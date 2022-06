Bajo una ola de calor sofocante, los andaluces acuden este domingo a las urnas en medio de una expectación máxima por parte de todos los partidos, que se la juegan y no solo en esta comunidad, la más poblada de España. El resultado de las elecciones andaluzas marcará la consolidación de un giro histórico en esta comunidad a la derecha, iniciado en la pasada legislatura tras décadas de socialismo reinante, o dará una sorpresa en forma de vuelco absoluto a las encuestas con otra posibilidad de gobierno que no pase por el 'popular' Juanma Moreno.

La izquierda se aferra a ello y trata de no caer en el pesimismo ante los datos que arrojan los sondeos absolutamente desalentadores para ellos: todo el bloque junto (PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía) quedaría por debajo del PP en este 19J. Creen estos partidos que si Andalucía sale a votar en masa, se demostrará que sigue siendo de izquierdas y el PSOE espera que haya una "reacción" del "orgullo rojo".

La participación es clave, como lo es la decisión final de los indecisos que dejan para el último minuto la opción de coger una papeleta u otra- según el CIS, casi el 10% lo decide en la misma jornada electoral- y todos los partidos esperan superar la de las pasadas elecciones de 2018, que cayó al 56,56%. La sombra de la abstención ha planeado durante toda la campaña de este 19J, con los andaluces más pendientes de las fiestas, romerías, ferias y playas que de las urnas. Una ola de calor disparada ha hecho que todos los candidatos muestren una gran preocupación por la apatía ante las urnas.

El incremento del voto por correo- un 96% más que en 2018- hace plantear dos escenarios: o que la participación va a ser efectivamente alta o que todo el mundo está pensando en la playa y no quiere perder una jornada por ir al colegio electoral.

Moreno sueña con el 55

No ha habido encuesta que no sitúe a la cabeza al actual presidente de la Junta y candidato del PP, que solo tiene un número en la cabeza: 55. Es la cifra exacta de diputados que marca la mayoría absoluta y que se ha convertido en obsesión para Moreno, que quiere evitar a toda costa pactar con Vox su posible investidura y, sobre todo, su gobierno. "No quiero lo que tiene Pedro Sánchez, dos gobierno en uno y todo el día de bronca", "no me apetece gobernar con Macarena Olona", "no quiero estar atado", ha dicho.

De esta manera ha dejado muy claro que no quiere gobernar con ella, pero ni una sola vez ha descartado gobernar con ella, consciente de que puede necesitar a Vox para mantenerse en la Junta. No hay partido en Andalucía que dude que si necesita a la ultraderecha tirará de ella, incluido su actual socio de gobierno, Ciudadanos.

El exceso de confianza ante unos sondeos claramente favorables preocupa al 'popular', al que ya no le vale con ganar. Para conseguir su máxima repetida cada día- "quiero un gobierno en solitario"- Moreno debería arrasar en estas elecciones porque Vox vende su escaño a precio de oro.

Órdago o no, fruto del acaloramiento de la campaña o no, la candidata de Vox, Macarena Olona, ha lanzado un mensaje que no gusta en el PP: si no saca mayoría absoluta y necesita un solo diputado de Vox, aunque solo sea una abstención para ser investido, los de Santiago Abascal pedirán entrar en el Palacio de San Telmo y llevarán ese axioma hasta el final, dicen. Esta formación rompió todos los pronósticos en 2018 e irrumpió en el Parlamento andaluz con 12 diputados. Ahora quieren dar lo que han denominado 'macarenzo' en las urnas.

Moreno ha llegado a amagar con la repetición electoral si no consigue gobernar como quiere, pero Vox no se arredra y sigue adelante: "O con nosotros o no gobierna". En campaña todos van a máximos, claro. Tras la noche de este domingo electoral, los resultados- el porcentaje de votos y el número de escaños- les colocarán con más o menos fuerza para negociar y exigir.

El candidato 'popular' se agarra a que las encuestas no se equivoquen y roce esa mayoría absoluta o directamente la toque, o que incluso Cs finalmente obtenga representación en el Parlamento andaluz y pueda sumar sus diputados, toda vez que Juan Marín ha manifestado su intención de reeditar el pacto PP-Cs en la única comunidad de España en la que esa suma no ha terminado volando por los aires.

Un PP casi sorprendido cogió la riendas de Andalucía en 2018 con tan solo 26 diputados igualando su peor resultado histórico ante la caída en picado del voto socialista. La ahora desterrada Susana Díaz ganó los comicios con 33 escaños, pero el bloque PP, Cs y Vox posibilitó el gobierno PP-Cs. Moreno fue, de hecho, el primer presidente autonómico en España que rubricó un pacto de investidura con Vox en el 2018, que marcó una estela posterior en otras comunidades y ayuntamientos, algo que le echa en cara la izquierda andaluza.

Pero los fantasmas a veces vuelven en política y en la mente de los 'populares' están los 50 diputados que en 2012 obtuvo Javier Arenas, frente a los 47 del PSOE, y que no le sirvieron de nada, a pesar de hacer historia con ese triunfo, el primero y único del PP en unas elecciones andaluzas. Las expectativas en el PP son tan altas como para ir a por la mayoría absoluta llamando directamente al voto socialista sin complejos.