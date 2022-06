PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía han dado un ‘no’ rotundo a la posibilidad de abstenerse ante una hipotética investidura de Juanma Moreno (PP) como presidente de la Junta para evitar la entrada de Vox en el gobierno regional. Llaman a “frenar” a la “ultraderecha”, sí, pero trasladan la responsabilidad exclusiva de no meter a Vox en el Gobierno a Moreno y al PP, que en los últimos días de campaña ha pedido en reiteradas ocasiones a los socialistas su abstención para vetar a Vox en el ejecutivo autonómico.

Por ahora, el promedio de las encuestas sitúa al PP en una mayoría de 47 escaños, a ocho de la mayoría absoluta, y Ciudadanos desaparecería, por lo que sí o sí el Partido Popular necesitaría los votos de Vox para la investidura de Juanma Moreno, ya que la izquierda rechaza abstenerse. Vox subiría de los 12 que tiene actualmente a los 20 y ya avisó de que, aunque Moreno tan solo necesitase “un escaño” suyo, exigiría entrar en el gobierno, algo que el candidato ‘popular’ rechaza por el momento (si bien no lo ha descartado).

“ No, los que han pactado con Vox son ustedes , y la culpa de que en España la derecha pacte con la ultraderecha es de usted, señor Moreno”, ha espetado Espadas, quien ha recordado una vez más que el presidente de la Junta fue el primero en pactar con este partido en 2018 un acuerdo de investidura y que ahora, el PP gobierna con Vox en Castilla y León.

Ha recriminado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, retara al PSOE esta semana a que “acredite” con una abstención que le “molesta” Vox. “Es a lo que nos tiene acostumbrados” el PP, ha reprochado, y ha criticado que Feijóo “se suba al carro y diga: que vengan y me lo arreglen”.

Nieto: “Rotundamente no”

También la candidata de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha dado un “no rotundo” a la posibilidad de abstenerse para que Vox no forme parte del gobierno autonómico. Y eso que el pasado lunes, en una entrevista en RNE, dijo que la izquierda debería "darle una vuelta" a esta posibilidad, si bien también reclamó a Moreno que "reflexione" sobre si quiere "coser su futuro a la extrema derecha".

En una entrevista en La Sexta este jueves, Nieto ha dejado claro que no hay ya nada que pensar al ser preguntada por si se abstendría: “Rotundamente no”. Y ha preguntado: "¿Va a romper el PP el gobierno de Castilla y León? ¿Va a despreciar los votos de Vox si le invisten presidente otra vez, verdad que no?". Y ha criticado que, habiendo tenido otras opciones, Moreno ha optado por “despedir” a sanitarios y “secar” Doñana”. Por ello, ha sentenciado que Por Andalucía “no va a respaldar políticas ni agendas de gobierno que le hagan daño a la gente".

Tras insistir que ella opta por un “bloque de progreso” entre la izquierda para conformar un gobierno, ha señalado que una hipotética repetición electoral sería “un fracaso” de Moreno, que decidió adelantar los comicios “cuando no tocaba”. Y es que el candidato ‘popular’ a la reelección no descarta que esta posibilidad pueda ocurrir si no logra sumar las mayorías para ser investido.