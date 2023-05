14:32

Resumen de la comparecencia de Núñez Feijóo:

- "Convocar elecciones inmediatas no oculta lo ocurrido ayer, los españoles han dicho 'basta, hasta aquí hemos llegado'".

- "Pido desde ya una mayoría clara, incontestable y contundente para un nuevo rumbo. Debemos dejar atrás cinco años para olvidar".

- "España no merece perder ni un minuto más en una política que no vale la pena, en la que los españoles ya no creen y que provoca desconfianza y hastío (...) Pido a mi país una oportunidad en nombre de la moderación, serenidad y respeto institucional".