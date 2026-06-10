Tumba de Gaudí: dónde está enterrando exactamente el 'padre' de la Sagrada Familia

La muerte de Antoni Gaudí conmocionó a la sociedad y todos los medios de comunicación relataron todo lo acontecido desde el accidente a su entierro. Las crónicas de los diarios revelan datos, fechas y nombres, piezas imprescindibles para reconstruir los hechos.

Todo empezó el lunes 7 de junio de 1926 a las 18:05 horas. Antoni Gaudí iba, como de costumbre, a rezar y confesarse a la iglesia de Sant Felip Neri. Nadie le reconoció cuando iba por la calle debido a su estado físico, su ajado traje y su rostro demacrado. "Se deja conquistar por un misticismo que lo devora", dicen en el documental: llevaba una vida casi monacal, hacía ayuno y optaba por caminar, por larga que fuera la distancia que tenía delante.

Nadie reconoció a Antoni Gaudí Cuando cruzaba la Gran Vía, entre las calles de Bailén y Girona, vio que se acercaba un tranvía y dio un paso atrás. La mala suerte hizo que en ese momento pasara otro tranvía en sentido contrario y le golpeó en el cuerpo y la cabeza. Nadie corrió en su ayuda. "Estaba desnutrido, tenía las ojeras hundidas y parecía un mendigo". Al rato, dos personas se acercaron a comprobar cómo estaba y pidieron ayuda para llevarlo a un hospital. Ningún taxista paraba su vehículo. Gaudí no llevaba documentación en ese momento y no podían saber de quien se trataba el hombre herido. Su vida corría peligro y solo la intervención de un guardia civil, llamado Ramón Pérez, hizo posible que se trasladase al herido a un centro hospitalario de la Ronda de Sant Pere. Ceremonia del centenario de Antoni GaudíAFP

Muerte de Gaudí: 10 de junio de 1926 El médico que lo atendió comprobó que seguía con vida y cuando supo de quien se trataba ordenó su traslado urgente al Hospital de Santa Cruz. Según los testigos, Gaudí solo pudo decir: "¡Dios mío, Dios mío!". Tras el examen del doctor Homs, especializado en traumatismos, se le asignó una habitación para vigilarlo. El informe decía: sufre una conmoción cerebral con posible fractura del cráneo y varias costillas fracturadas. La prensa destacó que estuvo inconsciente durante dos días y que finalmente murió el día 10, jueves, pasadas las 17 horas. Tenía 73 años. "Se le amortajó con el hábito negro de la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y su cuerpo se expuso en la sala de médicos, improvisando una capilla ardiente". Dos días después, el jueves 12 de junio, se procedió al entierro.

Una multitud despide a Antoni Gaudí Tras salir del hospital, la comitiva fúnebre se encaminó a la Catedral. El féretro, de roble y cubierto con el paño fúnebre de la Asociación de Arquitectos, iba dentro de una carroza carroza a la federica con cruz alzada y tirada por dos caballos. Miles de personas, de distintas clases sociales, abarrotaron las calles, ventanas y balcones. "Cuando la presidencia del duelo, con las autoridades y familiares de Gaudí, entraba en la catedral, las últimas filas del acompañamiento estaban todavía en la Rambla del Centro", decía la crónica del ABC. Retrato de Antoni GaudíRTVE Según publicaciones de la época, en la Catedral se ofició una misa de funeral y después los restos de Antoni Gaudí se trasladaron a la Sagrada Familia. Un grupo de obreros que trabajaban en las obras cargaron con el féretro hasta el interior, y lo colocaron sobre el catafalco. Tras el responso del Orfeó Cátala, los restos mortales del arquitecto se colocaron en un nicho de la cripta, presidida por una imagen de la Virgen del Carmen. Para ello hubo que pedir una autorización papal, pero se logró sin dificultades. Todo terminó con la colocación de la lápida. En ella, escrito en latín, se lee: Antoni Gaudí Cornet. Oriundo de Reus. Nacido hace 74 años, hombre de vida ejemplar y excelente arquitecto, autor de la admirable obra de este templo, murió piadosamente en Barcelona el 10 de junio de 1926. Aquí las cenizas de tal hombre esperan la resurrección de los muertos . QEPD