La economía acelera, premian a un instituto de Alovera, más cine sénior y otras buenas noticias de la semana

Buen domingo y feliz Día Internacional del Marjor que es como una cabra montesa pero de Asia Central. Felicidades también a todas las Mujeres por la Paz y el Desarme en su día internacional. Hoy también celebramos el Día Europeo de los Parques que son siempre una opción barata, ecológica y muy socorrida para aliviar el calor dominical con la familia y los amigos.

En las 22.922 parroquias católicas de nuestro país han celebrado Pentecostés, la fiesta de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles que habrás visto representada con lenguas de fuego sobre sus cabezas. Es un fiestón de mucha glosolalia en la que no se ha de escatimar el vino que traba las lenguas.

Tal día como hoy, pero de 1965, el Reino Unido adoptaba el sistema métrico decimal. Lo de conducir por el lado del continente aún siguen sin asumirlo. Y sin salir de la Pérfida Albión recordamos que un 24 de mayo, aunque de 1998, se ratificaba el acuerdo de paz entre la provincia del Ulster y la República de Irlanda por una amplia mayoría.

Una tercera y última efeméride del día tiene que ver con el Everest, en Nepal, que vuelve a ser noticia por la cantidad ingente de alpinistas que lo coronan cada día. Pues bien, en 2001, tal día como hoy, el sherpa de 15 años Temba Tsheri hacía cumbre convirtiéndose en la persona más joven en llegar a la cima.

El guarismo, la cifra, el dato, el número de la semana: 137.188 Son millones de euros. 137.188 millones anuales ha facturado la industria de alimentación y bebidas en España gracias al consumo doméstico y a las exportaciones. Y es que este sector empresarial ha sacado buenas notas en el curso 2025. Los 137.188 millones de euros suponen un incremento del 1,7% respecto a 2024 según en el Informe Económico de la Federación Española de Industrias.

España crece más de lo previsto Es la noticia de la semana. España casi triplicará en 2026 el crecimiento de la zona euro, según la Comisión Europea. Nos la ha contado Alma Navarro, de Economía, que explica en su artículo cómo la Unión Europea ha situado el crecimiento económico de España para 2026 en el 2,4%, una décima más de lo que predijeron en otoño. ¿Que por qué? Pues, por lo visto, porque la tasa de paro de nuestro país va a bajar en este 2026 del 10%. Vamos que, según la Comisión Europea, en las previsiones de primavera España destaca como la economía más dinámica y saneada entre las grandes potencias del euro frente al estancamiento de países vecinos como Francia y Alemania. O sea, que España va bien. Ahora a intentar que a los españoles, también. España casi triplicará en 2026 el crecimiento de la zona euro, según la Comisión Europea Alma Navarro

EE.UU. retira las sanciones contra Albanese Desde Estados Unidos nos llegaba la buena noticia de que el gobierno de Trump ha retirado las sanciones contra Francesca Albanese, relatora de la ONU sobre Palestina. La diplomática tenía un bloqueo financiero total desde 2025 y no podría entrar en Estados Unidos a pesar de tener pasaporte estadounidense. Tienes toda la información sobre este controvertido caso que atentaba contra los derechos humanos en esta noticia. EE.UU. retira las sanciones de Trump contra Francesca Albanese, relatora de la ONU sobre Palestina RTVE.es / AGENCIAS

Los festivos en sábado ya no se pierden El miércoles la buena nueva llegaba desde la Audiencia Nacional. En un sentencia dictaba que los festivos que caigan en sábado deberán ser recuperados. El auto responde a una práctica generalizada de las empresas del sector de "contact center" que habían denunciado los sindicatos USO, CGT, UGT y CCOO contra las prácticas de la Asociación de Compañías de Experiencia con Cliente. Una lucha que puede beneficiar a todos los trabajadores del país. La Audiencia Nacional dicta que los festivos que caigan en sábado deberán ser recuperados RTVE.es/Agencias

Cine a dos euros para mayores de 65 años El Consejo de Ministros ha aprobado la extensión del programa 'Cine Sénior', con una dotación de 11,5 millones de euros para que los mayores de 65 años puedan seguir yendo al cine los martes, por dos euros, hasta julio de 2027. El ministro de la cosa cultural, Ernest Urtasun, ha dicho: "Estamos viendo cómo miles de personas mayores vuelven a llenar las salas de cine". Lo ideal sería que estas ayudas fuesen por renta, no por edad, pero piano piano se arriva lontano. Los mayores de 65 años podrán seguir yendo al cine los martes, por dos euros, hasta julio de 2027 RTVE.es/Agencias

Un instituto de Alovera, primer premio en salud mental En este rincón nos encantan las noticias grandes de lugares pequeños. En este caso se trata del IES Carmen Burgos de Seguí, un instituto público de la localidad manchega de Alovera, en Guadalajara. Resulta que ha ganado el primer premio de los Global Schools 2026 en la categoría de Bienestar Emocional y Salud Mental. Puedes escucharlo en un reportaje de nuestros compañeros de RNE en Castilla La Mancha. 08.45 min Un instituto de Alovera, mejor centro educativo del mundo en bienestar emocional Han competido con 3.000 candidaturas procedentes de 113 países, con lo que podemos decir que es el mejor centro educativo del mundo en este ámbito. Como para no sentirnos orgullosos. Ojalá muchos centros sigan su ejemplo, sería un premio para todos. El periodista David Collazos ha preparado esta pieza de vídeo para el Informativo Territorial de Castilla - La Mancha hablando con los protagonistas del IES Carmen Burgos de Seguí. 01.29 min De bibliotecas LGTBI a un baño sin género: así se convirtió un instituto de Alovera en el mejor centro del mundo por su bienestar social

Cantabria, rica en murciélagos De Guadalajara a Cantabria donde los murciélagos se han convertido en un excelente insecticida natural para evitar las plagas. Nuestra compañera Ana Saiz cuenta en este artículo cómo cada ejemplar puede consumir en una sola noche miles de insectos. Pero es que, además, en esta autonomía de mar, montaña y equipo de fútbol de Primera, cuentan con 25 de las 32 especies identificadas en España. Los murciélagos se reivindican como un excelente insecticida natural para evitar las plagas Ana Saiz (Redacción Cantabria)

Homenaje a dos artistas extremeños Dejamos la naturaleza para entrar en la cultura. De Cantabria viajamos a Extremadura desde donde Fran Calvo nos ha contado que el artista placentino Jesús Mateos Brea ha presentado un espectacular macromural como homenaje al cantante y compositor Roberto Iniesta y al poeta Manolillo Chinato. Está en Plasencia y mide 600 metros cuadrados. Es una preciosidad. El nuevo macromural de Brea homenajea a Robe y a Chinato en Plasencia Fran Calvo - RTVE Extremadura

Bad Bunny comienza su gira española Ha llegado antes que el papa León XIV a España y coincidirá con él. Bad Bunny ofrecerá diez conciertos en el estadio Metropolitano mientras Robert Prevost utiliza una tarde el Santiago Bernabéu. El artista puertorriqueño ha comenzado este viernes en Barcelona su gira española para la que ha vendido la friolera de 600.000 entradas. Este fin de semana ha actuado en Barcelona y el 30 y 31 de mayo además del 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio, lo hará en Madrid Bad Bunny comienza este viernes en Barcelona su gira española, con más de 600.000 entradas vendidas RTVE.es/Agencias

Éxito de los entrenadores españoles Y del estadio Lluis Companys de Barcelona al Besiktas Park de Estambul, en Turquía, donde el miércoles se alzó con su quinta Europa League el técnico español Unai Emery al frente del Aston Villa inglés. Pero es que este miércoles, en el Red Bull Arena de Leipzig (Alemania) juega el Rayo Vallecano entrenado por Íñigo Pérez la final de la Conference League. Unai Emery levanta su quinta Europa League y devuelve la gloria europea al Aston Villa José Luis Moneo Y el sábado 30 de mayo, en el Puskas Arena de Budapest (Hungría) se enfrentarán en la final de Champions League otros dos entrenadores españoles: Luis Enrique y Mikel Arteta.