Día Mundial de la Fotografía: las imágenes que cuentan 2026

El 19 de agosto se celebra el Día Mundial de la Fotografía, una fecha que rinde homenaje a la presentación y adquisición de la patente del daguerrotipo en 1839. La imagen tiene el poder de transmitir aquello que, con palabras, puede quedar falto de detalles.

Durante 2026, el mundo ha vivido momentos extremos que han provocado tanto admiración como horror en quienes han contemplado las imágenes de algunos de los acontecimientos más relevantes. Estas son algunas de las fotografías que han marcado el año:

Nicolás Maduro, de presidente a detenido Nicolás Maduro, en una imagen difundida por Trump, preso en el buque de asalto anfibio Iwo Jima, después de ser capturado por el Ejército de EE.UU. REUTERS Estados Unidos lleva a cabo la "Operación Resolución Absoluta", mediante la que capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro. Aterrizó en Nueva York el tres de enero junto a su mujer, Cilia Flores, vestido con un chándal de Nike y bajo custodia estadounidense, a la espera de ser juzgado por narcoterrorismo y conspiración por importar cocaína. La operación provocó una fuerte reacción internacional y abrió una nueva etapa de incertidumbre política en Venezuela.

La tragedia ferroviaria de Adamuz Imagen del descarrilamiento de Adamuz EFE La rotura de un carril provocó el descarrilamiento de un tren Iryo que cubría la ruta Málaga-Madrid y su posterior colisión con un Alvia de Renfe, el 18 de enero en Adamuz (Córdoba). El accidente dejó 46 muertos y 126 personas atendidas, y se convirtió en uno de los siniestros ferroviarios más graves de las últimas décadas en España. Imágenes de los vagones destrozados y de los equipos de emergencia trabajando entre los restos se convirtieron en algunas de las fotografías más impactantes del año.

Bad Bunny desafía a Donald Trump en la Super Bowl Bad Bunny sostiene la bandera de Puerto Rico durante su actuación en el espectáculo del descanso del Super Bowl LX, celebrado en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California (EE. UU.), el 8 de febrero de 2026. EFE/EPA/CHRIS TORRES El cantante puertorriqueño utilizó el descanso del partido de la gran final del fútbol americano para montar una fiesta boricua, homenajeando la cultura y el hermanamiento de los pueblos latinos. El 8 de febrero, durante el enfrentamiento de los Patriots contra los Seahawks, Bad Bunny lanzó un mensaje en favor de la diversidad y contra las políticas migratorias de la administración Trump, en un momento marcado por el endurecimiento de las políticas del ICE y las deportaciones.

Volvimos a la Luna con el viaje de Artemis II El cohete SLS, con la cápsula Orion de la misión Artemis II, despega desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida (EE. UU.), el 1 de abril de 2026. La misión llevó a cuatro astronautas en un sobrevuelo de la Luna. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH La misión Artemis II, liderada por la NASA en colaboración con la Agencia Espacial Canadiense y la Agencia Espacial Europea, despegó el 1 de abril desde Florida con cuatro astronautas a bordo de la nave Orion. Durante casi diez días, la tripulación viajó alrededor de la Luna, en el primer vuelo tripulado del programa Artemis y un paso clave para el futuro regreso de los humanos a la superficie lunar.

El premio de World Press Photo va para las atrocidades del ICE Las hijas de un migrante ecuatoriano se aferran a su padre mientras agentes del ICE lo detienen en Nueva York. La imagen ganó el World Press Photo del Año 2026. EFE Carol Guzy tomó la imagen "Separados por el ICE" en agosto de 2025, en el interior de uno de los pocos edificios federales de Estados Unidos donde se permitió el acceso a fotógrafos. En ella, las hijas de Luis, un migrante ecuatoriano, se aferran a su padre mientras los agentes del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) se lo llevan detenido tras una audiencia. La historia de Luis, sin antecedentes penales, es la ganadora del World Press Photo del Año 2026.

"Emergencia humanitaria en Gaza", finalista y realidad Palestinos se encaraman a un camión de ayuda humanitaria que entra en la Franja de Gaza por el paso de Zikim en busca de harina, durante una suspensión temporal de las operaciones militares, el 27 de julio de 2025. El 27 de julio de 2025, estos palestinos subían a un camión de provisiones a su entrada en la Franja de Gaza para conseguir harina durante una suspensión de operaciones de ayuda humanitaria impuesta por el Ejército israelí. La imagen de Saber Nuraldin, finalista en el World Press Photo 2026, refleja el día a día de la franja de Gaza, donde el genocidio ya reconocido por la ONU sigue latente. La población civil queda atrapada entre la falta de alimentos, la destrucción y la violencia.

El Papa León XIV visita España El papa León XIV tras el rezo de la Hora media que va a oficiar en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia en Barcelona. EFE/ Enric Fontcuberta El papa León XIV realizó entre el 6 y el 12 de junio de 2026 su primera visita a España, con paradas en Madrid, Barcelona y Canarias. Durante su viaje, se reunió con los Reyes, autoridades políticas, jóvenes, familias y representantes de la Iglesia, además de participar en diferentes actos religiosos. Uno de los momentos más relevantes fue su encuentro con víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, en un viaje marcado también por sus mensajes sobre la acogida, la migración y la convivencia.

Espectáculo de cine para la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia La frase de Gaudí "Primero el amor, después la técnica" dibujada por drones junto a la Sagrada Familia EFE/Marta Pérez En el contexto del centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí el 10 de junio de 1926, Barcelona preparó una inauguración de lujo para la torre de Jesucristo. El acto presidido por el papa contó con Tecnología Cinema Live, coro de niños y drones que formaban el rostro de Gaudí para convertir el cielo de Barcelona en uno de los grandes escenarios visuales del año.

Un doble terremoto en Venezuela deja 6.000 muertos y un país destrozado Una mujer pasa junto a un edificio dañado por el terremoto en La Guaira Pedro Mattey AP/Pedro Mattey El 24 de junio el suelo tembló en La Guaira y Caracas con dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, separados por apenas 39 segundos. Los seísmos más potentes registrados en el país en más de un siglo, provocaron el derrumbe de edificios, graves daños en infraestructuras y una enorme operación de rescate. Esta tragedia, que ya cuenta con más de 6.000 víctimas mortales y miles de heridos, ha dejado fotografías desgarradoras.

Verano en llamas: Madrid, Ávila, Castellón y Huesca Un bombero lucha contra el incendio forestal de Ávila AFP/César Manso El verano de 2026 ha dejado una oleada de incendios de dimensiones excepcionales. En Madrid y Ávila, la magnitud de las llamas llevó al Gobierno a declarar la emergencia de interés nacional en una crisis sin precedentes. Hasta el momento, más de 265.000 hectáreas habrían ardido en España en localidades como Burgohondo (Ávila), la Sierra Oeste de Madrid, la Vall d’Uixó (Castellón) y Riglos (Huesca), dejando tras de sí miles de evacuados y un paisaje devastado por el fuego.

Segunda estrella para la Selección Española de Fútbol Un momento para la historia. Rodri levanta el trofeo de Campeón del Mundo AFP España se alza con el título de campeona del Mundo por segunda vez tras una complicadísima final contra Argentina que se fue a prórroga. La selección española de fútbol bordó una una nueva estrella el 19 de junio gracias los esfuerzos de jugadores como Pau Cubarsí, Rodrigo Hernández y Marc Cucurella.

Alrededor de 80.000 personas llegan a Ceuta en la mayor crisis migratoria en España Entrada masiva de migrantes en Ceuta desde el mar Antonio Sempere Antonio Sempere El 30 de julio de 2026, miles de personas cruzaron desde Marruecos hacia Ceuta a nado y a pie, en una entrada masiva que desbordó los servicios de la ciudad. Cerca de 80.000 personas llegaron a entrar, entre ellas familias con niños y menores, mientras 82 personas murieron, principalmente ahogadas. La crisis obligó al despliegue de la Policía, la Guardia Civil y el Ejército y dejó imágenes de enorme impacto en la frontera.