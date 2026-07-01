La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 1 de julio con Blanca Portillo como invitada
- Blanca Portillo protagoniza junto a Rossy de Palma y Carmen Machi la película Día de caza, participada por RTVE
- Vuelve a ver el programa completo de La Revuelta con Álex de la Iglesia como invitado
Arranca el mes de julio y La Revuelta afronta sus últimos días de emisión en su segunda temporada en RTVE, pero todavía faltan muchos grandes momentos por vivir. La actriz Blanca Portillo es la invitada de hoy en el programa de David Broncano para presentar la película Día de caza, dirigida por Pedro Aguilera y participada por RTVE. Sigue el programa en directo y en abierto a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play, donde tienes a tu disposición bajo demanda y de forma totalmente gratuita todas las entrevistas, secciones, actuaciones musicales y programas completos de La Revuelta.
Blanca portillo protagoniza la versión de ‘La caza’
Este viernes 3 de julio llega a los cines Día de caza, una actualización en clave femenina de la película La caza, dirigida por Carlos Saura en 1966. Esta nueva versión está protagonizada por Rossy de Palma, Carmen Machi y Blanca Portillo, tres tótems de la interpretación en nuestro país, dirigida por Pedro Aguilera y participada por RTVE. Y narra la historia de tres amigas que se reencuentran, después de mucho tiempo, con un curioso plan: ir a cazar a un coto heredado.
Por el momento, Carmen Machi es la única de las tres actrices que ha pasado por La Revuelta, protagonizando un tierno momento al emocionarse hablando de Rafa Nadal. Con una extensísima filmografía en cine y televisión, así como un inabarcable currículum de obras de teatro, Blanca Portillo ganó en 2022 su primer premio Goya, a la cuarta nominación, por su papel protagónico en Maixabel. Otro de sus roles más destacados fue el de Agustina en Volver, dirigida por Pedro Almodóvar. Por todo ello, la madrileña se ha convertido desde hace muchos años en una de las actrices más respetadas y reconocidas por el público, la crítica y sus propios compañeros de profesión.