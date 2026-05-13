Moreno pone la nota musical a la campaña con su videoclip entre críticas del resto de candidatos | Diario de campaña

Día 11: Sánchez y Feijóo, en campaña Sánchez y Feijóo arropan a sus candidatos con la crisis del hantavirus y la muerte de los dos guardias civiles de fondo Día 10: Último debate electoral Los candidatos se preparan para el debate electoral definitivo Día 11: El accidente de Adamuz, en campaña El accidente de Adamuz se cuela en la campaña con críticas por su "uso electoralista" Día 12: Candidatos cantantes, Sánchez y ministros, en campaña Moreno pone la nota musical a la campaña con su videoclip entre críticas del resto de candidatos

Los candidatos de PP, PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, en diferentes actos electorales. RTVE.es / AGENCIAS

Si hace unos días el presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, daba la sorpresa al descubrirse que había puesto voz al himno que acompaña sus actos de campaña, este miércoles ha sorprendido presentando el videoclip de la canción, algo que ha recibido las críticas de parte de la oposición, que lo han tachado de falta de "respeto" y que ha lamentado que se dedique a cantar, cuando hay problemas que resolver como los cribados de cáncer de mama. Pero no es el único que ha sacado su vena musical a la palestra. También el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha publicado en redes este miércoles un video casero de cuando tenía cuatro años, cantando el himno de Andalucía.

Moreno pide "no jugar con fuego" y "no alejarse de la concordia" El candidato del PP a la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha centrado este antepenúltimo día de campaña electoral en la provincia de Cádiz. A medio día ha estado en la capital en un mitin y por la tarde se desplaza a Jerez para otro acto. "Están cerca las elecciones, hay gente que solo trabaja los 15 días de campaña y presentan su mejor perfil, nosotros no. Las campañas empiezan el día después de las elecciones, son cuatro años de decisiones y compromisos", ha señalado Moreno. En un acto a pleno sol, Moreno también ha tenido tiempo para los chascarrillos y lanzar una indirecta. "Voy a moverme hacia la derecha poquito, nos gusta la centralidad", ha dicho al hacer una broma sobre el calor que hacía y moverse hacia la sombra. El presidente en funciones y favorito en las encuestas también ha avisado a sus simpatizantes de "dos enemigos muy importantes": "Las encuestas y el exceso de confianza". "No subestimemos a nuestro adversario, máximo respeto y llenemos las urnas de votos", ha proclamado. Según Moreno, el objetivo este 17-M es obtener "una mayoría de estabilidad". "¿Vamos a jugar a que unas personas en un despacho en Madrid tomen una decisión que afecte a Andalucía? ¿Vamos a arriesgar nuestro futuro a la decisión caprichosa de un solo dirigente?", ha cuestionado en alusión a Vox y Santiago Abascal. "Yo digo que no. Andalucía necesita libertad, autonomía y tener manos libres para planificar", ha defendido el candidato del PP. "No juguemos con fuego porque nos podemos quemar y esa mayoría no está alcanzada", ha advertido antes de pedir que "no nos alejemos de la concordia". El candidato 'popular' también ha presentado este miércoles su videoclip de campaña con la canción que ha compuesto y puesto voz. "Ya empezáis a conocerla, es un tributo a nuestra tierra, Andalucía, un pequeño obsequio recuperando tiempos pasados", ha señalado al recordar cuando cantaba de joven en un grupo de joven. ““

Montero (PSOE) aspira a movilizar al medio millón de votantes socialistas que se abstiene en las andaluzas La candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles que su objetivo de cara al 17-M para hacer frente a la posible mayoría absoluta del PP que auguran las encuestas es movilizar el voto de los andaluces que suelen votar al PSOE en las elecciones generales pero que en las autonómicas, ha dicho, "se queda en casa" y no porque vaya a otras formaciones. En una entrevista en Las Mañanas de RNE, ha cifrado ese voto en medio millón de personas. 10.08 min Entrevista electoral: María Jesús Montero candidata del PSOE Preguntada por si fue un error calificar de "accidente laboral" la muerte de dos guardias civiles la semana pasada en Huelva cuando perseguían una narcolancha, como se la oyó decir en el debate de Canal Sur, la candidata socialista ha querido aclarar que no lo dijo en esos términos y que tan solo respondía "a una cuestión que le planteó Antonio Maíllo sobre accidentes laborales". "Ambas cuestiones se conectaron y se creó esa confusión", ha explicado. Montero ha asegurado que lamenta "los fallecimientos en acto de servicio" y que así se lo trasladó a las familias durante el funeral. Sobre la no presencia de ministros en el funeral, ha indicado que estuvo ella para presentar sus "respetos a la Guardia Civil" y también la secretaria de Estado del Interior y directora de la Guardia Civil, por lo que "el Gobierno estuvo presente en ese acto". También se ha referido al modelo de financiación autonómica que presentó cuando era ministra de Hacienda, y ha rechazado que sea malo para Andalucía. En su opinión, "es una oportunidad de que pueda construir viviendas, hospitales o triplicar la plantilla de docentes". Y ha cargado contra Moreno por no aceptar los "5.700 millones" que le da el Gobierno y que servirían para "revitalizar los servicios públicos". "Moreno dice que no, solo por interés partidista. Sigue las indicaciones de Génova, aunque sabe que el modelo beneficia a Andalucía", ha defendido. También le ha afeado que la vincule con los problemas del cribado de cáncer de mama, puesto que ella fue consejera de esa cartera "hace 13 años". Le ha acusado de "echar balones fuera" y no hacerse cargo de que, según un "estudio científico", "ha habido sobremortalidad" durante el Gobierno del PP por "las listas de espera y las privatizaciones". Por eso, para la candidata socialista, el 17-M es "un referéndum por la sanidad pública". Por otro lado, la portavoz nacional de PSOE, Montse Mínguez, ha arremetido contra Moreno por el videoclip del himno de la campaña, 'Kilómetro Sur', que ha publicado este miércoles. "Hay presidentes que inauguran hospitales. Y otros que estrenan singles. Otra Andalucía es posible el 17-M", ha escrito en la red social X. Este miércoles por la tarde, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en un acto público junto María Jesús Montero Pulianas (Granada). ““

Gavira (Vox) propone una "mayor inversión" en sanidad y educación y "bajar impuestos" El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha propuesto una "mayor inversión" en sanidad para reducir las listas de espera, y en educación, así como "bajar los impuestos" para atraer industria y solucionar el problema de la vivienda. "Va a pasar en Extremadura y en Aragón y queremos que pase en Andalucía", ha defendido en una entrevista en La Hora de La 1, en alusión a los pactos cerrados en esas regiones entre Vox y el PP. Para Gavira, es necesario un "plan de choque" en sanidad para que los andaluces tengan "la misma atención sanitaria con independencia de donde vivan" y en educación, ha asegurado que es necesario sacar la "ideología" de las escuelas y acabar con el "plan de lengua árabe y cultura marroquí" en los colegios de Andalucía. Asimismo ha sostenido que hay que "apostar" e "invertir" en Formación Profesional porque hay "falta de muchos profesionales". También ha defendido que se bajen los impuestos para hacer más atractiva la instalación de industria en Andalucía y proteger al campo de las "políticas de la UE". Asimismo ha considerado que para solucionar el problema de la vivienda "hay que liberalizar suelo" y "bajar impuestos", como el de transmisiones. Gavira (Vox) propone una "mayor inversión" en sanidad, suprimir la "ideología" de los colegios y "bajar los impuestos" Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha hecho campaña en Mijas (Málaga), donde en declaraciones a los medios, ha cargado contra el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, a quien ha tachado de "tramposo y desaprensivo", porque, a su juicio, "está condenando a la muerte a los servidores públicos", ya que "les ha privado de los medios materiales y jurídicos" para hacer frente a los narcotraficantes. También ha arremetido contra Moreno y ha considerado el videoclip una "falta de respeto" a los guardias civiles. En este sentido, ha criticado que el candidato del PP haya pasado del luto a "Operación Triunfo" en "cuestión de segundos", y ha considderado que responde al interés de no hablar sobre los "verdaderos problemas" de los andaluces. Este miércoles por la tarde, Abascal y Gavira coinciden en un acto electoral en Lepe (Huelva).

Bustinduy respalda a Maíllo (Por Andalucía), quien promete una ley integral de vivienda andaluza El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha arropado este miércoles la candidatura de Por Andalucía, encabezada por Antonio Maíllo. Ambos, han estado en Málaga, donde han denunciado, en declaraciones a los medios, la especulación inmobiliaria. El cabeza de lista a la Presidencia de la Junta ha prometido que si llega al Gobierno andaluz aplicar la ley estatal de vivienda y además, aprobar en el Parlamento regional una ley integral, que, además de declarar zonas tensionadas donde no solo se limite el precio del alquiler sino que se reduzca, prohíba que salgan al mercado más pisos turísticos, porque, ha dicho, "es un derecho humano básico". Maíllo ha defendido la necesidad de que las administraciones intervengan en el mercado de la vivienda para que el precio por un alquiler no supere el 30% de la renta y también ha asegurado que es necesario prohibir "cualquier compra de vivienda que no sea para vivir en ella" porque la situación actual, según él, es ya de "emergencia habitacional". Además, ha asegurado que se tiene que movilizar todo el parque público de vivienda en Andalucía para "convertir viviendas vacías en zonas residenciales" y ha apostado por "destensionar" las zonas con precios más altos para que "la gente pueda vivir tranquila y con dignidad". Por su parte, Bustinduy ha acusado a Moreno de "mirar para otro lado" y "facilitar" la especulación en Málaga, así como "no aplicar la ley estatal de vivienda". "Solo hay una manera de defender el derecho a la vivienda y de poner fin al lucro incesante de los fondos de inversión que es votar a Antonio Maíllo", ha clamado. Este miércoles por la tarde, Bustinduy y Maíllo intervendrán en un mitin en Torremolinos (Málaga). Además, no es el único ministro que hará campaña por la coalición de Por Andalucía. También la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, participa este miércoles por la tarde en Chiclana de la Frontera (Cádiz) en un acto junto a la número uno por Cádiz. Y la líder de Podemos, Ione Belarra, estarña en un acto en El Coronil (Sevilla) junto a la número dos por Sevilla.