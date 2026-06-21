Paz entre EE.UU. e Irán, el Mundial llena los bares, premian a Carlos del Amor y otras buenas noticias de la semana

Buen domingo y feliz solsticio de verano ―de invierno para los que nos leen en el hemisferio sur― en el Día Internacional del Sol iniciando la primera ola de calor de 2026 y coincidiendo con el Día Mundial de la Hidrografía que algo nos refrescará. Y si eres de días especiales y curiosos este 21 de junio lo vas a gozar porque podrás celebrar el Día Internacional del Yoga y los días mundiales del Selfie, del Skate, de la Jirafa y de llevar el Perro al Trabajo. Aunque al ser festivo y con temperaturas tan altas… mejor en casa, hidratados.

Los católicos recuerdan a san Luis Gonzaga, un jesuita patrono de los jóvenes y de los enfermos de SIDA y sus cuidadores. Murió en Roma a los 23 años contagiado por atender a la gente afectada por una epidemia en 1591. Pero si no eres de santos puedes solidarizarte y empatizar con los enfermos de ELA que celebran su día mundial y con los de dos enfermedades raras como la Aniridia y la Syngap que conmemoran su día internacional.

Y tal día como hoy, pero de 2002, la OMS declaraba Europa como zona libre de poliomielitis. También un 21 de junio de hace 20 años, en 2006, descubrían dos nuevas lunas en el planeta Plutón que fueron bautizadas como Nix e Hydra. Con la fiebre del eclipse solar del 12 de agosto, igual puedes hacer un intento por verlas con algún telescopio especial. Y espacial.

El guarismo, la cifra, el dato, el número de la semana: 130 Son los millones de euros que pueden recaudar los bares en España, 130, si la selección de fútbol llega a la final del Mundial. Por de pronto esta tarde jugamos el segundo partido. Será a las 18:00 horas contra Arabia Saudita ―o Saudí, que de las dos formas se puede decir― en el estadio de Atlanta. Pero a lo que íbamos de la buena noticia económica. Esta semana nuestra compañera Alma Navarro publicaba un artículo en el que explicaba que el Mundial aumentará un 30% la recaudación de los bares en España y se disparará si la selección llega a la final. En la pieza aseguraba, con datos, que los españoles ya somos campeones del mundo en consumo de fútbol fuera del hogar. Lo mejor de todo es que Alma ha hablado con propietarios de bares en las provincias de A Coruña, Ciudad Real y Madrid. Pero también con economistas que hacen proyecciones para contarnos todo lo que no sabíamos sobre este asunto que te he enlazado al final del párrafo anterior.

Acuerdo de paz entre Irán y EE.UU. Es la noticia de la semana con mucha diferencia. De largo. Resulta que Trump y Pezeshkian han firmado, por fin, el acuerdo entre EE.UU. e Irán. Aunque haya sido a distancia y no haya una foto donde se vea a los dos. Nosotros te lo hemos contado así: “El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su contraparte iraní, Masoud Pezeshkian, han firmado a distancia el memorando de entendimiento este miércoles por la noche. El estadounidense lo ha hecho en una cena en el Palacio de Versalles junto a Emmanuel Macron y el documento que ha sido enviado a Teherán, donde también ha procedido a la firma Masoud Pezeshkian, como ha reflejado una agencia iraní”. Trump y Pezeshkian firman el acuerdo entre EE.UU. e Irán y el encuentro en Suiza queda en el aire RTVE.es Y no nos hemos limitado a la firma en dos lugares diferentes, sino que hemos querido profundizar en el acuerdo de paz para explicártelo. Lo más importante es que EE.UU. ha puesto fin a las sanciones a Irán a cambio de su compromiso para no fabricar armas nucleares. Son 14 puntos que puedes repasar con más detalle en estas claves: Fin de las sanciones y compromiso de no fabricar el arma nuclear: las claves del principio de acuerdo entre EE.UU. e Irán Marta Rey Maté

“Atisbos de esperanza” en Haití “No te olvides de Haití” gritaba el añorado viñetista Antonio Fraguas, “Forges” en cada una de sus viñetas desde el devastador terremoto que quebró el país en 2010. Desde entonces, esta nación no ha levantado cabeza acumulando desgracia tras desgracia. Pues bien, este martes viajaba hasta allí el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres en busca de "atisbos de esperanza" ante la grave situación humanitaria y de inseguridad. En esta "visita de solidaridad", el diplomático se ha reunido con el mandatario haitiano, Alix Didier Fils-Aim. ¿Y si sí? Guterres viaja a Haití y busca "atisbos de esperanza" en una grave situación humanitaria y de inseguridad Álex Mateos

Ningún ingresado por hantavirus Las buenas noticias suelen pasar desapercibidas, por eso estamos aquí. Después del revuelo mediático y el tiempo y el espacio dedicado al hantavirus parece que ya nos hemos olvidado. Y no. Este martes el último paciente ingresado por este virus de las ratas, que nadaban desde los barcos a los puertos y todo aquello, ha recibido el alta en el Hospital Gómez Ulla y ya se encuentra en su domicilio. El resto de personas que realizaban la cuarentena en el hospital lo abandonaron el pasado 7 de junio. El último paciente ingresado por hantavirus recibe el alta en el Hospital Gómez Ulla y ya se encuentra en su domicilio RTVE.es

Más investigación en salud de mujeres La semana empezaba con el anuncio del Gobierno para intentar reducir la brecha de género en la investigación de enfermedades. Porque sí, casi siempre se hacen desde el punto de vista de los hombres y no se sabe qué ocurre si esas enfermedades afectan a mujeres. Total, que van a invertir 18 millones en un programa llamado 'Somos-Contamos' para mejorar el diagnóstico de patologías femeninas. No es mucho pero triplica la inversión actual. Ojalá sirva para corregir la discriminación histórica de la mujer en biomedicina. El Gobierno invertirá 18 millones para erradicar el sesgo de género en la investigación de salud de las mujeres Santiago Riesco Pérez

Una familia cruza España con 1.700 ovejas Muchísimas visitas está teniendo esta noticia de los compañeros de RTVE Extremadura en la que cuentan, con vídeo y texto, la historia de una familia que está cruzando España junto a un rebaño de 1.700 ovejas para mantener viva la trashumancia. No es la primera vez que lo hacen. Todos los años salen de su finca de la provincia de Cáceres hasta llegar a la montaña leonesa. Hay documental con los 40 días de travesía. Mejor que leas a Fran Calvo, que lo cuenta todo en esta pieza. Una familia cruza España junto a un rebaño de 1.700 ovejas para mantener viva la trashumancia Fran Calvo - RTVE Extremadura

Habrá fiestas y lotería en Villamanín El jueves nos enteramos. Desde Villamanín anunciaban que este año va a haber fiestas y que van a volver a vender Lotería de Navidad. La comisión se ha renovado y no van a dejar de preparar actividades culturales y festivas en esta pequeña localidad de la montaña leonesa a pesar del disgusto con las papeletas que se llevaron hace seis meses. Lo han solventado y han dado gracias a todo el pueblo. Son un ejemplo de solidaridad y alegría. Del 27 al 29 de agosto han invitado a todos a la festividad de San Juan Degollado. Y a comprar en verano la lotería de invierno. Villamanín cierra la herida del Gordo: disuelve la asociación tras el reparto y volverá a vender lotería este año Santiago Riesco Pérez

Christina Koch, Princesa de Asturias de la Concordia Y vamos con los premios. El Princesa de Asturias de la Concordia a la astronauta Christina Koch por ser la primera mujer en viajar a la Luna nos ha encantado. El jurado ha destacado su trayectoria como una "inspiración para las futuras generaciones", sobre todo para las mujeres. Cristina hizo historia el 1 de abril a bordo del Artemis II. La astronauta Christina Koch, primera mujer en viajar a la Luna, Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026 María Menéndez

Carlos del Amor, Premio Nacional de Periodismo Cultural Pero el premio que más nos ha alegrado es el que le han concedido a nuestro compañero Carlos del Amor. Nada menos que el Premio Nacional de Periodismo Cultural por "la promoción de las artes y su habilidad para descubrir lo extraordinario en lo cotidiano". Carlos del Amor, periodista de RTVE, Premio Nacional de Periodismo Cultural: "La cultura no baja la audiencia" Javier Villuendas Pero es que, además, "se premia también a un medio, la televisión, que muchas veces se mira como efímero", afirma Carlos en esta entrevista con Javier Villuendas, periodista de RTVE Noticias con el que comparte contenidos, genialidad y muchas horas de periodismo cultural.