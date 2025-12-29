18.300 noticias para contar 2025
En el año en el que España vivió un gran apagón, el mundo dio la bienvenida a un nuevo papa y Trump regresó a la Casa Blanca, la redacción de RTVE Noticias ha publicado 18.285 noticias, hasta el pasado 26 de diciembre. Una media de 352 noticias a la semana (o 51 al día) que continúa en la línea de los últimos años, con la excepción de 2020, cuando estalló la pandemia del coronavirus.
Repitiendo el ejercicio de transparencia de 2024, DatosRTVE ha analizado la producción de las redacciones de Noticias y Deportes a lo largo de este año para mostrar el número de temas que han publicado sus áreas informativas, la frecuencia con la que se repiten los asuntos y cómo se ha distribuido la información semana a semana: desde la renuncia del primer ministro de Canadá hasta la tercera prórroga de los presupuestos generales del Estado.
Este año, las noticias internacionales han tenido algo más de peso que la actualidad nacional. No obstante, ambas secciones acumulan más de dos quintas partes de todas las noticias publicadas en 2025. Le siguen los deportes, con cerca del 20% de la producción informativa. Y los contenidos de sociedad, ciencia y tecnología -que se independizaron el año pasado del área de nacional- han supuesto este año cerca del 17% del trabajo de RTVE Noticias.
Además, una de cada diez noticias publicadas trata asuntos económicos. Y la cultura repite con en torno al 8% de los temas.
De la condena al Fiscal General a las elecciones en Extremadura
RTVE Noticias ha publicado cerca de 3.800 noticias nacionales a lo largo de este 2025. Es decir, una de cada cinco noticias publicadas ha servido para explicar una actualidad política que ha estado marcada por la imputación y condena del Fiscal General del Estado. También por la caída y entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos y del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que ha complicado el año político de Pedro Sánchez con las investigaciones de casos de corrupción entre miembros de su partido.
El mes de marzo terminó con un accidente en la mina asturiana de Cerredo, que dejó cinco muertos y cuatro heridos. El final del verano estuvo marcado por las manifestaciones propalestinas que obligaron a cancelar el final de la Vuelta a España en Madrid, con altercados violentos. En octubre, la Junta de Andalucía reconoció que hay 2.000 mujeres afectadas con pruebas de cáncer de mama dudosas y los médicos de toda España realizaron su segunda huelga este año para pedir mejoras laborales y un estatuto propio.
Ya a comienzos de noviembre, Carlos Mazón presentó su dimisión como presidente de la Generalitat Valenciana. Lo hizo ocho meses después de que una jueza de Catarroja imputara a la exconsejera de su gobierno, Salomé Pradas, en la investigación abierta sobre la dana que arrasó la provincia de Valencia en 2024.
En diciembre, Extremadura ha protagonizado la política nacional con sus elecciones. El PP ganó sin mayoría y dependerá de un Vox disparado para gobernar. El PSOE cosechó su peor resultado histórico en una comunidad autónoma en la que gobernó durante 36 años. Estos comicios abren además un nuevo ciclo electoral en España que continuará con la apertura de las urnas en Aragón, Castilla y León y Andalucía a lo largo del año que viene.
Dos guerras y un nuevo papa
La vuelta al poder de Donald Trump para un segundo mandato ha aupado a EE.UU. como el segundo país más presente en las noticias publicadas por la sección de Internacional de RTVE Noticias en 2025. No obstante, en torno a la mitad de las más de 4.200 publicaciones realizadas hasta el pasado 26 de diciembre, ha estado protagonizada por países en guerra. La mayoría -el 27,5%- se han escrito para cubrir el conflicto entre Israel y Hamás.
El año comenzó con un alto el fuego entre Israel y Hamás que duró poco. Y en marzo, Tel Aviv prohibió la entrada de ayuda humanitaria a la Franja, conduciendo a una situación de hambruna declarada por la ONU. Ya entrado el verano, la ofensiva israelí superó los 60.000 muertos y el organismo dirigido por António Guterres acusó a Israel de cometer un "exterminio".
Sin aflojar la presión en la Ciudad de Gaza, Israel decidió aumentar la escalada militar en la región, con ataques a Irán -a los que se unió Estados Unidos en junio- y a Hizbulá en el sur del Líbano durante el mes de agosto. Y en octubre, cuando se cumplieron dos años de guerra, Israel y Hamás firmaron un alto el fuego con constantes acusaciones de incumplimiento.
Otro cuarto de las informaciones internacionales del año se ha enfocado en la guerra de Ucrania. A final de febrero, en el tercer aniversario de la contienda, Zelenski y Trump protagonizaron una acalorada discusión en la Casa Blanca, en la que el presidente estadounidense acusó a su homólogo ucraniano de "estar jugando con la Tercera Guerra Mundial". A finales de abril, Moscú anunció la expulsión de las tropas ucranianas de Kursk, un territorio ruso en el que Kiev había ganado terreno, con la esperanza de usarlo como moneda de cambio en una posible negociación con el Kremlin que aún no ha ocurrido.
Sin un cara a cara entre Volodimir Zelenski y Vladímir Putin en la agenda, es Donald Trump quien está ejerciendo el papel de mediador. Hace apenas un mes, EE.UU. y Rusia pactaron un plan de paz para Ucrania, que ha incluido congelar los frentes de guerra en sus líneas actuales sin impedir al país unirse a la OTAN, según la revisión que ha hecho pública el presidente ucraniano. Ahora, la pelota vuelve a estar en el tejado de Moscú, que tiene que ratificar el texto de nuevo. Mientras tanto, la Unión Europea ya ha acordado financiar a Ucrania con un préstamo de 90.000 millones de euros a través de deuda común.
En el ranking de países de este año también se ha colado el Vaticano, que atrapó las miradas de todo el mundo desde finales de abril hasta mediados de mayo. La muerte del papa Francisco, tras varias semanas de ingreso hospitalario por problemas respiratorios, abrió un periodo de sede vacante que culminó con la elección del cardenal estadounidense Robert Prevost como nuevo sumo pontífice, bajo el nombre de León XIV.
Los aranceles y la vivienda marcan la actualidad económica
Si Donald Trump ha marcado la agenda de los conflictos bélicos en 2025, su presencia en la economía internacional no ha sido menor. Su guerra arancelaria, con porcentajes que no han dejado de subir, bajar y estancarse, ha puesto el foco en la geopolítica internacional, presente en el 21% de las noticias publicadas por el área de Economía, y en las políticas económicas internas de los países, sobre las que tratan cerca del 20% de las publicaciones.
El tira y afloja comenzó a mediados de febrero, cuando Washington anunció impuestos del 25% a las importaciones de aluminio y acero, y una política de "aranceles recíprocos" para Europa. Pero la guerra arancelaria no se desató hasta comienzos de abril, cuando Donald Trump declaró su “Día de la Liberación”, con impuestos del 20% a la UE y del 34% a China. Pekín respondió elevando sus gravámenes a productos estadounidenses y Bruselas llegó a un acuerdo con Washington a finales de julio para aplicar tasas del 15% a sus exportaciones y realizar compras masivas de energía.
La crisis de acceso a la vivienda en España también ha protagonizado más de un centenar de titulares en RTVE Noticias en 2025. Desde la subida constante de los alquileres o el anuncio del fin de las ‘golden visa’ para personas que invertían más de 500.000 euros en una vivienda o en deuda pública, hasta el repunte del precio de la vivienda libre en el tercer trimestre, con su mayor alza en 18 años, o la declaración de nuevas zonas tensionadas.
Agenda social: medio ambiente, salud e igualdad
En 2025, RTVE Noticias ha publicado más de 3.000 noticias sobre temas sociales. Esto supone cerca del 17% de la producción informativa de la redacción. Y, aunque las noticias sobre políticas sociales e instituciones son las más frecuentes, la agenda del año ha estado marcada por los temas de medio ambiente y el clima, la sanidad y la salud mental y los temas sobre igualdad, feminismo y violencia de género.
Los incendios que asolaron España en agosto conllevaron la publicación de 179 noticias. La ola de fuegos, potenciada por una ola de calor, convirtió al verano de 2025 en uno de los peores de la última década. El fuego no solo arrasó bosques y campos, sino que también obligó a realizar desalojos e interrumpir transportes. Y puso en jaque a los servicios de emergencia de varias comunidades autónomas. Castilla y León fue la región más afectada, con focos repartidos entre Zamora, León, Salamanca y Ávila. Y en Galicia, los fuegos se concentraron especialmente en la provincia de Ourense.
De los centenarios de Matute y Gaite a la despedida de Vargas Llosa
El año en el que se han celebrado los centenarios de Ana María Matute y Carmen Martín Gaite y la literatura ha despedido al premio Nobel Mario Vargas Llosa, una de cada diez noticias publicadas por la sección de Cultura de RTVE ha tratado sobre libros.
El cine y otras expresiones audiovisuales han copado en torno al 20% de las más de 1.400 informaciones culturales de RTVE.es. El séptimo arte ha vuelto a ser protagonista el año en que los creadores de El 47 (Marcel Barrena) y La infiltrada (Arantxa Echevarría) se sorprendían teniendo que compartir ex aequo el Goya 2025 a mejor película. También cuando Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, ganaba la Concha de Oro en el Festival de Cine de San Sebastián.
El mundo del cine ha despedido este 2025 al director David Lynch y a los actores Verónica Echegui, Tony Isbert, Manolo Zarzo, Eusebio Poncela, Robert Redford, Diane Keaton, Richard Chamberlain, Val Kilmer, Graham Greene o Diane Ladd. El teatro ha perdido a los directores Juan Margallo y Bob Wilson. También han muerto el exmiembro de La Trinca y productor Toni Cruz; la mitad del Dúo Dinámico, Manuel de la Calva; el vocalista de Extremoduro, Robe Iniesta, o los cantantes Ozzy Osbourne y Rick Davies.
El fútbol, rey de la información deportiva
Los deportes vuelven a ser en 2025 el tercer pilar de la producción informativa de RTVE Noticias, por detrás de la actualidad nacional e internacional. Este año acumulan más de 3.300 noticias publicadas, lo que significa que son uno de cada cinco artículos que pueden leerse en RTVE.es.
Por deportes, el fútbol sigue concentrando la mayor parte de las miradas: supone casi el 55% de la producción informativa del año. Desde la renovación de Luis de la Fuente como seleccionador español hasta 2028 hasta la primera Bota de Oro de Kylian Mbappé.
Este 2025 ha sido el año en el que el Barça ha ganado la Liga masculina y la femenina, el PSG ha conquistado la Champions, Aitana Bonmatí se ha hecho con su tercer Balón de Oro y Xabi Alonso ha vuelto al Real Madrid como entrenador. Pero si por algo pasará 2025 a la historia del fútbol, es por la goleada a Alemania de la selección femenina para levantar la Nations League.
En el tenis, que aparece en casi un 5% de las informaciones, Carlos Alcaraz ha revalidado su título de Roland Garros, pero el italiano Jannik Sinner se impuso para levantar su primer Wimbledon.
En baloncesto, con el 4,4% de los contenidos, la selección de 3x3 se colgó la plata en la Copa de Campeones, pero Sergio Llull y Sergio Scariolo dejaron una selección que fue subcampeona en el Eurobasket. España también sumó tres oros en el Europeo de gimnasia rítmica y el atletismo logró tres medallas en los Campeonatos Europeos de Marcha y otros cinco oros y 14 medallas en el Europeo sub-20.
Con una presencia del 16% que todavía debe aumentar, el deporte femenino también ha sido protagonista este 2025. Ana Carvajal y Valeria Antolino fueron campeonas de Europa de sincronizados en plataforma, las velocistas españolas hicieron historia con un oro y una plata en el Mundial de Cantón y la marchadora María Pérez fue doble campeona mundial en Tokio.
La desinformación vuelve a ser protagonista
La verificación de contenidos falsos o engañosos también ha requerido la redacción de más de 400 noticias en un año en el que la desinformación ha vuelto a ser protagonista. En cada evento de actualidad –la investidura de Donald Trump, la muerte del papa Francisco -, las redes sociales se inundaron de mentiras.
Dentro de España, los bulos prendieron, por ejemplo, durante los incendios forestales que azotaron España en agosto con el objetivo de negar el cambio climático y ridiculizar las medidas de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. También en el municipio murciano de Torre Pacheco, que fue testigo de cómo la desinformación y el odio son un cóctel peligroso que puede terminar en disturbios y alterar la convivencia. Y las teorías de la conspiración o las invenciones sin pruebas sobre el apagón masivo de abril se prolongaron durante semanas.
Junto a Estados Unidos, Donald Trump y las redes sociales, la inteligencia artificial ha sido uno de los cuatro asuntos que más han ocupado a la redacción. Con su hiperrealismo, se ha convertido en una herramienta poderosa para confundir y engañar a la ciudadanía. Desde montajes fotográficos que presentan a mujeres de líderes internacionales como si fueran hombres a mensajes que tratan de negar el sufrimiento y la hambruna en la Franja de Gaza.
¿Qué nos deparará 2026?