'Goodbye, Mr Floyd', de Kike Suárez, en Oviedo: el espectáculo total inspirado por Roger Waters

Quien se encuentre cerca de Asturias o pueda viajar a Oviedo el viernes 26 de diciembre está de suerte ya que tendrá la oportunidad de presenciar un espectáculo único: Goodbye, Mr Floyd, producido por 'El tiempo delicuescente'. Se trata de un show que aúna música y teatro con una suavidad, fuerza y cadencia que sólo los mejores saben combinar.

El espectáculo, inspirado por el cofundador de Pink Floyd, Roger Waters, y su ábum The Wall, es una experiencia artística de gran intensidad emocional y estética, que trasciende el formato tradicional de concierto para convertirse en una auténtica pieza de teatro musical. Desde el primer minuto, la puesta en escena envuelve al espectador en un universo sonoro y visual sencillo cuidadosamente construido, donde la música no sólo se escucha, sino que se vive.

Kike Suárez, reputado músico asturiano, es el responsable de este evento escénico: suya es la selección de temas, la puesta en escena y la autoría de parte de los textos que interpreta la actriz Cris Puertas. La cantante, guitarrista y poetisa Puri Penín, el guitarrista Kike Planelles, el teclista Ramón Morán y el baterista Kiki Dee completan el grupo de artistas que lleva al espectador a recorrer la obra de uno de los creadores más importantes, innovadores y generosos de los últimos cincuenta años. Se trata de una banda sólida y bien ensamblada, capaz de recrear el repertorio con respeto y personalidad. Cada instrumento encuentra su espacio, construyendo paisajes sonoros fieles al espíritu original, pero con una energía viva que refuerza la experiencia escénica.