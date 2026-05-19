La industria alimentaria española supera los 137.000 millones anuales por el consumo doméstico y las exportaciones

La industria española de alimentación y bebidas sacó con buenas notas el curso 2025. El sector ingresó 137.188 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,7% respecto a 2024. La remontada del gasto en el hogar y las exportaciones explican este crecimiento, según en el Informe Económico de la Federación Española de Industrias.

El consumo alimentario en el hogar ascendió hasta los 1.840 euros por persona en 2025, un 2,9% más que en 2024. El documento señala que aunque, a pesar de "los ajustes lógicos" por la inflación, los hogares llenaron el carrito un 0,7% más hasta alcanzar los 27.015 millones de kilogramos. Por tanto, se gastó más dinero, pero la despensa lució mejor.

Las exportaciones reportaron al sector 52.564 millones de euros, lo que supone un incremento de casi el 3% de facturación y un 4,8% más de volumen de ventas.

En el conjunto de la economía nacional, la industria alimentaria representa el 2,5% del total. Durante 2025, empleó a 487.300 trabajadores, con una incorporación de 12.700 profesionales respecto a 2024. La presencia de mujeres es del 39,9%.

El sector cuenta con 27.312 empresas, de las que 26.200 tienen menos de 49 empleados. En 2024 cerraron 589, la mayoría eran microempresas de entre uno y nueve trabajadores. El sector representa el 2,4% de la ocupación total del país. "Necesitamos compañías más grandes y más competitivas para poder pasar los altibajos tan complejos con más garantía de éxito. No hay ninguna empresa entre las grandes europeas y es un desafío para el sector", ha precisado Mauricio García de Quevedo, director general de la FIAB.

Récord de exportaciones En el mercado exterior, la Unión Europea se mantiene como el primer destino de la producción española. Casi el 62% de las compras -el tercio de las ventas- se han quedado en suelo continental. Francia es el primer mercado para los alimentos y bebidas nacionales con 7.695,2 millones en 2025, un 3,2% respecto a 2024. Le sigue Italia, que reportó a nuestro país 6.483 millones de euros, un 3,1% más que en el anterior. Portugal importó alimentos y bebidas por un valor de 6.244 millones (un 8,2% más) y Alemania, por 3.150 millones (+8,8%). Fin de mes Fin de mes - El precio de los fertilizantes en el punto de mira Escuchar audio

Menos ventas en Estados Unidos, China y Japón Estados Unidos se mantiene como el primer importador de alimentos y bebidas españoles externo a la Unión Europea, aunque las ventas se desplomaron un 9,6% hasta los 3.041 millones tras los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. Así, se convierte en el quinto mercado receptor del sector tras ocupar el cuarto puesto en 2024. "En Estados Unidos se ha producido una caída importante de casi el 10%, debido a los aranceles y a la inseguridad jurídica que afecta a las empresas", ha destacado García de Quevedo, director general de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB). El portavoz ha subrayado que este mercado es "irrenunciable" para España. Para el sector, los números regresan en rojo desde China y Japón. El gigante asiático importó productos por un valor de 1.706 millones, un 4,5% menos, por el impacto de la peste porcina así como la presión de las cargas burocráticas y las medidas proteccionistas. 01.26 min El impacto de los aranceles en España: "La incertidumbre provoca paralización" La peste porcina también ha golpeado la demanda de Japón, que se convierte en el décimo país importador para el sector. En el país nipón, las exportaciones cayeron al 13,7%. "Los primeros meses de 2026 han estado ralentizados, pero la crisis empezó en marzo y es pronto para ver el impacto que tendrá", ha valorado García de Quevedo, "las expectativas son estables respecto a Japón, mientras que Estados Unidos depende de muchos factores, lo que nos crea un sentimiento de mucha volatilidad e inseguridad jurídica porque es un problema político". La balanza comercial mantiene el superávit para España que asciende a los 14.805 millones. Asegura la FIAB que se trata del decimoctavo año consecutivo con saldo positivo para el sector