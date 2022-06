La hora de La 1 Espadas rechaza abstenerse para evitar la entrada de Vox y advierte: "El que pacta con la ultraderecha es el PP, es su problema" El candidato del PSOE a las elecciones en Andalucía del próximo domingo, Juan Espadas, ha rechazado facilitar una hipotética investidura del... 00:20:56 Recomendado para mayores de 7 años

Espadas rechaza abstenerse para evitar la entrada de Vox y advierte: "El que pacta con la ultraderecha es el PP, es su problema" Recomendado para mayores de 7 años VO Sinopsis El candidato del PSOE a las elecciones en Andalucía del próximo domingo, Juan Espadas, ha rechazado facilitar una hipotética investidura del ‘popular’ Juanma Moreno con una abstención con el fin de evitar la entrada de Vox en el gobierno de la Junta. “El que pacta con la ultraderecha es el PP, es su problema”, ha reprochado Espadas, quien se ha dirigido así al PP: “Quienes tienen que redimir la culpa dejando de pactar con Vox son ustedes”. Ficha técnica Géneros Información y actualidad Idiomas Castellano

