El paro cae a mínimos de 2007, menús saludables en escuelas infantiles y otras buenas noticias de la semana

Buen domingo y feliz Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos en la semana que se confirma que las escuelas infantiles también servirán un menú saludable a los alumnos más pequeños. Este 7 de junio es también el Día Mundial del Superviviente de Cáncer para darles visibilidad y reclamar un mayor apoyo emocional, laboral y médico en esta nueva etapa de la vida que empiezan tras superar la enfermedad. Pero es que, además, es el Día Mundial de los Derechos del Nacimiento, el de la Concienciación del Síndrome de Tourette y el del Vencejo para proteger a estas aves migratorias tan comunes en las ciudades y pueblos de España.

Aunque todos estáis al tanto dejamos constancia de que hoy los católicos de todo el mundo celebran la fiesta del Corpus Christi que son dos palabras en latín —lengua oficial de la Iglesia— que significan: “Cuerpo de Cristo”. Literal. Y esto es porque los fieles creen que Jesús está realmente presente en la Eucaristía, es decir, en el pan y el vino consagrados durante la misa. Por cierto, este domingo el papa León XIV lo celebrará en Madrid acompañado por más de un millón de personas. Lo podéis seguir en los distintos canales de RTVE: televisión, radio, web y redes sociales.

Y no podemos despegarnos de la actualidad papal. Las efemérides nos recuerdan que un 7 de junio de 1929 nacía oficialmente Ciudad del Vaticano como estado soberano e independiente al entrar en vigor los Pactos de Letrán, firmados el 11 de febrero entre la Santa Sede y el Reino de Italia.

El guarismo, la cifra, el dato, el número de la semana: 2.320.721 Son personas sin trabajo. Y es la menor cifra de parados desde mayo de 2007. Sin duda, la mejor noticia de la semana. Y viene acompañada de un crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social que ya alcanza los 22,3 millones de personas cotizando para garantizar la salud de nuestro estado de bienestar. Nuestra compañera de Economía, Sofía Soler, te lo explica en este artículo donde, entre otras cosas, apunta que la hostelería lidera la creación de empleo con casi 66.000 cotizantes más que en abril. Y ojo, alerta de que por primera vez hay menos de 165.000 jóvenes desempleados aunque el pero es que crece el colectivo sin un empleo anterior.

Menús saludables en escuelas infantiles El Gobierno anunciaba este lunes que —como ya había decretado en el resto de niveles escolares hace poco más de un año— también ha blindado la alimentación saludable en el primer ciclo de Educación Infantil, en las escuelas para niños y niñas de 0 a 3 años. La norma garantiza que los más pequeños tengan cinco comidas saludables a la semana en los centros escolares asegurando el consumo de fruta y verdura fresca a diario, más pescado y legumbres, agua y leche como únicas bebidas y las limitaciones de las frituras y precocinados. Si esto no es una buenísima noticia yo ya no sé. Las escuelas infantiles también deberán garantizar los menús saludables: más fruta, verdura y pescado y menos frituras Rodrigo García Melero

Alta del hantavirus Y sí, el hantavirus que nos ocupó y preocupó sigue ahí fuera. La buena noticia es que el primer positivo de hantavirus español ha vuelto a su casa tras recibir el alta. Además no tendrá que guardar cuarentena. Se trata de un hombre de 70 años que ha pasado más de tres días asintomático y ha dado negativo en las dos últimas pruebas PCR. Los otros 12 pasajeros que continúan en el Hospital Gómez Ulla continúan dando negativo en las pruebas y siguen asintomáticos. Pero si quieres conocer al detalle cómo va esta historia aquí te dejo la noticia completa. El primer positivo de hantavirus vuelve a su casa tras recibir el alta y no deberá guardar cuarentena RTVE.es / AGENCIAS

Acuerdo de EE.UU. con Irán Es arriesgado meter a Trump en las buenas noticias pero parece que hay cierta esperanza en que consiga de Israel y de Hizbulá un compromiso para que cesen los ataques en Líbano con el fin de salvar el acuerdo de EE.UU. con Irán. Nuestro compañero de Internacional, Álex Mateos, contaba esta semana cómo iban las negociaciones en este artículo. Trump logra un compromiso de Israel y Hizbulá de cesar los ataques en Líbano para salvar el acuerdo con Irán Álex Mateos Pero si quieres entender el conflicto entre EE.UU. e Irán y los avances —o la falta de los mismos— en las negociaciones de paz, lo mejor es que leas este análisis de Miguel Charte, nuestro experto en Oriente Medio. Sólo te adelanto que Trump tiene más prisa por llegar a un acuerdo, aunque los tiempos políticos son distintos en Teherán. Bueno, y que las negociaciones avanzan muy lentas porque Netanyahu las obstaculiza con su ofensiva en Líbano. EE.UU. e Irán se enzarzan en un "conflicto de baja intensidad" ante la falta de avances en las negociaciones de paz Miguel Charte

Foro internacional de feminismo El lunes se reunieron en Madrid más de 270 mujeres de 50 países para exigir un compromiso real a las autoridades en materia de Política Exterior relacionada con los derechos de la mitad de la población mundial, de las mujeres. El movimiento feminista global compartió inquietudes en la sede de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para exigir presupuestos que garanticen la igualdad y la justicia de las personas independientemente de su sexo y su género. "Cada vez que se llena una sala de mujeres, el mundo cambia": el movimiento feminista global toma la AECID Santiago Riesco Pérez

Carmen Machi, Premio Nacional En el ámbito de la cultura esta semana hemos conocido que la actriz Carmen Machi ha sido galardonada con el Premio Nacional de Cinematografía. Nos sumamos a la reflexión del jefe de Cultura de RTVE Noticias, Esteban Ramón, cuando dice que es “una de las intérpretes más importantes de este siglo para el cine español que también podría, perfectamente, ganar el Premio Nacional de Teatro”. Y el de Televisión, añado yo. Carmen Machi gana el Premio Nacional de Cinematografía 2026 Esteban Ramón

Fotos inéditas de Aleixandre En el Telediario nos han contado que han descubierto un archivo fotográfico inédito de fotos del poeta y Nobel de Literatura, Vicente Aleixandre, con unas 500 imágenes. Estaba en la maleta de un familiar y, además de fotografías, también había cartas de las primeras décadas del siglo XX. Las imágenes se van a catalogar antes de exhibirse para que todos las podamos disfrutar en la Casa Museo y de la Poesía que abrirá sus puertas en 2027. 01.27 min Descubren un archivo de fotos inédito del poeta Vicente Aleixandre con unas 500 imágenes

Asturias facilita los conciertos en bares Y de la poesía a la música. Música en directo y en bares. Resulta que en Asturias se han liado la manta a la cabeza y han aprobado una modificación de la ley de 2002 para facilitar la organización de espectáculos de pequeño formato. Entra en vigor en Asturias la modificación de la ley que da cobertura a conciertos en los bares ASUN GÓMEZ BUENO Ya no harán falta farragosos trámites administrativos, siempre que no requieran escenarios, camerinos o modificaciones de aforo. Pero ojo, que la norma también establece condiciones estrictas para garantizar la convivencia.