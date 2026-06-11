Un espectáculo de cine para inaugurar la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia

Barcelona impresionó al mundo en con la inauguración de los Juegos Olímpicos de 1992 y lo ha vuelto a hacer —34 años después— en la Sagrada Familia con un espectáculo de música y luz para inaugurar la torre de Jesucristo tras su bendición por el papa León XVI coincidiendo con el día del centenario de la muerte de Antoni Gaudí el 10 de junio de 1926. Un espectáculo retransmitido en directo con la tecnología Cinema Live y en que el propio arquitecto catalán ha aparecido en el cielo de la capital catalana para admirar su cruz.

El espectáculo ha sido ideado por el director artístico Igor Cortadellas y ha sido realizado por Paulí Subirá Claramunt, jefe de Imagen de 3Cat, la radiotelevisión pública catalana. Era la primera vez que se usaba en Europa esta tecnología, que ofrece "una estética innovadora, más cercana a un look cinematográfico que televisivo, y a la vanguardia tecnológica" en colaboración con Fuji y Sony.

El impactante espectáculo ha comenzado tras la bendición de la torre de Jesucristo frente a la fachada del Nacimiento, donde un coro de niños ha ido saliendo de la Sagrada Familia portando unos faroles gaudinianos.

Los coros que han participado en el espectáculo son los mismos que han intervenido en la misa previa bajo la dirección de Pau Jorquera. En el caso de las voces blancas: el Cor de Pueri Cantores, la Escolanía de Montserrat y Veus - Cor infanti Amics de la Unió. Hacia los tres minutos, los faroles que llevaban en las manos -iluminados por una tenue luz cálida- han empezado a brillar con más fuerza. Las cámaras han enfocado la cruz que corona la torre de Jesucristo, de 172,5 metros de altura, por primera vez durante el espectáculo, y acto seguido se han encendido también los faroles que portaban los más de 4.000 asistentes que desde fuera asistían a este momento histórico a la vez que se incorporaban el resto de coros adultos.

Se iban encendiendo y apagando al ritmo de la música -al principio simulando una especie de latidos. Como un enjambre de luciérnagas al pie de la Sagrada Familia, que permanecía a oscuras, solo con la cruz de la torre iluminada.

Hacia la mitad del espectáculo, un haz de luz ha salido por la entrada central de la portada de la Nacimiento y ha dado paso a las primeras imágenes del interior que se ha ido iluminando al ritmo de la música interpretada al órgano por Juan de la Rubia. En el interior del templo, los asistentes a la misa también portaban faroles. La música ha ido in crescendo hasta la incorporación de una orquesta sinfónica.