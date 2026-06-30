Los mejores looks de la alfombra roja de los Premios de la Moda Española 2026

Frente a la potente fachada de la antigua estación del Norte se ha montado la alfombra roja de la tercera edición de los Premios Academia de la Moda Española, una pasarela por la que han pasado los protagonistas de esta edición, las nominadas y los nominados, pero también entregadores de premios, invitados y gente el espectáculo, tanto de la música, como del cine y la televisión.

A todos se les pide lo mismo y el dress code (código para vestir) es moda española, porque lo que estos premios celebran y valoran es eso: la moda española. El programa especial de RTVE Play, ha sido presentado por nuestro compañero Rafael Muñoz, nominado en dos categorías, Elena S. Sánchez y Marcos Miranda, del grupo The Quinquis.

Marta Flich: "Celebrar la tele, la moda y el arte" Una de las primeras en pasar por la alfombra roja de 500 metros de los III Premios Academia de la Moda Española ha sido Marta Flich, presentadora del programa de RTVE Directo al grano. Vestida de Malne, la firma de Paloma Álvarez y Juanjo Mánez, Marta ha querido "celebrar la tele, la moda y el arte". Además, ha querido reivindicar el trabajo de los estilistas. "Nos empoderan para ponernos delante de la cámara", ha asegurado. a presentadora de televisión Marta Flich posa durante el pase gráfico de los III Premios Academia de la Moda Española, este martes en el Gran Teatro Príncipe Pío, en Madrid. EFE/Daniel GonzálezEFE/Daniel González

Rafa Muñoz, de Pedro del Hierro Nuestro compañero Rafael Muñoz de RTVE Play está nominado y compite en dos categorías: Embajador de la Moda Española, por su constante apoyo al sector y su implicación con el talento de nuestra moda, y en la categoría de Impulso y Difusión de la Moda Española, por el documental David Delfín. Muestra tu herida, estrenado en 2025 en la Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI) y que está disponible en RTVE Play. Rafa apuesta para esta ocasión por un esmoquin negro, compuesto por una americana de cuello redondo y con detalles de satén en tejido en seda, y un pantalón recto de una pinza de Pedro del Hierro.

Paula Vázquez apuesta por la artesanía La presentadora Paula Vázquez ha acudido a la gala junto al diseñador de la pieza, Rubén Hernández. El vestido se inspira en la mítica película Sabrina, ha sido realizado en crepé de seda y mikado blanco con un cuerpo envarillado de escote bardot y falda recta que termina en una sobrecola, en el que destacan los motivos florales en negro pintados y bordados a mano en 3D con cristales de Swarovski. "En este caso, lo visto con la responsabilidad de saber que han sido dos meses de trabajo. Ha sido increíble formar parte del proceso. Es ver cómo se va fraguando una obra del arte", asegura. Paula Vázquez posa en la III edición de los Premios Academia de la Moda Española junto al diseñador de su vestido, Ruben Hernández.Jose Oliva

Mónica Cruz: "Me gusta mucho observar a la mujer" La actriz, bailarina y exconcursante de Maestros de la costura celebrity , Mónica Cruz, se suma también al mundo de la moda con una colección cápsula con Silvia Fernández con 15 vestidos inspirados en 15 mujeres y luce para la ocasión uno firmado por ella con un estampado muy flamenco, pero con corte de los años 50. " La colección está inspirada en mujeres que admiro. Somos una inspiración constante. Me gusta mucho observar a las mujeres de distintas edades. Me inspiro en pequeños detalles", subraya. Mónica Cruz posa en la III edición de los Premios Academia de la Moda Española, en el Gran Teatro Príncipe Pío. José Oliva / Europa PressJose OlivaJosé Oliva / Europa Press

Hannibal Laguna y Clara Courel, diseñador y musa El diseñador Hannibal Laguna ha venido acompañado de Clara Courel, que luce uno de los vestidos del prestigioso diseñador. En la alfombra roja, Clara Courel reivindica el trabajo de Hannibal Laguna y recuerda "todas las manos invisibles" detrás de la industria de la moda. "Quiero reconocer a todas esas manos, patronistas, bordadoras, muchísimos oficios que hacen posible la moda española". El diseñador Hannibal Laguna y su musa, Clara Courel posan en la III edición de los Premios Academia de la Moda Española. José Oliva / Europa PressJose OlivaJosé Oliva / Europa Press

Andrea Duro celebra su sinergia con Baro Lucas: "Me gusta mucho" La actriz Andrea Duro luce, una vez más, un vestido de Baro Lucas. "Me gusta gucho Baro, dentro de los diseños espectaculares que hace, los combina con la sencillez y la pulcritud. Eso lo suma a la elegancia", declara. Andrea Duro posa en la alfombra roja de los premios Academia de la Moda Española con un diseño de Baro Lucas. José Oliva / Europa PressJose OlivaJosé Oliva / Europa Press

Jesús Vázquez, presentador de la gala: "Estoy muy unido al mundo de la moda" El conductor de la gala, Jesús Vázquez, pasa por la alfombra roja vestido con un traje de la firma Acromatyx y recuerda sus inicios en la industria. "Estoy muy unido al mundo de la moda", expresa. "Se habla con mucha frivolidad de la moda, pero hay mucho trabajo detrás de cada desfile, detrás de cada colección. Es una industria muy importante de este país", añade. Jesús Vázquez posa en la III edición de los Premios Academia de la Moda Española, con los diseñadores de la firma Acromatryx. José Oliva / Europa PressJose Oliva

Jaydy Michel y Andrew Pocrid Jaydy Michel, actriz y modelo, es una de las concursantes de la nueva edición de Maestros de la costura celebrity y apuesta por un vestido del diseñador cordobés Andrew Pocrid. "Andrew es muy español, pero siempre llevado a la elegancia y a mejorar la silueta de la mujer", comenta. De su paso por el talent de RTVE ha señalado que ha trabajado "muy duro". Jaydy Michel posa en la III edición de los Premios Academia de la Moda Española, en el Gran Teatro Príncipe Pío. Europa Press/José OlivaJose Oliva

Roberto Verino: "Me siento muy agradecido" El mítico diseñador Roberto Verino, galardonado en 2025 con el Premio de Honor Academia de la Moda, ha pasado este año también por la alfombra roja junto a su nieto Iago Jover y la creadora de contenido Natalia Cebrián. "Me siento muy agradecido", asegura Verino al recordar el premio del año pasado. Además, ha puesto el acento en la importancia de la moda y en "sentir orgullo" por la industria. Roberto Verino posa en la III edición de los Premios Academia de la Moda Española junto a su nieto y la creadora de contenido, Natalia Cebrián. José Oliva / Europa PressJose Oliva74