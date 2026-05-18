Los murciélagos se reivindican como un excelente insecticida natural para evitar las plagas

Pese a su mala fama, los murciélagos se han demostrado como un excelente insecticida natural para controlar las plagas que afectan a los cultivos o la proliferación de mosquitos en zonas húmedas. El naturalista Javier García Oliva recuerda que por la noche, "cuando las aves duermen, son los murciélagos, que consumen por jornada miles de insectos, los encargados de impedir que se conviertan en un problema".

Y Cantabria es, según este experto, una comunidad privilegiada, con más de 1,8 millones de murciélagos y 25 especies de las 32 que se localizan en España. Una riqueza que García Oliva, tras años de investigación, recoge en el libro Murciélagos de Cantabria, del que es coautor. Además, acaba de publicar un trabajo en el que desgrana el uso de nuevas técnicas para, mediante la ecolocación, una especie de sonar que permite a los quirópteros moverse en la oscuridad, identificar a las distintas especies.

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