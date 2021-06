Poner la lavadora por la noche se ha convertido en una alternativa para muchos consumidores a raíz de la entrada en vigor de la nueva factura de la luz, que distingue tres tramos horarios en función de su coste, siendo de 00:00 a 08:00 horas el más barato. Sin embargo, los ruidos ocasionados por esta medida son incompatibles con el ahorro en la mayoría de grandes ciudades españolas, que fijan límites acústicos inferiores en esta franja horaria incluso a los del centrifugado de la lavadora.

Barcelona, Valencia o Zaragoza cuentan con ordenanzas municipales que prohíben el funcionamiento de electrodomésticos de mayor consumo en la denominada 'hora valle' de la nueva tarifa de la luz debido al ruido que provocan. Su incumplimiento puede dar lugar a multas económicas, como demuestran algunas sentencias que han sancionado el uso de lavavajillas o lavadoras por la noche si no hay un aislamiento correcto de la vivienda.

De hecho, cuando se cumple una semana de la puesta en marcha de la nueva factura de la luz, el funcionamiento de estos aparatos durante la noche ya ha ocasionado algunas discrepancias entre vecinos, tal como se han hecho eco las redes sociales.

La Ley de la Propiedad Horizontal establece en su artículo 7 que el presidente, a iniciativa propia o de los propietarios o inquilinos afectados requerirá a quien realice las actividades prohibidas su inmediata cesación. No obstante, siempre es recomendable intentarlo por la vía amistosa en un primer momento. “Si el primer contacto personal es inútil, no habrá más remedio que gestionarlo a través de la comunidad de propietarios si hay una disposición a ello o con reclamaciones particulares”, subraya el abogado.

No tiene transcendencia. Tal como explica Díez Lloris, en la vía administrativa no importa si la infracción la realiza el propietario o el inquilino: hay que atender a la persona que realiza el acto . En la vía civil, por su parte, se va a acordar requerir al propietario. "Pero da igual quien la ocupe, el procedimiento es el mismo", recalca.

¿A cuántos decibelios me pueden llamar la atención?

Pero, ¿cómo se comprueba si el nivel de ruido es abusivo?

Las nuevas etiquetas de eficiencia energética de los electrodomésticos recogen el ruido de cada aparato. No obstante, será preciso que sea medido a través de un aparato especializado para ello.

Según Ballesteros, lo más sencillo y práctico es que hubiese una medición por parte del Ayuntamiento o de la Policía local, pero los consistorios pequeños no tienen los aparatos ni policías preparados para ello. “En algunos casos tienen acuerdos con la comunidad autónoma, con la diputación o con contratas privadas o empresas que se dedican a ello y que pueden llevarlo a cabo. Y en otro caso no quedaría más remedio que llamar a un técnico particular, a un ingeniero especializado en temas acústicos para que haga la medición”, recalca el experto.

El presidente del Consejo de Administradores de Fincas recuerda que la presencia de la policía tiene un coste y, si no se incumpliera la norma, el propietario sería el que tendría que hacerse cargo de la tasa correspondiente.