Sybilla y la otra mirada: 40 años de moda convertida en arte

En el contexto de la programación oficial de PHotoESPAÑA 2026, la Galería Plaza del Gato acoge La Otra Mirada, una exposición que reúne por primera vez una selección del archivo fotográfico de las campañas de la firma Sybilla.

Son 64 imágenes realizadas en los últimos 40 años por grandes fotógrafos como Pepe Lamarca, Miguel Oriola, Javier Vallhonrat, Juan Gatti, Juan de la Fuente y Félix Valiente. Han acompañado a la diseñadora en proyectos artísticos y personales, resultando en imágenes de diseño vanguardista y al mismo tiempo, atemporales.

Sybilla siempre ha tenido gran sensibilidad por el mundo artístico y reconoce que se siente más cómoda e inspirada trabajando con personas "de la misma familia", con similares pulsiones creativas. Por eso, siempre ha compartido espacio y amistad con fotógrafos que le ayudaron a hacer de los catálogos de sus colecciones auténticas obras de arte visual y, por supuesto, objetos de coleccionista.

Se utilizó en un desplegable gigante como invitación a un desfile.

Nada más entrar se encuentran los marcos de madera elegidos por el Premio Nacional de Fotografía, Javier Vallhonrat. Sus obras, datadas entre 1987 y 1990, muestran el espacio urbano, el bosque e incluso la playa, alternando escenas íntimas con otras de carácter puramente estético.

El reino del animal Un gato y un perro aparecen recurrentemente en las fotos de Javier Vallhonrat, incluso una modelo lleva un sombrero con forma de gato. Sybilla cuenta a RTVE Noticias que eran su perrita María y su gata Rocío. María, perra de Sybilla, posa en esta imagen para Javier Vallhonrat para enseñar el paraguas de la marca en el catálogo. María es actriz secundaria en varias obras de la exposición, y no en vano, pues gracias a ella la diseñadora conoció a Vallhonrat: el perro del fotógrafo entró a la tienda de Sybilla e interactuó con María, obligando a Sybilla a salir y saludar. El resto es historia de la fotografía de la moda.

Félix Valiente: actualidad En el otro lado de la sala, frente a las fotografías de Javier Vallhonrat, cuyas imágenes datan de 1987-1990, se encuentran las de Félix Valiente, realizadas todas entre 2015 y 2016. Conocido por sus portadas para revistas de moda como Marie Claire o Vanity Fair, sus imágenes en la exposición de Sybilla destilan simbolismo, orden y belleza. Unas pulcrísimas prendas con costuras perfectas llenan el espacio protagonizado por una modelo asiática. Félix Valiente, 2016 Es conocido que en ocasiones, Sybilla escoge modelos según su carácter. No es de extrañar que fuera una de las grandes descubridoras de la grandísima Rossy de Palma. De camino a la planta inferior, haciendo contraste con la pared blanca, están las caras y cuerpos de chicas en blanco y negro, que miran penetrantemente a quien baja peldaño a peldaño. No son modelos: son historias. Periodista, influencer, bailarina, actriz... ninguna es modelo de profesión, pero todas poseen una personalidad capaz de sostener la imagen. Félix Valiente

Juan Gatti, para todo La creatividad parece ser el motor de Juan Gatti: comenzó siendo diseñador gráfico y se convirtió en fotógrafo. Al principio diseñaba los catálogos que Sybilla tenía en las tiendas y enviaba por correo a los desfiles de moda. Después, siguió acompañándola fotografiando él mismo las imágenes de los catálogos. La rama más artística y visualmente alternativa está en sus obras, que mezclan perfectamente el diseño gráfico con la fotografía: texturas, juegos de color, sombras, y sobre todo una mezcla de la elegancia y misterio estético que hacen al espectador sentirse en una superproducción. Con Juan Gatti, Sybilla destaca una relación extraordinaria, no por ello menos exigente y desafiante en lo laboral. Entre los dos había pura química, de ella nacieron obras como esta, cuya mochila, además de poder ser top ventas, manda un mensaje de amor. Juan Gatti, 1992

Reflejos de la verdad La serie Aeropuerto es la que más se aleja de la naturaleza para adentrarse en la vida de una mujer urbana, trabajadora y siempre en movimiento; que resultó ser la propia Sybilla. La colección está inspirada directamente en sus vivencias por el año 88: vuelos, oficinas, calles con paraguas y escenas dignas de una diseñadora que en esa fecha ya tenía contratos industriales en Italia y Japón.

Miguel Oriola La visión poética de Miguel Oriola, fallecido en Madrid en 2020, expone el lado más surrealista y experimental de la muestra. Destacan especialmente sus imágenes en el desierto y las referencias al pintor Joan Miró en los diseños de Sybilla.

Pepe Lamarca: de Camarón a Sybilla El fotógrafo argentino, autor de la celebérrima imagen de Camarón con Paco de Lucía, colaboró con Sybilla en sus primeras campañas con obras en blanco y negro que retratan a mujeres con piezas tan singulares como un sombrero con forma de barco de papel o un traje de baño con recortes vanguardistas. Pepe Lamarca, 1985 Los atrevimientos artísticos de Sybilla no dejan atrás al amor por la mujer y su significado. Ella misma dice que le interesa ese punto en el que la mujer busca quién va a ser, sobre todo en la mediana edad, donde comienza la búsqueda de "lo siguiente que viene". La artista lo dice claro, su objetivo es empoderar.

De aventuras con Ouka Leele y el Burrito Blanco Es conveniente apuntar que Sybilla, como diseñadora, nace, crece y se reproduce durante la Movida Madrileña, donde coincidió con la fotógrafa Ouka Leele. El Centro de Diseño y Moda del Ministerio de Industria encargó a Ouka Leele retratar la obra de una jovencísima Sybilla para la campaña de promoción "Moda España: hecha para vivir". La iniciativa del Ministerio tuvo dos resultados: una de las fotos más icónicas de la historia de la moda y una aventura que cambió para siempre la vida de Sybilla. Metió los primeros diseños que tenía a mano en una maleta, salió de su casa y acudió a la llamada de Ouka Leele, que se encontraba en ese momento en Mallorca. La diseñadora supo, en cuanto terminaron la sesión, que ese era el lugar al que pertenecía. Decidió quedarse allí y continúa viviendo en la isla en la actualidad. Allí también estaba Tito Díaz, escultor y autor de los "centrifugados de pelo", responsable de los singulares sombreros elaborados con pelo humano. En esta foto apenas hay modelos: todos los personajes, excepto la chica recostada en el centro con el bañador, son turistas extranjeros que pasaban por Mallorca. Una vez más, el Ministerio de Industria mueve ficha: en 1987 le encargó a Sybilla una colaboración para salvar de la bancarrota a Burrito Blanco, la marca de ropa de cama que las madres compran porque "las sábanas son muy suaves y no se rompen". El catálogo cuenta con fotografías de Vallhonrat.