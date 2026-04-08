Barcelona acull la Barcelona Bridal Fashion Week, la gran cita internacional de la moda nupcial
- Catalunya concentra el 41% del negoci estatal del sector nupcial
- La nova edició posa el focus en la internacionalització amb més de 460 marques
Torna a Barcelona la cita més rellevant pel sector nupcial, la Barcelona Bridal Fashion Week. Del 22 al 26 d'abril ocuparà el recinte Fira de Barcelona a Montjuïc.
"On the Shoulders of Giants"
Sota el lema "On the Shoulders of Giants", aquesta edició posa el focus en la internacionalització, amb més de 460 marques (87% internacionals) i una mirada àmplia cap a l'alta costura i les red carpet. Una edició marcada per l'augment del nombre de visitants respecte a l'any passat, assolint els 23.500 acreditats.
Participaran més de 35 països amb les seves firmes i 34 dissenyadors d'alta costura. Entre ells es posarà el focus en les marques emergents o en les que inclouen vestits de comunió, més enllà de l'univers nupcial. Entre els dissenyadors destacats es troba el francès Stéphane Rolland, que trepitja per primera vegada Espanya per a presentar la seva nova col·lecció.
La figura de la dona
L'alta costura nupcial aquest any portarà també el següent segell: "Fashion is how we live". Amb aquest eslògan volen posar el focus d'atenció a les dones. "La figura de la dona ha canviat en els últims temps. Ara la dona pot casar-se amb qui vulgui i de la manera que vulgui. Aquest any les núvies aniran amb vestit d'home", ha expressat la directora de l'esdeveniment Albasarí Caro.
La nova campanya pretén alhora posicionar la moda i elevar-la al mateix temps que conviu amb el "Bauhaus" i amb la Barcelona industrial i modernista, coincidint amb el centenari de Gaudí.
Nous mercats
I entre altres novetats... Les protagonistes d'aquesta edició seran les marques asiàtiques, com Wang Fong, The Atelier o Serina. "En la història de la moda el mercat asiàtic sempre ha idealitzat les marques europees. Ara a l'Àsia comencen a apostar per les seves pròpies", afirma Albasarí. Un canvi de paradigma que es veurà només durant els tres dies de Fashion Show, ja que la resta de temps estarà enfocada al negoci: "Hem d'enfocar-nos més a vendre més, a diferència d'altres anys. Hem de posar-li més lluentor aquesta part del sector", insisteix.
Bridal Night
També es celebrarà la dècima edició del Bridal Night, un espai més dedicat a conèixer marques noves i que mai s'han presentat a Barcelona, com algunes de Paris que seran convidades aquest any i que "sempre han preferit apostar pel mercat americà".
La moda americana
Pel que fa a la moda dels Estats Units, "desfilaran més marques estatunidenques que mai". Entre els destacats, el dissenyador Justin Alexander i "el cubà que va triomfar a Nova York" amb la seva pròpia firma de vestits de núvia, Lázaro Pérez.