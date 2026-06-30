Premios de la Moda Española 2026, en directo

La moda española luce y se celebra en el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid. Los Premios de la Academia de la Moda Española cumplen tres años reconociendo la excelencia del sector, con su ceremonia anual, este año presentada por Jesús Vázquez, que puede verse en La 2 y RTVE Play este martes 30 de junio a las 22.00 h.

Organizados por la Fundación Academia de la Moda Española y RTVE, los premios valoran trayectorias y otros aspectos creativos, empresariales y técnicos de todo el universo de la moda, que aspiran a un galardón que es un guiño y recuerdo a Cristóbal Balenciaga: una escultura creada por Helena Rohner inspirada en el movimiento de los tejidos y en los sombreros y tocados del modista vasco. Las trece piezas artesanales están realizadas en cerámica y descansan sobre una base de nogal español. 65 nominados de las 13 categorías aspiran a ganarlos.

NOMINADOS DE LOS III PREMIOS DE LA MODA ESPAÑOLA

Altas Artesanías aplicadas a la Moda · Atelier Mariana Barturen por ‘Atelier de flores’ · Corina Haute Couture Embroidery School por ‘Atelier de Bordado Lunéville de alta costura y primera escuela profesional en España’ · Las Hilanderas, El Paso por ‘Artesanía de la seda’ · Taller de bordados Paquili por ‘Arte y moda’ · Toni Pons por ‘El oficio en la producción artesanal de alpargatas’

Embajador de la Moda Española · Fundación Museo Cristóbal Balenciaga · Modaes · Nieves Álvarez · Rafael Muñoz · SModa – El País

Impulso y Difusión de la Moda Española · Barcelona Bridal Fashion Week · Documental 'David Delfín. Muestra tu herida' · Flash Moda - TVE · Gran Canaria Swim Week · Mercedes Benz Fashion Week Madrid

Mejor Colección · Acromatyx por ‘8’ · Carlota Barrera por ‘From the body´s edge’ · Devota & Lomba por ‘Colección Museo Arqueológico Nacional’ · Isabel Sanchís por ‘Spring Summer 2026’ · Juan Vidal por ‘Me quiere, no me quiere’ · Simorra por ‘Raíces FW 25/26’

Mejor Colección de Calzado y Marroquinería · Castañer por ‘Colección primavera verano 2026’ · Hispanitas por ‘Colección SS 2026’ · Malababa por ‘Inside The Painting’ · Pedro García por ‘Essentia, 100 años de Pedro García’ · Tissa Fontaneda por “The English Patient”

Mejor Colección de Joyería y Accesorios · Beatriz Palacios por ‘Gentlewoman’ · Helena Rohner por ‘Primavera verano 2026’ · Isabel Guarch por ‘Reial’ · Isidoro Hernández Joyas por ‘Con las manos no se come’ · Joyería Grassy por “Gran Vía de Grassy” · Juanjo Oliva por ‘Colección Mó x Oliva 25’

Mejor presentación: Desfile · Duyos por ‘El desfile Wonderland’ · Isabel Sanchís por ‘El desfile de la colección Spring Summer 2026’ · Juan Vidal por ‘El desfile de la colección Me quiere, no me quiere’ · Juana Martín por ‘El desfile de la colección Identidad’ · Pedro del Hierro por ‘El desfile de la colección La Gran Metrópoli by PDH’

Mejor presentación: Nuevos formatos · Carlota Barrera por ‘A half-tied tie’ · Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid (CSDMM - UPM) por ‘CSDMM Fashion Awards 2025’ · Juan Vidal por ‘Le Théâtre des Souliers’ · Naranjo y ManéMané por ‘Naranjo + ManéMané’ · Paris64 por ‘Experiencia inmersiva alta artesanía de Paris/64’

Mejor Proyecto Empresarial · Flabelus · Lola Casademunt · Rosa Clará · Silbon · Simorra

Sostenibilidad e Innovación · Moda re- por ‘Proyectos Moda re- 2025’ · Moisés Nieto por ‘Spring Summer Denim’ · Pyratex por ‘Pyratex solea - Nueva cadena de suministro del algodón español’ · Sepiia por ‘Hitos Sepiia en 2025’ · Silbon por ‘Silbon Second Life’