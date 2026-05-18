El nuevo macromural de Brea que homenajea a Robe y a Chinato en Plasencia

El universo creativo de los poemas y las canciones de Robe y Chinato ya tiene un lugar destacado en Plasencia. El placentino Jesús Mateos Brea está pintando un mural sobre esta alianza artística de los dos creadores. La obra está situada en la Plaza Puerto de Béjar, localidad en la que nació el poeta, en la Plasencia natal del que fuera líder de Extremoduro.

El mural está situado en un espacio de 600 metros cuadrados, lo que le permite a su creador jugar con el tamaño de los versos que quiere representar. La obra no está terminada, pero ya acapara las miradas de todos los que pasan por allí.

Robe dio el visto bueno a los bocetos de Brea La idea de este homenaje visual surgió hace unos años. No se ha hecho a raíz del fallecimiento de Robe el pasado mes de diciembre. De hecho, el propio cantante junto a su amigo Chinato participó en el proceso creativo dando el visto bueno a los bocetos de Brea. Los dos artistas no querían en ningún caso que su cara saliera pintada en el mural. Preferían que ese espacio lo ocuparan elementos relacionados con su obra poética. Eso es lo que hizo Brea. El muralista ha dibujado una decena de bodegones que recogen los versos de Chinato a los que Robe les puso voz y música.