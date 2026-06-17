La astronauta Christina Koch, primera mujer en viajar a la Luna, Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026

La astronauta estadounidense Christina Koch ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026, según ha hecho público este miércoles el jurado, que premia así a la primera mujer en viajar a la Luna con la misión Artemis II, que marcó el exitoso regreso del ser humano a la órbita lunar este mes de abril en un hito histórico dentro de la exploración espacial.

Es, además, la primera mujer en realizar la primera caminata espacial íntegramente femenina de la historia y tiene el récord de vuelo espacial de mayor duración para una mujer.

El jurado ha destacado la trayectoria de Christina Koch como una "inspiración para las futuras generaciones"- sobre todo mujeres- y un "símbolo de la capacidad humana para superar retos y desafíos a través del trabajo, la colaboración y la empatía". Pone en valor, además, que su "esfuerzo de superación personal" ha contribuido a "extender las fronteras de la humanidad, apoyada en un amplio trabajo colectivo".

Junto a los estadounidenses Reid Wiseman y Victor Glover y al canadiense Jeremy Hansen, Koch inició el primer vuelo tripulado hacia la Luna en más de 50 años.

El jurado destaca que, al rodear la Luna, Koch se convirtió en la primera mujer que se alejó de nuestro planeta lo suficiente para salir de su campo magnético y alcanzar el espacio profundo, superando una frontera que ninguna mujer había cruzado antes. Pone en valor que los datos recabados por ella serán "determinantes para planificar futuras misiones tripuladas a Marte".

La propia Koch, tras esta misión, estableció un paralelismo entre la humanidad y la tripulación de una nave, con un vínculo de responsabilidad mutua e interdependencia total en busca del bien común.

La cápsula Orión ameriza con éxito en el Pacífico y culmina la histórica misión Artemis II NASA/Bill Ingalls NASA/Bill Ingalls

La mujer con mayor estancia en el espacio y otros hitos Christina Hammock Koch nació el 29 de enero de 1979 en Grand Rapids, Míchigan y desde niña siempre soñó con el espacio. Tuvo claro que quería ser astronauta y orientó su carrera académica y profesional a ese fin: se licenció en Ingeniería Eléctrica y en Física en la Universidad Estatal de Carolina del Norte y completó un máster en Ingeniería Eléctrica. La carrera espacial de Koch comenzó en 2013, cuando fue seleccionada como una de los ocho integrantes de la 21.ª clase de astronautas de la NASA. Antes de la NASA, Koch desarrolló instrumentos científicos en el Centro Goddard y durante más de tres años realizó investigaciones en estaciones antárticas, con un invierno completo en el Polo Sur Amundsen-Scott, realizando tareas en los equipos de búsqueda, rescate y extinción de incendios. Doctora honoris causa por la Universidad Estatal de Carolina del Norte, la astronauta viajó en marzo de 2019 a la Estación Espacial Internacional (Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 2001), donde ejerció como ingeniera de vuelo en las Expediciones 59, 60 y 61, y contribuyó a numerosos experimentos en Biología, Ciencias de la Tierra y Tecnología, incluidas pruebas de bioimpresoras 3D en microgravedad. Junto a Jessica Meir protagonizó el 18 de octubre de 2019 la primera caminata espacial íntegramente femenina de la historia, un hito que se repitió en dos ocasiones más durante la misma misión. El 6 de febrero de 2020 regresó a la Tierra tras 328 días consecutivos en el espacio, récord de vuelo espacial de mayor duración para una mujer. En total acumuló seis caminatas con 42 horas y 15 minutos fuera de la nave. Christina Koch, en su vuelo hacia la ISS: "Eres una cosa diminuta en medio en la inmensidad del espacio" Maria Comabella