feto en Barcelona El pequeño Thiago ha sido el protagonista de la mejor noticia de la semana tras nacer sano gracias a una intervención pionera en Europa. Cuando era un feto de 28 semanas de gestación, un equipo médico lo operó en el vientre materno. El objetivo de la cirugía era recolocarle el intestino dentro del cuerpo. Esta histórica intervención quirúrgica se ha llevado a cabo gracias a la colaboración de los profesionales de los hospitales Sant Joan de Déu y Hospital Clínic de Barcelona. El éxito del procedimiento demuestra los grandes avances de la medicina fetal. "Se llama Thiago y hoy ha sido foco de todas las miradas", empiezan esta pieza del #YaTdigo los compañeros de nuestras redes sociales en una de sus stories publicada en Instagram. Y con vídeo vertical. ““

Ciencia contra los bulos solares La ciencia, por lo general, nos suele traer muchas y buenas noticias. Esta semana nuestros compañeros de VerificaRTVE han preguntado a cuatro expertos científicos sobre algunas informaciones en torno a la relación de las personas con el sol. Lo cierto es que con la llegada del calor y del verano han comenzado a circular en redes sociales e internet bulos sobre el bronceado y algunos mensajes que minimizan el daño que causa la sobreexposición al sol. El ejemplo más reciente tiene como protagonista al futbolista del Atlético de Madrid Marcos Llorente que ―en una entrevista en el programa “El Hormiguero” de Antena 3― ha vuelto a aconsejar tomar el sol de forma progresiva sin usar protección. Los expertos son contundentes: las radiaciones ultravioletas pueden provocar cáncer de piel y otras enfermedades. Algunos tienen la cabeza para rematar los córners. La ciencia responde a los bulos solares: "El 90% de los cánceres de piel se pueden evitar con la prevención" VerificaRTVE

La reutilización de los residuos De la basura y los residuos contaminantes también se puede hacer carrera. Y, sobre todo, volver a incluirlos en el circuito del consumo para reducir el impacto ambiental dándoles una segunda vida. Es lo que están investigando y aplicando los del proyecto NaturFab de la Universidad de Salamanca. Nuestra compañera Tania Cobo ha contado esta semana desde RTVE Castilla y León cómo aprovechan el polvo de pizarra abandonado en el monte leonés para integrarlo en polímeros que sirven para la impresión tridimensional, en 3D. La historia no es fácil de explicar, por eso hay vídeo y texto. NaturFab, el proyecto que da una segunda vida a los residuos Tania Cobo (RTVE Castilla y León)

Miles de ballenas en las costas cantábricas Son aproximadamente 5.000 las ballenas que cada año se acercan a las costas de Cantabria. Los avistamientos de estos grandes cetáceos en el Cantábrico se han convertido en un recurso turístico sostenible. Nos lo cuenta Ana Sáiz desde RTVE Cantabria al tiempo que nos invita a visitar el Museo Marítimo donde se puede admirar el esqueleto de un rorcual ―que es un tipo de ballena― con una longitud de 24 metros. El rorcual común es la segunda ballena más grande del mundo y es la que más se ve por el Cantábrico. La aliblanca sería la segunda más numerosa, pero es posible ver ballena yubarta o jorobada y, en los últimos tiempos, se han vuelto a ver algunos ejemplares de ballena azul. Y sí, a mí también me están entrando ganas de ir a Cantabria. Los avistamientos de ballenas en el Cantábrico se convierten en un recurso turístico sostenible Ana Saiz (Redacción Cantabria)

Rosalía sigue triunfando Pasamos del espectáculo de la naturaleza al propiamente cultural. La cantante barcelonesa Rosalía ha sido la triunfadora en los Premios de la Academia de la Música que se han entregado esta semana. Ha ganado ocho. Entre ellos los de mejor artista, álbum, canción y compositora. El otro gran protagonista ha sido Joan Manuel Serrat por su Premio de Honor. Pero lo mejor es que leas a Diego Álvarez Patilla, que sabe un rato de estas cosas y lo cuenta para los que no tenemos ni idea de un modo cercano y para que no perdamos detalle. Rosalía triunfa con ocho premios de la Academia de la Música incluidos mejor artista, álbum, canción y compositora Diego Álvarez Patilla

El papa, con los pobres del Raval Y de una catalana a la comunidad de agustinos del Raval, en Barcelona, donde dos filipinos y dos tanzanos esperan la visita del papa estadounidense León XIV. Será el 10 de junio cuando el papa se encuentre con los pobres y los voluntarios en la parroquia de San Agustín. La noche anterior, la del 9 de junio, parece que Rosalía va a cantar en el Estadio Olímpico ante el obispo de Roma y otras 40.000 personas. Pero la organización no lo acaba de confirmar. Sólo dice que habrá “una sorpresa con cantantes catalanes de proyección internacional”. ¿Cantarán los agustinos filipinos? Agustinos del Raval: "El papa no sólo va a la Sagrada Familia, pasará por una iglesia humilde en un barrio difícil" Santiago Riesco Pérez