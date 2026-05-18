El nuevo macromural de Brea que homenajea a Robe y a Chinato en Plasencia
- Mide 600 metros cuadrados y es obra del muralista Jesús Mateos Brea
- Recoge la unión artística del cantante Roberto Iniesta y el poeta Manolillo Chinato
El universo creativo de los poemas y las canciones de Robe y Chinato ya tiene un lugar destacado en Plasencia. El placentino Jesús Mateos Brea está pintando un mural sobre esta alianza artística de los dos creadores. La obra está situada en la Plaza Puerto de Béjar, localidad en la que nació el poeta, en la Plasencia natal del que fuera líder de Extremoduro.
El mural está situado en un espacio de 600 metros cuadrados, lo que le permite a su creador jugar con el tamaño de los versos que quiere representar. La obra no está terminada, pero ya acapara las miradas de todos los que pasan por allí.
Robe dio el visto bueno a los bocetos de Brea
La idea de este homenaje visual surgió hace unos años. No se ha hecho a raíz del fallecimiento de Robe el pasado mes de diciembre. De hecho, el propio cantante junto a su amigo Chinato participó en el proceso creativo dando el visto bueno a los bocetos de Brea.
Los dos artistas no querían en ningún caso que su cara saliera pintada en el mural. Preferían que ese espacio lo ocuparan elementos relacionados con su obra poética. Eso es lo que hizo Brea. El muralista ha dibujado una decena de bodegones que recogen los versos de Chinato a los que Robe les puso voz y música.
Brea espera finalizarlo a finales de junio
El proyecto todavía no está acabado. De hecho, Brea todavía está pintando y no sabe si le cabrán todos los bodegones que ha diseñado: “La idea es que lleguemos a entre 12 o 13 bodegones. El espacio es muy grande y voy colocándolos según creo que es el que mejor le va a ese bodegón”.
Además, a lo largo de la plaza habrá diferentes lugares en los que colocarse para presenciar el mural en toda su dimensión. El autor espera tenerla terminada a finales de junio, aunque dice que, al estar trabajando al aire libre, depende de las condiciones meteorológicas.
A pesar de no estar acabado, Brea realizó una visita guiada del mural coincidiendo con el Festival “Primeras Flores Amarillas”. Cientos de seguidores de Robe se acercaron hasta ese lugar para conocer de primera mano los secretos del mural de la mano de su creador.