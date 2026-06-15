Una familia cruza España junto a un rebaño de 1.700 ovejas para mantener viva la trashumancia

Cuando pensamos en trashumancia, normalmente se nos viene a la mente la figura de un pastor solitario que va caminando junto a su rebaño. Una forma de pastoreo que era muy habitual en el siglo pasado, pero que ha ido perdiéndose con la compra de forraje para que los animales coman durante los meses más secos.

Esta tradición es algo que José Manuel Sánchez quiere que se mantenga. Hace 4 años, la sequía le obligó a llevar a sus ovejas hasta la montaña leonesa porque en su finca de Huerta de Ánimas, Cáceres, no había pasto suficiente para alimentarlas. Aunque ahora con las lluvias sí que sería posible que las ovejas comieran, él prefiere que la trashumancia siga viva, y no lo hace solo.

Una travesía de 40 días junto a su familia José Manuel realiza una ruta de más de 600 kilómetros junto a su familia. Se han establecido 40 jornadas de camino atravesando por Cañadas Reales y caminos comunales las provincias de Cáceres, Toledo, Ávila y Valladolid hasta llegar a su destino final: Prioro, en la montaña leonesa. Esta ruta la hace acompañado de sus padres y algunos familiares más, lo que hace que no sea tan dura. De hecho, José Manuel padre fue pastor trashumante en su juventud. Ahora va conduciendo uno de los coches en los que llevan sus cosas y se encarga de preparar la comida para todos. Pero lo de ser pastor trashumante se remota a los ancestros de esta familia. Actualmente, José Manuel hijo es la quinta generación que se dedica a la trashumancia. Por eso, quiere que esta tradición perviva y se lo intenta transmitir a su hijo, que lo visita durante los fines de semana.