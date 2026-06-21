Isabel Steva 'Colita' una de las grandes cronistas del país a través de sus fotografías

Barcelona, 1960. Una joven de 20 años coloca una placa en el cuartito que sirve de lavadero en el terrado de su casa. Dos palabras, “COLITA. FOTOGRAFÍA”, ofrecen de forma simultánea tres revelaciones: un nombre, una ocupación y un acto de emancipación. El dibujo de un puño cerrado con el dedo índice extendido señala la entrada a lo que será el primer laboratorio fotográfico de Colita y el lugar donde empezó todo.

La Sala Amós Salvador de Logroño, ha reabierto sus puertas y lo ha hecho con la exposición de esta fotógrafa excepcional: Isabel Steva, conocida como 'Colita'. Nació en 1940 en Barcelona, la ciudad donde forja su mirada y su carácter. Colita fotografía como forma de estar en el mundo, y a diferencia de otros fotógrafos, se involucra en aquello que registra, le gusta esa vida bohemia de hacer lo que le “da la gana”. Una determinación que le lleva a vivir el flamenco desde dentro, a ser la fotógrafa oficial de la Gauche Divine barcelonesa, habitual en los rodajes de cine, testigo de primera línea de la Nova Cançó Catalana, retratista de celebridades, gente desconocida y animales, mirando a todos de frente, con respeto y familiaridad.

José Luis Elguea / RTVE La Rioja

Colita se pasea por una ciudad a veces luminosa y a veces “del color de una paloma sucia”. Escucha a los marginados, las prostitutas, los locos, los vagabundos. Registra lo cotidiano y lo extraordinario, a burócratas y anarquistas, a los invisibles y a los que no puede ver. Colita fotografía por reivindicación y reafirmación, porque ha querido estar aquí y contarlo.

Reivindica la libertad y la cercanía 'Colita' fue una de las fotógrafas españolas más importante del siglo XX. Esta exposición presenta sus fotografías ordenadas sin temática ni cronología. Sus imágenes reivindican la libertad, la cercanía y la capacidad narrativa que tenía esta artista catalana. Gracias a su cercanía con el círculo intelectual de la época, pudo retratar a personajes de la talla de Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, Serrat ,Orson Welles o Dalí. Su ciudad, Barcelona, fue su plató, donde forjó su mirada y su carácter. Apuntaba a lo cotidiano y lo extraordinario, a burócratas y anarquistas, a los invisibles y a los que no puede ver.