We are Spastor, la firma de Sergio Pastor e Ismael Alcaína, gana el Premio Nacional de Diseño de Moda 2026

We Are Spastor, marca de Sergio Pastor e Ismael Alcaína, se hace con el Premio Nacional de Diseño de Moda 2026. El jurado valora la valentía y honestidad de una trayectoria que ha pervivido en un sector cambiante, manteniendo su vigencia y defendiendo un proyecto actual, caracterizado por su capacidad de adaptación creativa. "Estamos sorprendidos, el agradecimiento se queda corto, de verdad. Estamos muy agradecidos de este reconocimiento de la cultura y la industria, y más en estos momentos", dicen a RTVE nada más conocer la noticia.

We are Spastor La firma nació en 1997, fundada por Sergio Pastor como ‘Spastor’ y un año después se unió al proyecto Ismael Alcaína. En 2001 recibieron el Premio a la Mejor colección en la entonces llamada Pasarela Cibeles (hoy Mercedes-Benz Fashion Week Madrid) y se destacó su visión revolucionaria. Han mostrado sus propuestas en Semana de la Moda de París y también en Tokio. Tras un tiempo de retiro, dedicado a proteger su libertad creativa frente a las exigencias del mercado, la marca se relanzó en 2019 con el nombre de We Are Spastor. Su trabajo se enmarca en la revolución silenciosa y desde el principio han trabajado para amplías los límites, o derribarlos, de la moda sin género. Son, para muchos, un verso suelto de la moda española y se han alejado de las pasarelas convencionales para experimentar con otros formatos, como el expositivo. "Nosotros somos los raros, jamás pensamos en ganar este premio, con la gente tan interesante que hay por ahí. ¡Nosotros vamos a nuestro rollo y hacemos lo que nos apetece", dicen. Entre sus últimos trabajos destaca la colaboración con la Fundación Tom of Finland, de la que ha surgido una colección "en la que el arte, la moda y la historia queer se fusionan". Sergio Pastor e Ismael Alcaína RTVE

Redefinir los códigos del género El galardón reconoce a una marca cuyo surgimiento supuso una disrupción en la moda española, contribuyendo a generar una visión cosmopolita, una imagen del estilo vinculada a las subculturas y al arte contemporáneo”. Asimismo, destaca que “su propuesta redefine los códigos del género mediante una combinación de la sastrería clásica con una constante exploración de nuevas siluetas, volúmenes, materiales y texturas, dando lugar a un lenguaje estético propio e innovador que se abre al diálogo con otras disciplinas. En definitiva, se premia su capacidad para reinterpretar la estética desde un enfoque contemporáneo y audaz, alejado de los convencionalismos y las exigencias del mercado, con colecciones atemporales que plantean una visión transgresora de la propia moda”.

El jurado El jurado ha estado presidido por Carmen Páez Soria, subsecretaria de Cultura, y como vicepresidente ha actuado Juan Melgar Jaquotot, director del Centro de Coordinación de Industrias Culturales. Como vocales han participado Blanca Zurita Suárez-Guanes, designada por Juana Martín, ganadora del Premio Nacional de Diseño de Moda 2025; Arturo Elena, ilustrador de moda; Inés Lorenzo, directora de Contenidos de Vogue España; Carlos Primo, jefe de redacción de moda, belleza y diseño en ICON, El País; Leticia García, redactora jefa de S Moda, El País; Igor Uria Zubizarreta, director de Colecciones de la Fundación Cristóbal Balenciaga Museoa; y Helena López de Hierro D'Aubarede, directora del Museo del Traje. Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico (CIPE). We are Spastor