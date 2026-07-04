El Premio Nacional de Moda Baño 2026 ya tiene ganador: el orensano Josu Santos Blanco

El jurado valoró la forma en la que llevó la artesanía de su tierra al diseño de prendas de baño, la elección del color, su apuesta por la sostenibilidad y la técnica de la confección. El joven Josu Santos Blanco, de Sobrado do Bispo (Ourense), es el ganador del Premio Nacional de Moda Baño Nuevos Talentos Moda de España 2026. "La colección se llama Rizoma y habla de la tierra, de donde venimos y sobre la que estamos. Habla de esas raíces que nos sostienen y de las conexiones invisibles que nos unen a quienes nos rodean", explica el diseñador, cuya colección transforma ese discurso en una propuesta contemporánea de gran riqueza estética y conceptual", decía todavía emocionado.

Rizoma, explica, "reflexiona sobre la identidad, el origen y las conexiones que unen a las personas a través de una colección donde tradición y contemporaneidad dialogan de forma natural". En el proceso creativo se ha tenido muy en cuenta el reciclado para envolver el trabajo en la sostenibilidad. Para ello se ha reutilizado materiales y se ha recuperado piezas "cargadas de historia", como encajes procedentes de un antiguo vestido de novia, lino de una sábana artesanal tejida en Allariz o encajes de bolillos de Camariñas.

Diseños de Josu Santos Blanco

Con Gemma Mengual y Belén Larruy (Guillermina Baeza) El orensano no pudo contener las lágrimas cuando sonó su nombre como ganador y felicitó a sus rivales, en total eran siete participantes, por el trabajo. La actriz Elia Galera condujo la final, celebrada en Alicante, dentro de Mediterranean Fashion Beach 2026. Ella y Belén Larruy, directora creativa de la firma Guillermina Baeza, fueron las encargadas de desvelar el nombre del ganador. Larruy formaba parte del jurado, en el que destacaba Gemma Mengual, icono de la natación sincronizada y una de las más grandes deportistas de la historia: 17 medallas de Oro, 18 de Plata y 12 de Bronce, entre campeonatos del Mundo, Europeos y Juegos Olímpicos ( dos platas en Pekín 2008 y una plata y un bronce en Londres 2012). Junto a ellas, Rafael Muñoz, Marcos Pizarro, Rosario Puñales, José Jiménez y Laura Ugalde. El jurado del Premio Nacional de Moda Baño Nuevos Talentos Moda de España 2026

Josu Santos Blanco se lleva 3000 euros Todos valoraron los trabajos finalistas, con piezas para mujer y hombre, y escogieron Rizoma como la mejor colección. Josu Santos Blanco se lleva 3000 euros, una formación especializada en ISEM Fashion Business School, un shooting editorial profesional y un programa de prácticas en empresas del sector, un impulso destinado a facilitar su incorporación al ámbito profesional. Juan Matea, CEO de Mediterranean Fashion Beach, destaca "el nivel de esta edición ha sido extraordinario y demuestra el enorme talento que existe en nuestro país. Josu ha sabido construir una colección con una identidad muy definida, un impecable nivel técnico y un discurso honesto que conecta tradición, sostenibilidad e innovación de una forma brillante". Josu Santos Blanco, en el suelo, y detrás, con el galardón, Zahira Pérez Rodríguez.