Poner una lavadora o encender el aire acondicionado en plena ola de calor supone un esfuerzo económico para muchas familias y negocios a raíz de la frenética subida en el precio de la luz en el mercado mayorista, que ha cerrado agosto en niveles nunca antes vistos y que supondrá un aumento, de media, de entre 20 y 30 euros con respecto al anterior ejercicio.

El Gobierno ha puesto en marcha una bajada del IVA hasta el 10 % hasta final de año y pretende que el Congreso apruebe en los próximos meses otras medidas que logren abaratar el coste de la electricidad un 15 %. Sin embargo, las asociaciones de consumidores y los sindicados aseguran que “no es suficiente”, más si cabe cuando la escalada de precios ya se ha comido todo el ahorro que representaba esta bajada impositiva. De esta manera, reclaman medidas estructurales, y cuanto antes, ya que esta espiral alcista ya se está trasladando a otros productos básicos como los alimentos o las bebidas.

Pero, ¿qué medidas puede tomar el Ejecutivo para poner freno a esta escalada en el precio de la electricidad? Hablamos con el profesor de la Universidad de Zaragoza y experto en el mercado energético, José María Yusta; el consultor energético y responsable en renovables del grupo Menta Energía, Francisco Valverde; la profesora de Economía de la Universidad Europea Begoña Casas; el director de Próxima Energía, Jorge Morales de Labra; y el director de NERA Economic Consulting, Jorge Sanz.

“No tiene sentido que el 90 % de las primas a las renovables las paguen solo los consumidores de electricidad, cuando han sido inducidas por todos los consumidores de energía”, señala. Y respecto a la compensación a los territorios no peninsulares, concluye: “Tiene sentido que seamos solidarios con los archipiélagos para que paguen la electricidad al mismo precio que en la península, pero eso se llama solidaridad territorial , pero eso debe pagarse por los Presupuestos Generales del Estado, no desde la tarifa eléctrica”.

En este sentido, considera que es necesario suprimir los cargos que actualmente pagan los consumidores de electricidad , “porque son costes no relacionados con el suministro eléctrico”, y trasladarlos a los Presupuestos Generales del Estado: las primas a las renovables y la cogeneración (7.000 millones de euros) y el sobrecoste de la generación no peninsular (entre 500-800 millones).

Medidas a medio plazo

Estabilizar la tarifa regulada

Mientras que extender la bajada del IVA es una opción que, de momento, no contempla el Gobierno, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sí anticipó este lunes que el Ejecutivo realizará cambios en la tarifa regulada para tratar de estabilizar la factura de la luz y evitar así la volatilidad vivida en estos últimos meses, una medida que fue reclamada por las eléctricas. "Estamos abiertos a hacerlo porque creemos que es una petición que merece todo el respeto", apuntó la ministra durante una comparecencia en el Congreso.

Con ella coincide el director de NERA Economic Consulting, quien cree que esta reforma en el conocido como PVPC ayudaría a que el mercado "no sea volátil y refleje un precio más estable a lo largo de un periodo de tiempo, que puede ser un trimestre, un semestre o un año". Según explica, esto reduciría a su vez "los actuales niveles de alarma social" que las noticias sobre el precio de la luz generan a diario.

Regular el desembalse de los pantanos

Durante su intervención en la Cámara Baja, la vicepresidenta acusó a las compañías que gestionan centrales hidroeléctricas de no mostrar "ninguna empatía social", ya que su gestión ha propiciado el precio más alto de la electricidad de más de la mitad de las horas durante los últimos meses. Así, para hacer frente a estas situaciones, avanzó que el Gobierno "está trabajando ya" en la aplicación del artículo 55 de la Ley de Aguas para "tener orden" en este tipo de concesiones, una norma que recoge el control de los embalses y las facultades de las confederaciones hidrográficas para la gestión de estas centrales.

En este sentido, el profesor de la Universidad de Zaragoza y experto en el mercado energético explica en Las mañanas de RNE que se trata de una medida que “podría mitigar el problema del precio, pero que no va a resolverlo”. “Es una medida que tendría un impacto relativamente limitado en el precio de la electricidad, si bien es cierto que cambiaría la forma en que las empresas hidroeléctricas están utilizando los embalses, vaciándolos en el momento en que pueden obtener un beneficio máximo en la venta de esa producción”, destaca Yusta.

01.32 min ¿Qué se puede hacer para abaratar la factura de la luz?

Intervenir los precios

Otra de las medidas que se han puesto encima de la mesa en las últimas semanas es la intervención de los precios de la energía hidroeléctrica y la nuclear a través de un Real Decreto-ley. Fue una propuesta que Unidas Podemos trasladó al Ministerio de Transición Ecológica, si bien este la ha descartado porque, a juicio de Ribera, “no respeta el derecho comunitario". “Es lo peor que se puede hacer", recalcó la ministra, ya que "acabaría convirtiéndose en una pérdida de confianza del país y en multas y sanciones, más los intereses" que ello supone.

Morales, por su parte, sí se muestra partidario de una intervención, en este caso a los beneficios de las eléctricas y lo ilustra con un ejemplo: "Ustedes tienen un máximo, que habría que ver a través de la jurisprudencia a cuánto ascendería. Por ejemplo, 40 euros. De modo que, si usted ha cobrado 130, me tiene que devolver los 90 restantes". A su juicio, este tipo de mecanismos existen en otros países de la Unión Europea, no son ninguna novedad regulatoria, lo que pasa es que son polémicos porque afectan a empresas eléctricas que tienen un peso muy relevante en la economía española y además tienen muy buena defensa jurídica".

Asimismo, históricos dirigentes socialistas como Jordi Sevilla, exministro de Administraciones Públicas con José Luis Rodríguez Zapatero y expresidente de Red Eléctrica (REE), denominó la propuesta de Unidas Podemos como "una buena base" para "cambiar las reglas del mercado eléctrico y bajar los precios". "Contra la resignación de algunos, sí se puede hacer cosas concretas”, apuntó el ministro en su cuenta de Twitter, para después completar: "A ver si Moncloa toma las riendas del asunto".

“Muy claro @jorpow hoy en @La_SER : contra la resignación d algunos, sí se puede hacer cosas concretas para cambiar las reglas del mercado eléctrico y bajar los precios. La propuesta de @PODEMOS una buena base. A ver si @desdelamoncloa toma las riendas del asunto. Ojo.“ — jordi sevilla segura (@sevillajordi) August 24, 2021

Crear una empresa pública de energía

Otra de las medidas que reclama la formación ‘morada’ es crear una empresa pública de energía como fórmula para reducir el recibo de la luz. Según apuntan, sería la solución "más efectiva" para reducir la factura eléctrica, porque permitiría introducir "competencia real" en un mercado copado por "tres empresas". En este caso, la vicepresidenta sí se mostró dispuesta ante esta posibilidad, aunque con matices: abriendo la puerta a que una empresa pública gestione las presas hidroeléctricas a través de un sistema concesional.

Francisco Valverde, sin embargo, considera que “crear una comercializadora pública no es la solución”, pues existen “ejemplos y experiencias de que no funciona”. “Una comercializadora pública funciona igual que una privada: va al mercado mayorista a comprar electricidad y luego al consumidor a vendérsela. Por tanto, utiliza las mismas reglas del juego”, subraya. En su opinión, "las comercializadoras públicas tienen que ser con fines de pérdidas, no de lucro, para dar servicio a la gente que no puede pagar la factura", añade el responsable en renovables del grupo Menta Energía.