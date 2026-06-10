Brieva de Cameros celebra su Fiesta de la Trashumancia dedicada a reivindicar y mantener viva su pasado pastoril

La trashumancia regresa a Brieva de Cameros que históricamente ha estado muy ligada a esta actividad económica. Este pueblo de la sierra riojana llegó a tener unas 30.000 ovejas de la raza merina. Para muchas familias era su principal fuente de riqueza. Fermín nos cuenta que sus abuelos vivían de la ganadería y que la lana de sus ovejas merinas servía para confeccionar mantas, bufandas y ropa de abrigo. De hecho -añade- que con la venta de un kilo de esa lana se podía vivir.

Un cartel con dos protagonistas

La imagen elegida para el cartel de la Fiesta de la Trashumancia de esta edición, la número 24, la protagonizan Marcos y Ángel, dos vecinos de Brieva de Cameros que cada año participan en uno de los momentos más simbólicos y esperados de la celebración: el esquileo tradicional a tijera. Son el presente y el futuro de esta actividad económica y supone un reconocimiento a todas las personas que, edición tras edición, colaboran para mantener viva esta tradición y así poder transmitir el legado pastoril a las nuevas generaciones. Esta fiesta recuerda las raíces de un pueblo y a la vez, de todos los pueblos que conforman la sierra riojana. Arte, tradición y cultura unidos en una sola imagen.

Marcos y Ángel, dos vecinos de Brieva JPEGEstudio

Pero si antaño era una forma de vida, hoy apenas hay pastores, rebaños y ovejas. Eso sí, quieren mantener viva una una de sus señas de identidad. Hay algo en la memoria colectiva que hace que la vida pastoril regrese cada año a este municipio. En en la Fiesta de la Trashumancia, los veteranos muestran a los jóvenes cómo se hacía, por ejemplo, el esquileo a tijera. Isabel es una joven aprendiz de esta técnica a la que hay que poner muchas ganas. Y es también un privilegio que los mayores muestren estas prácticas y así para hablar de ellas en el futuro con nuestros hijos y nietos.