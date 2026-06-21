Isabel Steva 'Colita' una de las grandes cronistas del país a través de sus fotografías
- 'Colita', era su nombre artístico, fue con sus imágenes, una de las grandes cronistas de la segunda mitad del siglo XX.
- Dedicó su vida a captar la de los demás con libertad y sin etiquetas, sobre todo en su Barcelona natal.
Barcelona, 1960. Una joven de 20 años coloca una placa en el cuartito que sirve de lavadero en el terrado de su casa. Dos palabras, “COLITA. FOTOGRAFÍA”, ofrecen de forma simultánea tres revelaciones: un nombre, una ocupación y un acto de emancipación. El dibujo de un puño cerrado con el dedo índice extendido señala la entrada a lo que será el primer laboratorio fotográfico de Colita y el lugar donde empezó todo.
La Sala Amós Salvador de Logroño, ha reabierto sus puertas y lo ha hecho con la exposición de esta fotógrafa excepcional: Isabel Steva, conocida como 'Colita'. Nació en 1940 en Barcelona, la ciudad donde forja su mirada y su carácter. Colita fotografía como forma de estar en el mundo, y a diferencia de otros fotógrafos, se involucra en aquello que registra, le gusta esa vida bohemia de hacer lo que le “da la gana”. Una determinación que le lleva a vivir el flamenco desde dentro, a ser la fotógrafa oficial de la Gauche Divine barcelonesa, habitual en los rodajes de cine, testigo de primera línea de la Nova Cançó Catalana, retratista de celebridades, gente desconocida y animales, mirando a todos de frente, con respeto y familiaridad.
Colita se pasea por una ciudad a veces luminosa y a veces “del color de una paloma sucia”. Escucha a los marginados, las prostitutas, los locos, los vagabundos. Registra lo cotidiano y lo extraordinario, a burócratas y anarquistas, a los invisibles y a los que no puede ver. Colita fotografía por reivindicación y reafirmación, porque ha querido estar aquí y contarlo.
Reivindica la libertad y la cercanía
'Colita' fue una de las fotógrafas españolas más importante del siglo XX. Esta exposición presenta sus fotografías ordenadas sin temática ni cronología. Sus imágenes reivindican la libertad, la cercanía y la capacidad narrativa que tenía esta artista catalana. Gracias a su cercanía con el círculo intelectual de la época, pudo retratar a personajes de la talla de Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, Serrat ,Orson Welles o Dalí. Su ciudad, Barcelona, fue su plató, donde forjó su mirada y su carácter. Apuntaba a lo cotidiano y lo extraordinario, a burócratas y anarquistas, a los invisibles y a los que no puede ver.
Ella misma fue un personaje
Ella en si misma también fue personaje porque a la vez que retrataba a los artistas se hacía amiga de ellos e incluso se tomaba una copa. Isabel Steva ha sido parte del movimiento como la "Gauche Divine" y la "Escuela de Barcelona". Además ha colaborado con publicaciones como Interviú, Fotogramas y Cuadernos para el diálogo.
“Gracias por mirar. Colita (1940-2023)“
En su trayectoria de más de cuarenta años, ha publicado más de 30 libros. El Museo Nacional de Arte de Cataluña y el Museo Nacional Centro de Arte de Reina Sofía albergan algunas de sus colecciones más llamativas. Entre sus muchos reconocimos, destaca el Premio Nacional de Fotografía.
Esta exposición muestra por primera vez la obra de 'Colita' desvinculada de temáticas y cronologías, asumiendo como un manifiesto la leyenda que reza su tarjeta y la placa de su primer laboratorio, una declaración de intenciones sin distinciones. Se puede ver en la Sala Amós Salvador de Logroño hasta el 16 de agosto.