'Goodbye, Mr Floyd', de Kike Suárez, en Oviedo: el espectáculo total inspirado por Roger Waters
- La obra cuenta con la participación de seis grandes de la escena asturiana
- Está inspirada en el cofundador de Pink Floyd, Roger Waters, y su álbum The Wall
Quien se encuentre cerca de Asturias o pueda viajar a Oviedo el viernes 26 de diciembre está de suerte ya que tendrá la oportunidad de presenciar un espectáculo único: Goodbye, Mr Floyd, producido por 'El tiempo delicuescente'. Se trata de un show que aúna música y teatro con una suavidad, fuerza y cadencia que sólo los mejores saben combinar.
El espectáculo, inspirado por el cofundador de Pink Floyd, Roger Waters, y su ábum The Wall, es una experiencia artística de gran intensidad emocional y estética, que trasciende el formato tradicional de concierto para convertirse en una auténtica pieza de teatro musical. Desde el primer minuto, la puesta en escena envuelve al espectador en un universo sonoro y visual sencillo cuidadosamente construido, donde la música no sólo se escucha, sino que se vive.
Kike Suárez, reputado músico asturiano, es el responsable de este evento escénico: suya es la selección de temas, la puesta en escena y la autoría de parte de los textos que interpreta la actriz Cris Puertas. La cantante, guitarrista y poetisa Puri Penín, el guitarrista Kike Planelles, el teclista Ramón Morán y el baterista Kiki Dee completan el grupo de artistas que lleva al espectador a recorrer la obra de uno de los creadores más importantes, innovadores y generosos de los últimos cincuenta años. Se trata de una banda sólida y bien ensamblada, capaz de recrear el repertorio con respeto y personalidad. Cada instrumento encuentra su espacio, construyendo paisajes sonoros fieles al espíritu original, pero con una energía viva que refuerza la experiencia escénica.
Inspirado en Pink Floyd
La interpretación musical destaca por su fidelidad al espíritu original de Pink Floyd sin caer en la mera imitación. Las canciones, cargadas de una profundidad conmovedora, encuentran un nuevo significado al integrarse en una narrativa escénica que dialoga con los grandes temas de la obra de Waters: la condición humana, el poder, la guerra, la memoria y la alienación.
Kike Suárez ha dibujado un espectáculo respetuoso y sensible que logra emocionar tanto a los seguidores históricos de la banda como a quienes se acercan por primera vez a su obra.
Los intérpretes logran transmitir la carga conceptual de las letras con una expresividad contenida pero poderosa. Todo al servicio del mensaje, sin excesos gratuitos, manteniendo un equilibrio admirable entre música, teatro y reflexión.
Goodbye, Mr Floyd es un homenaje inteligente y valiente que honra la obra de Roger Waters desde un ángulo nuevo invitando al público a pensar, sentir y cuestionar, dejando una huella profunda que permanece en la memoria mucho después del último acorde y de la última palabra.
Una propuesta emocional y política donde la música supone la columna vertebral de un discurso crítico y profundamente humano. Las canciones, icónicas, densas, incómodas, resuenan con la fuerza de una obra que nunca ha dejado de interpelar al oyente.
La lectura de textos de Waters y Suárez a cargo de la actriz Cris Puertas aporta un velo narrativo que amplía el sentido del concierto. Su voz, contundente, medida y expresiva, actúa como mediadora entre la música y el público, hilando reflexiones que enriquecen el ritmo, generando pausas necesarias para la introspección.
Cris Puertas no recita: interpreta, encarna y traduce en emoción aquello que la música sugiere. Así, el espectáculo se transforma en una obra híbrida, a medio camino entre el recital, el teatro y el manifiesto.
Más que un homenaje, la propuesta se siente como una relectura viva del legado de Waters, necesaria y urgente. El resultado es un espectáculo que no busca complacer –nada de lo que hace Kike Suárez lo pretende- sino provocar; no quiere entretener sin más, sino invitar a pensar, a sentir y, quizás, a cuestionar algunas certezas.