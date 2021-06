El Gobierno ha aprobado este jueves en un Consejo de Ministros extraordinario, una bajada del IVA de la luz del 21 al 10 % hasta final de año para consumidores vulnerables o con una potencia contratada de hasta 10 kw, así como la suspensión del impuesto a la generación eléctrica del 7 % durante el tercer trimestre para abaratar la factura eléctrica, que ha alcanzado este mes de junio cifras récords.

La medida tendrá un impacto directo en el recibo final de los consumidores, aunque los empresarios ven la medida insuficiente. Los autónomos han sido los primeros en reaccionar, ya que la gran mayoría de negocios se quedarán fuera. También las cuentas públicas se verán mermadas tras la puesta en marcha de esta medida. Según el Gobierno, podría tener un impacto sobre la recaudación de hasta 1.100 millones de euros este año. Pero, ¿resolverá finalmente los altos precios de la factura? ¿Cuánto nos ahorraremos? He aquí las principales claves:

El impacto, no obstante, será temporal, pues estas medidas se aplicarán solo hasta el 31 de diciembre. En este sentido, el director de Próxima Energía, Jorge Morales de Labra, recuerda que los precios récord alcanzados este mes están un 60 % o 70 % por encima de lo habitual de estas fechas y que lo seguirán estando todo lo que queda de 2021, pero también en 2022 y 2023, tal como estiman los mercados de futuros. Por tanto, ha señalado que, de resultar relevante, esta medida debería estar vigente hasta al menos 2024 .

¿Resolverá el problema de las elevadas facturas de estas últimas semanas?

“Se va a aplacar, pero no hay que perder de vista que es una reforma puntual para intentar aminorar las consecuencias de esta subida”, considera Cardenal. El portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, por su parte, cree que estas medidas no van a poner solución al problema, pues “9 euros de bajada no van a absorber el incremento interanual de 28 euros en la factura que se prevé para junio”. “En lugar de 28, subiría 19 euros y es un incremento descomunal igualmente”, recalca.