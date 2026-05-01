Entra en vigor el acuerdo UE-Mercosur: claves, impacto económico y ganadores y perdedores

Más de 25 años después de que comenzasen las primeras negociaciones, este viernes, 1 de mayo, entra en vigor el acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur. Aunque su aplicación será progresiva, el convenio supone la supresión de los aranceles del 91% de los productos que Europa exporta a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, los cuatro países que conforman Mercosur. Se crea un mercado conjunto de 750 millones de habitantes, el 10% de la población mundial.

El camino no ha sido sencillo, entre otros motivos, por las reticencias del campo europeo, que reclama que sus colegas del otro lado del Atlántico cumplan con la misma normativa vigente en la UE, mucho más exigente y, por tanto, costosa. Argumentan que, si los requisitos no son los mismos, la entrada de determinados bienes supondrá una suerte de “competencia desleal”, ya que no podrán luchar contra los precios más bajos de los productos procedentes de Mercosur.

El campo europeo no está solo y ha encontrado un aliado en las entidades ecologistas, que recuerdan también que los estándares medioambientales en la UE son mayores, sin olvidar, dicen, los derechos y costes laborales. Las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos han tenido un amplio respaldo político en Vox y también en el PP, que ha matizado su postura histórica favorable al acuerdo.

El agro lleva años batallando por abortar un convenio que las principales entidades empresariales aplauden. El ahorro por la supresión de aranceles para las compañías europeas será de 4.000 millones de euros, según datos del Ministerio de Economía, y beneficiará a sectores como el de la automoción, el textil o la maquinaria. La amplísima mayoría de los países de la UE han respaldado el acuerdo, aunque ha habido excepciones notables por la presión del campo en Francia, Polonia, Irlanda y Austria.

A pesar de las reticencias, la Comisión Europea ha celebrado la entrada en vigor del acuerdo. "Esta es una buena noticia para las empresas de la UE de todos los tamaños, una buena noticia para nuestros consumidores y una buena noticia para nuestros agricultores, que obtendrán nuevas posibilidades de exportación valiosas, mientras que estarán plenamente protegidos en sectores sensibles", ha destacado su presidenta, Ursula von der Leyen, que ha hecho también un llamamiento a garantizar el éxito del convenio. "Se ha trabajado mucho para sacar adelante este acuerdo histórico. Ahora es el momento de invertir el mismo esfuerzo en garantizar que nuestros ciudadanos y empresas se beneficien de él de inmediato", ha subrayado.

Claves del acuerdo UE-Mercosur El acuerdo supone la eliminación de las barreras comerciales con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y se crea la mayor zona de libre comercio del mundo. Además, llega en un momento en el que Estados Unidos ha optado por tomar la dirección contraria con la guerra arancelaria impulsada por Donald Trump. Los 27 mantienen así relaciones ventajosas con la casi totalidad del continente americano, a excepción de EE.UU., Venezuela, Cuba y Bolivia. El nuevo tratado abre un mercado para los países a ambos lados del Atlántico con un total de 750 millones de consumidores -450 procedentes de Europa y 300 de los cuatro países de Latinoamérica-. La eliminación de los aranceles comenzará a aplicarse de forma gradual a lo largo de un periodo de 15 años. 01.22 min La UE y el Mercosur firman un acuerdo que "envía una señal clara en favor del comercio internacional" Ante la movilización del campo, la CE reforzó las conocidas como cláusulas de salvaguardia, que permiten revisar el acuerdo si los precios varían de forma considerable. Así, si algún producto registra una caída superior al 5% a causa del acuerdo, la Comisión podría congelar el convenio de forma temporal y reactivar los aranceles. También se han establecido cuotas para limitar la entrada en la UE de determinados productos agroalimentarios, como la carne de vacuno, el pollo y las aves de corral y el azúcar. Igualmente, se ha articulado una cláusula para proteger las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas para evitar la copia de 350 bienes, entre ellos, los vinos europeos. Mercosur, según explica la patronal española CEOE, “reconoce [en el acuerdo] la mayor calidad de estos productos y están dispuesta a pagarla". Por lo que, incluso sin aranceles, el precio allí será mayor. En el caso de España esto afectará además al aceite de oliva, al jamón de Jabugo y Guijuelo, al queso manchego, a la sobrasada de Mallorca o al turrón de Alicante. Europa abierta Europa abierta - Las salvaguardas de Mercosur y la comunicación en el Parlamento Europeo - 11/02/2026 Escuchar audio Más allá de las exportaciones, el acuerdo permite a las empresas de la UE hacerse con contratos públicos en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, “en igualdad de condiciones con las firmas locales”, destaca el Ministerio de Economía. Además, facilita el acceso a “materias primas críticas para la transición ecológica y digital”, entre ellas el litio o el silicio, como remarca la CEOE.