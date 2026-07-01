Ouka Leele y compañía reviven la mitología de la Movida madrileña

Bárbara Allende Gil de Biedma pasó a la historia del arte como Ouka Leele, la estrella más brillante de la Movida madrileña. Desde el 2 de julio, la Sala Alcalá 31 acoge Mitologías modernas: Ouka Leele & Co., una exposición con la mitología como hilo conductor del arte de los años ochenta en la que la obra de la fotógrafa es el "punto de llegada", según su comisario, Julio Pérez Manzanares.

A la entrada de la muestra, unas esfinges de Miluca Sanz saludan al visitante, que deberá adentrarse por un túnel rosa hasta llegar a una columnata redonda, con las dimensiones exactas de la fuente de Cibeles en la que cinco televisores de tubo catódico emiten las entrevistas que Paloma Chamorro hizo en La edad de oro a Ouka Leele y a Ceesepe, Carlos Franco, El Hortelano o Sigfrido Martín Begué.

Ouka Leele articula el diálogo entre tres elementos fundamentales para el arte madrileño ochentero: la irrupción de nuevos medios como la fotografía, el diseño o los lenguajes pop; la centralidad de la pintura en la renovación plástica desde mediados de los años setenta; y el uso de la mitología como repertorio simbólico para interpretar el presente.

Detalle de 'Peluquería (maquinilla)' de Ouka Leele.

Intervención mítica La exposición toma como punto de partida Rapelle toi, Barbara! (1987), la emblemática intervención de Ouka Leele en la fuente de Cibeles, con la que escenificó el mito de Atalanta y Hipómenes con ecos al lienzo de Guido Reni del Museo del Prado. Desde ahí, la exposición explora el cruce entre fotografía, pintura y cultura visual contemporánea, así como el resurgir de los relatos mitológicos en un momento crucial de transformación cultural. 07.44 min La edad de oro - Ouka Leele El comisario ha preferido rodear a Ouka Leele de pintores porque "ella siempre había tenido una vocación de pintora y su técnica, tanto en su composición como en su resultado final, recuerda a las pinturas clásicas", en lugar de exhibir sus imágenes con las de otros fotógrafos de su generación como Alberto García-Alix. Sobre el mito representado en Cibeles, apunta que Atalanta es la figura fuerte, la que mata con sus flechas a los pretendientes, incapaces de correr tan rápido como ella y "la decisión es suya", como en el caso de la artista. En el lugar elegido, la céntrica fuente dedicada a una de las advocaciones de la diosa madre, las capas de significado se acumulan, además de reflejar el apoyo institucional en aquel momento con cortes de tráfico incluidos.

Más de cien cuadros La muestra ofrece una mirada transversal a los distintos usos de lo mitológico en creadores vinculados a la Nueva Figuración y la Movida madrileña. Desde la influencia de la cultura underground del cómic y el fanzine, hasta los ecos de la tradición romántica o la reflexión sobre la pintura y la historia del arte. En la segunda planta, el recorrido despliega piezas de artistas como Guillermo Pérez Villalta, Dis Berlin o Pablo Sycet. En conjunto, la muestra recoge más de cien piezas de artistas como la mencionada Miluca Sanz, Patricia Gadea, Carlos Forns, Costus o Carlos Alcolea que conforman un repertorio de obras y temas para construir una nueva mitología de la ciudad de Madrid. Muestra de la fusión con el paisaje urbano, son los frescos de Carlos Franco sobre la fachada de la Casa de la Panadería en la Plaza Mayor, unos motivos mitológicos, que podría pensarse que son del siglo XVIII, pero que fueron objeto de un concurso en 1987. Pérez Manzanares explica que "tuvo que hacerlo con ayudantes porque era trasladar del dibujo con el carboncillo a los elementos arquitectónicos". Proyecto parcial para la Casa de la Panadería de Carlos Franco. El comisario subraya que nunca se han inaugurado de forma oficial y que "lo terminó a principios de los años 90". Asegura que Carlos Franco "no puede parar de crear" y que "en obras de los 80, luego las interviene, las transforma". Indica que de los cinco artistas principales de la muestra es el único que sigue vivo "el resto, lamentablemente fallecieron". Carlos Franco investiga en las referencias literarias y hay "una enorme profusión de imágenes relacionadas con el deseo, la sensualidad y los sentidos, porque de eso es de lo que hablan en buena medida los textos mitológicos", según el comisario también. En sus cuadros, cobra importancia de la sensorialidad, al reflejar un ataque de celos "incorpora una pieza de un diente de vaca para que podamos escuchar y sentir el chirriar de los dientes de ese personaje".

La ley del deseo Carlos Sánchez Pérez, conocido como Ceesepe, las iniciales de su nombre es una figura clave de la subcultura del cómic y del fanzine, pero también se dedicó a la pintura como "alta cultura". En la muestra, se puede ver un ejemplar del cartel que hizo para la película de Pedro Almodóvar La ley del deseo que comparte espacio con sus cuadros de Nueva York. En un lienzo, reinterpreta el Almuerzo en la hierba de Manet y lo títula Deujener sur le port cambiando un parque por los muelles del Hudson con dos fornidos marineros. La edad de oro La edad de oro - Golpes bajos y Zoquillos Ver ahora

El nombre de la estrella La fotógrafa emblemática de la Movida adoptó su nombre de una estrella muy lejana dibujada en una constelación por El Hortelano, seudónimo de Alfonso Morera Ortiz, como se puede apreciar en dos páginas de la revista Europa Requiem,. Otros cuerpos astrales tenían nombres más divertidos, irreverentes y menos sugerentes. Páginas 14 y 15 de 'Europa Requiem' de El Hortelano. Los lienzos de El Hortelano mantienen el expresionismo de sus inicios, pero también dialogan con la tradición pictórica. Plasma el mito de Narciso, enamorado de si mismo y muerto ahogado al inclinarse para besar su reflejo en el agua, uno de los temas recurrentes de la historia del arte, y recrea el momento en el que Van Gogh se corta una oreja. Pérez Manzanares ha optado por mostrar los productos finales "no traer el original alto cultural, el dibujo o el cuadro, sino traer lo que realmente le llegaba a la gente", incide en que "todos estos lenguajes se colaban en nuestra vida diaria de una manera un poco pop". La edad de oro Antología. Lo mejor de la 'Edad de oro' (capítulo 7) Lo mejor de la 'Edad de oro' (07)... Ver ahora