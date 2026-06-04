Entra en vigor en Asturias la modificación de la ley que da cobertura a conciertos en los bares

Esto va de música, de músicos y de quienes no conciben la vida sin una banda sonora. Interpretar música en vivo en locales pequeños es la realidad de los músicos independientes, es el sustento de muchos artistas y ofrece un incremento de ingresos a los locales culturales que albergan estas actuaciones. Contribuye, además, a dinamizar la vida cultural de los barrios, fortalecer el tejido creativo local y acercar la música a públicos diversos en un entorno cercano y accesible.

Es una simbiosis perfecta que requiere poca inversión por parte del establecimiento, poca logística por parte del artista y el público lo valora y disfruta muchísimo.

Sin embargo, esta actividad no siempre puede desarrollarse en condiciones favorables. La complejidad y acumulación de requisitos normativos hacen que el ejercicio de la música independiente en España resulte, en muchos casos, poco rentable y especialmente exigente, contribuyendo a la precarización del sector de la música en vivo.

Gran parte de la regulación vigente ha sido concebida para eventos de mediano y gran formato, sin atender adecuadamente la realidad de los locales de pequeño aforo que programan actuaciones musicales de forma habitual. Como consecuencia, durante años muchos de estos espacios han permanecido en una situación de inseguridad jurídica, enfrentándose al riesgo de sanciones económicas o repercusiones legales para poder mantener una oferta cultural accesible y continuada.

La nueva norma garantiza la convivencia Cada comunidad autónoma cuenta con su propia normativa y con requisitos específicos para la regulación de la música en vivo en locales de pequeño aforo, no sólo en bares -como podrían pensar muchas personas- sino también en centros culturales, hogares del pensionista, librerías, etc. Y muchas normas se han quedado obsoletas, como ocurría en el caso de Asturias, donde ha sido la asociación Unidos por la Cultura en Asturias (UPCAS) la que, a través de la recogida de firmas desde febrero de 2025, ha conseguido impulsar los cambios en la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas del Principado que culminó en una proposición de ley presentada de forma conjunta por PSOE, PP, Convocatoria por Asturies-IU y los diputados del grupo mixto Covadonga Tomé y Adrián Pumares y que se aprobó con la abstención de Vox. Vox, por cierto, presentó varias enmiendas al texto, todas ellas rechazadas. La modificación de la ley ha entrado en vigor este jueves 4 de junio. Gracias a esta modificación los bares pueden organizar pequeños conciertos, recitales y espectáculos en formato reducido previa presentación de una declaración responsable ante el ayuntamiento competente con 48 horas de antelación. Ya no harán falta farragosos trámites administrativos, siempre que no requieran escenarios, camerinos o modificaciones de aforo. La norma establece condiciones estrictas para garantizar la convivencia. Las actividades podrán desarrollarse en espacios interiores y exteriores (terrazas o merenderos), en este último caso siempre que exista una distancia mínima de 40 metros respecto a las viviendas. El horario permitido se fija entre las 10.00 y las 23.00 horas, una limitación que no afectará a los locales que ya cuenten con la debida insonorización. La modificación tiene como objetivo dar “respuesta a la demanda” de los colectivos, con todas las “garantías jurídicas”, ha defendido el diputado del PSOE Ricardo Fernández. El parlamentario del PP José Luis Costillas ha subrayado que la modificación impulsará la vida cultural de Asturias, dado que contribuirá a “abrir las puertas a jóvenes artistas que necesitan oportunidades” y al negocio de los pequeños negocios. Covadonga Tomé (Grupo Mixto) ha destacado que se acaba con la incoherencia de que "un autor no pudiera interpretar sus canciones en un local donde sí se permitía música grabada a gran volumen". Xabel Vegas (Convocatoria por Asturies) ha reivindicado que "hasta ahora era imposible organizar música en directo sin estrellarse contra un muro administrativo". Foro Asturias, por boca de Adrián Pumares, sostiene que "simplificar no es debilitar el control sino aplicar el sentido común". Y Laura Tuero de SOMOS -Grupo Mixto, apela también a la dignidad: "hablamos de la dignificación de la cultura en todos los espacios la dignificación de los trabajadores y trabajadoras de la cultura". Por su parte la portavoz de Vox, Carolina López, ha calificado el texto de "caramelo envenenado" para los hosteleros.