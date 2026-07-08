La fotógrafa Isabel Matoses deslumbra con sus imágenes "desmaterializadas" en el Museo Lázaro Galdiano

Isabel Matoses fue una fotógrafa pionera y experimental de la Transición, retrató a personajes como Adolfo Suárez, María Dolores Pradera, Juan de Borbón, Pitita Ridruejo, Camilo José Cela, Lucía Bosé o Rafael Alberti, pero siempre yendo más allá del valor documental del medio con una clara vocación artística.

La obra innovadora de esta artista gráfica permanecía dispersa en colecciones particulares, inédita o fuera de la circulación desde hace cuarenta años. Por primera vez, en este siglo, el Museo Lázaro Galdiano le dedica Isabel Matoses. La imagen recuperada con más de 70 fotografías en blanco y negro. Las fotos proceden de la familia de Matoses o de coleccionistas privados y algunas han viajado desde Nueva York a Madrid para esta exposición.

La muestra con solarizaciones, sobreexposiciones continuas, virados al sepia o impresiones sobre aluminio es una oportunidad para descubrir a una de las figuras pioneras y más singulares de la fotografía experimental. El museo ha distribuido sus obras en dos pequeñas salas, en la galería superior y también a lo largo de la escalera.

'Camilo José Cela' de Isabel Matoses, 1974.

Reconocida en su tiempo, fue responsable de la imagen de la campaña electoral de Suárez en 1977 y publicó sus retratos en la revista Sábado Gráfico pero luego desaparece sin dejar rastro en los relatos académicos e históricos posteriores. Los personajes retratados son la materia prima, pero siempre interviene la fotografía como se puede apreciar en su visión del autor de La colmena (ver arriba). En el positivado, superpone trazos que desdibujan el rostro, lo que añade carga psicológica al escritor.

Vibración inmaterial La comisaria de la muestra, Begoña Torres, apunta que en sus desmaterializaciones "lleva la imagen a un elemento casi de vibración o inmaterial, como es el caso, por ejemplo, del ángel caído. Le encanta repetir esa imagen y la va haciendo en diferentes técnicas hasta llegar a algo que ya no sabes ni lo que es porque ya no tiene referencia al mundo real y es la línea que sigue, muy innovadora para el momento". A la hora de explicar porque Matoses cayó en el olvido, Torres apunta que quizás porque no se volcó en la fotografía documental de hechos históricos y tampoco era una mujer reivindicativa desde el punto de vista político o social. Ella creaba "otro tipo de técnicas para llegar a una fotografía diferente, con más relación con el mundo del arte, la pintura y el dibujo". Añade que era de buena familia y se fue a estudiar a Roma, lo que le permitó relacionarse con la escena artística italiana "más avanzada". 'Il cigno kosmico' (El cisne cósmico) de Isabel Matoses, 1970. Matoses reinterpreta poéticamente el mundo y explora cuestiones como la memoria, el tiempo, la identidad y la percepción. Le interesa plasmar paisajes, arquitecturas o esculturas que casi desintegra o reduce a unas pocas líneas maestras. Un trabajo de deconstrucción que aplica al Castelo de Sant Angelo, la playa de Biarritz, el Gran Canal de Venecia, la plaza mayor de Madrid o el arco romano de Medinacelli. Con un lenguaje visual afín al Pop Art, el Op Art y cierta estética psicodélica que difumina las fronteras entre fotografía, dibujo, grabado y pintura, la exposición y el catálago rescatan a una artista con una mirada fundamental para replantear la interpretación tradicional de la fotografía en España y comprender la cultura visual de la época. Torres confiesa que conocer las fotos de Matoses, fue como encontrar "un tesorito". Explica que ver la imagen solarizada del Aquelarre de Goya, uno de los cuadros icónicos del Museo Lázaro Galdiano, fue determinante para impulsar esta exposición. 'El Aquelarre de Goya' de Isabel Matoses, 1972.