El adelanto electoral anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace que los comicios se celebren en plena Presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Algunos diplomáticos temen que esta situación eclipse la Presidencia española, según informan fuentes comunitarias a TVE.

España asumirá la Presidencia de turno del Consejo de la UE el próximo 1 de julio, a solo 22 días de las elecciones generales del 23 de julio. Aunque el Gobierno lleva semanas preparando la Presidencia de seis meses y los diplomáticos ya conocían que se celebrarían comicios nacionales en diciembre -al final del mandato europeo-, el anuncio ha pillado por sorpresa a muchos en Bruselas.

Diferentes fuentes europeas coinciden en que el adelanto electoral y un posible relevo en el Palacio de la Moncloa podría complicar la gestión de la Presidencia.

Miedo en Bruselas a que la campaña contamine la Presidencia

Diplomáticos de diferentes países en Bruselas han recibido la noticia del adelanto electoral con sorpresa. Tienen miedo de que España pase de estar totalmente centrada en la Presidencia a llevarla a un segundo plano por la campaña electoral, porque una Presidencia europea "tiene que seguir funcionando al 100%", según informa la corresponsal de TVE en Bruselas, Marta Carazo.

Además, algunos diplomáticos destacan la posibilidad de que pueda haber un cambio de presidente en España, algo que podría "desdibujar las prioridades españolas", aunque admiten que la Presidencia española es una "maquinaria bastante práctica, no tan política, que va a funcionar haya un gobierno u otro".

La primera consecuencia de la disolución del Parlamento es que queda en suspenso la aprobación de las prioridades de España para los seis meses de la Presidencia rotatoria de la UE. No obstante, la Presidencia de la UE no es una presidencia del Gobierno, sino de país, y el principal papel de quien ostenta el cargo es no tanto dirigir, como servir de árbitro para lograr cerrar cuantos más expedientes estén en trámite.

Otros diplomáticos creen que el hecho de que las elecciones se celebren cinco meses antes de lo esperado "es lo mejor que puede pasar" porque para una Presidencia europea es necesario un gobierno estable. Opinan que "la contaminación habría sido peor si las elecciones hubieran sido en diciembre", según la corresponsal.

Fuentes diplomáticas españolas han afirmado a la agencia Efe que los equipos formados en Madrid y Bruselas para la Presidencia española siguen con "el trabajo y compromiso" para desarrollar sus funciones propias, al margen del adelanto de las generales.