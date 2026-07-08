Josu Santos, Premio Nacional de Moda Baño con encaje de Camariñas, licra y 3D: "Hago cortes a troche y moche"

Josu Santos ha pasado toda su vida, que ya roza la treintena, pensando en prendas y diseños. Hoy, el niño que con tres años pidió a su abuela una Barbie para poder vestirla, es ganador del Premio Nacional de Moda Baño Nuevos Talentos Moda de España 2026, entregado en la Mediterranean Fashion Beach. El joven de Sobrado do Obispo (Ourense) que estudió patronaje y moda en San Sebastián ha presentado Rizoma, su colección dedicada a la tierra y a los orígenes.

Ha sido la tradición artesana, la elección de la paleta cromática y las técnicas de confección lo que han distinguido el resultado del proceso creativo de Josu. En una entrevista tras la entrega del premio, el protagonista pone en relieve su creación, además de reflexionar sobre lo que le ha traído hasta aquí.

PREGUNTA: ¿Qué significa ganar el Premio Nacional de Moda Baño?

RESPUESTA: Es un reconocimiento que me sabe a “por fin”. Desde que terminé de estudiar he competido en los diferentes concursos que he ido conociendo. También en los que por logística fuesen cerca, para poder desplazarme a presentar allí la colección. He aprendido mucho de cada una de mis candidaturas y participaciones. Recibir este premio en moda de baño, algo que no había tocado anteriormente, que fuese a nivel nacional y que destaque mi colección por encima de todas las propuestas, es un orgullo y estoy contentísimo.

Josu Santos en el suelo junto a sus compañeros, y detrás Zahira Pérez Rodríguez sosteniendo el galardón

P: ¿Qué ha sido para ti incorporar la artesanía a la colección?

R: He introducido una base muy importante que pedía el concurso: la concienciación ecológica. Lo he hecho reutilizando materiales como la sábana de lino artesanal tejida en Allariz (Ourense). Es una pieza vintage de la familia de una amiga que se prestó a donarla para este proyecto. Ha sido bonito poner en diseños de moda baño el encaje de Camariñas (Coruña), un material que admiro porque sé el tiempo que invierten las palilleiras en realizarlo. Estamos tan acostumbrados a la alta velocidad, que poner en valor y no perder el cariño por lo que te lleva un rato y solo hacen manos expertas es lo principal. Estoy orgulloso de haber hecho casar tejidos que no se prestaban necesariamente a ello, como la lycra con el encaje. También diseñé unas aplicaciones con impresión 3D.

Creaciones de Josu Santos para el certamen

P: ¿Podrías contarme algo del diseño 3D?

R: En mis prendas hay unos discos que representan el Rizoma, que significa la unión de las raíces. Estos se enganchaban a tiras de diferentes piezas, como haciendo el núcleo del que parte el resto de prenda, en el que quería incluir el logo de Xaneiro, el nombre con el que firmo mis creaciones. Además de significar enero en gallego, es el primer mes del año y el origen de todo el calendario. Quería representar la conexión, el origen y el sentido de todo lo que viene después. He conseguido enlazar materiales nobles y tradicionales como el lino y los encaje de bolillos de algodón con las piezas de impresión 3D que le pedí a un proveedor de Ourense. También diseñé el estampado de la colección. He trabajado con Steel Mart, un proveedor de tejidos de baño que colabora con el certamen y me ha dado la oportunidad de añadir ese sello personal.

P: ¿Por qué escogiste moda baño?

R: Encontré las bases y la existencia de este concurso, vi que ponía muchas herramientas a disposición de aquellos que quedasen finalistas. A pesar de no haber tocado nunca esta rama antes, soy una persona que se apunta a un bombardeo y que considera que hay que probar suerte. Gracias a esa personalidad o raíz aventurera que tengo de manera natural, me he llevado una grandísima sorpresa que estamos compartiendo ahora.

Modelo en pasarela con una prenda de Rizoma, colección galardonada de Josu Santos

P: ¿Tuviste que formarte de alguna manera particular para hacer baño o lo habías hecho antes?

R: No había hecho nada antes, pero sí es verdad que estudiando patronaje y moda te dan nociones para trabajar con tejidos elásticos como licras. Los encogimientos y las holguras son las principales claves para tener en cuenta. Lo más tortuoso es la hora de la confección, es más técnica y cuidada. Los tejidos tienen que seguir conservando elasticidad y, al mismo tiempo, sentar bien al cuerpo.

P: ¿Tienes referentes en moda?

R: Tengo tropecientos, cada uno de antípodas contrarias. Te podría decir nombres ya conocidos, pero prefiero destacar la cantera de gente que está empezando y es capaz de hacer con pocos recursos cosas atrevidas, divertidas y con futuro. Hay que reconocer el mérito de aunar conceptos diferentes cogiendo lo que ya estaba antes y lo que va a venir.

P: ¿Te ha inspirado tu tierra (Galicia)?

R: Esta colección es la que más profundiza en los orígenes, en que la raíz de la tierra y lo que te rodea es lo que hace que tú crezcas y termines convirtiéndote en la planta adulta que se ve en el exterior. Realmente los tonos de mi colección evocan mucho nuestros montes verdes, la tierra marrón, que es la cuna de los montes. El estampado de las palmeras realmente es la vectorización de la silueta de unos fuegos artificiales.

P: En Galicia hay una cultura textil muy arraigada con diseñadores célebres, además del cuidado al vestir ¿te ha inspirado en función del diseño y la elegancia?

R: Sí, claro. Al final uno tiene muy trabajado el ojo y recibimos información, que reflejamos en cómo diseñamos y en las paletas de colores que escogemos. Yo destaco en que hago cortes a troche y moche. Creo que tengo muy pocas, por no decir casi ninguna prenda de corte sencillo. Me formé en patronaje y explorar el patrón de cada prenda es uno de los puntos que más me gusta. La tierra influye no solo en cómo diseñas tus propuestas, sino incluso la manera de vestir de cada uno de los concursantes. Cada uno éramos de una zona y se notaba que teníamos referencias distintas.

P: Cuando te dieron el premio homenajeaste a tus compañeros del concurso. ¿Qué quisiste transmitir?

R: Estaba muy sorprendido porque las ocho propuestas estaban niveladas. Además, en los meses de preparación para la final hemos hecho mucha piña. Vi en el backstage sus propuestas y me resultaron todas increíbles. Quería destacar el nivel del concurso y el orgullo de haberme llevado el galardón con tan buena competencia.

P: ¿Te dijo algo el jurado que te haya marcado?

R: Claro, que hayan reconocido el trabajo que he hecho con mimo, a medida y mi interés en el trato directo con la persona para la que se confecciona. Me dijeron que habían tenido en cuenta mi posición tan honrada a la hora de querer destacar lo artesanal, lo hecho con cariño y el cuidado por un diseño elaborado para ser bonito y al mismo tiempo ergonómicamente utilizable. También me dijeron que con lo artesanal había puesto en boga mi tierra, lo que me llenó de orgullo.

Modelo en pasarela vestido de Rizoma, colección galardonada de Josu Santos

P: Sabemos que las instituciones intentan involucrar la artesanía cada vez más, ¿consideras que también se está haciendo a nivel cultura pop y artistas?

R: Sí, sobre todo valoro mucho a la gente que está en un punto visible del panorama nacional e internacional, y apuesta por no solo vestir de las grandísimas firmas. Dan oportunidades a los jóvenes diseñadores, gente que no hace mega producciones y que no tiene los recursos posibles para costearse unas campañas publicitarias como sí pueden los gigantes de la moda.

P: ¿Qué cambia un premio como este en la carrera de un diseñador?

R: Estoy deseando ver cuánto va a cambiar, porque de momento estoy aterrizando. Lo único que tengo claro es que lo voy a aprovechar al máximo, intentar que lleve a más cosas para seguir cosechando frutos. Espero que me sorprenda positivamente de aquí en adelante, en los próximos días, semanas, meses y ojalá años.

P: ¿Repetirías diseñando una colección de baño?

R: Pues fíjate que yo creía que no, pero habrá que seguir probando cositas en este área y en esta rama del mundo de la moda.

*Aroa Arroyo García es alumna de Doble Grado en Periodismo e Historia en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Esteban Ramón, coordinador de Cultura, ha supervisado la elaboración completa de este texto.