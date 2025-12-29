18.300 noticias para contar 2025

En el año en el que España vivió un gran apagón, el mundo dio la bienvenida a un nuevo papa y Trump regresó a la Casa Blanca, la redacción de RTVE Noticias ha publicado 18.285 noticias, hasta el pasado 26 de diciembre. Una media de 352 noticias a la semana (o 51 al día) que continúa en la línea de los últimos años, con la excepción de 2020, cuando estalló la pandemia del coronavirus.

Repitiendo el ejercicio de transparencia de 2024, DatosRTVE ha analizado la producción de las redacciones de Noticias y Deportes a lo largo de este año para mostrar el número de temas que han publicado sus áreas informativas, la frecuencia con la que se repiten los asuntos y cómo se ha distribuido la información semana a semana: desde la renuncia del primer ministro de Canadá hasta la tercera prórroga de los presupuestos generales del Estado.

Este año, las noticias internacionales han tenido algo más de peso que la actualidad nacional. No obstante, ambas secciones acumulan más de dos quintas partes de todas las noticias publicadas en 2025. Le siguen los deportes, con cerca del 20% de la producción informativa. Y los contenidos de sociedad, ciencia y tecnología -que se independizaron el año pasado del área de nacional- han supuesto este año cerca del 17% del trabajo de RTVE Noticias.

Además, una de cada diez noticias publicadas trata asuntos económicos. Y la cultura repite con en torno al 8% de los temas.

Los aranceles y la vivienda marcan la actualidad económica Si Donald Trump ha marcado la agenda de los conflictos bélicos en 2025, su presencia en la economía internacional no ha sido menor. Su guerra arancelaria, con porcentajes que no han dejado de subir, bajar y estancarse, ha puesto el foco en la geopolítica internacional, presente en el 21% de las noticias publicadas por el área de Economía, y en las políticas económicas internas de los países, sobre las que tratan cerca del 20% de las publicaciones. El tira y afloja comenzó a mediados de febrero, cuando Washington anunció impuestos del 25% a las importaciones de aluminio y acero, y una política de "aranceles recíprocos" para Europa. Pero la guerra arancelaria no se desató hasta comienzos de abril, cuando Donald Trump declaró su “Día de la Liberación”, con impuestos del 20% a la UE y del 34% a China. Pekín respondió elevando sus gravámenes a productos estadounidenses y Bruselas llegó a un acuerdo con Washington a finales de julio para aplicar tasas del 15% a sus exportaciones y realizar compras masivas de energía. Trump y Von der Leyen acuerdan aplicar aranceles del 15% a las exportaciones de la UE y compras masivas de energía La crisis de acceso a la vivienda en España también ha protagonizado más de un centenar de titulares en RTVE Noticias en 2025. Desde la subida constante de los alquileres o el anuncio del fin de las ‘golden visa’ para personas que invertían más de 500.000 euros en una vivienda o en deuda pública, hasta el repunte del precio de la vivienda libre en el tercer trimestre, con su mayor alza en 18 años, o la declaración de nuevas zonas tensionadas.

Agenda social: medio ambiente, salud e igualdad En 2025, RTVE Noticias ha publicado más de 3.000 noticias sobre temas sociales. Esto supone cerca del 17% de la producción informativa de la redacción. Y, aunque las noticias sobre políticas sociales e instituciones son las más frecuentes, la agenda del año ha estado marcada por los temas de medio ambiente y el clima, la sanidad y la salud mental y los temas sobre igualdad, feminismo y violencia de género. Los incendios que asolaron España en agosto conllevaron la publicación de 179 noticias. La ola de fuegos, potenciada por una ola de calor, convirtió al verano de 2025 en uno de los peores de la última década. El fuego no solo arrasó bosques y campos, sino que también obligó a realizar desalojos e interrumpir transportes. Y puso en jaque a los servicios de emergencia de varias comunidades autónomas. Castilla y León fue la región más afectada, con focos repartidos entre Zamora, León, Salamanca y Ávila. Y en Galicia, los fuegos se concentraron especialmente en la provincia de Ourense. Balance de los incendios en España: más de 343.000 hectáreas arrasadas por el fuego en lo que va de año

El fútbol, rey de la información deportiva Los deportes vuelven a ser en 2025 el tercer pilar de la producción informativa de RTVE Noticias, por detrás de la actualidad nacional e internacional. Este año acumulan más de 3.300 noticias publicadas, lo que significa que son uno de cada cinco artículos que pueden leerse en RTVE.es. Por deportes, el fútbol sigue concentrando la mayor parte de las miradas: supone casi el 55% de la producción informativa del año. Desde la renovación de Luis de la Fuente como seleccionador español hasta 2028 hasta la primera Bota de Oro de Kylian Mbappé. Este 2025 ha sido el año en el que el Barça ha ganado la Liga masculina y la femenina, el PSG ha conquistado la Champions, Aitana Bonmatí se ha hecho con su tercer Balón de Oro y Xabi Alonso ha vuelto al Real Madrid como entrenador. Pero si por algo pasará 2025 a la historia del fútbol, es por la goleada a Alemania de la selección femenina para levantar la Nations League. 09.56 min Vuelta Final Nations League 2025 | Mejores momentos Alemania - España En el tenis, que aparece en casi un 5% de las informaciones, Carlos Alcaraz ha revalidado su título de Roland Garros, pero el italiano Jannik Sinner se impuso para levantar su primer Wimbledon. En baloncesto, con el 4,4% de los contenidos, la selección de 3x3 se colgó la plata en la Copa de Campeones, pero Sergio Llull y Sergio Scariolo dejaron una selección que fue subcampeona en el Eurobasket. España también sumó tres oros en el Europeo de gimnasia rítmica y el atletismo logró tres medallas en los Campeonatos Europeos de Marcha y otros cinco oros y 14 medallas en el Europeo sub-20. Con una presencia del 16% que todavía debe aumentar, el deporte femenino también ha sido protagonista este 2025. Ana Carvajal y Valeria Antolino fueron campeonas de Europa de sincronizados en plataforma, las velocistas españolas hicieron historia con un oro y una plata en el Mundial de Cantón y la marchadora María Pérez fue doble campeona mundial en Tokio.