Los mayores de 65 años podrán seguir yendo al cine los martes, por dos euros, hasta julio de 2027

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la renovación del programa Cine Sénior, propuesto el Ministerio de Cultura, que permitirá a los mayores de 65 años acudir al cine los martes, por solo dos euros, hasta 2027, en las salas adheridas. Una medida que contará con un presupuesto de 11,5 millones de euros.

Una iniciativa que inicialmente recibió el nombre de 'Los martes al cine’, cuando comenzó en julio de 2023 con el objetivo de recuperar a uno de los públicos que más estaba abandonando el hábito de ir a las salas tras la pandemia, los mayores de 65 años. Pero que rápidamente empezó a ser conocida como los 'martes sénior’.

Ya lo había avanzado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante su visita al Festival de Cannes el sábado, donde comentó que el programa 'Cine Sénior' "está funcionando muy bien" y está permitiendo que las salas de ciudades medias y pequeñas tengan "mucha actividad".